Выпуск RISC OS 5.28

|
|
|
|2.9, Аноним (-), 18:05, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Более того - на убогом жабаскриптовом гитлабе. Чтоб никто с этой оси не смог туда зайти наверное.
|
|
|
|3.11, Аноним (-), 18:13, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот netsurf жеж вообще конфетка, неужели нельзя было так же классно все сделать. Что заставляет людей влезать во всякое г. Загадка просто.
|
|
|
|4.14, я (?), 18:43, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
нет серф. Так было и этим все сказано. Что то изменилось? Последний раз в 2017 когда собирал его под арм рутфс генты он был совершенно не юзабелен. Разве что олдовые сайты на хтмл смотреть.
А вот фф был (52 или 54 вроде) вполне ничего, да.
|
|
|
|5.34, Аноним (-), 20:48, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Последний раз в 2017 когда собирал его под арм рутфс генты он был совершенно не юзабелен. Разве
> что олдовые сайты на хтмл смотреть.
>А вот фф был (52 или 54 вроде) вполне ничего, да.
Приколный станочек и сверел целый набор есть, но я его в 2017 году собирал и он совершенно неюзабелен. Разве что сверьху можно сесть и съехать с горки и то в снег. То ли дело жигули, там магнитола у меня была, диски слушал, вполне ничего, да.
|
|2.33, Аноним (26), 20:22, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>RISC OS поддерживает ARM, но не поддерживает RISC-V.
А нужна эта шняга на RISC-V? Полезна она была на ARM1, ARM2 без MMU.
|
|
|
|2.28, Аноним (26), 20:10, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пожалуй, да. И не RTOS, и без нормальной многозадачности с изоляцией процессов.
|
|1.12, Амоним (?), 18:28, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
а глазки где? xeyes или как их там было 20 лет назад на скриншотах
sco caldera openlinux - мой первый линукс
|
|
|
|2.23, Амоним (?), 19:39, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ОС не поддерживает вытесняющую многозадачность (только кооперативная) и является
> однопользовательской (все пользователи имеют права суперпользователя).
> Система состоит из ядра и модулей-надстроек, в том числе доступен модуль с простым оконным
> графическим интерфейсом и набор простых приложений.
Это же какой-то дос 6.22 с windows 1.0 получается.
|
|1.17, Аноним (17), 18:53, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Кооперативная многозадачность в наше время - такое же милое, но уже стыдное заблуждение, а как религия, к примеру. Т.е. когда-то это было полезно, но сейчас это уже рудимент.
|
|
|
|
|
|3.29, Аноним (26), 20:15, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня на каком-то клоне 486-го 66 МГц Caldera Linux 1.0 не тромозила (с нормальной вытесняющей многозадачностью).
|
|
|
|2.22, Аноним (20), 19:14, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вроде лицензия могильника, она же емнип совместима с ГПЛ? Могли бы украсть unifont для приличия.
|