Обновление Firefox 84.0.2 с устранением уязвимости

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|1.8, Аноним (8), 20:10, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заметил такую проблему: в фф вместо курсора дерьмо собачье. Во всех других программах всё в порядке. Как починить?
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|5.28, Аноним (9), 20:48, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть вы хотите сказать, что миру будет лучше, если его не будет долбить в зад толпа притесненных негров?
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|2.14, Alladin (?), 20:18, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какое у вас De? не Gtk? Может проблема в корявой настройке gtk или отсутствие настройки?
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|3.20, Аноним (8), 20:25, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KDE5-Xorg, в других программах всё в полном порядке. В том числе с гтк3. Сейчас специально проверил, с гтк2 тоже всё в порядке.
Пользуясь случаем, можно ли прикрутить к ФФ нормальные файловые диалоги из кде. Без гномовых порталов и прочего -- они часть флатпака. Вот по примеру хромиума, можно дёргать kdialog и всё прекрасно. Заодно затирания буфер выделения починится (это в фф вообще регулярно ломается много лет).
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|4.22, Аноним (22), 20:35, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пользуясь случаем, можно ли прикрутить к ФФ нормальные файловые диалоги из кде.
СуСе петчит лису для такого. Искать по кейвордам firefox, suse, kde.
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|1.13, Аноним (13), 20:17, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>The Stream Control Transmission Protocol (SCTP) is a computer networking communications protocol in the Transport Layer of the Internet Protocol Suite. Originally intended for Signaling System 7 (SS7) message transport in telecommunication, the protocol provides the message-oriented feature of the User Datagram Protocol (UDP)
Какое отношение это имеет к вебу?
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|2.17, Аноним (13), 20:19, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, это дерьмо - часть WebRTC. Ну-ну. media.peerconnection.enabled false.
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|1.18, Аноним (18), 20:20, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем стирать введённое на текущей странице, при переходе к предыдущей странице. Не надо так делать никогда. Жава-скриптоиды. :)))
Вот тут надо фиксить. А не костылить выпиливанием backspace.
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|2.30, Аноним (9), 20:50, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, нафига какие-то там фиксы-шмиксы и прочие полумеры? Костыли проверены годами!
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|2.34, Аноним (34), 21:17, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А при чём тут жабаскриптоиды? Это фуррифокс так работает. В старой Опере с этим проблем не было, а вот движитель всего опенсорса так и не смог. Не нужно им это. А теперь почему-то "ой".
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|3.46, НяшМяш (ok), 01:27, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В старой Опере все сайты ещё были старые, статичные. И когда делаешь назад-вперёд, то в кеше сохраняется всё набраное. А новые модные сайты все сейчас на жеесе и назад-вперёд вызывает очистку из-за инициализации этого самого жееса. В фурифоксе, например, на статичном опеннете как сохраняло набраные посты, так сохраняет и сейчас (только что проверил).
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|1.24, Аноним (24), 20:40, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Менеджер паролей, что это вообще такое? Неужели кто-то доверяет свои пароли вечно дырявой Мозилле?
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|1.32, Аноним (32), 20:54, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хех, похоже Presto была и остаётся единственным веб-обозревателем не профукивающим введённое в формы при переходе или обновлении страниц.
И умела это 10+ лет эго. Но, как часто один местный завсегдатай любит повторять - секрет сей магии видимо утерян безвозвратно (с)
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|2.39, Аноним (8), 22:18, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну нет, lazarus form recovery только на фф есть, толку то от престо если при падении всё равно потеряет (а престо сегфолтился). Как хреновенькая замена можно попробовать https://stephanmahieu.github.io/fhc-home/ которая в принципе тоже работает хоть и не восстанавливает самостоятельно.
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|1.33, Аноним (33), 21:12, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Детальная информация об уязвимости пока не разглашается.
Конечно не разглашаются. Сначала надо её на си переписать с раста, а то как-то опозорятся.
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|2.37, Total Anonimus (?), 21:30, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда уязвимосьт именно в фоксе - можно закрыть и трезвонить , если же недоделка протокола , затрагивающая других - разглашение грозит судом . Второе очень вероятно , с учётом того что и ESR обновили .
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|1.35, Аноним (36), 21:25, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Юзал его давно с firebird или phoenix, нипомню хто раньше из них был. Терпел все тормаза все эти годы. Уход с движка вынудил таперь сидеть на василискет изза всего 3 плагинов. Жаль но тормозила умерла, но стоит у меня 2 -3 бравзером.
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|2.47, НяшМяш (ok), 01:29, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его там 10% всего. Если в бочку бахнуть ведро мёда, содержимое бочки не превратится в мёд.
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