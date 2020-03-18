GitHub опубликовал приложения для работы с мобильных устройств

2.8 , Аноним ( 2 ), 10:25, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А на все остальные приложухи из маркета гугла вот прям есть исходники, да?

2.10 , Аноним ( 2 ), 10:27, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >давно есть много свободных приложений У тебя есть много других свободных приложений для гитхаба? Поделись.

3.12 , Аноним ( 14 ), 10:30, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – https://search.f-droid.org/?q=github&lang=en

4.13 , Аноним ( 14 ), 10:33, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – P.S. Лично рекомендую OctoDroid

2.15 , proninyaroslav ( ok ), 10:35, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Каламбур, GitHub вроде как для open source, но свои продукты open source не считает

3.17 , Аноним ( 2 ), 10:41, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >GitHub вроде как для open source Мелкософт уже. Не забываем.

4.18 , proninyaroslav ( ok ), 10:46, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так сейчас они чуть не главные поборники за опенсорс

5.19 , анон ( ? ), 10:50, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – embrace

5.24 , Аноним ( 2 ), 11:27, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >поборники за опенсорс фу таким навиным быть

