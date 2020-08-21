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Релиз ZweiStein, TUI-реализации головоломки Эйнштейна

21.08.2020 11:54

Проектом ZweiStein подготовлен ремейк головоломки Einstein (Flowix Games), которая в свою очередь является ремейком головоломки Sherlock, написанной для DOS. Программа снабжена текстовым интерфейсом пользователя (TUI) и использует символы Unicode. Игра написана на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Для Linux подготовлена скомпилированная версия (AMD64).

Цели ремейка:

  • Избавиться от меню и вещей, которые в игре-головоломке не несут полезной нагрузки (сохранение, таблица рекордов) и лишь отдаляют игрока от собственно игры.
  • Flowix-вариант написан с учётом прямоугольных пропорций экрана и выглядит не очень хорошо на мониторах с другими характеристиками. Также игра затруднена на современных мониторах высокого разрешения в неполноэкранном режиме.
  • В перспективе планируется добавить возможность гибкой настройки уровня сложности, указывая соотношение различных типов "подсказок".


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Автор новости: A.Stahl
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53578-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:27, 21/08/2020 [ответить]  
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