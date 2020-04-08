Релиз дистрибутива Tails 4.5 с поддержкой UEFI Secure Boot

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 4.5 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ (1.1 ГБ), способный работать в Live-режиме. Основные изменения: Добавлена поддержка загрузки в режиме UEFI Secure Boot.

Осуществлён переход с aufs на overlayfs для организации записи поверх ФС, работающей в режиме только для чтения.

Tor Browser обновлён до версии 9.0.9, синхронизированной с выпуском Firefox 68.7.0, в котором устранено 5 уязвимостей, из которых три (CVE-2020-6825) потенциально могут привести к выполнению кода при открытии специально оформленных страниц.

Осуществлён переход с тестового набора Sikuli на комбинацию из OpenCV для оценки соответствия изображений, xdotool для тестирования управления мышью и libvirt для тестирования управления с клавиатуры.



