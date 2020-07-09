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Обновление Firefox 78.0.2

09.07.2020 22:38

Опубликован корректирующий выпуск Firefox 78.0.2, в котором устранена уязвимость и исправлено несколько ошибок. Уязвимость позволяет обойти ограничения, выставленные через заголовок X-Frame-Options, и подставить содержимое с другого сайта, используя теги object или embed.

Из исправлений отмечается решение проблем со средствами для людей с ограниченными возможностями и устранение регрессивных изменений, мешающих открытии ссылок во внешних приложениях (в Firefox 78 было изменено значение настройки security.allow_disjointed_external_uri_loads). Кроме того, повышена стойкость адресной строки к повреждению данных в профиле пользователя (при повреждении профиля переставал работать поиск).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Выпуск Firefox 78.0.1 и обновление голосовых данных Mozilla Common Voice
  3. OpenNews: Релиз Firefox 78
  4. OpenNews: В Firefox добавлено ускорение декодирования видео через VA-API для систем X11
  5. OpenNews: Chrome, Firefox и Safari ограничат время жизни TLS-сертификатов 13 месяцами
  6. OpenNews: Компания Mozilla представила третьего провайдера DNS-over-HTTPS для Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53324-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (-), 22:43, 09/07/2020 [ответить]  
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    есть сомнения, что в последних версиях firefox как будто утечки памяти, тормозить стал.
     
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