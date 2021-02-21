The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.30.0

21.02.2021 21:00

Доступен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.30.0. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.30:

  • Реализована возможность сборки со стандартной Си-библиотекой Musl.
  • Добавлена поддержка устройств Veth (Virtual Ethernet).
  • Добавлена поддержка новых возможностей утилиты ethtool по задействованию offload-обработчиков сетевой карты.
  • Добавлена поддержка 192-разрядного режима WPA3 Enterprise Suite-B.
  • Для работы плагина dhcpcd теперь требуется как минимум версия dhcpcd-9.3.3 с опцией "--noconfigure".
  • Добавлена опция "ipv4.dhcp-client-id=ipv6-duid" (RFC4361).
  • Реализованы новые настройки для управления определением имени хоста на основе обратного резолвинга в DNS или через DHCP.
  • В libnm добавлена поддержка чтения и записи формата файлов с ключами. Лицензия на код libnm изменена с GPL 2.0+ на LGPL-2.1+.
  • В initrd добавлена опция rd.net.timeout.carrier и обеспечена поддержка нового метода "link6" для IPv6 с адресами диапазона link-local.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.28.0
  3. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
  4. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
  5. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.7
  6. OpenNews: Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54631-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:14, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Veth я давно использую для изоляции и контроля трафика неймспейсов, как они предлагают использовать в поделке?
     
     
  • 2.15, Ted (?), 23:38, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне надо было изобразить что-то средней сложности с бриджами и tap-интерфейсами, в nm это делалось через задницу и в итоге не заработало. Тут думаю так же будет, любой случай за пределами "создать интерфейс и всё" не взлетит.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:19, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда это г сможет раздавать pppoe Linux-a в сеть без вы..ий?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:49, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://wiki.archlinux.org/index.php/NetworkManager#nm-applet

    Установить пакет если его ещё не установлено, с затем запустить графический настройщик через терминал командой:

    $ nm-applet

     
     
  • 3.7, Нате (?), 22:14, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А неграфический есть?
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:22, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    повторю, без вые...ний, например одной галочкой, что мешает так сделать?
    там даже опция есть "общий с другими компьютерами" но одновременно с pppoe оно не работает
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:34, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    В нормальныйх ОС это делается без дополнительных установок и командной строки, одной галочкой
     
     
  • 4.16, Онаним (?), 23:38, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как насчёт принять тегированный VLAN в "нормальныйх ОС"? :D
    Начнётся с того, что драйвер набортной карточки скорее всего во вланы не умеет.
    "Нормальныйх ОС"'ы - они такие.
     
  • 4.18, Аноним (18), 00:44, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сервере без иксов где ты мышкой галочку тыкнешь, болезный?
     

  • 1.4, danonimous (?), 21:40, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец сделали "стабильный" релиз! А то до этого был сплошной глюкодром.
     
     
  • 2.6, Вася (??), 22:10, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Глюки никуда не денутся. Каждая новая возможность, это новая степень для проявления глюков.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:34, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как там с VPN kill switch?
     
  • 1.12, Гость (??), 22:38, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот зачем его сильно прилепили по зависимостям в rhel8 (даже в актуальных федорах легко удаляется), и при этом выпилили systemd-networkd (только отдельно в epel)? NM на сервере не нужен, пользоваться можно, но непредсказуем.
     
  • 1.14, Онаним (?), 23:36, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А systemd-networkd всё равно удобнее.
    К счастью, из epel запиливается в C8/OL8 без каких-либо проблем да.
     
  • 1.17, Anonim (??), 00:10, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ip link set usb0 up/down весь мой сетевой менеджер 😁
     
  • 1.19, Аноним (19), 01:03, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Suite-B

    WPA engineers really deserve what they got. Good job!

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру