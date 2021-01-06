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Обновление Firefox 84.0.2 с устранением уязвимости

06.01.2021 20:03

Опубликован корректирующий выпуск Firefox 84.0.2, в котором устранена критическая уязвимость (CVE-2020-16044), которая может привести к выполнению кода злоумышленника при обработке специально оформленного блока COOKIE-ECHO в пакете SCTP (Stream Control Transmission Protocol). Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённой области памяти (use-after-free) в обработчике COOKIE-ECHO. Детальная информация об уязвимости пока не разглашается.

Из грядущих изменений можно отметить появление в Firefox 85 в меню менеджера паролей Lockwise кнопки "Remove All Logins" для удаления разом всех сохранённых паролей. В Firefox 86 будет отключён по умолчанию обработчик клавиши Backspace вне контекста форм ввода. Удаление обработчика Backspace было предложено ещё 7 лет назад и мотивировано тем, что клавиша Backspace активно используется при наборе текста в формах, но вне фокуса на форме ввода обрабатывается как переход к прошлой странице, что может привести к потере набранного текста из-за непреднамеренного перемещения на другую страницу. Для возвращения старого поведения в about:config добавлена опция browser.backspace_action.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla работает над новым оформлением Firefox
  3. OpenNews: В Firefox 85 появится дополнительная защита от отслеживания, основанная на сегментировании сети
  4. OpenNews: Релиз Firefox 84
  5. OpenNews: В Firefox, Chrome, Edge и Safari заблокирован сертификат, используемый для перехвата трафика в Казахстане
  6. OpenNews: Локальная root-уязвимость в реализации SCTP в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54365-firefox
Ключевые слова: firefox, sctp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Гимли (?), 20:04, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Long live, Firefox.
     
     
  • 2.42, VINRARUS (ok), 00:08, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шоб ты так жыл...
     

  • 1.2, Гэндальф (?), 20:06, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всегда использовал альт и стрелку назад.
     
     
  • 2.4, Гэндальф (?), 20:07, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То бишь влево, ну вы поняли.
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:07, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    а чо боковые кнопки мыши совест не пазваляет юзати !?
     
     
  • 3.7, Гэндальф (?), 20:09, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты о чём? У меня мышка то с колёсиком ещё.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 20:32, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у меня уже с шариком
     
     
  • 5.25, Гэндальф (?), 20:45, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То бишь с шариком, ну вы поняли.
     

  • 1.3, Аноним (5), 20:06, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    i love Firefox !
     
  • 1.8, Аноним (8), 20:10, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Заметил такую проблему: в фф вместо курсора дерьмо собачье. Во всех других программах всё в порядке. Как починить?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:11, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пересесть на Chromium ;-)
     
     
  • 3.10, Гимли (?), 20:12, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типичный дельный совет на опеннет...
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:13, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Удали фф
     
     
  • 3.12, Гимли (?), 20:15, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё один...
     
  • 3.15, Аноним (15), 20:19, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ж вы дауны вымрете
     
     
  • 4.19, Аноним (11), 20:20, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чем меньше американской гегемонии в мире, тем лучше миру.
     
     
  • 5.27, Типичный (?), 20:46, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красиво сказано! А что такое гегемонии?
     
  • 5.28, Аноним (9), 20:48, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть вы хотите сказать, что миру будет лучше, если его не будет долбить в зад толпа притесненных негров?
     
  • 5.40, Товарищ Си (?), 23:16, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласен. Эти американцы только мешают.
     
  • 2.14, Alladin (?), 20:18, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какое у вас De? не Gtk? Может проблема в корявой настройке gtk или отсутствие настройки?
     
     
  • 3.20, Аноним (8), 20:25, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE5-Xorg, в других программах всё в полном порядке. В том числе с гтк3. Сейчас специально проверил, с гтк2 тоже всё в порядке.

    Пользуясь случаем, можно ли прикрутить к ФФ нормальные файловые диалоги из кде. Без гномовых порталов и прочего -- они часть флатпака. Вот по примеру хромиума, можно дёргать kdialog и всё прекрасно. Заодно затирания буфер выделения починится (это в фф вообще регулярно ломается много лет).

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 20:35, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользуясь случаем, можно ли прикрутить к ФФ нормальные файловые диалоги из кде.

    СуСе петчит лису для такого. Искать по кейвордам firefox, suse, kde.

     
     
  • 5.26, Аноним (8), 20:46, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Пользуясь случаем, можно ли прикрутить к ФФ нормальные файловые диалоги из кде.
    > СуСе петчит лису для такого. Искать по кейвордам firefox, suse, kde.

    Достаточно будет применить этот файл? Откуда его лучше скачать? Кстати не нашёл как его скачать на этом сайте https://build.opensuse.org/package/view_file/mozilla:Factory/MozillaFirefox/fi

     
     
  • 6.45, НяшМяш (ok), 01:26, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё можно готовые сборки скачать https://software.opensuse.org//download.html?project=mozilla%3AFactory&pa
     

  • 1.13, Аноним (13), 20:17, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >The Stream Control Transmission Protocol (SCTP) is a computer networking communications protocol in the Transport Layer of the Internet Protocol Suite. Originally intended for Signaling System 7 (SS7) message transport in telecommunication, the protocol provides the message-oriented feature of the User Datagram Protocol (UDP)

    Какое отношение это имеет к вебу?

     
     
  • 2.16, Alladin (?), 20:19, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямое
     
  • 2.17, Аноним (13), 20:19, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, это дерьмо - часть WebRTC. Ну-ну. media.peerconnection.enabled false.
     

  • 1.18, Аноним (18), 20:20, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем стирать введённое на текущей странице, при переходе к предыдущей странице. Не надо так делать никогда. Жава-скриптоиды. :)))

    Вот тут надо фиксить. А не костылить выпиливанием backspace.

     
     
  • 2.30, Аноним (9), 20:50, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, нафига какие-то там фиксы-шмиксы и прочие полумеры? Костыли проверены годами!
     
  • 2.34, Аноним (34), 21:17, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чём тут жабаскриптоиды? Это фуррифокс так работает. В старой Опере с этим проблем не было, а вот движитель всего опенсорса так и не смог. Не нужно им это. А теперь почему-то "ой".
     
     
  • 3.46, НяшМяш (ok), 01:27, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В старой Опере все сайты ещё были старые, статичные. И когда делаешь назад-вперёд, то в кеше сохраняется всё набраное. А новые модные сайты все сейчас на жеесе и назад-вперёд вызывает очистку из-за инициализации этого самого жееса. В фурифоксе, например, на статичном опеннете как сохраняло набраные посты, так сохраняет и сейчас (только что проверил).
     
  • 2.36, Аноним (36), 21:26, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эоо бесило 15 лет назад, бесит и чичас.
     

  • 1.24, Аноним (24), 20:40, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Менеджер паролей, что это вообще такое? Неужели кто-то доверяет свои пароли вечно дырявой Мозилле?
     
     
  • 2.44, VINRARUS (ok), 00:12, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 21 веке без манагеров никак.
     

  • 1.29, Аноним (-), 20:50, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот вам почитать принес:
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/browsers.html
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/addons.html
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/mozilla.html
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53533

    > Август 2020: Mozilla теперь явно прекратили уделять всякое внимание технологиям, полностью переключившись на социальные проблемы - Борьбу со смертоносным вирусом и непрекращающимся расизмом (https://blog.mozilla.org/blog/2020/08/11/changing-world-changing-mozilla). Как уже и было заметно ранее, они сократили свой персонал на 250 человек, большинство из

    которых были техническими специалистами, работавшими над движком браузера и его безопасностью.

     
  • 1.32, Аноним (32), 20:54, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хех, похоже Presto была и остаётся единственным веб-обозревателем не профукивающим введённое в формы при переходе или обновлении страниц.
    И умела это 10+ лет эго. Но, как часто один местный завсегдатай любит повторять - секрет сей магии видимо утерян безвозвратно (с)
     
     
  • 2.39, Аноним (8), 22:18, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну нет, lazarus form recovery только на фф есть, толку то от престо если при падении всё равно потеряет (а престо сегфолтился). Как хреновенькая замена можно попробовать https://stephanmahieu.github.io/fhc-home/ которая в принципе тоже работает хоть и не восстанавливает самостоятельно.
     

  • 1.33, Аноним (33), 21:12, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Детальная информация об уязвимости пока не разглашается.

    Конечно не разглашаются. Сначала надо её на си переписать с раста, а то как-то опозорятся.

     
     
  • 2.37, Total Anonimus (?), 21:30, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда уязвимосьт именно в фоксе - можно закрыть и трезвонить , если же недоделка протокола , затрагивающая других - разглашение грозит судом . Второе очень вероятно , с учётом того что и ESR обновили .
     

  • 1.35, Аноним (36), 21:25, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Юзал его давно с firebird или phoenix, нипомню хто раньше из них был. Терпел все тормаза все эти годы. Уход с движка вынудил таперь сидеть на василискет изза всего 3 плагинов. Жаль но тормозила умерла, но стоит  у меня 2 -3 бравзером.
     
  • 1.41, Аноним (41), 00:07, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rust таки не помогает?
     
     
  • 2.43, VINRARUS (ok), 00:11, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его здешние РНРшники загнобили.
     
  • 2.47, НяшМяш (ok), 01:29, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его там 10% всего. Если в бочку бахнуть ведро мёда, содержимое бочки не превратится в мёд.
     

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