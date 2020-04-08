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Релиз дистрибутива Tails 4.5 с поддержкой UEFI Secure Boot

08.04.2020 10:36

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 4.5 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ (1.1 ГБ), способный работать в Live-режиме.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка загрузки в режиме UEFI Secure Boot.
  • Осуществлён переход с aufs на overlayfs для организации записи поверх ФС, работающей в режиме только для чтения.
  • Tor Browser обновлён до версии 9.0.9, синхронизированной с выпуском Firefox 68.7.0, в котором устранено 5 уязвимостей, из которых три (CVE-2020-6825) потенциально могут привести к выполнению кода при открытии специально оформленных страниц.
  • Осуществлён переход с тестового набора Sikuli на комбинацию из OpenCV для оценки соответствия изображений, xdotool для тестирования управления мышью и libvirt для тестирования управления с клавиатуры.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 4.4 и Tor Browser 9.0.6
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 4.0
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.2
  5. OpenNews: Обновление Tor 0.3.5.10, 0.4.1.9 и 0.4.2.7 с устранением DoS-уязвимости
  6. OpenNews: Обновление Tor Browser 9.0.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52693-tails
Ключевые слова: tails, tor
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  • 1.1, Аноним (1), 11:55, 08/04/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:40, 08/04/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ждём ретроградов-неосиляторов кричащих UEFI НЕНУЖНА!!!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:47, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не нужна, успокойся уже. Не надо так кричать.
     
  • 2.8, gogo (?), 13:18, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что именно нужно "ниосилить", чтобы иметь моральное право так кричать? 8)
     
  • 2.10, КО (?), 13:47, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужна установка
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:48, 08/04/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Единственный дистр где поддержка Secure Boot действительно оправдана.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:01, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А другим почему не надо верифицировать загрузку?
     
  • 2.9, gogo (?), 13:23, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все было бы идеально, вот только их ключи для secure boot в мамки не завезли...
    Так что это глумление, если загрузчик "секюрной" ОС подписан чужими ключами.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:50, 08/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    а арч походу никогда не сделаею секьюрити бут
     
  • 1.7, Аноним (6), 13:04, 08/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Дело не в одном secureboot.

    Загрузка должна быть полностью верифицирована. Включая не только первый этап - загрузчик. А также ядро, init, ВСЕ программы, библиотеки, настройки.

     

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