Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.30.0

2.5 , Аноним ( 5 ), 21:49, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – https://wiki.archlinux.org/index.php/NetworkManager#nm-applet Установить пакет если его ещё не установлено, с затем запустить графический настройщик через терминал командой: $ nm-applet

3.7 , Нате ( ? ), 22:14, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А неграфический есть?

3.8 , Аноним ( 8 ), 22:22, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – повторю, без вые...ний, например одной галочкой, что мешает так сделать?

там даже опция есть "общий с другими компьютерами" но одновременно с pppoe оно не работает

3.11 , Аноним ( 11 ), 22:34, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – В нормальныйх ОС это делается без дополнительных установок и командной строки, одной галочкой

4.16 , Онаним ( ? ), 23:38, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как насчёт принять тегированный VLAN в "нормальныйх ОС"? :D

Начнётся с того, что драйвер набортной карточки скорее всего во вланы не умеет.

"Нормальныйх ОС"'ы - они такие.

4.18 , Аноним ( 18 ), 00:44, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На сервере без иксов где ты мышкой галочку тыкнешь, болезный?

