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Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.13

26.09.2019 09:44

Состоялся релиз облачной платформы Apache CloudStack 4.13, позволяющей автоматизировать развертывание, настройку и поддержание приватной, гибридной или публичной cloud-инфраструктуры (IaaS, инфраструктура как сервис). Платформа CloudStack была передана Фонду Apache компанией Citrix, которая получила проект после поглощения компании Cloud.com. Установочные пакеты подготовлены для RHEL/CentOS и Ubuntu.

CloudStack не зависит от типа гипервизора и позволяет использовать в одной cloud-инфраструктуре одновременно Xen (XenServer и Xen Cloud Platform), KVM, Oracle VM (VirtualBox) и VMware. Для управления пользовательской базой, хранилищем, вычислительными и сетевыми ресурсами предлагается интуитивно понятный web-интерфейс и специальный API. В простейшем случае облачная инфраструктура на базе CloudStack состоит из одного управляющего сервера и набора вычислительных узлов, на которых организуется выполнение гостевых ОС в режиме виртуализации. В более сложных системах поддерживается использование кластера из нескольких управляющих серверов и дополнительных балансировщиков нагрузки. При этом, инфраструктура может быть разбита на сегменты, каждый из которых функционирует в отдельном дата-центре.

Основные новшества:

  • В мастер создания виртуальных машин добавлена возможность определения настроек, подхватываемых в виртуализированных окружениях (vApp, virtual appliances), созданных для VMware и поставляемых в формате OVF. Например, можно определить параметры сетевого подключения, DNS, отказоустойчивости и управления;
  • Добавлена подержка VMware 6.7;
  • Расширены возможности развёртывания экземпляров виртуальных машин. В интерфейсе обеспечено отображение настроек для работающих VM (ранее вкладка с настройками была дотупна только для остановленных VM). В списке имеющихся VM в контекстном меню появилась поддержка создания снапшотов;
  • Сокращено потребление памяти и увеличена скорость запуска VM;
  • Добавлена возможность Live-миграции окружений, для которых активирована поддержка DPDK (Data Plane Development Kit);
  • Расщирены возможности по изменению оформления web-интерфейса;
  • Добавлена поддержка создания гостевых сетей L2 (канальный уровень).


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/cloud...)
  2. OpenNews: Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.12
  3. OpenNews: Выпуск DPDK 18.02, фреймворка для высокопроизводительных сетевых приложений
  4. OpenNews: Kolab и Collabora объединили усилия в создании облачного варианта LibreOffice
  5. OpenNews: Началась разработка ФС Zero, вытесняющей неиспользуемые данные в облачное хранилище
  6. OpenNews: Выпуск облачного хранилища Nextcloud 15 с реализацией социальной сети
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: apache, cloudstack
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:01, 26/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Будет ли это заменой платного vSphere, т.е. можно ли связать много бесплатных хостов (в т.ч. ESXi) в единой системе управления?
     
     
  • 2, Коньвпальто (?), 10:11, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше esxi вообще нельзя было подключить к нему без сферы, думаю и сейчас нельзя, да и в любом случае это нарушение лицензионного соглашения. Сейчас, при всем богатстве выбора, этот продукт вообще не имеет особой ценности (esxi).
     
  • 3, Аноним (3), 11:31, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     

  • 4, Аноним (3), 11:33, 26/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Что только не придумают лишь бы командочки в консольке не писать.
     
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