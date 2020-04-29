Анонсирован TON OS для запуска приложений на базе блокчейн-платформы TON

Компания TON Labs анонсировала TON OS - открытую инфраструктуру для запуска приложений на базе блочейн-платформы TON (Telegram Open Network). Пока об TON OS почти ничего не известно, кроме того, что она должна попасть в скором времени в Google Play Market и AppStore. Вероятнее всего это будет виртуальная java-машина или вообще программная оболочка, реализующая запуск приложений для целого набора сервисов TON внутри себя.

Среди сервисов TON можно отметить TON Blockchain, P2P-сеть, распределённое хранилище файлов, проки-анонимайзер, распределённую хэш-таблицу, платформу для создания произвольных сервисов (подобие сайтов и web-приложений), систему доменных имён, платформу микроплатежей и TON External Secure ID (Telegram Passport).



