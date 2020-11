1.1 , burik666 ( ok ), 11:51, 19/11/2020 [ответить] +1 + / – $ cat ~/.bash_history | sort | uniq -c | sort -n

Это оно?

1.2 , leibniz ( ok ), 11:55, 19/11/2020 [ответить] + / – > Утилита анализирует файлы ~/.bash_history и ~/.zsh_history с историей выполнения команд в терминале Linux Эти файлы же и содержат историю, нет?

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:57, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну да, прога читает историю и предлагает алиасы

2.6 , And ( ?? ), 12:09, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Эти файлы же и содержат историю, нет? Их больше. И эти - тоже.

3.7 , leibniz ( ok ), 12:17, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Понятно, что больше, ведь не только bash и zsh есть в этом мире. Я про логическую нестыковку в указанном предложении.



1.4 , InuYasha ( ?? ), 12:00, 19/11/2020 [ответить] + / – А потом привыкнешь к алиасам, а на чужих тачках их нет ) Как ll.

2.5 , And ( ?? ), 12:07, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то, у многих линуксоидов и яблоковедов на Гитхабчике прикопаны свои ~/.bashrc ~/.bash_aliases ~/.config/et-cetera Либо есть Deb, Rpm пакеты и просто скрипт, распихивающие все эти goodies по нужным углам в чистых системах. Хостить можно в т.ч. на своей флешке. Или там же - в инете.