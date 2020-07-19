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В Chrome экспериментируют с прекращением автозаполнения форм, отправляемых без шифрования

19.07.2020 09:51

В кодовую базу, используемую для формирования выпуска Chrome 86, добавлена настройка "chrome://flags#mixed-forms-disable-autofill", отключающая автозаполнение форм ввода на страницах, загруженных по HTTPS, но отправляющих данные по HTTP. Автозаполнение форм аутентификации на страницах, открываемых по HTTP, отключено в Chrome и Firefox уже достаточно давно, но до сих пор признаком для отключения служило открытие страницы с формой по HTTPS или HTTP, теперь также будет учитываться применение шифрования при отправке данных обработчику формы. Кроме того, в Chrome добавлено новое предупреждение, информирующее пользователя об отправке заполненных данных через незашифрованный канал связи.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2020/07/c...)
  2. OpenNews: В Chrome 63 появятся средства информирования о попытках перехвата HTTPS
  3. OpenNews: В Chrome намечено включение блокировки навязчивой видеорекламы
  4. OpenNews: Google начнёт блокировать спамерские дополнения в Chrome Web Store
  5. OpenNews: В Chrome 78 начнутся эксперименты с включением DNS-over-HTTPS
  6. OpenNews: Chrome начнёт блокировать HTTP-ресурсы на HTTPS-страницах и проверять надёжность паролей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53396-chrome
Ключевые слова: chrome, https
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  • 1.1, Иваня (?), 09:53, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Пфф, не нужно!
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:09, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    так и не понял, экспериментируют с браузером или пользователями ?
     
     
  • 2.6, kravich (ok), 10:32, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Экспериментируют с пользователями посредством браузера
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:13, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Например сайт http://www.musicforums.ru/vocal/ http-only и я на нём активно сижу. Куда мне податься?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:27, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может будем читать? Для HTTP-only ничего не изменится. Изменится для тех, кто типа https, а формы отправляет через HTTP
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:42, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух, будто снова окунулся в инет 2001 года разлива.
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 10:59, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там одни старики тусуются, Сергей Гаранин 67, ROCK-дед, Алексвин и пр.
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:10, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > будто снова окунулся в инет 2001 года разлива.

    Чувак, очнись, ты на опеннете, он выглядит так же.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:31, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И слава всем богам, что так.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:17, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    пфф, привет от огненной лисы, там это уже есть какое то время и работает в стабильной версии
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:36, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура. Полностью поддерживаю. Тысячи людей молили и просили отключить это отвратное автозаполнение, которое ломало формы на многих сайтах. Хорошо что его отключили хотя бы частично, но лучше бы вообще убрали.
     
  • 1.10, BlackRot (ok), 11:42, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А хром не хочет начать нормально работать на Android 10???
    Тупит, зависает, я думал это у меня что-то (гугл же крутые, а юзеры тупые) но нет, зашел в плей маркет и там все пользователи 10ки описывают проблемы которые я вижу у себя.

    Ей богу не выдержал и поставил EDGE вторым браузером и он мне таки понравился, даже кажется более удобным если просто привыкнуть, к тому же есть блокировщик рекламы.
    Помалу перехожу на edge.

     
  • 1.12, Аноним (12), 12:37, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Раньше лазил, настраивал - но менялся браузер, снова лазил и т.д. Это
    было очень очень очень неудобно - настраивать через "есть такая настройка "chrome://flags#mixed-forms-disable-autofill", вот мой примерный бат-файл запуска (ungoogle-chromium):

    chrome.exe --incognito ^
    --user-data-dir=C:\**********************\user\ ^
    --profile-directory=Default ^
    --ssl-version-min=tls1.3 --ssl-version-fallback-min=tls1.2 ^
    --proxy-server="socks5://127.0.0.1:9150" --host-resolver-rules="MAP * ~NOTFOUND , EXCLUDE 127.0.0.1" ^
    --enable-features="CheckerImaging" ^
    --disable-reading-from-canvasNEEDEXTENSION ^
    --disable-sync --disable-background-mode --disable-translate ^
    --dns-prefetch-disable --no-pings ^
    --disable-breakpad --disable-crash-reporter --no-crash-upload --no-report-upload --no-default-browser-check ^
    --disable-smooth-scrolling ^
    --enable-lazy-image-loading --enable-lazy-frame-loading --proactive-tab-freeze --aggressive-tab-discard ^
    --save-page-as-mhtml

    Может лучше сразу давать в новостях ещё и ключ командной строки?

     
  • 1.13, Аноним (13), 12:47, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы!
     
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