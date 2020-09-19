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Выпуск Vue.js 3.0.0, фреймворка для создания пользовательских интерфейсов

19.09.2020 21:01

Команда разработчиков Vue.js объявила об официальном выходе Vue.js 3.0 "One Piece", нового значительного релиза фреймворка, который по словам разработчиков «обеспечивает улучшенную производительность, меньший размер пакетов, лучшую интеграцию с TypeScript, новые API для решения крупномасштабных задач и прочную основу для будущих итераций фреймворка в долгосрочной перспективе». Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Vue — это прогрессивный фреймворк для создания пользовательских интерфейсов. В отличие от фреймворков-монолитов, Vue создан пригодным для постепенного внедрения. Его ядро в первую очередь решает задачи уровня представления (view), что упрощает интеграцию с другими библиотеками и существующими проектами. С другой стороны, Vue полностью подходит и для создания сложных одностраничных приложений (SPA, Single-Page Applications), если использовать его совместно с современными инструментами и дополнительными библиотеками.

Релиз 3.0 вобрал в себя более 2 лет усилий по разработке, включая более 30 RFC, более 2600 коммитов, 628 запросов от 99 разработчиков, плюс огромный объем работы над разработкой и документацией за пределами основного репозитория. Фреймворк как и раньше может использоваться при помощи тега <script>, но внутренности были полностью переписаны и теперь представляют собой коллекцию из отдельных модулей.

Новая архитектура позволила повысить эффективность сопровождения кодовой базы, а для конечных пользователей до двух раз сократила размер runtime. В новом выпуске также представлен новый набор API Composition, упрощающий разработку крупных приложений. Улучшена интеграция с языком TypeScript и существенно повышена производительность - в определённых ситуациях начальная отрисовка теперь выполняется на 55% быстрее, обновления ускорены на 133%, а потребление памяти снижено на 54%.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vuejs/vue-n...)
  2. OpenNews: Выход фреймворка для построения пользовательских интерфейсов Vue.js 2.1
  3. OpenNews: Выпуск встраиваемого JavaScript-движка Duktape 2.4.0
  4. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
  5. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 14.0
  6. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
Автор новости: Николай Козлов
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53746-vue.js
Ключевые слова: vue.js, javascript
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Minona (ok), 22:03, 19/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Я смотрю, наелись. Все резко переписывают на TS.
    И это радует...
     
     
  • 2, Аноним (2), 22:08, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Со страницы vuejs на github:

    Languages
    JavaScript 97.7% Other 2.3%

     
     
  • 3, Аноним (3), 22:11, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот vuejs/vue-next (aka 3.0):

    Languages
    TypeScript 96.8% HTML 1.9% JavaScript 1.2% CSS 0.1%

     

  • 4, Аноним (4), 22:11, 19/09/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

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