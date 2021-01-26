Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.15

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|1.1, D (?), 10:35, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это чтлбы свое облако поверх чужих гипервизлров строить?
При этом купить vsphere придется, на бесплатных esxi облака же не получится?
Есть смысл при небольшом числе хостов?
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|2.2, Аноним (2), 10:39, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1 - нет
2 - нет, на бесплатных есх можно построить облако
3 - да
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|3.4, Х (?), 10:52, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сторадж берется из системы виртуализации, CloudStack - это только управлялка, она мне гибридное хранилище не предложит свое, не-платное?
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|4.7, Аноним (7), 10:54, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. CloudStack своё хранилище не предложит. Тогда остаётся только платный вариант.
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|2.3, Moomintroll (ok), 10:43, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это чтлбы свое облако поверх чужих гипервизлров строить?
Не обязательно. Можно взять "свой" KVM/libvirt.
> Есть смысл при небольшом числе хостов?
При наличии более одного хоста виртуализации уже есть смысл.
Впрочем, тут уже вкусовщина - CloudStack или OpenNebula, или OpenStack. Некоторым вон Proxmox нравится.
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|3.5, Х (?), 10:53, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше, чем Proxmox, получится? Там вроде веб-морда годами есть, и KVM?
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|4.8, Аноним (7), 10:59, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне например - Opennebula больше нравится.
А ещё - Openstack и Xen Orchestra хорошие очень.
Что не понравилось в Proxmox - переход на платную модель.
Что не понравилось в CloudStack - отдельная виртуалка для Control Instance. По мне - это оверинжиниринг.
Что не понравилось в вмшмаре - всё. Проприетарность, платность, плохая поддержка железа с 7-й версии. 6.7 - самая адекватная, наконец-то избавленная от привязки к вантузному управлятору.
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|5.12, rinat85 (ok), 11:43, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну уж прям так плохо про платную модель Proxmox, если нужна более высокая стабильность из-за использования в продакшн, то стоимость Community Subscription за 1 CPU/год примерно в 8500р. совсем недорого по-моему...
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|6.13, Аноним (7), 12:05, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, я не то чтобы уж сильно против. По стабильности Proxmox сравним с Opennebula и Openstack и всё это я тоже использовал в продакшне.
Но цена - небольшая, согласен.
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|5.14, Х (?), 12:06, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что не понравилось в Proxmox - переход на платную модель.
Так они всегда были бесплатными, но поддержка - за деньги. По мне так честно вполне. Да, планые юзеры имеют доступ к закрытой репе, но тут уж каждый выдумвает как может - по опыту, у них и так неплохо, багов поменьше, чем в вмваре.
Вопрос только, CloudStack - это сильно ли лучше, или нет.
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|3.9, бублички (?), 11:17, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> CloudStack или OpenNebula, или OpenStack. Некоторым вон Proxmox нравится.
ты забыл Ganeti и oVirt
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|1.6, Rom1 (??), 10:53, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, есть у кого опыт работы в CloudStack и XOA, чтобы сравнить +/-?
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|3.20, Атон (?), 15:06, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На острове Ява рабы негры выращивали черный кофе.
негры - нельзя
рабы - нельзя
черный - нельзя
а кофе вообще яд.
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