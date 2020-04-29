Анонсирован TON OS для запуска приложений на базе блокчейн-платформы TON

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|2.4, Аноним (4), 23:21, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё безоговорочное преимущество _определенного круга валидаторов_.
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|2.9, Anonim (??), 23:25, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На этом майор Дуров жестко палился. Когда все его поделие "блокировали", смс с подтверждениями от номера "Telegram" приходили без особых сбоев на любых операторов.
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|1.3, DerRoteBaron (ok), 23:20, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ох уж эти олимпиадники, какие только извращения не наворотят, когда есть братец-бизнесмен, способный это впарить. Одни только протоколы, на которых стоит Telegram, чего стоят
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|1.5, Аноним (5), 23:23, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Пока об TON OS почти ничего не известно, кроме того, что она должна попасть в скором времени в Google Play Market и AppStore
Самое то для привлечения новых инвесторов.
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|1.6, Аноним (6), 23:24, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередной криптонаносупертехнологичный (ненужный) блокчейн. В последнее время все эти "разработчики" стараются сделать как можно более запутанную и сложную "экосистему", чтобы впечатлить публику этим потенциально дырявым из-за своей ненужной обширности поделии.
В сети биткоина каждое изменение настолько согласовано и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно участникам сети, что постоянно происходят форки от васянов со своим видением биткоина (Bitcoin Cash (блок 8 МБ вместо 1), SV (вообще поехавшие с неограниченным размером блока)), а на внедрение столь необходимого захлебывающейся от транзакций 2017 сети Segwit ушло 3 года, и то транзакций по новому протоколу сегодня лишь половина.
В мире "альткоинов" каждый считает свое нунужно чем-то крутым и революционным, сабж - пример крупного васянства с кучей инвестиций.
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|2.10, нах. (?), 23:29, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сабж - пример крупного васянства с кучей инвестиций.
завидовать - дурно!
Лейтенант-вольноопределяющийся Дуров неплохо развел лохов (правда, потом всех кинула ФРС, сграбастав все денежки со стола и положив в собственый карман, со словами что "так целее будут") своей криптонаносупертехнологией.
А вас теперь даже в макдак не берут, он банкрот из-за коровантина.
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|3.12, Аноним (6), 23:34, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дуров вообще не дурак конечно, авторитетом пользуется так, как надо.
> А вас теперь даже в макдак не берут, он банкрот из-за коровантина.
В макдак так-то очереди из автомобилей серьезные. По крайней мере в России.
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