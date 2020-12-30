Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.33

Представлен релиз пакета BusyBox 1.33 с реализацией набора стандартных утилит UNIX, оформленных в виде единого исполняемого файла и оптимизированных для минимального потребления системных ресурсов при размере комплекта менее 1 Мб. Первый выпуск новой ветки 1.33 позиционируется как нестабильный, полная стабилизация будет обеспечена в версии 1.33.1, которая ожидается примерно через месяц. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Модульный характер BusyBox даёт возможность сформировать один унифицированный исполняемый файл, содержащий в себе произвольный набор реализованных в пакете утилит (каждая утилита доступна в форме символической ссылки на данный файл). Размер, состав и функциональность коллекции утилит можно варьировать в зависимости от потребностей и возможностей встраиваемой платформы, для которой осуществляется сборка. Пакет самодостаточный, при статической сборке с uclibc для создания рабочей системы поверх ядра Linux требуется лишь создать несколько файлов устройств в директории /dev и подготовить файлы конфигурации. По сравнению с прошлым выпуском 1.32 потребление оперативной памяти типовой сборкой BusyBox 1.32 увеличилось на 1761 байт (с 1020219 до 1021980 байт). BusyBox является основным инструментом в борьбе с нарушением GPL в прошивках. Организации Software Freedom Conservancy (SFC) и Software Freedom Law Center (SFLC) от лица разработчиков BusyBox как через суд, так и путём заключения внесудебных соглашений неоднократно успешно воздействовала на компании, не предоставляющие доступ к исходному коду GPL-программ. В то же время автор BusyBox всячески возражает против такой защиты - считая что она ломает ему бизнес. В версии BusyBox 1.33 выделяются следующие изменения: Добавлена новая утилита base32.

В утилиту modprobe добавлена поддержка чёрного списка недопустимых для загрузки модулей ядра (modprobe.blacklist=module1,module2,...).

В утилиту dd добавлена поддержка прямого ввода/вывода (режим O_DIRECT).

В утилиту mount добавлена поддержка опций "-o nostrictatime", "-o [no]lazytime" и "-o nosymfollow".

В утилиту ip добавлена поддержка опций "noprefixroute", "valid_lft" и "preferred_lft". В ip rule добавлена поддержка опций fwmark/fwmask для маршрутизации по адресу источника (policy routing).

В утилите chrt добавлена поддержка стандартной Си-библиотеки musl.

Добавлено несколько десятков изменений в библиотеку libbb, в том числе задействована инфраструктура для страниц фиксированного размера и добавлены новые фунеции exec_login_shell(), msleep(), sleep1() и xsettimeofday().

В ftp добавлена поддержка ответов PASV, не заканчивающихся символом ')'.

Продолжено развитие командных оболочек ash и hush. Улучшена поддержка специфичных для bash конструкций "[[ ]]".

В утилиту date добавлена поддержка опций "-Ins" и улучшена совместимость при отображении часовых поясов.

В утилите login включена отправка в syslog информации о каждом некорректном пароле.

В ntpd разрешён запуск пользователем, отличным от root (используя опцию "-w").

Заметно доработана утилита traceroute.

В mdev добавлена поддержка вывода лога через syslog.

В util-linux добавлена поддержка файловой системы erofs.

Во встроенном http-сервере обновлена реализация HTTP/1.1 и добавлена поддержка кэширования на основе данных из HTTP-заголовка ETag. В ответах прекращено добавление HTTP-заголовков Date и Last-Modified. Сделаны необязательными настройки ограничения доступа по IP ("A:...", "D:..."). Переработаны стили CSS, используемые при выводе содержимого каталогов в httpd_indexcgi.



