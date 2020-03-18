Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 25.0

Доступен выпуск проекта OBS Studio 25.0 для потокового вещания, стриминга, композитинга и записи видео. Код написан на языках Си/Си++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Целью разработки OBS Studio является создание свободного аналога приложения Open Broadcaster Software, не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодировние исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Mixer, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI). Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. В новой версии: Появилась возможность захвата содержимого экрана игр на базе графического API Vulkan;

Добавлен новый метод захвата окон, позволяющий транслировать содержимое окон браузеров и UWP-программ (Universal Windows Platform). Недостатком нового метода является возможное появление скачков в движении курсора и подсвечивание границ окна. По умолчанию активирован автоматический режим, который использует для большинства окон классический метод захвата, а новый метод для браузеров и UWP;

Добавлена возможность импортирования расширенных коллекций сцен из других программ потокового вещания (в меню Scene Collection -> Import);

Добавлены горячие клавиши для управления воспроизведением (стоп, пауза, воспроизведение, повтор);

Добавлена поддержка перетаскивания URL в режиме drag&drop для создания источников вещания с браузером;

Добавлена поддержка протокола SRT (Secure Reliable Transport);

Добавлена возможность ограничения значений громкости для источников звука через контекстное меню в микшере;

В расширенных настройках звука предоставлена возможность просмотра всех доступных источников звука;

Добавлена поддержка файлов Cube LUT;

Добавлена поддержка устройств, таких как Logitech StreamCam, автоматически поворачивающих вывод при изменении горизонтальной и вертикальной ориентации камеры.



