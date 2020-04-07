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Microsoft предложил модуль ядра Linux для проверки целостности системы

07.04.2020 19:38

Разработчики из компании Microsoft представили механизм проверки целостности IPE (Integrity Policy Enforcement), реализованный в виде LSM-модуля (Linux Security Module) для ядра Linux. Модуль позволяет определить общую политику обеспечения целостности для всей системы, указывающую какие операции допустимы и каким способом следует верифицировать подлинность компонентов. При помощи IPE можно указать какие исполняемые файлы разрешено запускать и гарантировать, что эти файлы идентичны версии, предоставленной проверенным источником. Код открыт под лицензией MIT.

IPE нацелен на создание полностью верифицируемых систем, целостность которых подтверждена от начального загрузчика и ядра до конечных исполняемых файлов, конфигурации и загружаемых файлов. В случае изменения или подмены файла IPE может блокировать операцию или журналировать факт нарушения целостности. Предложенный механизм может применяться в прошивках для встраиваемых устройств, в которых всё программное обеспечение и настройки специально собираются и предоставляются владельцем, например, в датацентрах Microsoft IPE применяется в оборудовании для межсетевых экранов.

От других систем проверки целостности, таких как IMA, IPE отличается независимостью от метаданных в ФС - все свойства, определяющие допустимость операций, хранятся непосредственно в ядре. Для верификации целостности содержимого файлов по криптографическим хэшам применяются уже существующие в ядре механизмы dm-verity или fs-verity. По аналогии с SELinux поддерживается два режима работы "permissive" и "enforce". В первом режиме лишь ведётся лог проблем при выполнении проверок, что, например, может использоваться для предварительного тестирования окружения.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/4/6...)
  2. OpenNews: В ядро Linux 5.4 приняты патчи для ограничения доступа root к внутренностям ядра
  3. OpenNews: Для Linux представлена система верификации исполняемых файлов по цифровым подписям
  4. OpenNews: Для ядра Linux предложена реализация белого списка исполняемых приложений
  5. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  6. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.6 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52691-ipe
Ключевые слова: ipe, integrity, policy, lsm, microsoft, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, VINRARUS (ok), 20:52, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    svchost.ko ?
     
     
  • 2.26, Анончик9999 (?), 22:33, 07/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.28, VINRARUS (ok), 22:44, 07/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.84, Анончик999 (?), 01:59, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.34, Anonimous (?), 22:57, 07/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.53, Аноним (53), 23:51, 07/04/2020 Скрыто модератором
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  • 5.56, Варенье (?), 23:59, 07/04/2020 Скрыто модератором
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  • 6.92, Celcion (ok), 02:57, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 5.59, Anonimous (?), 00:16, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.38, And (??), 23:07, 07/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.39, And (??), 23:08, 07/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.41, нах. (?), 23:31, 07/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.40, Q (??), 23:10, 07/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.48, Аноним (48), 23:44, 07/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.49, ABATAPA (ok), 23:44, 07/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.63, Аноним (63), 00:21, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.73, Анончик999 (?), 01:28, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 5.93, Celcion (ok), 03:03, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.74, Анончик999 (?), 01:33, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 5.75, Ordu (ok), 01:41, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 6.78, Анончик999 (?), 01:45, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 7.81, Аноним (63), 01:54, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 8.85, Анончик999 (?), 02:03, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 6.86, Анончик999 (?), 02:08, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 7.99, Суп из потрошков (?), 03:32, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.65, НяшМяш (ok), 00:31, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.77, Анончик999 (?), 01:42, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.66, annual slayer (?), 00:35, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.79, Анончик999 (?), 01:51, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 5.88, Аноним (63), 02:32, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 6.91, Анончик999 (?), 02:51, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.67, всея Интел (?), 00:46, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.82, Анончик999 (?), 01:58, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.100, Суп из потрошков (?), 03:35, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.71, Аноним (71), 01:03, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.101, Суп из потрошков (?), 03:37, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.76, Anonymou (?), 01:41, 08/04/2020 Скрыто модератором
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  • 3.94, Коломойский (?), 03:06, 08/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.102, Суп из потрошков (?), 03:39, 08/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.107, Иван Демидов (?), 03:47, 08/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.29, Онаним (?), 22:46, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    svchost.kokoko
     
  • 2.42, mail (?), 23:33, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Long Live the FreeBSD!
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 23:45, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я с фряхой уже 6 лет. Шикарная ОС. Рекомендую.Не, ну кому докеры с k8s надо, тем да, не понравится.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:54, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Создать надуманную проблему, чтобы героически ее решать.
     
     
  • 2.25, Паштет (?), 22:11, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда 10 лет назад в ядро вкрячили SELinux (один-в-один тоже самое) - это не надуманную проблему решали?
     
     
  • 3.47, DerRoteBaron (ok), 23:43, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да кажется нет, Selinux это от браузера, который словил RCE, а это для того, чтобы этот браузер нельзя было обновить
     
     
  • 4.68, нах. (?), 00:53, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там вроде и от rce тоже - в смысле, от внезапной попытки такого браузера подработать еще и dhcp сервером, к примеру, или почитать какие-нибудь файлы, которые браузеру читать не полагается, тоже поможет.

    Но оно вообще не для ваших браузеров ни разу, просто белки-истерички опеннета, как всегда, о своем.

     
  • 3.51, Аноним (48), 23:46, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    SELinux решает проблему прав доступа, когда можно, например, взять и создать юзера с нулевым идентификатором и работать по факту с правами рута. А вообще возьмите и почитайте, для чего это придумано и, кхм, когда это было добавлено в ядро.
    Спойлер: не десять лет назад, а намного раньше.
     
  • 2.33, dkotov (?), 22:57, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Политики одобряют...
     
  • 2.89, Вася (??), 02:32, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Не надуманную. Гугли uefi implants, и вообще в разрезе протекания ядра от случая к случаю, можно много чего подменить. Не надо совсем ms за дураков держать, проблема есть и она решена хорошо только у брендовых chromebook типа pixelbook - цепочка доверия ко всем девайсами и прошивкам идёт от специального чипа cr50, потом readonly часть биоса (которая деактивируется только физическим снятием батареи или отвинчиванием спец болта в старых хромбуках)

    Потом образ загрузчиков и ядра системы бьется на чанки которые постоянно сверяются.

    Каждая вкладка в хромоси запускается в изоляции, плюс есть для юзеров отдельно гипервизор kvm (termina) и там подняты lxd контейнеры

    Кароч пока это невзламываемая ось много лет, за взлом очень жирное баг баунти стоит, суммарно под $лям. Пока никто не забрал.

     
     
  • 3.90, Вася (??), 02:36, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть и от badusb и всяких dma- атак через thunderbolt все прикрыто,и всего что известно (они даже wpa2 krack прикрыли на уровне патча поведения клиентского wifi)

    К слову новые Маки с процом T2 тоже озаботались полным integrity check, но сама ось не так захардтвикана как Хромось

     

  • 1.3, Лысьва (?), 20:55, 07/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:56, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Давно пора!
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:58, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Embrace, Extend, and Extinguish

    Майкрософт ничего другого и не делает

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:41, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Чтобы пройти проверку целостности нужно заплатить в Майкрософт. Отличный бизнес я считаю.
     
     
  • 3.103, Суп из потрошков (?), 03:42, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Преценденты уже были? Хотелось бы, чтобы были. Меня бы это порадовало.
     
  • 2.69, Аноним (69), 00:53, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется им проще по открывать всякое окружение из своей ОС и засунуть во вражескую, и пускай сообщество пилит ОС, а они деньги будут тратить на облачные технологии (и так уже вторые после Амазона (на всех стульях не усидеть сразу)).
     
  • 2.95, Celcion (ok), 03:10, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Copy-paste, don't think, mindlessly spread

    Поправил, не благодари.

     

  • 1.6, заминированный тапок (ok), 20:59, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >IPE нацелен на создание полностью верифицируемых систем

    наподобие Windows? ллолушки

     
  • 1.7, Корец (?), 21:00, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то мелкомягкие слишком уж активно в линуксы лезть стали. Чую, что у Лёньки появится достойный конкурент.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:45, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или достойный соратник.
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:53, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Скорее у майкрософт достойный продукт
     
     
  • 3.35, Сергей (??), 23:00, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как можно "майкрософт" и "достойный продукт" ставить в одно предложение?
     
     
  • 4.37, And (??), 23:04, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там точка не стоит в конце предложения.

    Просто не дописано, чего именно достойный продукт. А то модераторы сотрут. ;)))

     
     
  • 5.45, pin (??), 23:42, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь Торвальдс передаст дела Балмеру. Ну так, чисто поржать.
     
     
  • 6.98, Суп из потрошков (?), 03:29, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Балмеру? Ох уж эти ваши линукс-подземелья.
     

  • 1.8, neAnonim (?), 21:00, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сертификаты безопасности теперь и в linux. (+демон сканер)

    наконец linux сможет занять место windows на обочине прогресса

     
  • 1.9, Аноним (9), 21:01, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    какие ж они молорики, из микрософта. трудятса, не покладая рук, для безопасности и верификации юзера))
     
  • 1.10, Аноним (10), 21:02, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что бы Microsoft ни делал, всё равно банальное огораживание получается.
     
  • 1.11, Anonimous (?), 21:07, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    как это парадоксально не звучит, но разработчики систему которой многие рекомендуют использовать исключительно с антивирусом, учат других как делать систему безопасной.
     
     
  • 2.36, And (??), 23:02, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они делают другое: чтобы нельзя было снять скриншот, сохранить страницу. Блокируют возможности устанавливать какой вздумается софт.

    Это нужно как просто для вариантов бизнеса с контентом, так и для внедрения в корпорациях, чтобы никто ничего без ведома менеджера майора не принёс и не отвлёкся.

    Отбирают у пользователя возможности владеть и делиться информацией в пользу возможностей получать на время контент только на одном экране. Где браузер без логина вообще ничего не покажет.

    В таком это всё плане.

     
     
  • 3.104, Суп из потрошков (?), 03:44, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Короче, кранты. И это доставляет.
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:15, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > IPE нацелен на создание полностью верифицируемых систем

    На создание полностью тивоизированных систем они хотели сказать. Что бы я свой собственный код на своём собственном телефоне не мог выполнять, а они могли выполнять любой свой код на моём телефоне без моего ведома или разрешения.

     
  • 1.13, Аноним (13), 21:25, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Микрософт пришел - порядок навел
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 21:50, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    [sarcasm]Микрософт пришел - порядок навел[/sarcasm]
     

  • 1.14, Аноним (-), 21:28, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Побольше индусского DRMа под свободной лицензией от Микрощита! Без-воз-мез-Дно.
     
  • 1.15, Xasd5 (?), 21:32, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    дай угадать -- при анализе реализации (если кто ещё и тратить время будет) окажется что майкрософт надопускало кучу разных гонок при работе со структурами и сделало больше дополнительных дырок в ядре :-)

    постоянно всякие рыцари на белом коне хотят сделать очередной модуль безопасности

     
     
  • 2.106, Суп из потрошков (?), 03:46, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угадал? Не? Дай знать, если/когда угадаешь.
     

  • 1.17, Аноним (16), 21:43, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Привязать к системд забыли.
     
     
  • 2.23, And (??), 22:02, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это в следующем квартале. Название: windowsd
     
     
  • 3.30, Аноним (13), 22:51, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    LGAd - Linux Genuine Advantage
     
     
  • 4.31, And (??), 22:55, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мда. Даже как-то и не смешно... Промеж прочего.

    Уж больно недолог был тот период, когда про удобство и качество не было чего возразить.

     
  • 2.44, нах. (?), 23:36, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это к IBMhat. У microsoft уже есть одна windows, линуксы они используют не для их 6ешплатной имитации.

    Сказали ж тебе - какие-то файрволы у них на нем собраны. Зачем бы файлволу сцистемда? Заманаешься мильен ее запчастей подписывать и в ядро эти подписи сохранять такой вот хреновиной.

    Там, небось, и инитом-то шелл-скрипт, запускающий единственный в системе бинарник, помимо бизибокса.

     
  • 2.108, Суп из потрошков (?), 03:47, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как свежа сатира ваша! Как оригинальна!
     

  • 1.18, Аноним (19), 21:43, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Предложенный механизм может применяться в прошивках для встраиваемых устройств, в которых всё программное обеспечение и настройки специально собираются и предоставляются владельцем

    Ни разу не тивоизация.

     
  • 1.22, Анолинукс (?), 21:55, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    нетъ
     
  • 1.24, Аноним (24), 22:04, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    заверяется это все подписью микрософта?
     
  • 1.27, Аноним (27), 22:34, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они придумали LKRG
     
  • 1.32, Урри (?), 22:56, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бойтесь данайцев, дары приносящих.
     
     
  • 2.109, Суп из потрошков (?), 03:49, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Урри! Урри! В шлеме дырка!
    - Я знаю, Элик.
     

  • 1.43, anonos (?), 23:36, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спасибо не надо
     
  • 1.46, Аноним (46), 23:42, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конкурируют с системд за влияние
     
  • 1.52, Аноним (52), 23:47, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перевелосипедили veriexec, которому в бздах 100 лет в обед? Че-то поздновато!
     
  • 1.54, Аноним (48), 23:53, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пфф, чё за бред. Как модуль ядра защитит систему от чувака, который имеет физический доступ к системе и может как минимум взять и расчехлить вообще все данные из под своей системы? От этого спасает только шифрование диска, а при уже запущенной системе от этого дерьма прекрасно спасает грамотная настройка политик доступа (на которую в последнее время во многих школо-дистрах забивают хер). Тупорылая тивоизация, в очередной раз.
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 00:08, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идu0т, в теме есть хоть слово про физическую защиту? Как ты себе вообще представляешь себе её, если только у тебя вся система не 100% на ROM?

    // b.

     

  • 1.57, Аноним (58), 00:07, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Большинство комментариев в теме прекрасно раскрывают всю суть "сообщества" Линукса: элитизм, ненависть к любым другим способам создания ПО, иррациональность и слабое понимание предмета (или полное непонимание).

    // b.

     
  • 1.60, Аноним (60), 00:18, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    > Microsoft предложил

    ПОШЕЛ НА**Й от моего линукса!

     
     
  • 2.64, Аноним (63), 00:25, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там это, Sasha Levin, вот это всё. Уже давно ведром МС заведует.
     
  • 2.110, Суп из потрошков (?), 03:51, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изи, изи. Не нужно так кипятиться. Ваш протест умрёт вместе с вами, но караван продолжит идти.
     

  • 1.62, Аноним (62), 00:20, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Вот мы и добрались до стадии Extinguish! :-)
     
  • 1.70, Аноним (70), 00:57, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одному мне отчего-то грустно?
    Какое-то рекурсивное дежавю...
     
  • 1.72, Аноним (72), 01:16, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько истерики от реализации подписывания в стиле WHQL для Linux Конспироло... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.87, leap42 (ok), 02:31, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что-то я никакого кода по ссылке не нашел, репа пустая...
     
     
  • 2.96, Celcion (ok), 03:14, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пустая не репа, а чья-то голова...
    https://github.com/microsoft/ipe/blob/master/docs/faq.md
     

  • 1.97, Суп из потрошков (?), 03:25, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Толстый их у вас в там. Чуете? И это правильно. Всё идёт в круги своя.
     
  • 1.105, OpenEcho (?), 03:45, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    История о том, как барон Мюнхаузен вытаскивал себя из болота...

    Как же тяжело понять простую вещь, - сам себя не проверишь !

    Проверить целостность гарантированно - можно только offline...
    Если система заражена (макаками, которые очень любят работать от рута), то модуль даже кернела не может гарантировать целостность системы...
    Перетаскивать не работающий концепт из одной оси в другую... хотя макаки опять победят, они любят - "we moving fast, we breaking things..." и да, еще - как "у всех"...

     
     
  • 2.111, Суп из потрошков (?), 03:53, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы просто зациклены на макаках. И это объяснимо.
     

  • 1.112, Аноним (-), 04:13, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От Майкрософт нам ничего не нужно!
     

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