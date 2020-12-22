Обновление Firefox 84.0.1

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|1.1, Аноним (1), 00:22, 23/12/2020 [ответить]
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Каким таким образом последний абзац дополняет первые?
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|2.2, Аноним (2), 00:30, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Президент США посетил Москву. Главы стран урегулировали ряд конфликтов и обменялись дружественными рукопожатиями.
Дополнительно можно отметить что в Северокамском доме культуры две недели назад кошка Муська принесла чудное потомство и уже сейчас активно ведутся поиски хозяев
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|1.3, Аноним (3), 00:38, 23/12/2020 [ответить]
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> В WebRender устранены провалы в производительности и мерцания элементов Canvas
Для просмотра сайтов в интернетиках мощная видеокарта нужна или пока ещё нет?!
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|3.5, анонимуслинус (?), 01:24, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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недавно заявили, что все приплыла лодочка. более таких карт и систем создавать не станут. сказали , что устаревшая технология и при этом глючная. но да скоро потребуется видеокарта минимум 1080 Ti. производителям то как то тоже надо хлам продавать, а то ты сядешь на своем железе и 10 лет ничего не купишь. ты че думаешь производители железа всяким майкрософт и прочим доплачивают в наращивание нагрузки это пустяки? они могли сделать свободно систему уровня семерки и не повышать особо нагрузку, но тогда ты не купишь ничего нового, а потому - "глядите какая у нас новая и жручая фича", покупайте господа все новое и обновления мы вам отрубаем, чтоб вы купили новую версию ПО.))
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|4.7, Аноним (7), 01:40, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да вообще какая то дичь творится. Некоторое время назад (примерно 1-2 месяца) начал комп фризить. Щелчёк в колонках и остановка. Ну всё, думал, железо забарахлило. Иногда раз в день, иногда чаще аж бесило, а иногда аж 1-2 дня без остановок. В какой то момент заметил что происходит только когда запущен хромиум и чаще всего в момент начала движения мышкой. Остановок в простое было буквально по пальцам руки. Осенило, залез в настройки этой гниды, выключил аппаратное ускорение. Уже неделю ни одного разрыва.
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|5.9, анонимуслинус (?), 02:03, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и так везде. что побочные программы, что операционные системы. я только не до конца понял схему на лине. Точнее догадываюсь, что это как то связано с блобами нвидии и амд. ну не могут они допустить нормальной работоспособности предыдущих видюх при выпуске новых. полагаю и свободный интелловский драйвер тоже где то имеет свои утечки и что то что ухудшает работу подсистем. скажем дает повышенную нагрузку там где не должно, для быстрейшего выхода из строя или понижения способностей чипа, но со временем.
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