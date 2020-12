Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.28.0

Интересно, сбудется ли найденное в исходниках Виндоса пророчество, что замена табуляций на пробелы приведёт к насильственной смерти.







* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* !!!!!!!IF YOU CHANGE TABS TO SPACES, YOU WILL BE KILLED!!!!!!!

* !!!!!!!!!!!!!!DOING SO F**KS THE BUILD PROCESS!!!!!!!!!!!!!!!!

* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!