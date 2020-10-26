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Выпуск RISC OS 5.28

26.10.2020 17:33

Сообщество RISC OS Open представило выпуск операционной системы RISC OS 5.28, оптимизированной для создания встраиваемых решений на базе плат с процессорами ARM. Выпуск основан на исходных текстах RISC OS 5.24, открытых в 2018 году компанией RISC OS Developments (ROD) под лицензией Apache 2.0. Сборки RISC OS сформированы для плат Raspberry Pi, BeagleBoard, Iyonix, PandaBoard, Wandboard, RiscPC / A7000, OMAP 5 и Titanium.

Операционная система RISC OS развивается с 1987 года и ориентирована в основном на создание специализированных встраиваемых решений на базе ARM-плат, обеспечивающих максимальную производительность. ОС не поддерживает вытесняющую многозадачность (только кооперативная) и является однопользовательской (все пользователи имеют права суперпользователя). Система состоит из ядра и модулей-надстроек, в том числе доступен модуль с простым оконным графическим интерфейсом и набор простых приложений. В графическом окружении используется кооперативная многозадачность. В качестве web-браузера используется NetSurf.

RISC OS 5.28 стал вторым выпуском после открытия исходных текстов и первый выпуском, содержащим функциональные изменения в открытой кодовой базе (первая открытая версия 5.26 была полностью аналогична проприетарному выпуску 5.24). В новой версии добавлена поддержка плат Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi Compute Module 3+ . Улучшена поддержка платформ IOMD (Acorn Risc PC/A7000/A7000+), OMAP3/OMAP4 (Beagle и Panda), Titanium и Tungsten (IYONIX). Реализована, но пока не стабилизирована, поддержка платформ iMx6 и OMAP5. В ядро и Task Manager добавлена поддержка систем, имеющих более 2 ГБ ОЗУ.

Проведена работа по повышению защищённости сетевого стека, добавлен модуль AcornSSL (на базе mbedTLS) и удалён небезопасный протокол T/TCP. Добавлена поддержка общесистемного буфера обмена. Выполнена оптимизация производительности различных подсистем. В оконный менеджер добавлена поддержка операций drag&drop. Существенно расширены возможности поставляемой в комплекте программы для рисования Paint.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.riscosopen.org/new...)
  2. OpenNews: Код RISC OS будет открыт под лицензией Apache 2.0
  3. OpenNews: RISC OS запустили на Pocket PC
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 20.08
  5. OpenNews: Unix-система Xv6 портирована для архитектуры RISC-V
  6. OpenNews: Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53965-riscos
Ключевые слова: riscos, arm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:40, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Серьезный конкурент ReactOS ?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 20:05, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ваще ни разу. ReactOS с вытесняющей многозадачностью.
     

  • 1.2, m.makhno (ok), 17:44, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    из альтернативных ОС под ARM (и не только) Haiku поинтереснее будет
     
  • 1.3, Самый Лучший Гусь (?), 17:47, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для i486 есть сборки?
     
  • 1.4, б.б. (?), 17:48, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    порискуем
     
  • 1.5, 1 (??), 17:49, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А под i386SX ?
     
  • 1.6, Аноним (6), 17:51, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    RISC OS поддерживает ARM, но не поддерживает RISC-V.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 18:05, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Более того - на убогом жабаскриптовом гитлабе. Чтоб никто с этой оси не смог туда зайти наверное.
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 18:13, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот netsurf жеж вообще конфетка, неужели нельзя было так же классно все сделать. Что заставляет людей влезать во всякое г. Загадка просто.
     
     
  • 4.14, я (?), 18:43, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет серф. Так было и этим все сказано. Что то изменилось? Последний раз в 2017 когда собирал его под арм рутфс генты он был совершенно не юзабелен. Разве что олдовые сайты на хтмл смотреть.
    А вот фф был (52 или 54 вроде) вполне ничего, да.
     
     
  • 5.34, Аноним (-), 20:48, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Последний раз в 2017 когда собирал его под арм рутфс генты он был совершенно не юзабелен. Разве
    > что олдовые сайты на хтмл смотреть.
    >А вот фф был (52 или 54 вроде) вполне ничего, да.

    Приколный станочек и сверел целый набор есть, но я его в 2017 году собирал и он совершенно неюзабелен. Разве что сверьху можно сесть и съехать с горки и то в снег. То ли дело жигули, там магнитола у меня была, диски слушал, вполне ничего, да.

     
  • 2.33, Аноним (26), 20:22, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >RISC OS поддерживает ARM, но не поддерживает RISC-V.

    А нужна эта шняга на RISC-V? Полезна она была на ARM1, ARM2 без MMU.

     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 17:57, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Рассвет мертвецов
     
  • 1.8, user90 (?), 18:03, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > с процессорами ARM

    Надоело. Не нравится. А что, MIPS подох?

     
     
  • 2.27, Аноним (26), 20:08, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В роутерах живёт. Российский двухядерный Байкал-Т1 есть.
     
     
  • 3.35, Анонимный селебрити (?), 21:24, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В роутерах доживает. Его вытеснил arm уже почти
     

  • 1.10, Аноним (10), 18:09, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ненужное ненужно.
     
     
  • 2.28, Аноним (26), 20:10, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалуй, да. И не RTOS, и без нормальной многозадачности с изоляцией процессов.
     

  • 1.12, Амоним (?), 18:28, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а глазки где? xeyes или как их там было 20 лет назад на скриншотах

    sco caldera openlinux - мой первый линукс

     
     
  • 2.23, Амоним (?), 19:39, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ОС не поддерживает вытесняющую многозадачность (только кооперативная) и является
    > однопользовательской (все пользователи имеют права суперпользователя).
    > Система состоит из ядра и модулей-надстроек, в том числе доступен модуль с простым оконным
    > графическим интерфейсом и набор простых приложений.

    Это же какой-то дос 6.22 с windows 1.0 получается.


     

  • 1.13, Иваня (?), 18:41, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что за кака? Уберите это немедленно!
     
  • 1.15, Аноним (15), 18:44, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дизайн, кстати, не хуже чем у современной десяточки
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 19:12, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окна есть уже хорошо
     

  • 1.16, mos87 (ok), 18:50, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    можно всё это из гну/линукса сотворить)
     
  • 1.17, Аноним (17), 18:53, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кооперативная многозадачность в наше время - такое же милое, но уже стыдное заблуждение, а как религия, к примеру. Т.е. когда-то это было полезно, но сейчас это уже рудимент.
     
     
  • 2.25, Козлетто (?), 20:03, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато на i486 не тормозит в отличие от
     
     
  • 3.29, Аноним (26), 20:15, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на каком-то клоне 486-го 66 МГц Caldera Linux 1.0 не тромозила (с нормальной вытесняющей многозадачностью).
     

  • 1.18, Аноним (18), 18:55, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А графическая оболочка то неплохо смотрится
     
     
  • 2.30, Аноним (26), 20:16, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше, чем GTK 1 или Motif.
     

  • 1.19, Аноним (21), 19:10, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иногда они возвращаются
     
  • 1.20, Аноним (20), 19:11, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чё шрифты такие ужасные? Шрифты это же главное в ОС.
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 19:14, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде лицензия могильника, она же емнип совместима с ГПЛ? Могли бы украсть unifont для приличия.
     
     
  • 3.24, Какаянахренразница (ok), 19:55, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из ГПЛ в могильник грешно. Обратно -- кошерно, но не нужно.
     
  • 2.32, Аноним (26), 20:18, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное в ОС это обои. А там они унылые.
     

  • 1.31, Аноним (31), 20:16, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если Микрософт за Paint (C) (R) не засудит, то и хорошо.
     
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