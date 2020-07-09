Обновление Firefox 78.0.2

Опубликован корректирующий выпуск Firefox 78.0.2, в котором устранена уязвимость и исправлено несколько ошибок. Уязвимость позволяет обойти ограничения, выставленные через заголовок X-Frame-Options, и подставить содержимое с другого сайта, используя теги object или embed.

Из исправлений отмечается решение проблем со средствами для людей с ограниченными возможностями и устранение регрессивных изменений, мешающих открытии ссылок во внешних приложениях (в Firefox 78 было изменено значение настройки security.allow_disjointed_external_uri_loads). Кроме того, повышена стойкость адресной строки к повреждению данных в профиле пользователя (при повреждении профиля переставал работать поиск).



