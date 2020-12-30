Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.33

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|3.12, A.Stahl (ok), 10:14, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да какой ты, нахрен, репер?
Даже Торвальдс втопчет в грязь
Твой лепет.
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|4.14, Моргенштерн (?), 10:23, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты так не говори!1 Иначе май гайз из блэкстар®™ подадут на тебя в суд, посмотрим тогда, как ты почитаешь свой рэп.
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|5.17, Гимли (?), 10:28, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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причём тут ОС?! непонятно, пойду выпью пинту да заем бараньими рёбрышками
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|1.2, Аноним (-), 09:59, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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С одной стороны там все есть, с другой стороны все сделано через одно место
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|2.5, Чебур (?), 10:04, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вонюч золотник, да мал... или наоборот, но тут не принципиально
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|1.3, OnTheEdge (ok), 10:00, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> В то же время автор BusyBox всячески возражает против такой защиты
новости по ссылке уж 11 лет
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|1.7, Аноним (7), 10:07, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> автор BusyBox всячески возражает против такой защиты - считая что она ломает ему бизнес
GPL - это как братаны из 90-ых. Те тоже давали бизнесу "защиту". Отказаться от "защиты" было нельзя.
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|4.16, Арагорн (?), 10:25, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я Арагорн, сын Араторна, а не учитель русского языка и словесности по имени Василий Петрович.
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|2.20, Аноним (7), 10:41, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем? Руст не имеет той же производительности, что и няшная сишка.
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|4.23, Аноним (7), 10:54, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Безопасный" язык не поможет растосектантам:
Из новшеств, добавленных в выпуске Redox 0.6, можно отметить:
Полностью переписана система управления памятью ядра (rmm,
kernel memory manager). В новой реализации удалось избавиться
от утечек памяти, которые создавали проблемы при использовании
старого менеджера памяти.
Видимо, растосектанты полагают, что все проекты нужно не только переписать на раст, но и переписать несколько раз, чтоб наверняка.
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|2.22, Отпетый Анимешник (?), 10:46, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хотел бы поделится с Вами свежей инсайдерской информацией из стана разрабов BusyBox в частности и 99% остального софта на этой жалкой планете в общности -- НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПЕРЕПИСЫВАТЬ СВОЁ ДОБРО НА RUST -- так понятно? избавьте нас от своего флуда, пожалуйста, он несмешной и неуместный в подавляющем большинстве случаев
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|3.30, Fracta1L (ok), 11:30, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> НИКТО НЕ ХОЧЕТ
Недоумок детектед. Впрочем, недоумие очевидно уже по тому что ты анимешник)
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