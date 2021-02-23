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MyCompany - открытая платформа для автоматизации бизнес-процессов малых предприятий

23.02.2021 17:23

Опубликовано открытое и бесплатное решение MyCompany, которое реализует основные бизнес-процессы малого бизнеса. Решение легко устанавливается и поддерживает российское законодательство. В качестве GUI может использоваться как веб-интерфейс, так и десктоп-клиент, запускающийся через Java Web Start. Для оценки возможностей платформы доступна демо-версия с заполненными данными (для тестирования тёмной темы можно воспользоваться отдельной страницей с логином и паролем blm.

Код распространяется под лицензией Apache 2.0. На сервере решение устанавливается и запускается как Java приложение, состоящее из сервера приложений и веб-приложения под управлением Apache Tomcat. В качестве системы управления базой данных используется PostgreSQL. Платформа разработана на базе открытой платформы lsFusion (лицензия LGPL), которая имеет модульную архитектуру и легко дорабатывается под необходимые требования без изменения базового исходного кода. Решение полностью написано на внутреннем языке lsFusion (за исключением подключения КриптоПро через библиотеку JCP).

Основные возможности:

  • В системе реализована базовая функциональность складского и финансового учета.
  • Поддерживаются операции производства, оптовой и розничной торговли.
  • Реализована печать форм УПД, ТОРГ-12 и ТОРГ-13, счет-фактуры, а также интеграция с информационной системой Честный Знак.
  • Поддерживается подписание документов через КриптоПро.
  • Есть возможность подключать фискальный регистратор Атол (через режим веб-сервер).


  1. Главная ссылка к новости (https://habr.com/ru/company/ls...)
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  5. OpenNews: Новая версия SalesPlatform Vtiger CRM 7.1 интегрирована с тринадцатью облачными АТС
  6. OpenNews: Открыт код промышленной CRM/BPM/ERP системы BGERP
Автор новости: CrushBy
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54639-mycompany
Ключевые слова: mycompany, erp
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 19:25, 23/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    > тестирования тёмной темы
    > с логином и паролем blm
    > blm

    на всякий случай осуждаю

     

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