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Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.33

30.12.2020 09:53

Представлен релиз пакета BusyBox 1.33 с реализацией набора стандартных утилит UNIX, оформленных в виде единого исполняемого файла и оптимизированных для минимального потребления системных ресурсов при размере комплекта менее 1 Мб. Первый выпуск новой ветки 1.33 позиционируется как нестабильный, полная стабилизация будет обеспечена в версии 1.33.1, которая ожидается примерно через месяц. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Модульный характер BusyBox даёт возможность сформировать один унифицированный исполняемый файл, содержащий в себе произвольный набор реализованных в пакете утилит (каждая утилита доступна в форме символической ссылки на данный файл). Размер, состав и функциональность коллекции утилит можно варьировать в зависимости от потребностей и возможностей встраиваемой платформы, для которой осуществляется сборка. Пакет самодостаточный, при статической сборке с uclibc для создания рабочей системы поверх ядра Linux требуется лишь создать несколько файлов устройств в директории /dev и подготовить файлы конфигурации. По сравнению с прошлым выпуском 1.32 потребление оперативной памяти типовой сборкой BusyBox 1.32 увеличилось на 1761 байт (с 1020219 до 1021980 байт).

BusyBox является основным инструментом в борьбе с нарушением GPL в прошивках. Организации Software Freedom Conservancy (SFC) и Software Freedom Law Center (SFLC) от лица разработчиков BusyBox как через суд, так и путём заключения внесудебных соглашений неоднократно успешно воздействовала на компании, не предоставляющие доступ к исходному коду GPL-программ. В то же время автор BusyBox всячески возражает против такой защиты - считая что она ломает ему бизнес.

В версии BusyBox 1.33 выделяются следующие изменения:

  • Добавлена новая утилита base32.
  • В утилиту modprobe добавлена поддержка чёрного списка недопустимых для загрузки модулей ядра (modprobe.blacklist=module1,module2,...).
  • В утилиту dd добавлена поддержка прямого ввода/вывода (режим O_DIRECT).
  • В утилиту mount добавлена поддержка опций "-o nostrictatime", "-o [no]lazytime" и "-o nosymfollow".
  • В утилиту ip добавлена поддержка опций "noprefixroute", "valid_lft" и "preferred_lft". В ip rule добавлена поддержка опций fwmark/fwmask для маршрутизации по адресу источника (policy routing).
  • В утилите chrt добавлена поддержка стандартной Си-библиотеки musl.
  • Добавлено несколько десятков изменений в библиотеку libbb, в том числе задействована инфраструктура для страниц фиксированного размера и добавлены новые фунеции exec_login_shell(), msleep(), sleep1() и xsettimeofday().
  • В ftp добавлена поддержка ответов PASV, не заканчивающихся символом ')'.
  • Продолжено развитие командных оболочек ash и hush. Улучшена поддержка специфичных для bash конструкций "[[ ]]".
  • В утилиту date добавлена поддержка опций "-Ins" и улучшена совместимость при отображении часовых поясов.
  • В утилите login включена отправка в syslog информации о каждом некорректном пароле.
  • В ntpd разрешён запуск пользователем, отличным от root (используя опцию "-w").
  • Заметно доработана утилита traceroute.
  • В mdev добавлена поддержка вывода лога через syslog.
  • В util-linux добавлена поддержка файловой системы erofs.
  • Во встроенном http-сервере обновлена реализация HTTP/1.1 и добавлена поддержка кэширования на основе данных из HTTP-заголовка ETag. В ответах прекращено добавление HTTP-заголовков Date и Last-Modified. Сделаны необязательными настройки ограничения доступа по IP ("A:...", "D:..."). Переработаны стили CSS, используемые при выводе содержимого каталогов в httpd_indexcgi.


  1. Главная ссылка к новости (https://busybox.net/news.html...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.32
  3. OpenNews: Выпуск BusyBox 1.21.0 и Toybox 0.4.3
  4. OpenNews: Противоречивая ситуация вокруг создания альтернативы Busybox
  5. OpenNews: В BusyBox прекращена поддержка systemd
  6. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54334-busybox
Ключевые слова: busybox
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:54, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самый лучший набор утилит!
     
     
  • 2.8, Моргенштерн (?), 10:08, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    хотел поделится тем, что я просто рэпер от Бога
     
     
  • 3.12, A.Stahl (ok), 10:14, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да какой ты, нахрен, репер?
    Даже Торвальдс втопчет в грязь
    Твой лепет.
     
     
  • 4.14, Моргенштерн (?), 10:23, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты так не говори!1 Иначе май гайз из блэкстар®™ подадут на тебя в суд, посмотрим тогда, как ты почитаешь свой рэп.
     
     
  • 5.25, anonimous (?), 11:04, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Терпилы
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:24, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не плохой хайку.
     
     
  • 5.17, Гимли (?), 10:28, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причём тут ОС?! непонятно, пойду выпью пинту да заем бараньими рёбрышками
     
  • 5.28, Урри (ok), 11:18, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не плохой, а какой хайку?
     

  • 1.2, Аноним (-), 09:59, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С одной стороны там все есть, с другой стороны все сделано через одно место
     
     
  • 2.4, HeavyMetal (?), 10:03, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сделай лучше!
     
     
  • 3.6, Чебур (?), 10:06, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это ты сделай лучше!
     
     
  • 4.18, littlefuntik (ok), 10:33, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да! Вместе вы сделаете еще лучше!
     
     
  • 5.24, Анонимчег (?), 11:01, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тоже через одно место
     
  • 2.5, Чебур (?), 10:04, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вонюч золотник, да мал... или наоборот, но тут не принципиально
     

  • 1.3, OnTheEdge (ok), 10:00, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В то же время автор BusyBox всячески возражает против такой защиты

    новости по ссылке уж 11 лет

     
  • 1.7, Аноним (7), 10:07, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > автор BusyBox всячески возражает против такой защиты - считая что она ломает ему бизнес

    GPL - это как братаны из 90-ых. Те тоже давали бизнесу "защиту". Отказаться от "защиты" было нельзя.

     
     
  • 2.10, Арагорн (?), 10:10, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPL - это как утренний бриз. Расслабляет и навивает приятные мысли.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:18, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *навевает.
    Не держи себя, налей. Уже можно.
     
     
  • 4.16, Арагорн (?), 10:25, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я Арагорн, сын Араторна, а не учитель русского языка и словесности по имени Василий Петрович.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:12, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Братаны из 90-х сейчас называют себя ЕдРоссами.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:09, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    зачем это нужно, если есть toybox?
     
     
  • 2.27, anonimous (?), 11:07, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Toybox не такой наваристый.
     

  • 1.19, Fracta1L (ok), 10:39, 30/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда на Rust перепишут?
     
     
  • 2.20, Аноним (7), 10:41, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? Руст не имеет той же производительности, что и няшная сишка.
     
     
  • 3.21, Fracta1L (ok), 10:43, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По количеству находимых дыреней в месяц
     
     
  • 4.23, Аноним (7), 10:54, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Безопасный" язык не поможет растосектантам:

        Из новшеств, добавленных в выпуске Redox 0.6, можно отметить:

        Полностью переписана система управления памятью ядра (rmm,
        kernel memory manager). В новой реализации удалось избавиться
        от утечек памяти, которые создавали проблемы при использовании
        старого менеджера памяти.

    Видимо, растосектанты полагают, что все проекты нужно не только переписать на раст, но и переписать несколько раз, чтоб наверняка.

     
  • 2.22, Отпетый Анимешник (?), 10:46, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотел бы поделится с Вами свежей инсайдерской информацией из стана разрабов BusyBox в частности и 99% остального софта на этой жалкой планете в общности -- НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПЕРЕПИСЫВАТЬ СВОЁ ДОБРО НА RUST -- так понятно? избавьте нас от своего флуда, пожалуйста, он несмешной и неуместный в подавляющем большинстве случаев
     
     
  • 3.26, Анонимчег (?), 11:04, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты всех расстроил
     
  • 3.30, Fracta1L (ok), 11:30, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > НИКТО НЕ ХОЧЕТ

    Недоумок детектед. Впрочем, недоумие очевидно уже по тому что ты анимешник)

     
  • 2.29, Аноним (-), 11:24, 30/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не Busybox, но все же https://github.com/uutils/coreutils
    https://github.com/redox-os/coreutils
     
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