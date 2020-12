2.27 , Необъективный_ ( ok ), 12:24, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Но это так и не починили. Это "чинится" передачей в cmake соответствующих флагов сборки через -DCMAKE_CXX_FLAGS="${CXXFLAGS}". Где CXXFLAGS лучше всего брать исходя из рекомендаций конкретного дистрибутива. > This executable should be position independent (all binaries should). Check that it is built with -fPIE/-fpie in compiler flags and -pie in linker flags. Можно посмотреть с какими флагами программа собирается в Debian:

https://buildd.debian.org/status/fetch.php?pkg=eiskaltdcpp&arch=amd64&ver=2.4. Если отбросить все специфичное, то останется что-то вроде:

-O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -std=c++14 -pipe -Wformat -Werror=format-security -fPIC -D_FORTIFY_SOURCE=2 Собственно процитированный ворнинг вылез именно из-за отсутствие -fPIC в флагах сборки. 3.35 , Ilya Indigo ( ok ), 13:51, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это "чинится" передачей в cmake соответствующих флагов сборки через -DCMAKE_CXX_FLAGS="${CXXFLAGS}". Не чинится. Судя по логу сборки он и так там есть, а если добавляю, то он просто дублируется 2 раза, а результат тот же. https://build.opensuse.org/package/show/filesharing/eiskaltdcpp -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -fstack-clash-protection -Werror=return-type -flto=auto -g -DNDEBUG -std=c++14 -pipe -Wformat -Werror=format-security -fPIC

4.36 , Необъективный_ ( ok ), 14:15, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Судя по логу сборки он и так там есть, а если добавляю, то он просто дублируется 2 раза, а результат тот же. Очень странно. Пока идей нет. > https://build.opensuse.org/package/view_file/filesharing/eiskaltdcpp/eiskaltdc Как я вижу, здесь собирается только Qt UI (нет ни GTK+ UI, ни демона). Так что есть смысл линковаться с libeiskaltdcpp статически: опция -DLINK=STATIC для cmake.

5.39 , Ilya Indigo ( ok ), 15:02, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Странно, добавляю то о чём меня просит rmplint

[ 54s] CMAKE_CXX_FLAGS:STRING=-O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -fstack-clash-protection -Werror=return-type -flto=auto -g -fPIC -fPIE -DNDEBUG [ 54s] CMAKE_C_FLAGS:STRING=-O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -fstack-clash-protection -Werror=return-type -flto=auto -g -fPIC -fPIE -DNDEBUG [ 54s] CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS:STRING=-pie А в итоге.

[ 597s] RPMLINT report:

[ 597s] ===============

[ 602s] eiskaltdcpp-qt.x86_64: W: position-independent-executable-suggested /usr/bin/eiskaltdcpp-qt

[ 602s] This executable should be position independent (all binaries should). Check

[ 602s] that it is built with -fPIE/-fpie in compiler flags and -pie in linker flags.

3.37 , Ilya Indigo ( ok ), 14:20, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Извиняюсь, протупил ошибка меняется на.

