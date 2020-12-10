Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.28.0

2.17 , Аноним ( 17 ), 10:50, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Запрещённое слово "slave".

3.18 , vantoo ( ok ), 10:57, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рабство существует тысячи лет. Семиты были рабами у семитов, белые у белых, черные были рабами других черных когда еще и близко не было никаких США. Почему все так зациклились на том небольшом (в историческом смысле) периоде рабства в США?

Кстати, для продажи рабов в США, их покупали у черных и арабских работорговцев. Белые негров в Африке сами не ловили и не порабощали.

4.19 , n00by ( ok ), 11:31, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Почему все так зациклились на том небольшом (в историческом

> смысле) периоде рабства в США? Потому что в то время там была по этому поводу гражданская война, а ныне там негры слишком много кушают. И как раз сейчас Техас и 17 штатов обратились в Верховный суд, оспаривают результаты выборов. Почти все штаты, что были за Юг.

3.20 , Аноним ( 3 ), 12:12, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ♂slave♂

