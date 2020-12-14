> Это печально. :-(

> В DC в чате были люди, которые реально хотели познакомится, встретится, провести

> время в вместе.

> Но vk его убило, заменив этих людей дебилами, проститутками и ботами. :-( Та не, кто хочет всегда найдёт "клубы по интересам". Тогда просто время такое было, компы пошли в массы и локалки попёрли, а сейчас это обычно. И до dc были ббс\чаты\irc и главное не так уж много на чатовках народу было.

Да и "дебилов" полно было)

У тебя вот ностальгия, а я сразу вспомнил проблемы с dc)

Как долго шарилось, как было обязательно на некоторых хабах шарить слишком много, как многие шарили всякий хлам, как вечно отсутствовал тот у кого нужный файл был, как на своём хабе боролся с всяким, особенно с матами, подстановками ников, подделкой ip и прочее прочее



