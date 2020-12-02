Приложение, дающее прямые ссылки на артефакты от GitHub Actions

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|1.1, Аноним (1), 08:36, 02/12/2020 [ответить]
|–2 +/–
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Чувствуется подлинный дух MS, "get the facts" и т.п..
Лучше, кажется, GA вообще не использовать, а, например, appveyor или circle-ci (travis в последнее время испортился).
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|2.3, Аноним (3), 09:18, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это автоматизированная сборка, которую добавили, почему-то, после выхода в свет GitLab. К чем бы это?
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|1.4, КО (?), 09:38, 02/12/2020 [ответить]
|–3 +/–
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Я ничего не понял, наверное это важный костыль.
Исправьте заголовок, лень JS включать.
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|1.6, Аноним (6), 09:46, 02/12/2020 [ответить]
|–1 +/–
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Зачем на opennet новости ниочем про github? Особенно после того как они коварно под видом помощи урезали функционал youtube-dl (видимо чтобы устранить неидентифицируемые скачивания youtube-dl), но у нас теперь есть youtube-dlc на замену
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