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Обновление ОС Qubes 4.0.3, использующей виртуализацию для изоляции приложений

23.01.2020 20:33

Сформировано обновление операционной системы Qubes 4.0.3, реализующей идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС (каждый класс приложений и системные сервисы работают в отдельных виртуальных машинах). Для загрузки подготовлен установочный образ размером 4.6 Гб. Для работы необходима система с 4 Гб ОЗУ и 64-разрядным CPU Intel или AMD с поддержкой технологий VT-x c EPT/AMD-v c RVI и VT-d/AMD IOMMU, желательно наличие GPU Intel (GPU NVIDIA и AMD недостаточно хорошо протестированы). В новом выпуске отмечено только обновление версий программ, формирующих базовое системное окружение (dom0). Доступны шаблоны для формирования виртуальных окружений на базе Fedora 30, Debian 10 и Whonix 15.

Приложения в Qubes разделены на классы в зависимости от важности обрабатываемых данных и решаемых задач, каждый класс приложений, а также системные сервисы (сетевая подсистема, работа с хранилищем и т.п.). Когда пользователь запускает из меню приложение, это приложение стартует в определенной виртуальной машине, в котором выполняется отдельный X-сервер, упрощённый оконный менеджер и видеодрайвер-заглушка, транслирующий вывод в управляющее окружение в композитном режиме. При этом приложения бесшовно доступны в рамках одного рабочего стола и выделяются для наглядности разным цветом обрамления окна. Каждое окружение имеет доступ на чтение к базовой корневой ФС и локальному хранилищу, не пересекающемуся с хранилищами других окружений. Пользовательская оболочка построена на основе Xfce.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qubes-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  3. OpenNews: Выпуск Whonix 15, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций
  4. OpenNews: Йоанна Рутковская покинула проект Qubes и присоединилась к работе над платформой Golem
  5. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  6. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qubes
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 20:51, 23/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    > в определенной виртуальной машине

    Что за VM?

     
     
  • 3, Аноним (3), 21:48, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xen
     

  • 2, Аноним (2), 21:10, 23/01/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    Я за изоляцию приложений! И за безопасный секс!
     
  • 4, Аноним (4), 21:58, 23/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Где область её применения? Облака?
     
     
  • 5, Аноним (-), 22:10, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Desktop/Workstation.
     
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