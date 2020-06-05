В Firefox появится возможность экспорта сохранённых паролей в формате CSV

|
|1.4, odd.mean (ok), 12:55, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
С год назад это спасло бы мне часа три времени при переносе всех логинов/паролей в KeePassXC. Но лучше поздно, чем никогда, вдруг да пригодится кому.
|
|
|
|2.18, Hue (?), 13:51, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Максимально просто было поставить другой браузер на основе хрома, с помощью его стандартного импорта забрать пароли с FF и уже с хром'ого скинуть пароли в кипасс.
Либо же logins.json импортировать.
На что были потрачены 3 часа?
|
|
|
|2.20, user (??), 14:13, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Каждый раз копипастить - это оправдано для банка, но не для opennet.
|
|1.6, user90 (?), 13:00, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Давным-давно запилил свой менеджер паролей: GPG + netcat, и никакой привязки к браузеру.
|
|
|
|
|
|
|
|4.21, wd (?), 14:24, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
краткость сестра нашего брата
публикуйте, полезно
мне вот, например, не нужно, но я с удовольсвием бы посмотрел
|
|
|
|3.25, анонимус (??), 14:43, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Это уже не смешно с десяток лет. Хватит уже эту, заезженную годами, глупость писать повсеместно.
|
|
|
|3.28, user90 (?), 14:49, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И он установлен. Но для его использования потребуется некоторая ручная работа, а мне хотелось, чтоп оно работало автоматически, в один клик МЫШКИ.
|
|1.7, Урри (?), 13:16, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Хорошая новость!
/убежал быстро пилить сплоит, который тырит файрфокс пароли/
|
|
|
|2.14, AnonPlus (?), 13:36, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скачай BrowserPassView от нирсофта и просто допиши обвязку, которая будет с его помощью экспортировать и пересылать тебе пароли.
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 13:49, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это будет ещё после 10 лет негодования почему в блокноте плохо читается
|
|1.24, КО (?), 14:41, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"16 лет назад"
Сразу видно как это ненужно разрабам мозиллы.
Не вижу очевидных причин не добавить такую возможность сразу.
|