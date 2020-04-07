Microsoft предложил модуль ядра Linux для проверки целостности системы

2.25 , Паштет ( ? ), 22:11, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А когда 10 лет назад в ядро вкрячили SELinux (один-в-один тоже самое) - это не надуманную проблему решали?

3.47 , DerRoteBaron ( ok ), 23:43, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да кажется нет, Selinux это от браузера, который словил RCE, а это для того, чтобы этот браузер нельзя было обновить

4.68 , нах. ( ? ), 00:53, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – там вроде и от rce тоже - в смысле, от внезапной попытки такого браузера подработать еще и dhcp сервером, к примеру, или почитать какие-нибудь файлы, которые браузеру читать не полагается, тоже поможет. Но оно вообще не для ваших браузеров ни разу, просто белки-истерички опеннета, как всегда, о своем. 3.51 , Аноним ( 48 ), 23:46, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – SELinux решает проблему прав доступа, когда можно, например, взять и создать юзера с нулевым идентификатором и работать по факту с правами рута. А вообще возьмите и почитайте, для чего это придумано и, кхм, когда это было добавлено в ядро.

Спойлер: не десять лет назад, а намного раньше.

2.33 , dkotov ( ? ), 22:57, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Политики одобряют...

2.89 , Вася ( ?? ), 02:32, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет. Не надуманную. Гугли uefi implants, и вообще в разрезе протекания ядра от случая к случаю, можно много чего подменить. Не надо совсем ms за дураков держать, проблема есть и она решена хорошо только у брендовых chromebook типа pixelbook - цепочка доверия ко всем девайсами и прошивкам идёт от специального чипа cr50, потом readonly часть биоса (которая деактивируется только физическим снятием батареи или отвинчиванием спец болта в старых хромбуках) Потом образ загрузчиков и ядра системы бьется на чанки которые постоянно сверяются. Каждая вкладка в хромоси запускается в изоляции, плюс есть для юзеров отдельно гипервизор kvm (termina) и там подняты lxd контейнеры Кароч пока это невзламываемая ось много лет, за взлом очень жирное баг баунти стоит, суммарно под $лям. Пока никто не забрал.

3.90 , Вася ( ?? ), 02:36, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть и от badusb и всяких dma- атак через thunderbolt все прикрыто,и всего что известно (они даже wpa2 krack прикрыли на уровне патча поведения клиентского wifi) К слову новые Маки с процом T2 тоже озаботались полным integrity check, но сама ось не так захардтвикана как Хромось