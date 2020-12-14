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|1.1, grayich (ok), 10:21, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Кто-то пользует ещё?
В локалках пусто, все в инетах\социалках\торрентах
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|2.2, КО (?), 10:27, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот когда тебе запретят владельцы социалок/облаков и охеревшие модераторы торрентов выкладывать, тогда задумаешься о своей шаре.
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|3.22, iPony129412 (?), 11:39, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вот когда тебе запретят владельцы социалок/облаков и модераторы торрентов выкладывать, тогда задумаешься о своей шаре.
Что запретят? Если по чёрному, то палевно.
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|2.5, Ilya Indigo (ok), 10:32, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Кто-то пользует ещё?
Я пользуюсь, до сих пор свои хабы держу, скорее просто как воспоминания о студенческой молодости.
Ещё через чат-бота читаю скучные, а иногда смешные, но явно выдуманные, приколы с баша.
Даже неуместные с опеннета иногда попадаются.
> В локалках пусто, все в инетах\социалках\торрентах
Это печально. :-(
В DC в чате были люди, которые реально хотели познакомится, встретится, провести время в вместе.
Но vk его убило, заменив этих людей дебилами, проститутками и ботами. :-(
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|3.15, grayich (ok), 11:12, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Это печально. :-(
> В DC в чате были люди, которые реально хотели познакомится, встретится, провести
> время в вместе.
> Но vk его убило, заменив этих людей дебилами, проститутками и ботами. :-(
Та не, кто хочет всегда найдёт "клубы по интересам". Тогда просто время такое было, компы пошли в массы и локалки попёрли, а сейчас это обычно. И до dc были ббс\чаты\irc и главное не так уж много на чатовках народу было.
Да и "дебилов" полно было)
У тебя вот ностальгия, а я сразу вспомнил проблемы с dc)
Как долго шарилось, как было обязательно на некоторых хабах шарить слишком много, как многие шарили всякий хлам, как вечно отсутствовал тот у кого нужный файл был, как на своём хабе боролся с всяким, особенно с матами, подстановками ников, подделкой ip и прочее прочее
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|4.16, Аноним (16), 11:15, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Клубы по интересам… Я помню включил мониторинг поисковых запросов в районной локалке, наверно 99% запросов были на цп. И эти люди твои соседи, хаха.
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|4.20, Ilya Indigo (ok), 11:33, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> У тебя вот ностальгия, а я сразу вспомнил проблемы с dc)
У меня с этим особых проблем не было, просто создал второй хаб для забаненных где они могли свои гоудоты и гоукасэсы пускать сколько им влезет, а в основной хаб чтоб не сувались.
Ну и антимат настроил на подобное, и все были счастливы.
Проблем больше было с организацией чатовок :-)
Да с большинством друзей там и познакомился.
Помню меня даже незнакомые студентки на районе узнавали, о ты Илья - админ ХИРЭ хаба. :-)
Я тему диплома на втором высшем даже про пиринговые сети и хаб взял, чтобы меньше гемморроя было, так как проект уже давно готов был. :-)
Так то воспоминания исключительно положительные! :-)
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|4.44, Ilya Indigo (ok), 15:39, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тогда просто время такое было, компы пошли в массы и локалки попёрли, а сейчас это обычно.
Да Вы правы!
Добавлю, что тогда основная масса активных пользователей была студентами, а не школотронами, как сейчас. :-(
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|3.18, iPony129412 (?), 11:20, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Но vk его убило, заменив этих людей дебилами, проститутками и ботами
всё тоже самое.
Просто ты этот самый луддит, и вон выше писал кто.
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|3.21, AleksK (ok), 11:36, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зашел недавно на баш, там даже не одноклассники, там анекдоты.ru. В общем полнейший трешак.
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|4.23, iPony129412 (?), 11:44, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Зашел недавно на баш, там даже не одноклассники, там анекдоты.ru. В общем полнейший трешак.
Не вижу разницы с прошлым, как было тупо, так и есть.
Просто ты наверно опердунел, вот и всё. А раньше "гы-гы, как смешно!!!111"
> RadChand: Я всегда думал, что "цисгендерный мужчина" это какое-то очередное отклонение, типа бородатого мужика с цисками. Пока мне не объяснили, что цисгендерный - это нормальный мужик, а бородатый мужик с цисками - это админ.
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|4.24, Ilya Indigo (ok), 11:44, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зашел недавно на баш, там даже не одноклассники, там анекдоты.ru. В общем
> полнейший трешак.
Я случайные беру https://bash.im/random
В большинстве случаев да, особенно забавляет трешак с опеннета, без указателя на лопату. :-)
Кто их постит?
А так иногда попадаются забавные, из недавнего (относительно случайных).
AnonymouZz
Что нужно было с собой сделать, что бы забыть все свои пароли?
OrihamioO311
Завести троих детей. Попробуй.
AnonymouZz
Моей оперативной памяти хватает пока только на собаку и кошку )
С друзьями гуляли, было достаточно поздно, недалеко от Макдональдца...
-Интересно, а Макдональдс работает?
-Окошко работает.
-Я не буду какать в окошко.
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|3.29, Аноним (29), 12:44, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В DC в чате были люди, которые реально хотели познакомится, встретится, провести время в вместе
Спасибо, не хотет.
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|4.32, Ilya Indigo (ok), 13:10, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> В DC в чате были люди, которые реально хотели познакомится, встретится, провести время в вместе
> Спасибо, не хотет.
Я имел ввиду активных людей в чате.
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|2.6, Аноним (6), 10:33, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Emule, FlylinkDC++, shareman еще подают признаки жизни)))
А вот обмен на протоколе Gnutella че-то в России не прижился)
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|2.14, Аноним (14), 11:06, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Есть страны в которых до сих пор с инетом проблемы. А если выйти подышать свежим воздухом пока инета нет - можно оказаться в автозаке. Даже школьников и пенсионерок пакуют. Локальные группы, как оказалось, важны и нужны
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|2.26, Необъективный_ (ok), 11:59, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Кто-то пользует ещё?
Ситуация примерно та же, что и с XMPP: вначале его вытеснили социальные сети, а затем и современные мессенджеры вроде Telegram и WhatpApp. Тем не менее XMPP еще жив и даже развивается понемногу.
Так и с Direct Connect: вначале он проиграл конкурентную борьбу BitTorrent клиентам и тематическим форумам (для поиска файлов). Затем пришли широкополосный интернет и пиратские сайты с медиаконтентом. А теперь полно удобных легальных стриминговых сервисов для музыки и видео с большим количеством контента, доступным при подписке за достаточно разумную цену. Так что и пользовательская база BitTorrent серьезно похудела.
Тем не менее, DC еще жив, и им пользуются десятки тысяч пользователей. А значит, программа нужна кому-то из них.
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|2.25, Необъективный_ (ok), 11:45, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а что там, в этой DC, вообще есть?
Всякое разное. От мусора, до интересных вещей. В основном пиратят все те же популярные фильмы и сериалы, что и пользователи торрентов. Но среди прочего в DC есть то, чего в торрентах нет и никогда не будет: https://habr.com/ru/post/318400/
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|1.7, Аноним (7), 10:34, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Прекращение поддержки Qt 4.x, а также Qt 5.x старее 5.12.
Какой ужас! Как мне дальше жить!?
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|1.8, Аноним (8), 10:35, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ух, как это было давно. В четырёх корпусах общаг был лимитный дорогой инет, все качали через локальные хабы, норм софтина была. Да и в городской локалке тоже было полно всего.
Это больше, чем торренты.
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|4.42, Ilya Indigo (ok), 15:13, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нее, Мытищи, Королёв, Щёлково
И впрямь, это было масштабное явление среди студенческих общаг, но все были локализированы на своём городе, или даже районе. :-)
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|1.9, Аноним (9), 10:35, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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>Релиз клиента
>С момента предыдущего официального релиза 2.2.9 прошло семь лет, а с предыдущего тега 2.2.10 в git - пять лет.
но зачем?
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|1.11, Ilya Indigo (ok), 10:37, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Благодарю за новость!
Не ожидал про такое прочитать тут, приятно удивлён. :-)
Пойду в openSUSE обновлять, думаю от git-овской версии выпуск не сильно отличается, только зависимости буста убрать.
P.S. Без буста она стала очень быстро собираться, раз в 5 быстрее.
Но это так и не починили.
eiskaltdcpp-qt.x86_64: W: position-independent-executable-suggested /usr/bin/eiskaltdcpp-qt
This executable should be position independent (all binaries should). Check
that it is built with -fPIE/-fpie in compiler flags and -pie in linker flags.
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|2.27, Необъективный_ (ok), 12:24, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Но это так и не починили.
Это "чинится" передачей в cmake соответствующих флагов сборки через -DCMAKE_CXX_FLAGS="${CXXFLAGS}". Где CXXFLAGS лучше всего брать исходя из рекомендаций конкретного дистрибутива.
> This executable should be position independent (all binaries should). Check that it is built with -fPIE/-fpie in compiler flags and -pie in linker flags.
Можно посмотреть с какими флагами программа собирается в Debian:
https://buildd.debian.org/status/fetch.php?pkg=eiskaltdcpp&arch=amd64&ver=2.4.
Если отбросить все специфичное, то останется что-то вроде:
-O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -std=c++14 -pipe -Wformat -Werror=format-security -fPIC -D_FORTIFY_SOURCE=2
Собственно процитированный ворнинг вылез именно из-за отсутствие -fPIC в флагах сборки.
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|3.35, Ilya Indigo (ok), 13:51, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это "чинится" передачей в cmake соответствующих флагов сборки через -DCMAKE_CXX_FLAGS="${CXXFLAGS}".
Не чинится. Судя по логу сборки он и так там есть, а если добавляю, то он просто дублируется 2 раза, а результат тот же.
https://build.opensuse.org/package/show/filesharing/eiskaltdcpp
-O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -fstack-clash-protection -Werror=return-type -flto=auto -g -DNDEBUG -std=c++14 -pipe -Wformat -Werror=format-security -fPIC
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|5.39, Ilya Indigo (ok), 15:02, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странно, добавляю то о чём меня просит rmplint
[ 54s] CMAKE_CXX_FLAGS:STRING=-O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -fstack-clash-protection -Werror=return-type -flto=auto -g -fPIC -fPIE -DNDEBUG
[ 54s] CMAKE_C_FLAGS:STRING=-O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -fstack-clash-protection -Werror=return-type -flto=auto -g -fPIC -fPIE -DNDEBUG
[ 54s] CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS:STRING=-pie
А в итоге.
[ 597s] RPMLINT report:
[ 597s] ===============
[ 602s] eiskaltdcpp-qt.x86_64: W: position-independent-executable-suggested /usr/bin/eiskaltdcpp-qt
[ 602s] This executable should be position independent (all binaries should). Check
[ 602s] that it is built with -fPIE/-fpie in compiler flags and -pie in linker flags.
Я же правильно -pie in linker flags указал?
Хочется разобраться в этом предупреждении, если в нём действительно виноваты только параметры сборки, а не код.
P.S. И даже со всем ранее определённым + -DLINK=STATIC выдаёт
[ 304s] RPMLINT report:
[ 304s] ===============
[ 308s] eiskaltdcpp-qt.x86_64: W: position-independent-executable-suggested /usr/bin/eiskaltdcpp-qt
[ 308s] This executable should be position independent (all binaries should). Check
[ 308s] that it is built with -fPIE/-fpie in compiler flags and -pie in linker flags.
Или я что-то не так делаю, или всё же что-то в коде.
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|3.37, Ilya Indigo (ok), 14:20, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Извиняюсь, протупил ошибка меняется на.
[ 517s] RPMLINT report:
[ 517s] ===============
[ 521s] eiskaltdcpp-qt.x86_64: W: position-independent-executable-suggested /usr/bin/eiskaltdcpp-qt
[ 521s] This executable should be position independent (all binaries should). Check
[ 521s] that it is built with -fPIE/-fpie in compiler flags and -pie in linker flags.
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|1.19, псевдонимус (?), 11:21, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Отличная новость! В ДЦ любой может найти себе контент по интересам без гомнуглевского искусственного идиота!
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|1.31, user90 (?), 13:00, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что-то смутно такое припоминаю, из даавних лет, ностальгическое.. неа, нихрена не вспомнить!))
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|1.34, mumu (ok), 13:37, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Были интересные порнохабы. Может и сейчас есть. Но много халявщиков и очереди на скачку длинные (да, там есть понятие очереди, привет eDonkey).
За некоторыми рарными видео по неделе в очереди стоял (потому что кто скачал, никогда не раздавал назад). Торренты в этом плане гораздо честнее, они и убили DC
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|1.38, Аноним (38), 14:47, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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DC умерла вместе с хабами как только они выросли до размеров, требующих коммерциализации. Разработчики DC клиентов уперлись, и имеем теперь угасающую сеть чисто для гиков.
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|2.40, Аноним (40), 15:06, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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DC хабы стали не нужны когда пришел дешевый безлимитный и быстрый интернет
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|2.45, Необъективный_ (ok), 15:41, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> DC умерла вместе с хабами как только они выросли до размеров, требующих коммерциализации.
При чем тут коммерциализация вообще? DC -- это по сути просто распределенная файло-помойка с пользовательским наполнением. Хаб можно запустить и поддерживать на любом компе, много ресурсов он не требует. Раньше хабы поддерживались либо самими интернет-провайдерами, либо простыми энтузиастами из локальной сети, чтобы уменьшить дорогой и/или медленный интернет трафик. Сейчас подобных изолированных локалок осталось мало, и оставшиеся пользователи DC в основном сидят на крупных публичных хабах и качают файлы из интернета.
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|3.47, Ilya Indigo (ok), 16:25, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну не только файлопомойка, и не только ради разгрузки трафика.
Это ещё и чат + мессенджер, причём локальный чат где собирались и общались люди, причём с конкретного района, а то и универа, а то и общаги. Это были такие кружки интересов, которые потом встречались на чатовках и общались в живую. И задача админа хаба была создать тёплую уютную обстановку для общения и локализации интересных людей.
Это было гораздо важнее чем файлопомойка, по крайней мере для меня.
P.S. А также для студентов живущих в общагах приехавших туда из разных городов!
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