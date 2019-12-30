Выпуск консольной игры ASCII Patrol 1.7

Опубликован новый выпуск ASCII Patrol 1.7, клона 8-битной аркадной игры Moon Patrol. Игра консольная - поддерживается работа в монохромном и 16-цветном режимах, размер окна нефиксированный. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Имеется HTML-вариант для игры в браузере. Бинарные сборки будут подготовлены для Linux (snap), Windows и FreeDOS.

В отличии от игры Moon Buggy в ASCII Patrol реализована поддержка стрельбы, НЛО (в том числе разрушающих пейзаж), мин, танков, догоняющих ракет и хищных растений, а также возможностями, отсутствовавшими в оригинале 1980-х, включая новых противников, трекерную музыку, таблицу рекордов на официальном сайте и сюжет кампании.