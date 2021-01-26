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Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.15

26.01.2021 10:26

Состоялся релиз облачной платформы Apache CloudStack 4.15, позволяющей автоматизировать развертывание, настройку и поддержание приватной, гибридной или публичной cloud-инфраструктуры (IaaS, инфраструктура как сервис). Платформа CloudStack была передана Фонду Apache компанией Citrix, которая получила проект после поглощения компании Cloud.com. Установочные пакеты подготовлены для CentOS и Ubuntu.

CloudStack не зависит от типа гипервизора и позволяет использовать в одной cloud-инфраструктуре одновременно Xen (XCP-ng, XenServer/Citrix Hypervisor и Xen Cloud Platform), KVM, Oracle VM (VirtualBox) и VMware. Для управления пользовательской базой, хранилищем, вычислительными и сетевыми ресурсами предлагается web-интерфейс и специальный API. В простейшем случае облачная инфраструктура на базе CloudStack состоит из одного управляющего сервера и набора вычислительных узлов, на которых организуется выполнение гостевых ОС в режиме виртуализации. В более сложных системах поддерживается использование кластера из нескольких управляющих серверов и дополнительных балансировщиков нагрузки. При этом, инфраструктура может быть разбита на сегменты, каждый из которых функционирует в отдельном дата-центре.

Основные новшества:

  • По умолчанию предложен новый web-интерфейс. Возможность использования старого интерфейса оставлена в качестве опции, которую планируется удалить в выпуске 4.16.
  • В средства для использования хранилищ vSphere добавлена поддержка политик хранения VMware, vSAN, VMFS6, vVols и кластеров хранения VMware.
  • Добавлены шаблоны для развёртывания виртуальных машин VMware с полной поддержкой параметров, передаваемых в файлах OVF.
  • Добавлены дополнительные инструменты для управления хранилищем.
  • В проектах реализована поддержка управления правами пользователей на основе ролей (RBAC).
  • Обеспечена поддержка дистрибутивов CentOS 8, Ubuntu 20.04 и XCP-ng 8.1, а также СУБД MySQL 8.
  • Интегрирована консоль noVNC для более быстрого доступа к консолям виртуальных машин.
  • Добавлена поддержка стандарта Redfish, определяющего RESTful интерфейс для удалённого управления инфраструктурой.
  • Добавлена поддержка гостевых виртуальных машин.
  • Для L2-сетей реализована поддержка PVLAN.
  • Добавлена возможность загрузки в конфигуратор оборудования в BIOS (VMware).
  • Предложен сервис для настройки корневого диска.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/cloud...)
  2. OpenNews: Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.13
  3. OpenNews: Walmart открывает код облачной платформы OneOps
  4. OpenNews: Увидела свет открытая облачная платформа Eucalyptus 3.4
  5. OpenNews: Выпуск XCP-NG 8.2, свободного варианта Citrix Hypervisor
  6. OpenNews: Citrix передаёт платформу CloudStack в руки сообщества Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54471-cloudstack
Ключевые слова: cloudstack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, D (?), 10:35, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это чтлбы свое облако поверх чужих гипервизлров строить?

    При этом купить vsphere придется, на бесплатных esxi облака же не получится?

    Есть смысл при небольшом числе хостов?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:39, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 - нет
    2 - нет, на бесплатных есх можно построить облако
    3 - да
     
     
  • 3.4, Х (?), 10:52, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сторадж берется из системы виртуализации, CloudStack - это только управлялка, она мне гибридное хранилище не предложит свое, не-платное?
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 10:54, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. CloudStack своё хранилище не предложит. Тогда остаётся только платный вариант.
     
  • 2.3, Moomintroll (ok), 10:43, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это чтлбы свое облако поверх чужих гипервизлров строить?

    Не обязательно. Можно взять "свой" KVM/libvirt.

    > Есть смысл при небольшом числе хостов?

    При наличии более одного хоста виртуализации уже есть смысл.

    Впрочем, тут уже вкусовщина - CloudStack или OpenNebula, или OpenStack. Некоторым вон Proxmox нравится.

     
     
  • 3.5, Х (?), 10:53, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше, чем Proxmox, получится? Там вроде веб-морда годами есть, и KVM?
     
     
  • 4.8, Аноним (7), 10:59, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне например - Opennebula больше нравится.
    А ещё - Openstack и Xen Orchestra хорошие очень.

    Что не понравилось в Proxmox - переход на платную модель.
    Что не понравилось в CloudStack - отдельная виртуалка для Control Instance. По мне - это оверинжиниринг.
    Что не понравилось в вмшмаре - всё. Проприетарность, платность, плохая поддержка железа с 7-й версии. 6.7 - самая адекватная, наконец-то избавленная от привязки к вантузному управлятору.

     
     
  • 5.12, rinat85 (ok), 11:43, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну уж прям так плохо про платную модель Proxmox, если нужна более высокая стабильность из-за использования в продакшн, то стоимость Community Subscription за 1 CPU/год примерно в 8500р. совсем недорого по-моему...
     
     
  • 6.13, Аноним (7), 12:05, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, я не то чтобы уж сильно против. По стабильности Proxmox сравним с Opennebula и Openstack и всё это я тоже использовал в продакшне.
    Но цена - небольшая, согласен.
     
  • 5.14, Х (?), 12:06, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что не понравилось в Proxmox - переход на платную модель.

    Так они всегда были бесплатными, но поддержка - за деньги. По мне так честно вполне. Да, планые юзеры имеют доступ к закрытой репе, но тут уж каждый выдумвает как может - по опыту, у них и так неплохо, багов поменьше, чем в вмваре.

    Вопрос только, CloudStack - это сильно ли лучше, или нет.

     
  • 3.9, бублички (?), 11:17, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > CloudStack или OpenNebula, или OpenStack. Некоторым вон Proxmox нравится.

    ты забыл Ganeti и oVirt

     
     
  • 4.19, Аноним (7), 15:05, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь пользователи ганети есть?
     

  • 1.6, Rom1 (??), 10:53, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, есть у кого опыт работы в CloudStack и XOA, чтобы сравнить +/-?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:22, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    у меня есть
     
     
  • 3.17, Rom1 (??), 12:32, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поделитесь своим мнением
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:27, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    На Java, понятно, не нужно.
     
     
  • 2.15, Ann (??), 12:17, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
     
     
  • 3.18, Атон (?), 15:05, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На острове Ява рабы негры выращивали черны
     
  • 3.20, Атон (?), 15:06, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На острове Ява рабы негры выращивали черный кофе.

    негры - нельзя
    рабы - нельзя
    черный - нельзя
    а кофе вообще яд.

     
  • 2.16, msgod (ok), 12:23, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > пук

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