Выпуск Vue.js 3.0.0, фреймворка для создания пользовательских интерфейсов

Команда разработчиков Vue.js объявила об официальном выходе Vue.js 3.0 "One Piece", нового значительного релиза фреймворка, который по словам разработчиков «обеспечивает улучшенную производительность, меньший размер пакетов, лучшую интеграцию с TypeScript, новые API для решения крупномасштабных задач и прочную основу для будущих итераций фреймворка в долгосрочной перспективе». Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Vue — это прогрессивный фреймворк для создания пользовательских интерфейсов. В отличие от фреймворков-монолитов, Vue создан пригодным для постепенного внедрения. Его ядро в первую очередь решает задачи уровня представления (view), что упрощает интеграцию с другими библиотеками и существующими проектами. С другой стороны, Vue полностью подходит и для создания сложных одностраничных приложений (SPA, Single-Page Applications), если использовать его совместно с современными инструментами и дополнительными библиотеками.

Релиз 3.0 вобрал в себя более 2 лет усилий по разработке, включая более 30 RFC, более 2600 коммитов, 628 запросов от 99 разработчиков, плюс огромный объем работы над разработкой и документацией за пределами основного репозитория. Фреймворк как и раньше может использоваться при помощи тега <script>, но внутренности были полностью переписаны и теперь представляют собой коллекцию из отдельных модулей.

Новая архитектура позволила повысить эффективность сопровождения кодовой базы, а для конечных пользователей до двух раз сократила размер runtime. В новом выпуске также представлен новый набор API Composition, упрощающий разработку крупных приложений. Улучшена интеграция с языком TypeScript и существенно повышена производительность - в определённых ситуациях начальная отрисовка теперь выполняется на 55% быстрее, обновления ускорены на 133%, а потребление памяти снижено на 54%.



