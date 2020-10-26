Выпуск RISC OS 5.28

Сообщество RISC OS Open представило выпуск операционной системы RISC OS 5.28, оптимизированной для создания встраиваемых решений на базе плат с процессорами ARM. Выпуск основан на исходных текстах RISC OS 5.24, открытых в 2018 году компанией RISC OS Developments (ROD) под лицензией Apache 2.0. Сборки RISC OS сформированы для плат Raspberry Pi, BeagleBoard, Iyonix, PandaBoard, Wandboard, RiscPC / A7000, OMAP 5 и Titanium.

Операционная система RISC OS развивается с 1987 года и ориентирована в основном на создание специализированных встраиваемых решений на базе ARM-плат, обеспечивающих максимальную производительность. ОС не поддерживает вытесняющую многозадачность (только кооперативная) и является однопользовательской (все пользователи имеют права суперпользователя). Система состоит из ядра и модулей-надстроек, в том числе доступен модуль с простым оконным графическим интерфейсом и набор простых приложений. В графическом окружении используется кооперативная многозадачность. В качестве web-браузера используется NetSurf.

RISC OS 5.28 стал вторым выпуском после открытия исходных текстов и первый выпуском, содержащим функциональные изменения в открытой кодовой базе (первая открытая версия 5.26 была полностью аналогична проприетарному выпуску 5.24). В новой версии добавлена поддержка плат Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi Compute Module 3+ . Улучшена поддержка платформ IOMD (Acorn Risc PC/A7000/A7000+), OMAP3/OMAP4 (Beagle и Panda), Titanium и Tungsten (IYONIX). Реализована, но пока не стабилизирована, поддержка платформ iMx6 и OMAP5. В ядро и Task Manager добавлена поддержка систем, имеющих более 2 ГБ ОЗУ.

Проведена работа по повышению защищённости сетевого стека, добавлен модуль AcornSSL (на базе mbedTLS) и удалён небезопасный протокол T/TCP. Добавлена поддержка общесистемного буфера обмена. Выполнена оптимизация производительности различных подсистем. В оконный менеджер добавлена поддержка операций drag&drop. Существенно расширены возможности поставляемой в комплекте программы для рисования Paint.



