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В Firefox появится возможность экспорта сохранённых паролей в формате CSV

05.06.2020 12:43

В кодовую базу, на основе которой будет подготовлен релиз Firefox 78, добавлена возможность экспорта сохранённых в менеджере паролей учётных данных в формате CSV (текстовые поля с разделителями, которые можно импортировать в табличный процессор). В дальнейшем также планируется реализовать функцию импорта паролей из сохранённого ранее CSV-файла (подразумевается, что пользователю может потребоваться резервное копирование и восстановление сохранённых паролей или перенос паролей из другого браузера).

При экспорте пароли помещаются в файл в открытом виде. Напомним, что при задании мастер-пароля пароли во встроенном в Firefox менеджере паролей хранятся зашифрованными. Примечательно, что предложение по добавлению в Firefox функции экспорта паролей было добавлено 16 лет назад, но всё это время оставалось непринятым. В Google Chrome экспорт паролей в CSV поддерживается с выпуска Chrome 67, сформированного в 2018 году.



  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2020/06/f...)
  2. OpenNews: В пакете с Firefox для Fedora появилась поддержка ускорения декодирования видео через VA-API
  3. OpenNews: Релиз Firefox 77
  4. OpenNews: Доступен Firefox Preview 5.1 для Android
  5. OpenNews: Представлен менеджер паролей Firefox Lockwise
  6. OpenNews: Mozilla отключила дополнительную аутентификацию для систем без мастер-пароля
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53096-firefox
Ключевые слова: firefox, password
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  • 1.1, Аноним (1), 12:50, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Гениально, я так живу.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:50, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Список рассылки интегрирован?
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:51, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну наконец-то.
     
  • 1.4, odd.mean (ok), 12:55, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    С год назад это спасло бы мне часа три времени при переносе всех логинов/паролей в KeePassXC. Но лучше поздно, чем никогда, вдруг да пригодится кому.
     
     
  • 2.18, Hue (?), 13:51, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Максимально просто было поставить другой браузер на основе хрома, с помощью его стандартного импорта забрать пароли с FF и уже с хром'ого скинуть пароли в кипасс.

    Либо же logins.json импортировать.

    На что были потрачены 3 часа?

     
     
  • 3.22, анонимус (??), 14:39, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На что были потрачены 3 часа?

    Он же написал, на перенос:

    http://spinch.net.ua/images/stories/Sovet/bbd.jpg

     

  • 1.5, ryoken (ok), 12:58, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Запоминать пароли в браузере - чушь и дичь.
     
     
  • 2.20, user (??), 14:13, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каждый раз копипастить - это оправдано для банка, но не для opennet.
     
     
  • 3.26, InuYasha (?), 14:43, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на opennet нужны пароли? )
     

  • 1.6, user90 (?), 13:00, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давным-давно запилил свой менеджер паролей: GPG + netcat, и никакой привязки к браузеру.
     
     
  • 2.8, Урри (?), 13:17, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хотите опубликовать?
     
     
  • 3.12, user90 (?), 13:24, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шепотом: это короткий bash-скрипт ;)
     
     
  • 4.21, wd (?), 14:24, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    краткость сестра нашего брата
    публикуйте, полезно
    мне вот, например, не нужно, но я с удовольсвием бы посмотрел
     
     
  • 5.23, user90 (?), 14:40, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но я с удовольсвием бы посмотрел

    Мануалы смотреть полезно)) Была единственная сложность: получить адрес текущей вкладки. Можно сделать несколькими способами, я остановился на https://github.com/Aethlas/fflz4

     
  • 2.15, anonymous yet another (?), 13:43, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... и никакой привязки к браузеру.

    Не смог удержаться: без регистрации и СМС?

     
     
  • 3.25, анонимус (??), 14:43, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это уже не смешно с десяток лет. Хватит уже эту, заезженную годами, глупость писать повсеместно.
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:43, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты переизобрёл pass?
     
     
  • 3.28, user90 (?), 14:49, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И он установлен. Но для его использования потребуется некоторая ручная работа, а мне хотелось, чтоп оно работало автоматически, в один клик МЫШКИ.
     

  • 1.7, Урри (?), 13:16, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая новость!

    /убежал быстро пилить сплоит, который тырит файрфокс пароли/

     
     
  • 2.10, iPony129412 (?), 13:19, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ничего не поменялось в этом плане
     
  • 2.14, AnonPlus (?), 13:36, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачай BrowserPassView от нирсофта и просто допиши обвязку, которая будет с его помощью экспортировать и пересылать тебе пароли.
     

  • 1.9, iPony129412 (?), 13:19, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    никогда не хранил пароли в браузере, как первичный источник...
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:20, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну наконец-то! 16 лет ждал
     
  • 1.13, Лентяй (??), 13:33, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лан хоть не в формате пароли.txt
     
     
  • 2.16, Онаним тот самый (?), 13:46, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в чем принципиальное отличие?
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:49, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это будет ещё после 10 лет негодования почему в блокноте плохо читается
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:55, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всего 150 лет после убиения XUL расширений.

    // b.

     
  • 1.24, КО (?), 14:41, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "16 лет назад"
    Сразу видно как это ненужно разрабам мозиллы.
    Не вижу очевидных причин не добавить такую возможность сразу.
     
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