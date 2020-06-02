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Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.27

02.06.2020 10:58

Доступен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.27.0. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 537 изменений, подготовленных при участии 71 разработчика, из которых 19 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • Отменено реализованное в прошлом выпуске включение по умолчанию второй версии коммуникационного протокола Git, который используется при удалённом подключении клиента к Git-серверу. Протокол признан пока не готовым к использованию по умолчанию из-за выявления скользких моментов, требующих отдельного рассмотрения.
  • Добавлен набор опций для настройки SSL-соединения при обращении через прокси.
  • Расширена информация, выдаваемая при использовании преобразующих фильтров "clean" и "smudge". Например, теперь показывается объект tree-ish, в котором появляется преобразуемый блоб.
  • Для избежания путаницы в команде "git describe" теперь всегда применяется расширенный режим вывода ("--long"), если выявлен связанный с коммитом заменённый тег (раньше, подписанный или аннотированный тег, описывающий коммит, выводился даже если он был переименован или перемещён в иерархии "refs/tags/", и команда "git show тег^0" не работала как ожидалось - "refs/tags/тег" не находился или даже выдавался уже другой тег).
  • При выполнении "git pull" теперь выдаётся предупреждение, если явно не задана конфигурационная переменная pull.rebase и не применены опции "--[no-]rebase" или "--ff-only". Для подавления предупреждения теми, кто не собирается выполнять операцию rebase, можно установить переменной значение "false".
  • Проведена ревизия опций "git pull", общих с "git fetch". Документированы ранее не упомянутые подобные опции и обеспечена передача в "git fetch" пропущенных опций.
  • В команду "git rebase" добавлена опция "--no-gpg-sign" для переопределения настройки "commit.gpgSign".
  • В "git format-patch" добавлена возможность отображения заголовков "From:" и "Subject:" в неизменном виде, без преобразования символов, отсутствующих в кодировке ASCII.
  • В "git log" добавлена опция "--show-pulls", позволяющая просмотреть не только коммиты в которых было выполнено изменения, но и коммит для слияния этих изменений из отдельной ветки.
  • Унифицирована обработка интерактивного ввода во всех компонентах и добавлен вызов fflush() после показа приглашения ввода, но перед операцией чтения.
  • В "git rebase" разрешено без предварительного выполнения операции "checkout" повторно применить все локальные коммиты, даже если некоторые из них ранее были переданы в upstream.
  • Значение конфигурационной переменной 'pack.useSparse' заменено на 'true' для включения по умолчанию оптимизаций, ранее преподносимых как экспериментальные.
  • В "git merge" добавлена опция "--autostash".
  • Улучшен интерфейс "sparse-checkout".
  • В "git update-ref --stdin" добавлено несколько новых действий, позволяющих напрямую контролировать транзакции обновления ссылок, например, для реализации двухэтапного атомарного обновления ссылок в нескольких репозиториях.
  • Добавлены шаблоны userdiff для документов Markdown.
  • Убрано ограничение на исключение всех путей в шаблонах sparse-checkout, приводящих к пустому рабочему дереву.
  • Операция "git restore --staged --worktree" теперь по умолчанию использует содержимое из ветки "HEAD", вместо вывода ошибки.
  • Продолжена работа по переходу на алгоритм хеширования SHA-2 вместо SHA-1.
  • Переработан код для взаимодействия с GnuPG.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/6/1...)
  2. OpenNews: Обновление Git с устранением ещё одной уязвимости
  3. OpenNews: Уязвимость в Git, приводящая к утечке учётных данных
  4. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.26
  5. OpenNews: Подготовлена реализация Git на Shell
  6. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.25
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53070-git
Ключевые слова: git
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аномномномнимус (?), 12:06, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть ли возможность показать файл в текущей ревизии (ака git show), но с подсвечиванием изменённых мест? Чтобы видеть не patch, а весь файл в актуальном виде
     
     
  • 2.4, Inf (ok), 12:41, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мануалы читать конечно же невероятно сложно, не каждый способен, только избранные

    https://linux.die.net/man/1/git-diff

    -U<n>, --unified=<n>
    Generate diffs with <n> lines of context instead of the usual three. Implies -p.

    git-diff -U$(wc -l /dev/random) /dev/random

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:13, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавный хак, спасибо.
     
  • 3.9, нитрол (?), 14:21, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Спасибо за наводку!

    Убрать бы еще вот этот, надеюсь, вымирающий наш классический СНГшный снобизм в стиле "все кругом дураки по дефолту" (хз, может это наши сми так всех драконят и делают раздражительными), и был бы шикарный пример комментария, достойный годного качественного форума. А за хорошими примерами потянутся, и, гляди, "чище" станет ;-)

     
     
  • 4.13, Ordu (ok), 17:47, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, они это делают в пику SJW, которые продвигают CoC. CoC для нежных девочек и геев, а настоящие брутальные мужики должны постоянно биться за место под Солнцем.
     

  • 1.5, Gemorroj (ok), 13:06, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Качаем, пацаны! https://github.com/git-for-windows/git/releases
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:15, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всмсле качаем? Ты каждое обновление сам качаеешь? А пакетный менеджер тебе зачем? Ах.. понял
     
  • 2.8, б.б. (?), 14:18, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а где скачать windows for git?
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:31, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >при участии 71 разработчика, из которых 19 впервые приняли участие в разработке

    19 школьников?

     
     
  • 2.11, Аноним84701 (ok), 15:34, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>при участии 71 разработчика, из которых 19 впервые приняли участие в разработке
    > 19 школьников?
    >> contributed by 71 people, 19 of which are new faces.

    Аноним считает всех, не учавствовавших в разрабоке гита, школьниками? o_O
    Сурово!

     

  • 1.12, pin (??), 16:16, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, следом за subversion. Пытаются быть в тренде.
     

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