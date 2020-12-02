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Приложение, дающее прямые ссылки на артефакты от GitHub Actions

02.12.2020 08:29

У GitHub Actions есть недостаток - прямые ссылки на артефакты недоступны неавторизированным пользователям. Для решения этой проблемы подготовлено приложение nightly-link, реализованное в форме расширения GitHub Apps, устанавливаемого в GitHub. Расширение позволяет формировать общедоступные ссылки для загрузки сборочных артефактов из последней успешной сборки репозитория через GitHub Actions. Отдельно запущен сервис, позволяющий загружать артефакты GitHub Actions из публичных репозиториев без установки GitHub App.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/oprypin/nig...)
  2. OpenNews: GitHub намерен отслеживать посещения самостоятельно, без привлечения сторонних сервисов
  3. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
  4. OpenNews: По требованию Google заблокированы 135 репозиториев на GitHub
  5. OpenNews: В сеть попали исходные коды GitHub и GitHub Enterprise (подтверждено)
  6. OpenNews: Уязвимость в GitHub Actions, допускающая подстановку команд
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54179-github
Ключевые слова: github
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:36, 02/12/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Чувствуется подлинный дух MS, "get the facts" и т.п..

    Лучше, кажется, GA вообще не использовать, а, например, appveyor или circle-ci (travis в последнее время испортился).

     
  • 1.2, Вы забыли заполнить поле Name (?), 08:43, 02/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Какие еще артефакты? Что за github actions? Кто такие неавтоматизированные пользователи?
    Это что реклама github и его выдуманных услуг?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:18, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это автоматизированная сборка, которую добавили, почему-то, после выхода в свет GitLab. К чем бы это?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:18, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >К чем бы это?

    Конкуренция же. Всё отлично.

     

  • 1.4, КО (?), 09:38, 02/12/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    Я ничего не понял, наверное это важный костыль.
    Исправьте заголовок, лень JS включать.
     
     
  • 2.5, Таненбаум (?), 09:39, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да всем до лампочки, что тебе там лень
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:46, 02/12/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем на opennet новости ниочем про github? Особенно после того как они коварно под видом помощи урезали функционал youtube-dl (видимо чтобы устранить неидентифицируемые скачивания youtube-dl), но у нас теперь есть youtube-dlc на замену
     
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