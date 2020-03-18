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Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 25.0

18.03.2020 13:44

Доступен выпуск проекта OBS Studio 25.0 для потокового вещания, стриминга, композитинга и записи видео. Код написан на языках Си/Си++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio является создание свободного аналога приложения Open Broadcaster Software, не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодировние исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Mixer, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

В новой версии:

  • Появилась возможность захвата содержимого экрана игр на базе графического API Vulkan;
  • Добавлен новый метод захвата окон, позволяющий транслировать содержимое окон браузеров и UWP-программ (Universal Windows Platform). Недостатком нового метода является возможное появление скачков в движении курсора и подсвечивание границ окна. По умолчанию активирован автоматический режим, который использует для большинства окон классический метод захвата, а новый метод для браузеров и UWP;
  • Добавлена возможность импортирования расширенных коллекций сцен из других программ потокового вещания (в меню Scene Collection -> Import);
  • Добавлены горячие клавиши для управления воспроизведением (стоп, пауза, воспроизведение, повтор);
  • Добавлена поддержка перетаскивания URL в режиме drag&drop для создания источников вещания с браузером;
  • Добавлена поддержка протокола SRT (Secure Reliable Transport);
  • Добавлена возможность ограничения значений громкости для источников звука через контекстное меню в микшере;
  • В расширенных настройках звука предоставлена возможность просмотра всех доступных источников звука;
  • Добавлена поддержка файлов Cube LUT;
  • Добавлена поддержка устройств, таких как Logitech StreamCam, автоматически поворачивающих вывод при изменении горизонтальной и вертикальной ориентации камеры.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/obsproject/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 23.0
  3. OpenNews: Проект FastoTV развивает новую открытую IPTV-платформу
  4. OpenNews: Выпуск медиасервера Gerbera 1.3
  5. OpenNews: Представлен SRT, открытый протокол для потоковой передачи видео
  6. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.4.4 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52563-obs
Ключевые слова: obs, video, stream
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Zenitur (ok), 13:52, 18/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Появилась возможность захвата содержимого экрана игр на базе графического API Vulkan;

    Так вот почему не работало

     
     
  • 2, ryoken (ok), 13:58, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, а Дум2016 - осилит писать..? Через Вулкан запущенный, само собой.
     

  • 3, ryoken (ok), 13:59, 18/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот не подумайте плохо, но русская расшифровка OBS-ОБС-"Одна Бабка Сказала" здесь, мне кажется, очень в тему :D.
     
  • 4, Аноним (4), 14:05, 18/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Wayland оно умеет?
     
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