Павел Дуров объявил о прекращении разработки блокчейн-платформы TON

Павел Дуров сообщил о завершении проекта по разработке блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram из-за невозможности работы в условиях запретительных мер, введённых комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Участие компании Telegram в разработке TON полностью прекращено. Так как код TON является открытым, ожидается появление независимых сетей на базе TON, но, по словам Дурова, к ним стоит относиться с осторожностью, они никак не связаны с Telegram и ни один из членов команды Telegram не принимает в них участие. Дуров не рекомендует доверять свои деньги и данные подобным проектам, особенно если они манипулируют его именем и брендом Telegram. Несколько дней назад заинтересованными пользователями был сформирован проект Free TON, поставивший перед собой цель продолжения разработки открытой платформы TON, поддержания инфраструктуры и создания сервисов на его основе. Проект будет развиваться сообществом Free TON Community, к которому присоединились компании TON Labs, Dokia Capital и Bitscale Capital, а также криптовалютные биржи Kuna и CEX.IO. Участникам проекта будут бесплатно раздаваться токены TON Crystal (криптовалюта Gram использоваться не будет): 85% токенов будет роздано за привлечение пользователями новых участников, 10% розданы разработчикам и 5% валидаторам. Напомним, что на создание блокчейн-платформы TON было привлечено более 1.7 млрд долларов инвестиций, но Комиссия по ценным бумагам США посчитала продажу цифровых токенов Gram незаконным, так как все единицы криптовалюты Gram были эмитированы разом и распределены между инвесторами и стабилизационным фондом, а не формируются в ходе майнинга. Комиссия утверждает, что при подобной организации на Gram распространяется имеющееся законодательство о ценных бумагах, а эмиссия Gram требовала обязательной регистрации в соответствующих регулирующих органах. Было указано, что Telegram стремился получить выгоду от публичного размещения без соблюдения установленных правил по раскрытию информации, направленных на защиту инвесторов - ценные бумаги не перестают быть таковыми, только потому, что они преподносятся под видом криптовалюты или цифровых токенов. Из вложенных инвесторами средств на разработку платформы уже потрачено 28%, но компания Telegram готова вернуть американским инвесторам 72% от вложенной суммы. Инвесторам из других стран, кроме возврата 72%, предложен варианта предоставления средств в кредит с возвратом 110% в следующем году. Некоторые инвесторы намерены сформировать пул для подачи судебного иска против Дурова, так как, по их мнению, не все возможности по урегулированию ситуации были использованы. При этом TON является лишь технологической платформой для развёртывания криптовалюты Gram, но не ограничивается ею и может применяться для создания других сервисов и криптовалют, которые могут быть кардинально быстрее Bitcoin и Ethereum по скорости подтверждения транзакций (миллионы транзакций в секунду вместо десятков). TON может рассматриваться как распределённый суперсервер, предназначенный для размещения и предоставления различных сервисов на базе блокчейна и умных контрактов. Умные контракты создаются на разработанном для TON языке Fift и выполняются в блокчейне при помощи специальной виртуальной машины TVM. Из клиентов формируется P2P-сеть, используемая для доступа к TON Blockchain и работы произвольных распределённых сервисов, в том числе не связанных с блокчейном. Описания интерфейса сервиса и точки входа публикуются в блокчейне, а предоставляющие сервисы узлы определяются через распределённую хэш-таблицу. Среди компонентов TON можно отметить TON Blockchain, P2P-сеть, распределённое хранилище файлов, прокси-анонимайзер, распределённую хэш-таблицу, платформу для создания произвольных сервисов (подобие сайтов и web-приложений), систему доменных имён, платформу микроплатежей и TON External Secure ID (Telegram Passport).



