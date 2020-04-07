Microsoft предложил модуль ядра Linux для проверки целостности системы

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|3.50, Аноним (50), 23:45, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я с фряхой уже 6 лет. Шикарная ОС. Рекомендую.Не, ну кому докеры с k8s надо, тем да, не понравится.
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|2.25, Паштет (?), 22:11, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А когда 10 лет назад в ядро вкрячили SELinux (один-в-один тоже самое) - это не надуманную проблему решали?
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|3.47, DerRoteBaron (ok), 23:43, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да кажется нет, Selinux это от браузера, который словил RCE, а это для того, чтобы этот браузер нельзя было обновить
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|4.68, нах. (?), 00:53, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там вроде и от rce тоже - в смысле, от внезапной попытки такого браузера подработать еще и dhcp сервером, к примеру, или почитать какие-нибудь файлы, которые браузеру читать не полагается, тоже поможет.
Но оно вообще не для ваших браузеров ни разу, просто белки-истерички опеннета, как всегда, о своем.
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|3.51, Аноним (48), 23:46, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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SELinux решает проблему прав доступа, когда можно, например, взять и создать юзера с нулевым идентификатором и работать по факту с правами рута. А вообще возьмите и почитайте, для чего это придумано и, кхм, когда это было добавлено в ядро.
Спойлер: не десять лет назад, а намного раньше.
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|2.89, Вася (??), 02:32, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Не надуманную. Гугли uefi implants, и вообще в разрезе протекания ядра от случая к случаю, можно много чего подменить. Не надо совсем ms за дураков держать, проблема есть и она решена хорошо только у брендовых chromebook типа pixelbook - цепочка доверия ко всем девайсами и прошивкам идёт от специального чипа cr50, потом readonly часть биоса (которая деактивируется только физическим снятием батареи или отвинчиванием спец болта в старых хромбуках)
Потом образ загрузчиков и ядра системы бьется на чанки которые постоянно сверяются.
Каждая вкладка в хромоси запускается в изоляции, плюс есть для юзеров отдельно гипервизор kvm (termina) и там подняты lxd контейнеры
Кароч пока это невзламываемая ось много лет, за взлом очень жирное баг баунти стоит, суммарно под $лям. Пока никто не забрал.
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|3.90, Вася (??), 02:36, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть и от badusb и всяких dma- атак через thunderbolt все прикрыто,и всего что известно (они даже wpa2 krack прикрыли на уровне патча поведения клиентского wifi)
К слову новые Маки с процом T2 тоже озаботались полным integrity check, но сама ось не так захардтвикана как Хромось
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|1.5, Аноним (5), 20:58, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Embrace, Extend, and Extinguish
Майкрософт ничего другого и не делает
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|2.16, Аноним (16), 21:41, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Чтобы пройти проверку целостности нужно заплатить в Майкрософт. Отличный бизнес я считаю.
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|2.69, Аноним (69), 00:53, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне кажется им проще по открывать всякое окружение из своей ОС и засунуть во вражескую, и пускай сообщество пилит ОС, а они деньги будут тратить на облачные технологии (и так уже вторые после Амазона (на всех стульях не усидеть сразу)).
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|2.95, Celcion (ok), 03:10, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Copy-paste, don't think, mindlessly spread
Поправил, не благодари.
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|1.7, Корец (?), 21:00, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что-то мелкомягкие слишком уж активно в линуксы лезть стали. Чую, что у Лёньки появится достойный конкурент.
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|3.35, Сергей (??), 23:00, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как можно "майкрософт" и "достойный продукт" ставить в одно предложение?
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|4.37, And (??), 23:04, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там точка не стоит в конце предложения.
Просто не дописано, чего именно достойный продукт. А то модераторы сотрут. ;)))
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|5.45, pin (??), 23:42, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надеюсь Торвальдс передаст дела Балмеру. Ну так, чисто поржать.
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|1.8, neAnonim (?), 21:00, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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сертификаты безопасности теперь и в linux. (+демон сканер)
наконец linux сможет занять место windows на обочине прогресса
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|1.9, Аноним (9), 21:01, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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какие ж они молорики, из микрософта. трудятса, не покладая рук, для безопасности и верификации юзера))
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|1.10, Аноним (10), 21:02, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что бы Microsoft ни делал, всё равно банальное огораживание получается.
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|1.11, Anonimous (?), 21:07, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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как это парадоксально не звучит, но разработчики систему которой многие рекомендуют использовать исключительно с антивирусом, учат других как делать систему безопасной.
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|2.36, And (??), 23:02, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они делают другое: чтобы нельзя было снять скриншот, сохранить страницу. Блокируют возможности устанавливать какой вздумается софт.
Это нужно как просто для вариантов бизнеса с контентом, так и для внедрения в корпорациях, чтобы никто ничего без ведома менеджера майора не принёс и не отвлёкся.
Отбирают у пользователя возможности владеть и делиться информацией в пользу возможностей получать на время контент только на одном экране. Где браузер без логина вообще ничего не покажет.
В таком это всё плане.
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|1.12, Аноним (12), 21:15, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> IPE нацелен на создание полностью верифицируемых систем
На создание полностью тивоизированных систем они хотели сказать. Что бы я свой собственный код на своём собственном телефоне не мог выполнять, а они могли выполнять любой свой код на моём телефоне без моего ведома или разрешения.
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|1.14, Аноним (-), 21:28, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Побольше индусского DRMа под свободной лицензией от Микрощита! Без-воз-мез-Дно.
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|1.15, Xasd5 (?), 21:32, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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дай угадать -- при анализе реализации (если кто ещё и тратить время будет) окажется что майкрософт надопускало кучу разных гонок при работе со структурами и сделало больше дополнительных дырок в ядре :-)
постоянно всякие рыцари на белом коне хотят сделать очередной модуль безопасности
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|4.31, And (??), 22:55, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мда. Даже как-то и не смешно... Промеж прочего.
Уж больно недолог был тот период, когда про удобство и качество не было чего возразить.
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|2.44, нах. (?), 23:36, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это к IBMhat. У microsoft уже есть одна windows, линуксы они используют не для их 6ешплатной имитации.
Сказали ж тебе - какие-то файрволы у них на нем собраны. Зачем бы файлволу сцистемда? Заманаешься мильен ее запчастей подписывать и в ядро эти подписи сохранять такой вот хреновиной.
Там, небось, и инитом-то шелл-скрипт, запускающий единственный в системе бинарник, помимо бизибокса.
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|1.18, Аноним (19), 21:43, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Предложенный механизм может применяться в прошивках для встраиваемых устройств, в которых всё программное обеспечение и настройки специально собираются и предоставляются владельцем
Ни разу не тивоизация.
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|1.52, Аноним (52), 23:47, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Перевелосипедили veriexec, которому в бздах 100 лет в обед? Че-то поздновато!
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|1.54, Аноним (48), 23:53, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пфф, чё за бред. Как модуль ядра защитит систему от чувака, который имеет физический доступ к системе и может как минимум взять и расчехлить вообще все данные из под своей системы? От этого спасает только шифрование диска, а при уже запущенной системе от этого дерьма прекрасно спасает грамотная настройка политик доступа (на которую в последнее время во многих школо-дистрах забивают хер). Тупорылая тивоизация, в очередной раз.
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|2.58, Аноним (58), 00:08, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Идu0т, в теме есть хоть слово про физическую защиту? Как ты себе вообще представляешь себе её, если только у тебя вся система не 100% на ROM?
// b.
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|1.57, Аноним (58), 00:07, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Большинство комментариев в теме прекрасно раскрывают всю суть "сообщества" Линукса: элитизм, ненависть к любым другим способам создания ПО, иррациональность и слабое понимание предмета (или полное непонимание).
// b.
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|2.64, Аноним (63), 00:25, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там это, Sasha Levin, вот это всё. Уже давно ведром МС заведует.
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|1.72, Аноним (72), 01:16, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Сколько истерики от реализации подписывания в стиле WHQL для Linux Конспироло... большой текст свёрнут, показать
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|1.105, OpenEcho (?), 03:45, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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История о том, как барон Мюнхаузен вытаскивал себя из болота...
Как же тяжело понять простую вещь, - сам себя не проверишь !
Проверить целостность гарантированно - можно только offline...
Если система заражена (макаками, которые очень любят работать от рута), то модуль даже кернела не может гарантировать целостность системы...
Перетаскивать не работающий концепт из одной оси в другую... хотя макаки опять победят, они любят - "we moving fast, we breaking things..." и да, еще - как "у всех"...
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