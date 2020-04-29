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Анонсирован TON OS для запуска приложений на базе блокчейн-платформы TON

29.04.2020 22:47

Компания TON Labs анонсировала TON OS - открытую инфраструктуру для запуска приложений на базе блочейн-платформы TON (Telegram Open Network). Пока об TON OS почти ничего не известно, кроме того, что она должна попасть в скором времени в Google Play Market и AppStore. Вероятнее всего это будет виртуальная java-машина или вообще программная оболочка, реализующая запуск приложений для целого набора сервисов TON внутри себя.

Среди сервисов TON можно отметить TON Blockchain, P2P-сеть, распределённое хранилище файлов, проки-анонимайзер, распределённую хэш-таблицу, платформу для создания произвольных сервисов (подобие сайтов и web-приложений), систему доменных имён, платформу микроплатежей и TON External Secure ID (Telegram Passport).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.rbc.ru/technology_...)
  2. OpenNews: Опубликован код Telegram Open Network и связанных P2P и блокчейн технологий
  3. OpenNews: Комиссия по ценным бумагам США приостановила размещение криптовалюты Telegram
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Matrix 1.0
  5. OpenNews: Cloudflare представил распределённый генератор случайных чисел
  6. OpenNews: Значительное обновление глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.5
Автор новости: Перастерос
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52840-ton
Ключевые слова: ton, telegram, blockchain
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, user90 (?), 23:12, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    #хайп #ненужно #развод - теги подправил ;)
     
     
  • 2.7, Дуров (?), 23:24, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Парни, мне можно доверять, я вас не обману!
     

  • 1.2, some_name (?), 23:15, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >прокси-анонимайзер

    Регистрация по номеру телефона.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:21, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё безоговорочное преимущество _определенного круга валидаторов_.
     
  • 2.9, Anonim (??), 23:25, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На этом майор Дуров жестко палился. Когда все его поделие "блокировали", смс с подтверждениями от номера "Telegram" приходили без особых сбоев на любых операторов.
     

  • 1.3, DerRoteBaron (ok), 23:20, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох уж эти олимпиадники, какие только извращения не наворотят, когда есть братец-бизнесмен, способный это впарить. Одни только протоколы, на которых стоит Telegram, чего стоят
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:23, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Пока об TON OS почти ничего не известно, кроме того, что она должна попасть в скором времени в Google Play Market и AppStore

    Самое то для привлечения новых инвесторов.

     
     
  • 2.8, нах. (?), 23:25, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы как-то странно написали слово "лохов"

     

  • 1.6, Аноним (6), 23:24, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной криптонаносупертехнологичный (ненужный) блокчейн. В последнее время все эти "разработчики" стараются сделать как можно более запутанную и сложную "экосистему", чтобы впечатлить публику этим потенциально дырявым из-за своей ненужной обширности поделии.

    В сети биткоина каждое изменение настолько согласовано и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно участникам сети, что постоянно происходят форки от васянов со своим видением биткоина (Bitcoin Cash (блок 8 МБ вместо 1), SV (вообще поехавшие с неограниченным размером блока)), а на внедрение столь необходимого захлебывающейся от транзакций 2017 сети Segwit ушло 3 года, и то транзакций по новому протоколу сегодня лишь половина.

    В мире "альткоинов" каждый считает свое нунужно чем-то крутым и революционным, сабж - пример крупного васянства с кучей инвестиций.

     
     
  • 2.10, нах. (?), 23:29, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сабж - пример крупного васянства с кучей инвестиций.

    завидовать - дурно!
    Лейтенант-вольноопределяющийся Дуров неплохо развел лохов (правда, потом всех кинула ФРС, сграбастав все денежки со стола и положив в собственый карман, со словами что "так целее будут") своей криптонаносупертехнологией.

    А вас теперь даже в макдак не берут, он банкрот из-за коровантина.

     
     
  • 3.12, Аноним (6), 23:34, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дуров вообще не дурак конечно, авторитетом пользуется так, как надо.

    > А вас теперь даже в макдак не берут, он банкрот из-за коровантина.

    В макдак так-то очереди из автомобилей серьезные. По крайней мере в России.

     

  • 1.11, Я (??), 23:34, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    TON OS did nothing wrong..
     
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