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Выпуск консольной игры ASCII Patrol 1.7

30.12.2019 00:37

Опубликован новый выпуск ASCII Patrol 1.7, клона 8-битной аркадной игры Moon Patrol. Игра консольная - поддерживается работа в монохромном и 16-цветном режимах, размер окна нефиксированный. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Имеется HTML-вариант для игры в браузере. Бинарные сборки будут подготовлены для Linux (snap), Windows и FreeDOS.

В отличии от игры Moon Buggy в ASCII Patrol реализована поддержка стрельбы, НЛО (в том числе разрушающих пейзаж), мин, танков, догоняющих ракет и хищных растений, а также возможностями, отсутствовавшими в оригинале 1980-х, включая новых противников, трекерную музыку, таблицу рекордов на официальном сайте и сюжет кампании.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/msokalski/a...)
  2. OpenNews: Google опубликовал утилиту для преобразования GIF в анимированную ASCII-графику
  3. OpenNews: Выпуск asciinema 2.0, программы для записи текстовых скринкастов
  4. OpenNews: ASCII изображение коровы в исходных текстах Linux ядра
  5. OpenNews: Доступна игра Piu-Piu, написанная на bash
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: ascii, game
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:18, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    ух, опять новую видеокарту покупать, все-таки Next-gen
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:29, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ага эксклюзив для сппктрума, продается эксклюзивно в эпикгейсотре
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 12:34, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    На спектруме среднестатистический Аноним мог сам написать игру, а на писюке максимум - накакать на Опеннете.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 13:04, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто теперь есть занятия поинтересней недоигр. Например, обработка данных. А игры практически упираются в арт и сценарий - написать код инди-игры сегодня может совершенно каждый (основная задача не столько в написании логики, сколько в планировании).
     
     
  • 5.9, Аноним (3), 13:08, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Просто теперь есть занятия поинтересней недоигр. Например, обработка данных.

    Вот и я о чём. Прочёл новость, переварил, прокомментировал. :)

     
  • 5.15, б.б. (?), 13:35, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто теперь есть занятия поинтересней недоигр. Например, обработка данных.

    скорее, например ерунду на опеннете писать. и ведь находится же время прочитать и вставить своё драгоценное мнение.

    а вот примера обработки данных я что-то не вижу.

     
     
  • 6.17, Аноним ещё один (?), 17:13, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотрит порнуху и обрабатывает поступающие данные кулаком! Или тупыми "челенжами" с ютуба отсутствующие мозги забивает. Таких примеров "обработки данных" полно.
     
  • 5.16, Ordu (ok), 15:42, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто теперь есть занятия поинтересней недоигр.

    Сегодня недоигры пишут для мобильных платформ, типа андроида. Кто на десктопе играет в недоигры сегодня? Никто или почти никто. А вот на мобилке позалипать в какое-нибудь г-но, вполне возможно. Особенно самописное.

     
  • 2.8, Аноним (8), 13:06, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    СПОЙЛЕР: если дойдёшь до конца или поковыряешь исходники, узнаешь, почему этого делать не нужно.
     

  • 1.5, CZ (??), 13:00, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Moon Patrol я играл в 90-х на "Правец-8А". Не ожидал что прошлое опять настигнет меня.
     
  • 1.10, Аноним (8), 13:09, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Грамматическая ошибка — не согласованы падежи: "поддержка ... НЛО (в том числе разрушающи_Х_ пейзаж)".
     
     
  • 2.12, JL2001 (ok), 13:21, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Грамматическая ошибка — не согласованы падежи: "поддержка ... НЛО (в том числе
    > разрушающи_Х_ пейзаж)".

    под новостью есть кнопка "исправить"

     

  • 1.11, Айнанимм (?), 13:17, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > http://ascii-patrol.com/alpha1.html

    Ыыы.... только 64 битный linux, а у меня 32... через wine windows версию запускать или в dosbox'е dos'овскую?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:27, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запусти в браузере
     
  • 2.14, Аноним (3), 13:31, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> http://ascii-patrol.com/alpha1.html
    > Ыыы.... только 64 битный linux, а у меня 32... через wine windows
    > версию запускать или в dosbox'е dos'овскую?

    Собрать самому по инструкции. https://github.com/msokalski/ascii-patrol

     

  • 1.19, Аноним (-), 17:32, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    играл в это на компьютере "Pravec" с моножромным чёрно-зелёным дисплэем... Эх, детство...
     

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