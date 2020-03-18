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GitHub опубликовал приложения для работы с мобильных устройств

18.03.2020 09:56

После четырёх месяцев бета-тестирования GitHub сообщил о стабилизации мобильных приложений для iOS и Android, позволяющих использовать смартфон или планшет для участия в разработке. Приложения позволяют отслеживать состояние проекта, просматривать код, разбирать сообщения о проблемах (issue) и отвечать на них, рецензировать pull-запросы и производить слияние изменений.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-03-17...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году
  3. OpenNews: GitHub начал тестирование интерфейса командной строки
  4. OpenNews: GitHub запустил совместный проект для выявления уязвимостей в открытом ПО
  5. OpenNews: GitHub открыл наработки по применению машинного обучения для поиска и анализа кода
  6. OpenNews: GitHub вводит верификацию устройств, при неактивной двухфакторной аутентификации
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52560-github
Ключевые слова: github, mobile, android, ios
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, наконец-то!
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:19, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Йоооо! Вот теперь заживем!
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:20, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну все теперь заживем
     
  • 1.4, Аноним (2), 10:20, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выходит, Мелкософт подсуетил это дело? Кто в курсе? Вероятно, зонды в комплекте...
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:34, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    EEE
     

  • 1.5, nelson (??), 10:22, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    при установке выдаются промокоды для посещения барбер-шопа, смузи-бара и покупки очков с квадратными оправами на пару с клетчатой рубашкой
     
  • 1.6, Аноним (14), 10:24, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Раз ссылок на исходники нет, то будем считать проприетарщиной.

    Нафига они нужны, если давно есть много свободных приложений?

     
     
  • 2.8, Аноним (2), 10:25, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А на все остальные приложухи из маркета гугла вот прям есть исходники, да?
     
  • 2.10, Аноним (2), 10:27, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >давно есть много свободных приложений

    У тебя есть много других свободных приложений для гитхаба? Поделись.

     
     
  • 3.12, Аноним (14), 10:30, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://search.f-droid.org/?q=github&lang=en
     
     
  • 4.13, Аноним (14), 10:33, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    P.S. Лично рекомендую OctoDroid
     
  • 2.15, proninyaroslav (ok), 10:35, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Каламбур, GitHub вроде как для open source, но свои продукты open source не считает
     
     
  • 3.17, Аноним (2), 10:41, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >GitHub вроде как для open source

    Мелкософт уже. Не забываем.

     
     
  • 4.18, proninyaroslav (ok), 10:46, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сейчас они чуть не главные поборники за опенсорс
     
     
  • 5.19, анон (?), 10:50, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    embrace
     
  • 5.24, Аноним (2), 11:27, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >поборники за опенсорс

    фу таким навиным быть

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:25, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на планшете можно будет использовать?
     
     
  • 2.11, Аноним (2), 10:28, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Установи и отпишись. Всем тоже интересно.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:27, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а чего только для Штатов US? в России не пишется в сторе
     
     
  • 2.20, аноним31337 (?), 10:52, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если пройти по ссылке, то можно поставить из Российского AppStore.
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:59, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что новость делает здесь, если сурсов нет и не будет?
     
     
  • 2.25, Аноним (2), 11:30, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >OpenNet - всё, что связано с открытым ПО, открытыми технологиями, Linux, BSD и Unix

    Android приложение тут при том, что немножечко... Ну ты понял.

     

  • 1.22, YetAnotherOnanym (ok), 11:07, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь код можно будет писать не слезая с гироскутера.
     
  • 1.23, Грусть (?), 11:08, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В браузере всё работает.
     

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