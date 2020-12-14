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Релиз клиента для файлообменных сетей Direct Connect и ADC - EiskaltDC++ 2.4.0

14.12.2020 09:34

Вышел стабильный релиз EiskaltDC++ 2.4.0, кроссплатформенного клиента для сетей Direct Connect и Advanced Direct Connect. С момента предыдущего официального релиза 2.2.9 прошло семь лет, а с предыдущего тега 2.2.10 в git - пять лет. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux, FreeBSD, Haiku, macOS и Windows. Мейнтейнеры многих дистрибутивов уже успели обновить пакеты в официальных репозиториях.

Основные заявленные изменения после версии 2.2.9:

  • Общие изменения
    • Добавлена поддержка OpenSSL >= 1.1.x (поддержка OpenSSL 1.0.2 сохранена).
    • Существенные улучшения для работы программы в macOS и Haiku.
    • Официальная поддержка Debian GNU/Hurd.
    • Включен по умолчанию поиск файлов через DHT. Сервер dht.fly-server.ru добавлен в список серверов для получения начального списка доступных нод.
    • Из сборочных зависимостей удалены библиотеки Boost! При этом удалось ограничиться возможностями стандарта C++14, что позволяет собрать программу на довольно старых системах.
    • Проведен серьезный рефакторинг исходного кода, устранены замечания, найденные статическими анализаторами кода (cppcheck, clang).
    • Частичная синхронизация кода библиотеки libeiskaltdcpp с ядром DC++ 0.868.
  • eiskaltdcpp-qt
    • Добавлена поддержка сборки программы с библиотеками Qt 5.x. При этом сохранена совместимость с библиотеками Qt 4.x.
    • Добавлена поддержка относительных путей к файлам ресурсов (иконки, звуки, переводы и т.п.), что позволило опакетить программу в AppImage и snap.
    • Добавлена поддержка хабов nmdcs://.
    • Существенно улучшен диалог настроек.
    • Улучшено отображение magnet-ссылок для протокола BitTorrent в чатах. (Только отображение, при клике на них по-прежнему вызывается внешняя программа.)
  • eiskaltdcpp-gtk
    • Исправлены различные мелкие и крупные ошибки.
    • Падений программы стало меньше, но они исправлены не все. Например, возможны крахи при использовании виджета поиска.
  • eiskaltdcpp-daemon
    • Результаты поискового запроса теперь фильтруются на стороне демона: через JSON-RPC отдаются результаты только для последнего поискового запроса. Такой подход менее гибкий, чем раньше, зато позволяет упростить клиентские реализации. Например, в официальном веб-интерфейсе.

Из планов на будущее особо отмечается:

  • Добавление поддержки IPv6 в ядре.
  • Использование библиотеки Hunspell вместо Aspell для проверки правописания в eiskaltdcpp-qt.
  • Прекращение поддержки Qt 4.x, а также Qt 5.x старее 5.12.
  • Прекращение поддержки и полное удаление eiskaltdcpp-gtk.
  • Удаление поддержки XML-RPC из eiskaltdcpp-daemon.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/eiskaltdcpp...)
  2. OpenNews: Релиз клиента для файлообменных сетей Direct Connect и ADC - EiskaltDC++ 2.2.9
  3. OpenNews: Популярность открытых приложений в файлообменных сервисах оказалась выше, чем предполагалось
  4. OpenNews: Релиз сервера для файлообменных сетей Advanced Direct Connect - uHub 0.4.1
Автор новости: Необъективный_
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54253-eiskaltdc
Ключевые слова: eiskaltdc, dcpp, filesharing, p2p, directconnect, adc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, grayich (ok), 10:21, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Кто-то пользует ещё?
    В локалках пусто, все в инетах\социалках\торрентах
     
     
  • 2.2, КО (?), 10:27, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот когда тебе запретят владельцы социалок/облаков и охеревшие модераторы торрентов выкладывать, тогда задумаешься о своей шаре.
     
     
  • 3.22, iPony129412 (?), 11:39, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вот когда тебе запретят владельцы социалок/облаков и  модераторы торрентов выкладывать, тогда задумаешься о своей шаре.

    Что запретят? Если по чёрному, то палевно.

     
  • 2.5, Ilya Indigo (ok), 10:32, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Кто-то пользует ещё?

    Я пользуюсь, до сих пор свои хабы держу, скорее просто как воспоминания о студенческой молодости.
    Ещё через чат-бота читаю скучные, а иногда смешные, но явно выдуманные, приколы с баша.
    Даже неуместные с опеннета иногда попадаются.
    > В локалках пусто, все в инетах\социалках\торрентах

    Это печально. :-(
    В DC в чате были люди, которые реально хотели познакомится, встретится, провести время в вместе.
    Но vk его убило, заменив этих людей дебилами, проститутками и ботами. :-(

     
     
  • 3.15, grayich (ok), 11:12, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Это печально. :-(
    > В DC в чате были люди, которые реально хотели познакомится, встретится, провести
    > время в вместе.
    > Но vk его убило, заменив этих людей дебилами, проститутками и ботами. :-(

    Та не, кто хочет всегда найдёт "клубы по интересам". Тогда просто время такое было, компы пошли в массы и локалки попёрли, а сейчас это обычно. И до dc были ббс\чаты\irc и главное не так уж много на чатовках народу было.
    Да и "дебилов" полно было)
    У тебя вот ностальгия, а я сразу вспомнил проблемы с dc)
    Как долго шарилось, как было обязательно на некоторых хабах шарить слишком много, как многие шарили всякий хлам, как вечно отсутствовал тот у кого нужный файл был, как на своём хабе боролся с всяким, особенно с матами, подстановками ников, подделкой ip и прочее прочее


     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:15, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Клубы по интересам… Я помню включил мониторинг поисковых запросов в районной локалке, наверно 99% запросов были на цп. И эти люди твои соседи, хаха.
     
  • 4.20, Ilya Indigo (ok), 11:33, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > У тебя вот ностальгия, а я сразу вспомнил проблемы с dc)

    У меня с этим особых проблем не было, просто создал второй хаб для забаненных где они могли свои гоудоты и гоукасэсы пускать сколько им влезет, а в основной хаб чтоб не сувались.
    Ну и антимат настроил на подобное, и все были счастливы.
    Проблем больше было с организацией чатовок :-)
    Да с большинством друзей там и познакомился.
    Помню меня даже незнакомые студентки на районе узнавали, о ты Илья - админ ХИРЭ хаба. :-)
    Я тему диплома на втором высшем даже про пиринговые сети и хаб взял, чтобы меньше гемморроя было, так как проект уже давно готов был. :-)

    Так то воспоминания исключительно положительные! :-)

     
     
  • 5.46, ononoki (?), 16:16, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как же хочется студенточек, которые сидят в DC хабах..
     
  • 4.44, Ilya Indigo (ok), 15:39, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тогда просто время такое было, компы пошли в массы и локалки попёрли, а сейчас это обычно.

    Да Вы правы!
    Добавлю, что тогда основная масса активных пользователей была студентами, а не школотронами, как сейчас. :-(

     
  • 3.18, iPony129412 (?), 11:20, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Но vk его убило, заменив этих людей дебилами, проститутками и ботами

    всё тоже самое.
    Просто ты этот самый луддит, и вон выше писал кто.

     
  • 3.21, AleksK (ok), 11:36, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зашел недавно на баш, там даже не одноклассники, там анекдоты.ru. В общем полнейший трешак.
     
     
  • 4.23, iPony129412 (?), 11:44, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Зашел недавно на баш, там даже не одноклассники, там анекдоты.ru. В общем полнейший трешак.

    Не вижу разницы с прошлым, как было тупо, так и есть.
    Просто ты наверно опердунел, вот и всё. А раньше "гы-гы, как смешно!!!111"

    > RadChand: Я всегда думал, что "цисгендерный мужчина" это какое-то очередное отклонение, типа бородатого мужика с цисками. Пока мне не объяснили, что цисгендерный - это нормальный мужик, а бородатый мужик с цисками - это админ.

     
  • 4.24, Ilya Indigo (ok), 11:44, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зашел недавно на баш, там даже не одноклассники, там анекдоты.ru. В общем
    > полнейший трешак.

    Я случайные беру https://bash.im/random
    В большинстве случаев да, особенно забавляет трешак с опеннета, без указателя на лопату. :-)
    Кто их постит?
    А так иногда попадаются забавные, из недавнего (относительно случайных).

    AnonymouZz
    Что нужно было с собой сделать, что бы забыть все свои пароли?
    OrihamioO311
    Завести троих детей. Попробуй.
    AnonymouZz
    Моей оперативной памяти хватает пока только на собаку и кошку )


    С друзьями гуляли, было достаточно поздно, недалеко от Макдональдца...
    -Интересно, а Макдональдс работает?
    -Окошко работает.
    -Я не буду какать в окошко.

     
  • 3.29, Аноним (29), 12:44, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В DC в чате были люди, которые реально хотели познакомится, встретится, провести время в вместе

    Спасибо, не хотет.

     
     
  • 4.32, Ilya Indigo (ok), 13:10, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> В DC в чате были люди, которые реально хотели познакомится, встретится, провести время в вместе
    > Спасибо, не хотет.

    Я имел ввиду активных людей в чате.

     
  • 3.33, Аноним (33), 13:20, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, ностальгия, я на своём хабе с женой познакомился :D
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:33, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Emule, FlylinkDC++, shareman еще подают признаки жизни)))
    А вот обмен на протоколе Gnutella че-то в России не прижился)
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:06, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Есть страны в которых до сих пор с инетом проблемы. А если выйти подышать свежим воздухом пока инета нет - можно оказаться в автозаке. Даже школьников и пенсионерок пакуют. Локальные группы, как оказалось, важны и нужны
     
  • 2.26, Необъективный_ (ok), 11:59, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Кто-то пользует ещё?

    Ситуация примерно та же, что и с XMPP: вначале его вытеснили социальные сети, а затем и современные мессенджеры вроде Telegram и WhatpApp. Тем не менее XMPP еще жив и даже развивается понемногу.

    Так и с Direct Connect: вначале он проиграл конкурентную борьбу BitTorrent клиентам и тематическим форумам (для поиска файлов). Затем пришли широкополосный интернет и пиратские сайты с медиаконтентом. А теперь полно удобных легальных стриминговых сервисов для музыки и видео с большим количеством контента, доступным при подписке за достаточно разумную цену. Так что и пользовательская база BitTorrent серьезно похудела.

    Тем не менее, DC еще жив, и им пользуются десятки тысяч пользователей. А значит, программа нужна кому-то из них.

     

  • 1.4, Ю.Т. (?), 10:32, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто пользуется - а что там, в этой DC, вообще есть?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:37, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Стартовые наборы ALT
     
  • 2.17, псевдонимус (?), 11:19, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там есть... Все!
     
  • 2.25, Необъективный_ (ok), 11:45, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а что там, в этой DC, вообще есть?

    Всякое разное. От мусора, до интересных вещей. В основном пиратят все те же популярные фильмы и сериалы, что и пользователи торрентов. Но среди прочего в DC есть то, чего в торрентах нет и никогда не будет: https://habr.com/ru/post/318400/

     
     
  • 3.30, Ю.Т. (?), 12:46, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в DC есть то, чего в торрентах нет и никогда
    > не будет: https://habr.com/ru/post/318400/

    Ну и ну.
    Спасибо

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:34, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Прекращение поддержки Qt 4.x, а также Qt 5.x старее 5.12.

    Какой ужас! Как мне дальше жить!?

     
  • 1.8, Аноним (8), 10:35, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ух, как это было давно. В четырёх корпусах общаг был лимитный дорогой инет, все качали через локальные хабы, норм софтина была. Да и в городской локалке тоже было полно всего.
    Это больше, чем торренты.
     
     
  • 2.12, Ilya Indigo (ok), 10:39, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Харьков Слобода?
    Хотя возможно тогда везде так было.
     
     
  • 3.41, Аноним (8), 15:09, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нее, Мытищи, Королёв, Щёлково
     
     
  • 4.42, Ilya Indigo (ok), 15:13, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нее, Мытищи, Королёв, Щёлково

    И впрямь, это было масштабное явление среди студенческих общаг, но все были локализированы на своём городе, или даже районе. :-)

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:35, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >Релиз клиента
    >С момента предыдущего официального релиза 2.2.9 прошло семь лет, а с предыдущего тега 2.2.10 в git - пять лет.

    но зачем?

     
  • 1.11, Ilya Indigo (ok), 10:37, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Благодарю за новость!
    Не ожидал про такое прочитать тут, приятно удивлён. :-)
    Пойду в openSUSE обновлять, думаю от git-овской версии выпуск не сильно отличается, только зависимости буста убрать.

    P.S. Без буста она стала очень быстро собираться, раз в 5 быстрее.
    Но это так и не починили.
    eiskaltdcpp-qt.x86_64: W: position-independent-executable-suggested /usr/bin/eiskaltdcpp-qt
    This executable should be position independent (all binaries should).  Check
    that it is built with -fPIE/-fpie in compiler flags and -pie in linker flags.

     
     
  • 2.27, Необъективный_ (ok), 12:24, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Но это так и не починили.

    Это "чинится" передачей в cmake соответствующих флагов сборки через -DCMAKE_CXX_FLAGS="${CXXFLAGS}". Где CXXFLAGS лучше всего брать исходя из рекомендаций конкретного дистрибутива.

    > This executable should be position independent (all binaries should).  Check that it is built with -fPIE/-fpie in compiler flags and -pie in linker flags.

    Можно посмотреть с какими флагами программа собирается в Debian:
    https://buildd.debian.org/status/fetch.php?pkg=eiskaltdcpp&arch=amd64&ver=2.4.

    Если отбросить все специфичное, то останется что-то вроде:
    -O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -std=c++14 -pipe -Wformat -Werror=format-security -fPIC -D_FORTIFY_SOURCE=2

    Собственно процитированный ворнинг вылез именно из-за отсутствие -fPIC в флагах сборки.

     
     
  • 3.35, Ilya Indigo (ok), 13:51, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это "чинится" передачей в cmake соответствующих флагов сборки через -DCMAKE_CXX_FLAGS="${CXXFLAGS}".

    Не чинится. Судя по логу сборки он и так там есть, а если добавляю, то он просто дублируется 2 раза, а результат тот же.

    https://build.opensuse.org/package/show/filesharing/eiskaltdcpp

    -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -fstack-clash-protection -Werror=return-type -flto=auto -g -DNDEBUG -std=c++14 -pipe -Wformat -Werror=format-security -fPIC

     
     
  • 4.36, Необъективный_ (ok), 14:15, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Судя по логу сборки он и так там есть, а если добавляю, то он просто дублируется 2 раза, а результат тот же.

    Очень странно. Пока идей нет.

    > https://build.opensuse.org/package/view_file/filesharing/eiskaltdcpp/eiskaltdc

    Как я вижу, здесь собирается только Qt UI (нет ни GTK+ UI, ни демона). Так что есть смысл линковаться с libeiskaltdcpp статически: опция -DLINK=STATIC для cmake.

     
     
  • 5.39, Ilya Indigo (ok), 15:02, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, добавляю то о чём меня просит rmplint
    [   54s] CMAKE_CXX_FLAGS:STRING=-O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -fstack-clash-protection -Werror=return-type -flto=auto -g -fPIC -fPIE -DNDEBUG

    [   54s] CMAKE_C_FLAGS:STRING=-O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -fstack-clash-protection -Werror=return-type -flto=auto -g -fPIC -fPIE -DNDEBUG

    [   54s] CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS:STRING=-pie

    А в итоге.
    [  597s] RPMLINT report:
    [  597s] ===============
    [  602s] eiskaltdcpp-qt.x86_64: W: position-independent-executable-suggested /usr/bin/eiskaltdcpp-qt
    [  602s] This executable should be position independent (all binaries should).  Check
    [  602s] that it is built with -fPIE/-fpie in compiler flags and -pie in linker flags.


    Я же правильно -pie in linker flags указал?

    Хочется разобраться в этом предупреждении, если в нём действительно виноваты только параметры сборки, а не код.

    P.S. И даже со всем ранее определённым + -DLINK=STATIC выдаёт

    [  304s] RPMLINT report:
    [  304s] ===============
    [  308s] eiskaltdcpp-qt.x86_64: W: position-independent-executable-suggested /usr/bin/eiskaltdcpp-qt
    [  308s] This executable should be position independent (all binaries should).  Check
    [  308s] that it is built with -fPIE/-fpie in compiler flags and -pie in linker flags.

    Или я что-то не так делаю, или всё же что-то в коде.

     
  • 3.37, Ilya Indigo (ok), 14:20, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извиняюсь, протупил ошибка меняется на.
    [  517s] RPMLINT report:
    [  517s] ===============
    [  521s] eiskaltdcpp-qt.x86_64: W: position-independent-executable-suggested /usr/bin/eiskaltdcpp-qt
    [  521s] This executable should be position independent (all binaries should).  Check
    [  521s] that it is built with -fPIE/-fpie in compiler flags and -pie in linker flags.
     

  • 1.13, iCat (ok), 10:49, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вона, как... Нашлись добрые люди!
    Благодарность моя им!
     
  • 1.19, псевдонимус (?), 11:21, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость! В ДЦ любой может найти себе контент по интересам без гомнуглевского искусственного идиота!
     
  • 1.28, Необъективный_ (ok), 12:38, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Занимательный факт: согласно табличке https://repology.org/project/eiskaltdcpp/versions на сегодняшний день (спустя 11 дней после релиза), пакеты с программой обновлены практически во всех популярных бинарных дистрибутивах, а вот до пользователей Arch Linux (AUR), Gentoo и FreeBSD обновление почему-то не доползло...
     
  • 1.31, user90 (?), 13:00, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то смутно такое припоминаю, из даавних лет, ностальгическое.. неа, нихрена не вспомнить!))
     
  • 1.34, mumu (ok), 13:37, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Были интересные порнохабы. Может и сейчас есть. Но много халявщиков и очереди на скачку длинные (да, там есть понятие очереди, привет eDonkey).

    За некоторыми рарными видео по неделе в очереди стоял (потому что кто скачал, никогда не раздавал назад). Торренты в этом плане гораздо честнее, они и убили DC

     
  • 1.38, Аноним (38), 14:47, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    DC умерла вместе с хабами как только они выросли до размеров, требующих коммерциализации. Разработчики DC клиентов уперлись, и имеем теперь угасающую сеть чисто для гиков.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 15:06, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    DC хабы стали не нужны когда пришел дешевый безлимитный и быстрый интернет
     
     
  • 3.43, Ilya Indigo (ok), 15:33, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Втентакле.
     
  • 2.45, Необъективный_ (ok), 15:41, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > DC умерла вместе с хабами как только они выросли до размеров, требующих коммерциализации.

    При чем тут коммерциализация вообще? DC -- это по сути просто распределенная файло-помойка с пользовательским наполнением. Хаб можно запустить и поддерживать на любом компе, много ресурсов он не требует. Раньше хабы поддерживались либо самими интернет-провайдерами, либо простыми энтузиастами из локальной сети, чтобы уменьшить дорогой и/или медленный интернет трафик. Сейчас подобных изолированных локалок осталось мало, и оставшиеся пользователи DC в основном сидят на крупных публичных хабах и качают файлы из интернета.

     
     
  • 3.47, Ilya Indigo (ok), 16:25, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не только файлопомойка, и не только ради разгрузки трафика.
    Это ещё и чат + мессенджер, причём локальный чат где собирались и общались люди, причём с конкретного района, а то и универа, а то и общаги. Это были такие кружки интересов, которые потом встречались на чатовках и общались в живую. И задача админа хаба была создать тёплую уютную обстановку для общения и локализации интересных людей.
    Это было гораздо важнее чем файлопомойка, по крайней мере для меня.
    P.S. А также для студентов живущих в общагах приехавших туда из разных городов!
     

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