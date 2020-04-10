Пакет Sandboxie переведён в разряд свободного ПО и передан сообществу

Компания Sophos объявила об открытии исходных текстов программы Sandboxie, предназначенной для организации изолированного выполнения приложений на платформе Windows. Sandboxie позволяет запустить приложение, которое не заслуживает доверия, в изолированном от остальной системы sandbox-окружении, ограниченном виртуальным диском, не позволяющим получить доступ к данным других приложений.

Разработка проекта передана в руки сообщества, которое будет координировать дальнейшее развитие Sandboxie и поддержание инфраструктуры (вместо сворачивания проекта Sophos решил передать разработку сообществу, форум и старый сайт проекта планируют закрыть осенью этого года). Код открыт под лицензией GPLv3.



