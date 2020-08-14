LTS-выпуски Ubuntu 18.04.5 и 16.04.7

Опубликовано обновление дистрибутива Ubuntu 18.04.5 LTS. Это финальное обновление в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В дальнейшем обновления для ветки 18.04 ограничатся устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 18.04.5 LTS, Ubuntu Budgie 18.04.5 LTS, Ubuntu MATE 18.04.5 LTS, Lubuntu 18.04.5 LTS, Ubuntu Kylin 18.04.5 LTS и Xubuntu 18.04.5 LTS.

В новом выпуске предлагается обновление пакетов с ядром 5.4 (в Ubuntu 18.04 использовалось ядро 4.15, а в Ubuntu 18.04.4 - 5.3). Обновлены компоненты графического стека, включая портированные из Ubuntu 20.04 новые выпуски Mesa 20.0, X.Org Server и видеодрайверы для чипов Intel, AMD и NVIDIA. Добавлена поддержка варианта платы Raspberry Pi 4 с 8GB ОЗУ. Обновлены версии пакетов snapd, curtin, ceph, cloud-init.

Выпуск Ubuntu 18.04.5 позиционируется как переходный и включает компоненты для обновления до версии Ubuntu 20.04.1. Использовать представленную сборку имеет смысл только для новых установок, но для новых систем более актуальным является выпуск Ubuntu 20.04.1 LTS, который уже прошёл первый этап стабилизации после релиза новой LTS-ветки. Системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 18.04.5 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 18.04 LTS продлится до апреля 2023 года, после чего ещё 5 лет будут формироваться обновления в рамках отдельной платной поддержки (ESM, Extended Security Maintenance).

Одновременно сформировано обновление позапрошлой LTS-ветки дистрибутива Ubuntu 16.04.7 LTS, в которое включены только накопившиеся обновления пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Основной целью нового выпуска является обновление установочных образов. Как и в прошлом выпуске предлагаются ядра Linux 4.15 и 4.4, а также портированные из Ubuntu 18.04 выпуски Mesa, X.Org Server и видеодрайверы для чипов Intel, AMD и NVIDIA. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 16.04 LTS продлится до апреля 2021 года.



