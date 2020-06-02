Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.27

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|1.3, Аномномномнимус (?), 12:06, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А есть ли возможность показать файл в текущей ревизии (ака git show), но с подсвечиванием изменённых мест? Чтобы видеть не patch, а весь файл в актуальном виде
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|2.4, Inf (ok), 12:41, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мануалы читать конечно же невероятно сложно, не каждый способен, только избранные
https://linux.die.net/man/1/git-diff
-U<n>, --unified=<n>
Generate diffs with <n> lines of context instead of the usual three. Implies -p.
git-diff -U$(wc -l /dev/random) /dev/random
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|3.9, нитрол (?), 14:21, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Спасибо за наводку!
Убрать бы еще вот этот, надеюсь, вымирающий наш классический СНГшный снобизм в стиле "все кругом дураки по дефолту" (хз, может это наши сми так всех драконят и делают раздражительными), и был бы шикарный пример комментария, достойный годного качественного форума. А за хорошими примерами потянутся, и, гляди, "чище" станет ;-)
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|4.13, Ordu (ok), 17:47, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, они это делают в пику SJW, которые продвигают CoC. CoC для нежных девочек и геев, а настоящие брутальные мужики должны постоянно биться за место под Солнцем.
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|2.7, Аноним (7), 14:15, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всмсле качаем? Ты каждое обновление сам качаеешь? А пакетный менеджер тебе зачем? Ах.. понял
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|1.10, Аноним (10), 14:31, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>при участии 71 разработчика, из которых 19 впервые приняли участие в разработке
19 школьников?
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|2.11, Аноним84701 (ok), 15:34, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>при участии 71 разработчика, из которых 19 впервые приняли участие в разработке
> 19 школьников?
>> contributed by 71 people, 19 of which are new faces.
Аноним считает всех, не учавствовавших в разрабоке гита, школьниками? o_O
Сурово!
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