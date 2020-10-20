Доступна переносимая версия OpenBGPD 6.8p0

Разработчики OpenBSD опубликовали выпуск переносимой редакции пакета маршрутизации OpenBGPD 6.8, который можно использовать в операционных системах, отличных от OpenBSD. Для обеспечения переносимости использованы части кода из проектов OpenNTPD, OpenSSH и LibreSSL. Кроме OpenBSD заявлена поддержка FreeBSD и Linux-дистрибутивов Debian, Ubuntu и Alpine.

Разработка OpenBGPD ведётся при поддержке регионального интернет-регистратора RIPE NCC, который заинтересован в доведении функциональности OpenBGPD до пригодности к использованию на серверах для маршрутизации в точках межоператорского обмена трафиком (IXP) и в создании полноценной альтернативы пакету BIRD (из других открытых альтернатив с реализацией протокола BGP можно отметить проекты FRRouting, GoBGP, ExaBGP и Bio-Routing).

При разработке OpenBGPD основное внимание уделяется обеспечению максимального уровня безопасности и надёжности. Для защиты применяется жесткая проверка корректности всех параметров, средства для контроля соблюдения границ буферов, разделение привилегий и ограничение доступа к системным вызовам. Из достоинств также отмечается удобный синтаксис языка определения конфигурации, высокая производительность и эффективность работы с памятью (например, OpenBGPD может работать с таблицами маршрутизации, включающими сотни тысяч записей). Проект поддерживает большую часть спецификаций BGP 4 и соответствует требованиям RFC8212, но не пытается объять необъятное и обеспечивает главным образом поддержку наиболее востребованных и распространённых функций.

В выпуске OpenBGPD 6.8 отмечены следующие улучшения: