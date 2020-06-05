В Firefox появится возможность экспорта сохранённых паролей в формате CSV

В кодовую базу, на основе которой будет подготовлен релиз Firefox 78, добавлена возможность экспорта сохранённых в менеджере паролей учётных данных в формате CSV (текстовые поля с разделителями, которые можно импортировать в табличный процессор). В дальнейшем также планируется реализовать функцию импорта паролей из сохранённого ранее CSV-файла (подразумевается, что пользователю может потребоваться резервное копирование и восстановление сохранённых паролей или перенос паролей из другого браузера).

При экспорте пароли помещаются в файл в открытом виде. Напомним, что при задании мастер-пароля пароли во встроенном в Firefox менеджере паролей хранятся зашифрованными. Примечательно, что предложение по добавлению в Firefox функции экспорта паролей было добавлено 16 лет назад, но всё это время оставалось непринятым. В Google Chrome экспорт паролей в CSV поддерживается с выпуска Chrome 67, сформированного в 2018 году.