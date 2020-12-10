Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.28.0

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|1.2, leibniz (ok), 08:56, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Объявлена устаревшей опция "active_slave", действие которой теперь идентично опции "primary"
разрабам почёт и уважение, не заморачиваются насчёт инклюзивной терминологии -- опция даже не вырезана
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|2.6, n00by (ok), 09:08, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Молодцы, не переименовали, а всего лишь изменили семантику. Через пару выпусков просто выкинут. Окно Овертона в действии.
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|1.4, Аноним (4), 08:59, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager
Это NetworkManager-то для упрощения?
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|1.7, n00by (ok), 09:14, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, сбудется ли найденное в исходниках Виндоса пророчество, что замена табуляций на пробелы приведёт к насильственной смерти.
* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* !!!!!!!IF YOU CHANGE TABS TO SPACES, YOU WILL BE KILLED!!!!!!!
* !!!!!!!!!!!!!!DOING SO F**KS THE BUILD PROCESS!!!!!!!!!!!!!!!!
* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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|2.11, Аноним (11), 09:38, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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там имелся в виду Makefile -- в этом убогом формате насильственно заставляют пользоваться табами. Самая худшая билд-система из всех: нихрена не минималистичная (в сравнении с Ninja), тормозная, не позволяет нормально выразить цель, у которой несколько выходных файлов и т.д.
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|3.13, n00by (ok), 10:31, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, в тамошних Makefile комментарии начинаются со звёздочек?
Зачем же тогда комментарии разместили не в Makefile, а в private\windows\media\avi\verinfo.16\verinfo.h
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|1.14, vantoo (ok), 10:37, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Объявлена устаревшей опция "active_slave", действие которой теперь идентично опции "primary".
В чем смысл переименования опции?
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|3.18, vantoo (ok), 10:57, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рабство существует тысячи лет. Семиты были рабами у семитов, белые у белых, черные были рабами других черных когда еще и близко не было никаких США. Почему все так зациклились на том небольшом (в историческом смысле) периоде рабства в США?
Кстати, для продажи рабов в США, их покупали у черных и арабских работорговцев. Белые негров в Африке сами не ловили и не порабощали.
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|4.19, n00by (ok), 11:31, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему все так зациклились на том небольшом (в историческом
> смысле) периоде рабства в США?
Потому что в то время там была по этому поводу гражданская война, а ныне там негры слишком много кушают. И как раз сейчас Техас и 17 штатов обратились в Верховный суд, оспаривают результаты выборов. Почти все штаты, что были за Юг.
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