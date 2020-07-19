В Chrome экспериментируют с прекращением автозаполнения форм, отправляемых без шифрования

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|2.5, Аноним (5), 10:27, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может будем читать? Для HTTP-only ничего не изменится. Изменится для тех, кто типа https, а формы отправляет через HTTP
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|3.8, Аноним (3), 10:59, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там одни старики тусуются, Сергей Гаранин 67, ROCK-дед, Алексвин и пр.
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|3.11, Аноним (11), 12:10, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> будто снова окунулся в инет 2001 года разлива.
Чувак, очнись, ты на опеннете, он выглядит так же.
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|1.4, Аноним (4), 10:17, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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пфф, привет от огненной лисы, там это уже есть какое то время и работает в стабильной версии
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|1.9, Аноним (9), 11:36, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ура. Полностью поддерживаю. Тысячи людей молили и просили отключить это отвратное автозаполнение, которое ломало формы на многих сайтах. Хорошо что его отключили хотя бы частично, но лучше бы вообще убрали.
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|1.10, BlackRot (ok), 11:42, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А хром не хочет начать нормально работать на Android 10???
Тупит, зависает, я думал это у меня что-то (гугл же крутые, а юзеры тупые) но нет, зашел в плей маркет и там все пользователи 10ки описывают проблемы которые я вижу у себя.
Ей богу не выдержал и поставил EDGE вторым браузером и он мне таки понравился, даже кажется более удобным если просто привыкнуть, к тому же есть блокировщик рекламы.
Помалу перехожу на edge.
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|1.12, Аноним (12), 12:37, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раньше лазил, настраивал - но менялся браузер, снова лазил и т.д. Это
было очень очень очень неудобно - настраивать через "есть такая настройка "chrome://flags#mixed-forms-disable-autofill", вот мой примерный бат-файл запуска (ungoogle-chromium):
chrome.exe --incognito ^
--user-data-dir=C:\**********************\user\ ^
--profile-directory=Default ^
--ssl-version-min=tls1.3 --ssl-version-fallback-min=tls1.2 ^
--proxy-server="socks5://127.0.0.1:9150" --host-resolver-rules="MAP * ~NOTFOUND , EXCLUDE 127.0.0.1" ^
--enable-features="CheckerImaging" ^
--disable-reading-from-canvasNEEDEXTENSION ^
--disable-sync --disable-background-mode --disable-translate ^
--dns-prefetch-disable --no-pings ^
--disable-breakpad --disable-crash-reporter --no-crash-upload --no-report-upload --no-default-browser-check ^
--disable-smooth-scrolling ^
--enable-lazy-image-loading --enable-lazy-frame-loading --proactive-tab-freeze --aggressive-tab-discard ^
--save-page-as-mhtml
Может лучше сразу давать в новостях ещё и ключ командной строки?
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