GitHub опубликовал приложения для работы с мобильных устройств

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|1.4, Аноним (2), 10:20, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выходит, Мелкософт подсуетил это дело? Кто в курсе? Вероятно, зонды в комплекте...
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|1.5, nelson (??), 10:22, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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при установке выдаются промокоды для посещения барбер-шопа, смузи-бара и покупки очков с квадратными оправами на пару с клетчатой рубашкой
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|1.6, Аноним (14), 10:24, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раз ссылок на исходники нет, то будем считать проприетарщиной.
Нафига они нужны, если давно есть много свободных приложений?
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|2.8, Аноним (2), 10:25, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на все остальные приложухи из маркета гугла вот прям есть исходники, да?
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|2.10, Аноним (2), 10:27, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>давно есть много свободных приложений
У тебя есть много других свободных приложений для гитхаба? Поделись.
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|2.25, Аноним (2), 11:30, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>OpenNet - всё, что связано с открытым ПО, открытыми технологиями, Linux, BSD и Unix
Android приложение тут при том, что немножечко... Ну ты понял.
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