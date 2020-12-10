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Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.28.0

10.12.2020 08:48

Представлен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.28.0. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.28:

  • Добавлен и включён по умолчанию режим "rc-manager=auto", определяющий наличие в системе "systemd-resolved", "resolvconf" и "netconfig", и выбирающий оптимальный для текущей конфигурации вариант (в первую очередь выбирается "systemd-resolved", но в настройках можно изменить приоритет в пользу "resolvconf" или "netconfig").
  • В генераторе initrd разрешено указание MAC-адреса для идентификации сетевого интерфейса и добавлена поддержка создания соединений Infiniband.
  • В nm-cloud-setup реализован обработчик для автоматической настройки сетевых параметров в облаке Azure.
  • Добавлена настройка ipv4.dhcp-reject-servers, определяющая список идентификаторов DHCP-серверов, запрещённых для использования.
  • Добавлено свойство ipv4.dhcp-vendor-class-identifier для отправки по DHCP произвольных значений в опции Vendor Class Identifier.
  • Добавлена поддержка получения имени хоста через опции FQDN в DHCPv6.
  • При наличии поддержки в ядре для настройки сетевых мостов обеспечено использование интерфейса netlink вместо sysfs.
  • В D-Bus интерфейсе "org.freedesktop.NetworkManager.Device" прекращена поддержка ранее объявленного устаревшим свойства "Ip4Address", которое теперь всегда возвращает ноль.
  • Объявлена устаревшей опция "active_slave", действие которой теперь идентично опции "primary".
  • Налажена работа DHCPv6-PD поверх PPPoE.
  • Решены проблемы при сборке NetworkManager с включением режима оптимизации LTO (Link Time Optimization).
  • Переформатирован весь код на языке Си, в котором все табуляции заменены на пробелы, а для расстановки отступов задействован "clang-format".


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/thalle...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.26.0
  3. OpenNews: В ArchLinux интегрирован новый сетевой конфигуратор netctl
  4. OpenNews: Разработчики systemd предложили новую систему для настройки сетевой конфигурации
  5. OpenNews: Ubuntu переходит на формат сетевой конфигурации netplan
  6. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54231-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 08:55, 10/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –7 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:57, 10/12/2020 Скрыто модератором
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  • 3.8, Fracta1L (ok), 09:15, 10/12/2020 Скрыто модератором
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  • 4.9, Аноним (9), 09:19, 10/12/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.2, leibniz (ok), 08:56, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Объявлена устаревшей опция "active_slave", действие которой теперь идентично опции "primary"

    разрабам почёт и уважение, не заморачиваются насчёт инклюзивной терминологии -- опция даже не вырезана

     
     
  • 2.6, n00by (ok), 09:08, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодцы, не переименовали, а всего лишь изменили семантику. Через пару выпусков просто выкинут. Окно Овертона в действии.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:59, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager

    Это NetworkManager-то для упрощения?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:39, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:05, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Глины кусок с пробелами вместо табуляции.
     
  • 1.7, n00by (ok), 09:14, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, сбудется ли найденное в исходниках Виндоса пророчество, что замена табуляций на пробелы приведёт к насильственной смерти.



    *       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    *       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    * !!!!!!!IF YOU CHANGE TABS TO SPACES, YOU WILL BE KILLED!!!!!!!
    *       !!!!!!!!!!!!!!DOING SO F**KS THE BUILD PROCESS!!!!!!!!!!!!!!!!
    *       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    *       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:38, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    там имелся в виду Makefile -- в этом убогом формате насильственно заставляют пользоваться табами. Самая худшая билд-система из всех: нихрена не минималистичная (в сравнении с Ninja), тормозная, не позволяет нормально выразить цель, у которой несколько выходных файлов и т.д.
     
     
  • 3.13, n00by (ok), 10:31, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, в тамошних Makefile комментарии начинаются со звёздочек?

    Зачем же тогда комментарии разместили не в Makefile, а в private\windows\media\avi\verinfo.16\verinfo.h

     

  • 1.10, lockywolf (ok), 09:33, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    nmtui так  не умеет настраивать LTE

    Кто-нибудь не хочет запилить интерфейс?

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:01, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не хочу
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:40, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И я не хочу.
     

  • 1.14, vantoo (ok), 10:37, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Объявлена устаревшей опция "active_slave", действие которой теперь идентично опции "primary".

    В чем смысл переименования опции?

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:50, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Запрещённое слово "slave".
     
     
  • 3.18, vantoo (ok), 10:57, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рабство существует тысячи лет. Семиты были рабами у семитов, белые у белых, черные были рабами других черных когда еще и близко не было никаких США. Почему все так зациклились на том небольшом (в историческом смысле) периоде рабства в США?
    Кстати, для продажи рабов в США, их покупали у черных и арабских работорговцев. Белые негров в Африке сами не ловили и не порабощали.
     
     
  • 4.19, n00by (ok), 11:31, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему все так зациклились на том небольшом (в историческом
    > смысле) периоде рабства в США?

    Потому что в то время там была по этому поводу гражданская война, а ныне там негры слишком много кушают. И как раз сейчас Техас и 17 штатов обратились в Верховный суд, оспаривают результаты выборов. Почти все штаты, что были за Юг.

     
  • 3.20, Аноним (3), 12:12, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ♂slave♂
     

  • 1.21, Мимо Крокодил (?), 12:25, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как сделать на один интерфейс два адреса один dhcp, другой ручной?
     
  • 1.22, NotaBug (ok), 12:35, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная программа - apt autoremove --purge networkd*
     

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