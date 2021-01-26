Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.15

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:39, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1 - нет

2 - нет, на бесплатных есх можно построить облако

3 - да

3.4 , Х ( ? ), 10:52, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А сторадж берется из системы виртуализации, CloudStack - это только управлялка, она мне гибридное хранилище не предложит свое, не-платное?

4.7 , Аноним ( 7 ), 10:54, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да. CloudStack своё хранилище не предложит. Тогда остаётся только платный вариант.

2.3 , Moomintroll ( ok ), 10:43, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это чтлбы свое облако поверх чужих гипервизлров строить? Не обязательно. Можно взять "свой" KVM/libvirt. > Есть смысл при небольшом числе хостов? При наличии более одного хоста виртуализации уже есть смысл. Впрочем, тут уже вкусовщина - CloudStack или OpenNebula, или OpenStack. Некоторым вон Proxmox нравится.

3.5 , Х ( ? ), 10:53, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше, чем Proxmox, получится? Там вроде веб-морда годами есть, и KVM?

4.8 , Аноним ( 7 ), 10:59, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Мне например - Opennebula больше нравится.

А ещё - Openstack и Xen Orchestra хорошие очень. Что не понравилось в Proxmox - переход на платную модель.

Что не понравилось в CloudStack - отдельная виртуалка для Control Instance. По мне - это оверинжиниринг.

Что не понравилось в вмшмаре - всё. Проприетарность, платность, плохая поддержка железа с 7-й версии. 6.7 - самая адекватная, наконец-то избавленная от привязки к вантузному управлятору.

5.12 , rinat85 ( ok ), 11:43, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну уж прям так плохо про платную модель Proxmox, если нужна более высокая стабильность из-за использования в продакшн, то стоимость Community Subscription за 1 CPU/год примерно в 8500р. совсем недорого по-моему...

6.13 , Аноним ( 7 ), 12:05, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, я не то чтобы уж сильно против. По стабильности Proxmox сравним с Opennebula и Openstack и всё это я тоже использовал в продакшне.

Но цена - небольшая, согласен.

5.14 , Х ( ? ), 12:06, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что не понравилось в Proxmox - переход на платную модель. Так они всегда были бесплатными, но поддержка - за деньги. По мне так честно вполне. Да, планые юзеры имеют доступ к закрытой репе, но тут уж каждый выдумвает как может - по опыту, у них и так неплохо, багов поменьше, чем в вмваре. Вопрос только, CloudStack - это сильно ли лучше, или нет.

3.9 , бублички ( ? ), 11:17, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > CloudStack или OpenNebula, или OpenStack. Некоторым вон Proxmox нравится. ты забыл Ganeti и oVirt

4.19 , Аноним ( 7 ), 15:05, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Здесь пользователи ганети есть?

