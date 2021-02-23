Опубликовано открытое и бесплатное решение MyCompany, которое реализует основные бизнес-процессы малого бизнеса. Решение легко устанавливается и поддерживает российское законодательство. В качестве GUI может использоваться как веб-интерфейс, так и десктоп-клиент, запускающийся через Java Web Start. Для оценки возможностей платформы доступна демо-версия с заполненными данными (для тестирования тёмной темы можно воспользоваться отдельной страницей с логином и паролем blm.

Код распространяется под лицензией Apache 2.0. На сервере решение устанавливается и запускается как Java приложение, состоящее из сервера приложений и веб-приложения под управлением Apache Tomcat. В качестве системы управления базой данных используется PostgreSQL. Платформа разработана на базе открытой платформы lsFusion (лицензия LGPL), которая имеет модульную архитектуру и легко дорабатывается под необходимые требования без изменения базового исходного кода. Решение полностью написано на внутреннем языке lsFusion (за исключением подключения КриптоПро через библиотеку JCP).

Основные возможности: