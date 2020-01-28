Зафиксированы две атаки по двойной трате средств в криптовалюте Bitcoin Gold

2.9 , Аноним ( - ), 15:16, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Да вообще это обычно для ресурсов про опенсорс игнорировать крипту. И правильно, линуксовое комьюнити, которое привело к стагнации своей ОС лучше держать подальше от блокчейнов. В противном случае только рождаются бесполезные форки, такие как Bitcoin Cash или Bitcoin Gold.

3.12 , Crazy Alex ( ?? ), 15:27, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты как-то от балды намешал линуксовое комюнити, какую-то воображаемую "стагнацию" (большинство обиженных тут гундит, наоборот, на постоянные изменения) и говнофорки. Где смысл, где логика?

4.16 , Аноним ( - ), 15:36, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Дак оно гудит. В том то и дело. Комьюнити агрится на любые изменения, и тормозит их внедрение. Отсюда и стагнация. Представляю, что будет если их информировать про Taproot, тоже начнут кругом кричать, что он ущербен, а Blockstream навязывает изменения. Будет такая же ситуация как в линуксе, только вместо GNU/Linux будет Bitcoin, а вместо RH - Blockstream. Блин, да такое уже было в ситуации с SegWit. Тогда тоже их тех линуксоидов что были в битке, значительная часть активна валила на Bitcoin Cash. Это их такая форма сопротивления навязыванию изменений. Линуксоиды умеют только дробить экосистему и сопротивляться любому изменению не разбираясь в его сути.

5.19 , Crazy Alex ( ?? ), 15:48, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то разница большая. Если б d Core так же внедряли изменения, как в RedHat - я бы тоже был против. Но они, в отличие от, как раз тянут совместимость до последнего (и сравни с кэшем с его хардфорками "чтобы было"). Если бы так сделал, к примеру, тот же RedHat с systemd (а заодно если бы в этом поделии был код нормального индустриального качества) - претензий бы почти не было. Ну и с чего ты взял, что это именно линуксоиды возбухали на сегвит - не знаю. Что до дробления экосистемы - так случай не тот. Денежная системе нужен консенсус для работы. В дистрибутивах - никакой нужды в консенсусе нет, наоборот - если каждый может выбрать подходящий для него вариант - это отлично. Я бы скорее провёл обратную аналогию - попытки всех загнать в "единую экосистему" больше всего и напоминают то, что Джихан пытался провернуть с кэшем.

6.22 , Аноним ( - ), 16:11, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я вижу представителей сообщества, которые как-то более менее расположены к использованию крипты, и вот ситуация с кэшом была. На лоре тогда где-то половина начала топить за кэш, в федиверсе более повально. Притом когда кэш потом обвалился, они и вовсе разочаровались в крипте и стали ее игнорировать, ведь такой правильный Bitcoin Cash обвалился и не превзошел неправильный Core (Примерно то же что кричат те, для кого systemd навязан, всё, надо уходить на FreeBSD).

> был код нормального индустриального качества У биткоина компактная кодовая база и ядро, а денег крутится много. Есть возможность подходить к измененийм ко всей тщательностью. В линуксе этот подход не работает, иначе бы вообще все происходило черепашьими темпами. Представь, когда ты сидишь годы без видеодрайвера, потому что он ненадлежащего качества, требует блобы и недостаточно документирован, и его не включают в ядро. И не иксов и никакой графики у тебя тоже нет по той же самой причине. > Денежная системе нужен консенсус для работы. Это ты понимаешь разницу. А линуксоид только услышав про крипту использует свой обычный подход в выборе софта: выбирай то, что нравится. Значения внедрения и экосистемы они не понимают. Знаю одного весьма неглупого человека, что на полном серьезе рекомедует Zclassic, только потому что ему он понравился. Когда говоришь, что это никто не использует, на том уровне капитализации значительная волатильность, нет разработки и перспектив, он все это игнорирует, считая что то что койн никто не использует - это не имеет значения. Но даже больше, это несколько сложно понять и не столь очевидно, как с криптой, но в любой открытой экосистеме важен консенсус. Именно его отсутствие и приводит к стагнации, софт не существует сам по себе в отрыве от экосистеме. Вокруг крупных дистров или рабочих окружений консенсус формируется, там происходит какое-то развитие. 2.14 , 1 ( ?? ), 15:30, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Просто тебе надо создать ресурс openbitkoin.org и заманить туда единомышленников. И, чтоб там было нескучно, на страничках размещать разнообразные майнеры разнообразных криптовалют.

2.15 , Crazy Alex ( ?? ), 15:33, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У кучи народу на криптовалюту вообще какой-то коленный рефлекс. Ну казалось бы - занятные штуки, остроумная алгоритмика, очень энергичная и агрессивная экосистема - в общем, прекрасные полигоны для массы нового - от всяких оптимизаций p2p до полевой обкатки новой криптографии. И никого не афффектят, кто добровольно не полез - взлетят - хорошо, нет - и ладно. Но то ли зависть, что кто-то вовремя в поезд вскочил, то ли ещё что?

3.24 , пох. ( ? ), 16:23, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну казалось бы - занятные штуки, остроумная алгоритмика для кого-то просто летная погода, а кому-то 85k занятно, остроумно, чо. 2.21 , Аноним ( 21 ), 15:51, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Максим, судя по всему, не любит крипту. // b.

3.25 , Аноним ( - ), 16:26, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Принимать пожертвования в крипте любит.

4.28 , Аноним ( 21 ), 16:43, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это да! Противоречие! :D // b.

2.27 , Аноним ( 27 ), 16:39, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > почему в опеннете про криптовалюты публикуются только плохие новости? Во-первых, потому что "валютами" их считают далеко не все, для многих это не более чем некая цыфирь, на вычисление которой кто-то потратил N кВт*ч и теперь хочет найти лопушков, которые согласятся дать ему за это реальные деньги.

Во-вторых, под списком заголовков новостей есть ссылка "Добавить новость" (https://www.opennet.ru/announce_news.shtml?c=f), которой вам никто не может помешать воспользоваться.

