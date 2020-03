Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 25.0

1, Zenitur ( ok ), 13:52, 18/03/2020 [ответить] + / – > Появилась возможность захвата содержимого экрана игр на базе графического API Vulkan; Так вот почему не работало

2, ryoken ( ok ), 13:58, 18/03/2020
Интересно, а Дум2016 - осилит писать..? Через Вулкан запущенный, само собой.



3, ryoken ( ok ), 13:59, 18/03/2020
Вот не подумайте плохо, но русская расшифровка OBS-ОБС-"Одна Бабка Сказала" здесь, мне кажется, очень в тему :D.

4, Аноним ( 4 ), 14:05, 18/03/2020
Wayland оно умеет?