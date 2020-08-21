Релиз ZweiStein, TUI-реализации головоломки Эйнштейна

Проектом ZweiStein подготовлен ремейк головоломки Einstein (Flowix Games), которая в свою очередь является ремейком головоломки Sherlock, написанной для DOS. Программа снабжена текстовым интерфейсом пользователя (TUI) и использует символы Unicode. Игра написана на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Для Linux подготовлена скомпилированная версия (AMD64). Цели ремейка: Избавиться от меню и вещей, которые в игре-головоломке не несут полезной нагрузки (сохранение, таблица рекордов) и лишь отдаляют игрока от собственно игры.

Flowix-вариант написан с учётом прямоугольных пропорций экрана и выглядит не очень хорошо на мониторах с другими характеристиками. Также игра затруднена на современных мониторах высокого разрешения в неполноэкранном режиме.

В перспективе планируется добавить возможность гибкой настройки уровня сложности, указывая соотношение различных типов "подсказок".



