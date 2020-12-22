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Обновление Firefox 84.0.1

22.12.2020 23:52

Опубликован корректирующий выпуск Firefox 84.0.1, в котором устранено несколько проблем:

  • Исправлены проблемы с загрузкой защищённых web-сайтов и крахи, проявляющиеся при установке некоторых сторонних модулей PKCS11 и смарткарт.
  • В WebRender устранены провалы в производительности и мерцания элементов Canvas на некоторых системах с Windows.
  • Устранена ошибка, приводившая к проблемам с загрузкой некоторых игр на базе движка Unity JS на системах с чипами Apple Silicon.
  • Устранены крахи, проявляющиеся на системах с различными сторонними антивирусными пакетами.

Дополнительно можно отметить, что вышедший неделю назад выпуск Tor Browser 10.0.7 для платформы Android, включающий исправления критических уязвимостей, до сих пор не попал в каталог Google Play. Пользователи, установившие Tor Browser из Google Play, не получили обновление и остаются на уязвимой версии из-за отклонения обновления пакета в процессе рецензирования. Разработчики Tor направили в Google апелляцию, но она пока не принесла результата.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox, Chrome, Edge и Safari заблокирован сертификат, используемый для перехвата трафика в Казахстане
  3. OpenNews: В Firefox 85 появится дополнительная защита от отслеживания, основанная на сегментировании сети
  4. OpenNews: Релиз Firefox 84
  5. OpenNews: Обновление Tor 0.3.5.12, 0.4.3.7 и 0.4.4.6 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.0.5 и дистрибутив Tails 4.13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54304-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:22, 23/12/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Каким таким образом последний абзац дополняет первые?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:30, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Президент США посетил Москву. Главы стран урегулировали ряд конфликтов и обменялись дружественными рукопожатиями.
    Дополнительно можно отметить что в Северокамском доме культуры две недели назад кошка Муська принесла чудное потомство и уже сейчас активно ведутся поиски хозяев
     
  • 2.8, knike (?), 01:46, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, потому что Tor на базе Firefox сделан.
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:38, 23/12/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    > В WebRender устранены провалы в производительности и мерцания элементов Canvas

    Для просмотра сайтов в интернетиках мощная видеокарта нужна или пока ещё нет?!

     
     
  • 2.4, d (??), 00:48, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    crossfire или sli, не ниже.
     
     
  • 3.5, анонимуслинус (?), 01:24, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    недавно заявили, что все приплыла лодочка. более таких карт и систем создавать не станут. сказали , что устаревшая технология и при этом глючная. но да скоро потребуется видеокарта минимум 1080 Ti. производителям то как то тоже надо хлам продавать, а то ты сядешь на своем железе и 10 лет ничего не купишь. ты че думаешь производители железа всяким майкрософт и прочим доплачивают в наращивание нагрузки это пустяки? они могли сделать свободно систему уровня семерки и не повышать особо нагрузку, но тогда ты не купишь ничего нового, а потому - "глядите какая у нас новая и жручая фича", покупайте господа все новое и обновления мы вам отрубаем, чтоб вы купили новую версию ПО.))
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 01:40, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вообще какая то дичь творится. Некоторое время назад (примерно 1-2 месяца) начал комп фризить. Щелчёк в колонках и остановка. Ну всё, думал, железо забарахлило. Иногда раз в день, иногда чаще аж бесило, а иногда аж 1-2 дня без остановок. В какой то момент заметил что происходит только когда запущен хромиум и чаще всего в момент начала движения мышкой. Остановок  в простое было буквально по пальцам руки. Осенило, залез в настройки этой гниды, выключил аппаратное ускорение. Уже неделю ни одного разрыва.  
     
     
  • 5.9, анонимуслинус (?), 02:03, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и так везде. что побочные программы, что операционные системы. я только не до конца понял схему на лине. Точнее догадываюсь, что это как то связано с блобами  нвидии и амд. ну не могут они допустить нормальной работоспособности предыдущих видюх при выпуске новых. полагаю и свободный интелловский драйвер тоже где то имеет свои утечки и что то что ухудшает работу подсистем. скажем дает повышенную нагрузку там где не должно, для быстрейшего выхода из строя или понижения способностей чипа, но со временем.
     

  • 1.6, Аноним (-), 01:33, 23/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Вот это:

    //

    https://digdeeper.neocities.org/ghost/browsers.html
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/addons.html
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/mozilla.html
    https://spyware.neocities.org/articles/browsers.html

    //

     
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