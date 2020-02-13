GitHub начал тестирование интерфейса командной строки

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|2.45, anonymous (??), 13:51, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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GitHub от рождения был extended. А это лишь ещё один интерфейс/клиент к родным фишками GitHub-а
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|2.58, Вадик (??), 15:04, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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MS всегда заботилось о своих пользователях. Вот всегда всегда!
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|1.3, Аноним (3), 11:32, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Как похорошел гитхаб с момента покупки! Когда уже опеннет продастся чтобы современный человеческий интерфейс сделали?
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|3.6, Аноним (3), 11:40, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–20 +/–
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Вот почему здесь до сих пор привет из 90х на перле когда тому же хабру лет 15 и он современен и прекрасен?
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|4.11, Антонидас (?), 11:53, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+21 +/–
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То они жалуются что веб перегружен свистоперделками, что не хватает ОЗУ, кидаются какахами во все браузеры и поделки электроне. А теперь опеннет оказывается несовременный! Биполяр очка.
А Опеннет в графическом плане прекрасен
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|5.21, Аноним (21), 12:15, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это не биполяр это разные люди. А то что ты объединяешь всех людей в интернете в одного и придаешь ему единые свойства это уже может быть звоночком.
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|6.37, Аноним (4), 13:13, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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кто хочет выделить свое мнение среди других не пишет из-под анонима, так что все норм
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|7.44, Аноним (44), 13:50, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как ни прискорбно, но в Интернете, как правило, всем пофиг на мнение собеседника. Соответственно, выделять его, то есть писать не из-под анонима, смысла нет (я тоже когда-то был регистрантом, а потом познал истину).
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|6.32, Аноним (32), 13:00, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это когда функции головы и задницы путаются, в результате чего пациент начинает выдавать на публику сокровенное.
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|4.13, Аноним (13), 11:58, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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2020. Информация не может без красивой кнопки, никак..
В момент осознания, становится не по себе. Как я вообще живу то с вами на одной планете, с такими "интересными".
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|4.14, крок (?), 11:59, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Хабр - УГ!!!
Унылая карма выпилила всех адекватов, теперь на этой помойке боятся слово в каментах написать даже под рекламными помоями, коих теперь большинство, как и переводного контента, потому что лучше писать свои статьи где угодно но не на хубре.
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|5.17, Анончик (?), 12:06, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы все ещё хабр вспоминаете когда все уже давно на dev.to переползли?
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|6.43, rvs2016 (ok), 13:47, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> все уже давно на dev.to переползли
Чё-то я там на этом dev.to ниасилил переключение на русский язык. :-(
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|7.48, Аноним (44), 13:54, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Записал: «хабр — сайт для „айтишников“, которые не знают английского».
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|6.50, крок (?), 13:59, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я самовыпилился от туда и потребовал удаления всего моего контента - нех на мне зарабатывать!
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|5.18, Аноним (18), 12:07, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> теперь на этой помойке боятся слово в каментах написать
Можно подумать с модерацией на опеннете всё не так. Вы даже и не видите сообщения, которые просто были удалены и скрыты модераторами.
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|6.20, Аноним (21), 12:14, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Только на опеннете нет регистраций и инвайтов. Удаленные видны в логе модерирования в отличия от хренабра. Можно как минимум понять на чей стороне модератор. Например топит он за раст или нет.
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|7.23, Аноним (18), 12:19, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно как минимум понять на чей стороне модератор. Например топит он за раст или нет.
Ну то есть всё-равно получается что модераторы чью-то сторону занимают. Не вижу тогда принципиальной разницы, хоть и можно смотреть лог.
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|8.51, крок (?), 14:03, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если ты написал в тему то не херят твои сообщения и даже если херят потом не зап... текст свёрнут, показать
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|6.49, крок (?), 13:57, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тутошняя модерация не затыкает мне рот и не заставляет пахать за бесплатно отрабатывая право свободно выражать мое мнение.
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|6.62, Аноним (62), 16:19, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В отличие от хабра здесь можно просмотреть удалённые сообщения и причину их удаления.
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|5.25, A.Stahl (ok), 12:38, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Аноним про внешний вид, а ты что правила и подходы. Залезай обратно на свой дуб, откуда ты рухнул, и будь впредь осторожней.
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|5.40, Аноним (44), 13:21, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если действительно умная — возьмёт всё, что у тебя есть. Ещё и должен останешься.
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|4.28, Аноним (28), 12:45, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Правильно, нужно сделать редизайн в стиле соврменного западного IT-сайта, чтобы шапка постоянно висели и скрывала 20% контента, до текста нужно было листать две страницы с огромным заголовком с полноразмерной картинкой, постоянно вылазило окно с предложением подписки, всплывали какие-то опросы и внутри текста вклинивалась визуально неотделённная реклама, а с списки статей были так хитро разбросаны и разбавлены картинками, что не поймёшь в каком порядке идут статьи и где кончается одна статья и начинается другая.
"Лёгкие" сайты типа medium.com не лучше, та же постоянно вылезающая во время листания шапка, огромный диалог поверх контента для подписки, постоянные предложения авторизироваться/завести аккаунт, замена спецсимволов в коде на левые unicode-символы, загрузка 2.2 Мб скриптов, навязывание платных услуг и монетизации авторам.
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|5.47, rvs2016 (ok), 13:52, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нужно сделать редизайн в стиле
> соврменного западного IT-сайта, чтобы...
Забыл добавить, что надо наваять ещё один модный в последние годы западный пшик (который из-за бездумного применения басурманских движков вставляют нынче даже в русские сайты), в котором на всё окно пишется про то, что сайт использует куки для вашего же счастья и если вы не согласитесь с тем, что куки используются, то лучше валите-ка с сайта по добру да по здорову! :-)
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|2.22, Аноним (21), 12:17, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В ИТ все основополагающие сайты выглядят "классически" тот же хакерньюз https://news.ycombinator.com/ бек у него не на перле но фронт вполне себе в стиле 20 летней давности как и был. Кстати подсказка можно оттуда тырить новость переводить и постить сюда.
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|3.52, rvs2016 (ok), 14:13, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В ИТ все основополагающие сайты выглядят "классически"
> тот же хакерньюз https://news.ycombinator.com/
> бек у него не на перле но фронт вполне себе в
> стиле 20 летней давности как и был.
Продивился я на этот фронт и вспомнил времена USENET, ФИДО, Голые деды и т.п. :-)
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|4.30, Имя (?), 12:47, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Шутка в том, что установка программ на го сводится обычно к curl && chmod +x.
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|5.41, Аноним (44), 13:23, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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_Правильная_ установка — это go get && go install.
А тянуть блоб неизвестного происхождения — ССЗБ.
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|7.57, Аноним (44), 15:04, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так как для go get нужно явно указывать происхождение кода — вы совсем мимо.
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|9.66, Аноним (44), 16:47, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При скачивании _бинарника_ происхождение _исходного кода_ указать, увы, невозмож... текст свёрнут, показать
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|1.15, Анончик (?), 12:03, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Goodbye, context switching. Hello, terminal.
Интересно какой процент пользователей гитхаба пользуется только консоль, особенно становиться весело что я тупо не могу послать patch, а должен делать непонятный PR.
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|2.26, kazh (?), 12:39, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вы на каком носителе хотели бы послать patch: CD, дискета, пергамент, etc?
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|4.71, kazh (?), 17:25, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня юзкейсов таких нет. У вас похоже есть. Раскажите.
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|4.70, kazh (?), 17:16, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И у вас есть права это сделать в любой проект на гитхабе?
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|4.69, kazh (?), 17:14, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вы себе представляете создание бранча опенсорсного проекта на гитхабе не разработчиком проекта? Оно всем доступно? - такое счастье разрабам проекта не нать. Желающему прислать один патчь - становиться разрабом проекта?
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|2.34, Ordu (ok), 13:07, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И, как я понимаю, прочтение новости позволило тебе понять, что ты ошибался, и даже понять в чём именно ты ошибался?
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|3.68, Аноним (44), 16:54, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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no manual page for gl
Гугл тоже такого не знает.
Ссылочкой не поделитесь?
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|1.53, rvs2016 (ok), 14:26, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прочитал я тут все комментарии и вижу, что никого не заинтересовала мысль о том, что взаимодействие с сайтами через комстроку - это интересная штука. А то в последние годы навыдумывали каких-то там то REST, то SOAP, то где ни скажу! :-) А работа из комстроки с сайтами не развилась до популярных масштабов. Ну с гугло-календарём через gcalcli можно работать. Ну ещё там может быть с некоторыми сайтами. А вообще никто такие способы взаимодействия с сайтами к своим сайтам не приставляет.
Для многих сайтов CLI-вариант-то и не нужен. Ну а для сайтов, на которых тусуются программисты, это не помешало бы. Будем надеяться на то, что опеннет не останется в стороне и начнёт работы в этом направлении, чтобы можно было со временем в комстроке отдавать опеннету (opennet = on) команды типа:
% echo список последних новостей:
% on news list
% echo новость по идентификатору 52363:
% on news 52363
% echo запостить комментарий в тему 52363:
% echo "Привет, братва! (hi, all)" | on forum post 52363
% echo 'ну и так далее - остальное Макс придумает и додумает сам! :-)'
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|2.56, Аноним (4), 15:02, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>чтобы можно было со временем в комстроке отдавать опеннету (opennet = on) команды типа
links2, elinks, ...
а у вас уже как-то страшно выглядит, видимо я слишком молод
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|3.67, kai3341 (ok), 16:49, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну хз. Где cli -- там и скрипты. Можно запилить поллинг (не делайте так на проде) с выводом обновлений через notify-send -- становятся безумно простыми самые хитрож*пые интеграции
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|2.74, Аноним (73), 17:44, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А через командную строку взаимодействие не через API, а святым духом должно работать? :-) Как раз для любого нормального API легко сгенерировать cli-обертку.
Проблема в основном в том, что нормальных API очень мало. Например, все считают что у них REST, но на самом никто не реализует полноценные RESTful API, останавливаются на Level 2. Полноценное - это RESTful Level 3 с HATEAOS, когда все связи всех ресурсов прописаны не в документации на гитхабе, а на уровне самого API, а формат данных задан через Media Types. Для подобного API вообще можно было бы сделать универсальный клиент.
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|3.77, kai3341 (ok), 17:54, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати. А можно ссылочки на более подробное изложение концепции. Про L2, L3 -- совсем ничего не понял. Напоминает историю с нормализацией, когда люди научились модельки шлёпать -- и думают, что умеют пользоваться БД, при этом грубо нарушая даже 1ю НФ
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|1.54, Аноним (54), 14:33, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сначала сделали web-интерфейс к гиту, сейчас - cli к веб-интерфейсу. Через пару лет наверное графическую морду на Electron к этому самому консольному gh....
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|2.64, Аноним (63), 16:28, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Через пару лет наверное графическую морду на Electron к этому
Это вы что-то долго тянете. Полгода ж.
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|1.65, Аноним (-), 16:44, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>GitHub начал тестирование интерфейса командной строки
Майкрософт тщетно косит под юниксовость, хочет казаться своим среди линуксоидов.
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