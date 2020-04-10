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Пакет Sandboxie переведён в разряд свободного ПО и передан сообществу

10.04.2020 10:09

Компания Sophos объявила об открытии исходных текстов программы Sandboxie, предназначенной для организации изолированного выполнения приложений на платформе Windows. Sandboxie позволяет запустить приложение, которое не заслуживает доверия, в изолированном от остальной системы sandbox-окружении, ограниченном виртуальным диском, не позволяющим получить доступ к данным других приложений.

Разработка проекта передана в руки сообщества, которое будет координировать дальнейшее развитие Sandboxie и поддержание инфраструктуры (вместо сворачивания проекта Sophos решил передать разработку сообществу, форум и старый сайт проекта планируют закрыть осенью этого года). Код открыт под лицензией GPLv3.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.sophos.com/en-us/...)
  2. OpenNews: Mozilla начинает внедрение технологии изоляции библиотек RLBox
  3. OpenNews: Обновление ОС Qubes 4.0.3, использующей виртуализацию для изоляции приложений
  4. OpenNews: Выпуск системы изоляции приложений Firejail 0.9.62
  5. OpenNews: Выпуск Bubblewrap 0.4.0, прослойки для создания изолированных окружений
  6. OpenNews: Выпуск RancherOS 1.5, ОС на базе контейнерной изоляции
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52707-sandboxie
Ключевые слова: sandboxie, sandbox, windows
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 10:14, 10/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Это всё. Хорошая штука была лет десять назад. Пользовался.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:24, 10/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    GNUды будут довольны.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:25, 10/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Странно то, как если жалко - переводят в разряд свободного по.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:43, 10/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под линукс бы ещё такое.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:45, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А десятков (!) уже существующих решений недостаточно?
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 10:48, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это каких? Чтобы с удобным интерфейсом и прочими плюшками. Я навскидку только firejail и snap с флатпаком могу привести здесь.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 11:00, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Docker
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 11:24, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-а, это решение для десктопа, с удобным интерфейсом и для хомячкового юзера. (сарказм)
     
  • 5.11, анонн (ok), 11:42, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> организации изолированного выполнения
    > Docker

    Странно, в новостях об очередной дыре анонимы утверждают, что Дыркер - это про удобную контейнеризацию, а вовсе не про изоляцию

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50765
    > Уязвимость в Docker, позволяющая выбраться из контейнера
    > 29.05.2019 11:15
    > Аноним: А те кто пытается использовать решения, изначально не разрабатывавшиеся безопасными, для изоляции - сами себе злобные буратина.

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/115082.html#1
    > Сообщение от anonymous (??), 20-Авг-18, 16:14
    > Контейнер != изоляция. Docker контейнер, но без изоляции.

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:48, 10/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Открыт... Ваша ссылка на открыт ведёт на еулу и согласие с санкциями стран, поддерживающих терроризм.
     
  • 1.9, YetAnotherOnanym (ok), 11:04, 10/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > под лицензией GPLv3

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