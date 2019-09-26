Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.13

Состоялся релиз облачной платформы Apache CloudStack 4.13, позволяющей автоматизировать развертывание, настройку и поддержание приватной, гибридной или публичной cloud-инфраструктуры (IaaS, инфраструктура как сервис). Платформа CloudStack была передана Фонду Apache компанией Citrix, которая получила проект после поглощения компании Cloud.com. Установочные пакеты подготовлены для RHEL/CentOS и Ubuntu. CloudStack не зависит от типа гипервизора и позволяет использовать в одной cloud-инфраструктуре одновременно Xen (XenServer и Xen Cloud Platform), KVM, Oracle VM (VirtualBox) и VMware. Для управления пользовательской базой, хранилищем, вычислительными и сетевыми ресурсами предлагается интуитивно понятный web-интерфейс и специальный API. В простейшем случае облачная инфраструктура на базе CloudStack состоит из одного управляющего сервера и набора вычислительных узлов, на которых организуется выполнение гостевых ОС в режиме виртуализации. В более сложных системах поддерживается использование кластера из нескольких управляющих серверов и дополнительных балансировщиков нагрузки. При этом, инфраструктура может быть разбита на сегменты, каждый из которых функционирует в отдельном дата-центре. Основные новшества: В мастер создания виртуальных машин добавлена возможность определения настроек, подхватываемых в виртуализированных окружениях (vApp, virtual appliances), созданных для VMware и поставляемых в формате OVF. Например, можно определить параметры сетевого подключения, DNS, отказоустойчивости и управления;

Добавлена подержка VMware 6.7;

Расширены возможности развёртывания экземпляров виртуальных машин. В интерфейсе обеспечено отображение настроек для работающих VM (ранее вкладка с настройками была дотупна только для остановленных VM). В списке имеющихся VM в контекстном меню появилась поддержка создания снапшотов;

Сокращено потребление памяти и увеличена скорость запуска VM;

Добавлена возможность Live-миграции окружений, для которых активирована поддержка DPDK (Data Plane Development Kit);

Расщирены возможности по изменению оформления web-интерфейса;

Добавлена поддержка создания гостевых сетей L2 (канальный уровень).



