Приложение, дающее прямые ссылки на артефакты от GitHub Actions

У GitHub Actions есть недостаток - прямые ссылки на артефакты недоступны неавторизированным пользователям. Для решения этой проблемы подготовлено приложение nightly-link, реализованное в форме расширения GitHub Apps, устанавливаемого в GitHub. Расширение позволяет формировать общедоступные ссылки для загрузки сборочных артефактов из последней успешной сборки репозитория через GitHub Actions. Отдельно запущен сервис, позволяющий загружать артефакты GitHub Actions из публичных репозиториев без установки GitHub App.



