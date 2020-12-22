Обновление Firefox 84.0.1

1.1 , Аноним ( 1 ), 00:22, 23/12/2020 [ответить] +1 + / – Каким таким образом последний абзац дополняет первые?

2.2 , Аноним ( 2 ), 00:30, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Президент США посетил Москву. Главы стран урегулировали ряд конфликтов и обменялись дружественными рукопожатиями.

Дополнительно можно отметить что в Северокамском доме культуры две недели назад кошка Муська принесла чудное потомство и уже сейчас активно ведутся поиски хозяев

2.8 , knike ( ? ), 01:46, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наверное, потому что Tor на базе Firefox сделан.



1.3 , Аноним ( 3 ), 00:38, 23/12/2020 [ответить] +1 + / – > В WebRender устранены провалы в производительности и мерцания элементов Canvas Для просмотра сайтов в интернетиках мощная видеокарта нужна или пока ещё нет?!

2.4 , d ( ?? ), 00:48, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – crossfire или sli, не ниже.

3.5 , анонимуслинус ( ? ), 01:24, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – недавно заявили, что все приплыла лодочка. более таких карт и систем создавать не станут. сказали , что устаревшая технология и при этом глючная. но да скоро потребуется видеокарта минимум 1080 Ti. производителям то как то тоже надо хлам продавать, а то ты сядешь на своем железе и 10 лет ничего не купишь. ты че думаешь производители железа всяким майкрософт и прочим доплачивают в наращивание нагрузки это пустяки? они могли сделать свободно систему уровня семерки и не повышать особо нагрузку, но тогда ты не купишь ничего нового, а потому - "глядите какая у нас новая и жручая фича", покупайте господа все новое и обновления мы вам отрубаем, чтоб вы купили новую версию ПО.))

4.7 , Аноним ( 7 ), 01:40, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да вообще какая то дичь творится. Некоторое время назад (примерно 1-2 месяца) начал комп фризить. Щелчёк в колонках и остановка. Ну всё, думал, железо забарахлило. Иногда раз в день, иногда чаще аж бесило, а иногда аж 1-2 дня без остановок. В какой то момент заметил что происходит только когда запущен хромиум и чаще всего в момент начала движения мышкой. Остановок в простое было буквально по пальцам руки. Осенило, залез в настройки этой гниды, выключил аппаратное ускорение. Уже неделю ни одного разрыва.

5.9 , анонимуслинус ( ? ), 02:03, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и так везде. что побочные программы, что операционные системы. я только не до конца понял схему на лине. Точнее догадываюсь, что это как то связано с блобами нвидии и амд. ну не могут они допустить нормальной работоспособности предыдущих видюх при выпуске новых. полагаю и свободный интелловский драйвер тоже где то имеет свои утечки и что то что ухудшает работу подсистем. скажем дает повышенную нагрузку там где не должно, для быстрейшего выхода из строя или понижения способностей чипа, но со временем.



1.6 , Аноним ( - ), 01:33, 23/12/2020 [ответить] + / – Вот это: // https://digdeeper.neocities.org/ghost/browsers.html

https://digdeeper.neocities.org/ghost/addons.html

https://digdeeper.neocities.org/ghost/mozilla.html

https://spyware.neocities.org/articles/browsers.html //

