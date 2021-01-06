Обновление Firefox 84.0.2 с устранением уязвимости

Опубликован корректирующий выпуск Firefox 84.0.2, в котором устранена критическая уязвимость (CVE-2020-16044), которая может привести к выполнению кода злоумышленника при обработке специально оформленного блока COOKIE-ECHO в пакете SCTP (Stream Control Transmission Protocol). Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённой области памяти (use-after-free) в обработчике COOKIE-ECHO. Детальная информация об уязвимости пока не разглашается.

Из грядущих изменений можно отметить появление в Firefox 85 в меню менеджера паролей Lockwise кнопки "Remove All Logins" для удаления разом всех сохранённых паролей. В Firefox 86 будет отключён по умолчанию обработчик клавиши Backspace вне контекста форм ввода. Удаление обработчика Backspace было предложено ещё 7 лет назад и мотивировано тем, что клавиша Backspace активно используется при наборе текста в формах, но вне фокуса на форме ввода обрабатывается как переход к прошлой странице, что может привести к потере набранного текста из-за непреднамеренного перемещения на другую страницу. Для возвращения старого поведения в about:config добавлена опция browser.backspace_action.



