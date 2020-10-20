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Доступна переносимая версия OpenBGPD 6.8p0

20.10.2020 23:08

Разработчики OpenBSD опубликовали выпуск переносимой редакции пакета маршрутизации OpenBGPD 6.8, который можно использовать в операционных системах, отличных от OpenBSD. Для обеспечения переносимости использованы части кода из проектов OpenNTPD, OpenSSH и LibreSSL. Кроме OpenBSD заявлена поддержка FreeBSD и Linux-дистрибутивов Debian, Ubuntu и Alpine.

Разработка OpenBGPD ведётся при поддержке регионального интернет-регистратора RIPE NCC, который заинтересован в доведении функциональности OpenBGPD до пригодности к использованию на серверах для маршрутизации в точках межоператорского обмена трафиком (IXP) и в создании полноценной альтернативы пакету BIRD (из других открытых альтернатив с реализацией протокола BGP можно отметить проекты FRRouting, GoBGP, ExaBGP и Bio-Routing).

При разработке OpenBGPD основное внимание уделяется обеспечению максимального уровня безопасности и надёжности. Для защиты применяется жесткая проверка корректности всех параметров, средства для контроля соблюдения границ буферов, разделение привилегий и ограничение доступа к системным вызовам. Из достоинств также отмечается удобный синтаксис языка определения конфигурации, высокая производительность и эффективность работы с памятью (например, OpenBGPD может работать с таблицами маршрутизации, включающими сотни тысяч записей). Проект поддерживает большую часть спецификаций BGP 4 и соответствует требованиям RFC8212, но не пытается объять необъятное и обеспечивает главным образом поддержку наиболее востребованных и распространённых функций.

В выпуске OpenBGPD 6.8 отмечены следующие улучшения:

  • В утилите bgpctl в команде "reload" реализован параметр 'reason' для передачи сообщения Administrative Shutdown Communication соседним маршрутизаторам.
  • В bgpctl в команде "show rib" добавлена поддержка опции VPNv6.
  • В bgpctl предоставлена возможность вывода результата команд "show" в формате JSON.
  • Добавлена поддержка сборки в Alpine Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Ошибка при настройке BGP привела к 27-минутному сбою в работе Cloudflare
  3. OpenNews: Доступна переносимая версия OpenBGPD 6.7p0
  4. OpenNews: Cloudflare запустил сервис для отслеживания фильтрации некорректных маршрутов BGP
  5. OpenNews: Утечка BGP-маршрута в Ростелекоме привела к нарушению связности крупнейших сетей
  6. OpenNews: RIPE NCC поддержал разработку OpenBGPD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53929-openbgpd
Ключевые слова: openbgpd, bgp
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:13, 20/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    > и в создании полноценной альтернативы пакету BIRD

    И зачем?

     
     
  • 2, Старый ниггер (?), 23:32, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, есть же увага)
     
  • 3, Не очень старый ниггер (?), 23:35, 20/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же сказано безопасность превыше всего.
     
     
  • 4, Аноним (1), 00:37, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как в  OpenSMTPD?
     

  • 5, б.б. (?), 01:47, 21/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    ручки для переноски есть?
     
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