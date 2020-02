GitHub начал тестирование интерфейса командной строки

ok

Прочитал я тут все комментарии и вижу, что никого не заинтересовала мысль о том, что взаимодействие с сайтами через комстроку - это интересная штука. А то в последние годы навыдумывали каких-то там то REST, то SOAP, то где ни скажу! :-) А работа из комстроки с сайтами не развилась до популярных масштабов. Ну с гугло-календарём через gcalcli можно работать. Ну ещё там может быть с некоторыми сайтами. А вообще никто такие способы взаимодействия с сайтами к своим сайтам не приставляет. Для многих сайтов CLI-вариант-то и не нужен. Ну а для сайтов, на которых тусуются программисты, это не помешало бы. Будем надеяться на то, что опеннет не останется в стороне и начнёт работы в этом направлении, чтобы можно было со временем в комстроке отдавать опеннету (opennet = on) команды типа: % echo список последних новостей:

% on news list % echo новость по идентификатору 52363:

% on news 52363 % echo запостить комментарий в тему 52363:

% echo "Привет, братва! (hi, all)" | on forum post 52363 % echo 'ну и так далее - остальное Макс придумает и додумает сам! :-)'