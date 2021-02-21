Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.30.0

|
|1.2, Аноним (2), 21:14, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Veth я давно использую для изоляции и контроля трафика неймспейсов, как они предлагают использовать в поделке?
|
|
|
|2.15, Ted (?), 23:38, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне надо было изобразить что-то средней сложности с бриджами и tap-интерфейсами, в nm это делалось через задницу и в итоге не заработало. Тут думаю так же будет, любой случай за пределами "создать интерфейс и всё" не взлетит.
|
|
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 22:22, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
повторю, без вые...ний, например одной галочкой, что мешает так сделать?
там даже опция есть "общий с другими компьютерами" но одновременно с pppoe оно не работает
|
|3.11, Аноним (11), 22:34, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
В нормальныйх ОС это делается без дополнительных установок и командной строки, одной галочкой
|
|
|
|4.16, Онаним (?), 23:38, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как насчёт принять тегированный VLAN в "нормальныйх ОС"? :D
Начнётся с того, что драйвер набортной карточки скорее всего во вланы не умеет.
"Нормальныйх ОС"'ы - они такие.
|
|
|
|2.6, Вася (??), 22:10, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Глюки никуда не денутся. Каждая новая возможность, это новая степень для проявления глюков.
|
|1.12, Гость (??), 22:38, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Вот зачем его сильно прилепили по зависимостям в rhel8 (даже в актуальных федорах легко удаляется), и при этом выпилили systemd-networkd (только отдельно в epel)? NM на сервере не нужен, пользоваться можно, но непредсказуем.
|
|1.14, Онаним (?), 23:36, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А systemd-networkd всё равно удобнее.
К счастью, из epel запиливается в C8/OL8 без каких-либо проблем да.
|