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Уязвимость в Apache Airflow, допускающая использование одного сеанса на разных серверах

22.12.2020 11:19

Во входящем в состав платформы Apache Airflow web-сервере выявлена уязвимость (CVE-2020-17526), вызванная некорректной проверкой сеансов в конфигурации по умолчанию. Уязвимость позволяет пользователю одного сайта получить доступ к другому сайту, используя идентификатор сеанса от первого сайта (для входа достаточно отредактировать сессионную Cookie). Проблема вызвана использованием в предлагаемом по умолчанию файле конфигурации airflow.cfg временного ключа, одинакового для всех установок. При данных настройках сессионная Cookie, заверенная на одном сервере Airflow, подходила для другого сервера.

В качестве обходного пути блокирования уязвимости рекомендуется изменить значение "[webserver] secret_key" в файле конфигурации (по умолчанию испльзуется "temporary_key"). Проблема устранена в выпусках 1.10.14 и 2.0.0. Дополнительно в новых выпусках Airflow устранены две проблемы в приложении Flask App, связанные с использованием предсказуемого секретного ключа.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54298-apache
Ключевые слова: apache, airflow
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, хацкер (ok), 11:33, 22/12/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    уязвимости — это хорошо, банальные — ещё лучше; без работы не останемся ;)
     
  • 1.2, ИмяХ (?), 11:38, 22/12/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 2.3, Дедушка Анонимуса (?), 11:40, 22/12/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:49, 22/12/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:52, 22/12/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.6, Анан (?), 11:58, 22/12/2020 Скрыто модератором
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  • 5.7, rioko (?), 12:06, 22/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.8, Аноним (8), 12:12, 22/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Такие проблемы всегда были и будут. Разрабы никогда их не решат, потому что автогенерить ключ на лету в момент установки намного тяжелее чем просто взять шаблонный конфиг с захардкоженным. Поэтому ВСЕГДА после установки любого софта имеет смысл пробежаться по настройкам и конфигам и проставить всё в нужное значение.
     
  • 1.9, InuYasha (??), 12:14, 22/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ошибка, исправляемая одной строчкой в конфиге. Но комментаторам ЯП не сидится )
     

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