Выпуск консольной игры ASCII Patrol 1.7

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|2.2, Аноним (2), 12:29, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ага эксклюзив для сппктрума, продается эксклюзивно в эпикгейсотре
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|3.3, Аноним (3), 12:34, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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На спектруме среднестатистический Аноним мог сам написать игру, а на писюке максимум - накакать на Опеннете.
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|4.7, Аноним (7), 13:04, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто теперь есть занятия поинтересней недоигр. Например, обработка данных. А игры практически упираются в арт и сценарий - написать код инди-игры сегодня может совершенно каждый (основная задача не столько в написании логики, сколько в планировании).
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|5.9, Аноним (3), 13:08, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Просто теперь есть занятия поинтересней недоигр. Например, обработка данных.
Вот и я о чём. Прочёл новость, переварил, прокомментировал. :)
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|5.15, б.б. (?), 13:35, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто теперь есть занятия поинтересней недоигр. Например, обработка данных.
скорее, например ерунду на опеннете писать. и ведь находится же время прочитать и вставить своё драгоценное мнение.
а вот примера обработки данных я что-то не вижу.
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|6.17, Аноним ещё один (?), 17:13, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотрит порнуху и обрабатывает поступающие данные кулаком! Или тупыми "челенжами" с ютуба отсутствующие мозги забивает. Таких примеров "обработки данных" полно.
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|5.16, Ordu (ok), 15:42, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто теперь есть занятия поинтересней недоигр.
Сегодня недоигры пишут для мобильных платформ, типа андроида. Кто на десктопе играет в недоигры сегодня? Никто или почти никто. А вот на мобилке позалипать в какое-нибудь г-но, вполне возможно. Особенно самописное.
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|2.8, Аноним (8), 13:06, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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СПОЙЛЕР: если дойдёшь до конца или поковыряешь исходники, узнаешь, почему этого делать не нужно.
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|1.5, CZ (??), 13:00, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Moon Patrol я играл в 90-х на "Правец-8А". Не ожидал что прошлое опять настигнет меня.
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|1.10, Аноним (8), 13:09, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Грамматическая ошибка — не согласованы падежи: "поддержка ... НЛО (в том числе разрушающи_Х_ пейзаж)".
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|2.12, JL2001 (ok), 13:21, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Грамматическая ошибка — не согласованы падежи: "поддержка ... НЛО (в том числе
> разрушающи_Х_ пейзаж)".
под новостью есть кнопка "исправить"
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|1.19, Аноним (-), 17:32, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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играл в это на компьютере "Pravec" с моножромным чёрно-зелёным дисплэем... Эх, детство...
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