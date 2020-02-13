GitHub начал тестирование интерфейса командной строки

2.4 , Аноним ( 4 ), 11:33, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +33 + / – продайся сам. Человеческие интерфейсы у тебя уже есть.

3.6 , Аноним ( 3 ), 11:40, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –20 + / – Вот почему здесь до сих пор привет из 90х на перле когда тому же хабру лет 15 и он современен и прекрасен?

4.10 , Дегенератор ( ok ), 11:52, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – Ты на что батон крошишь!!?

4.11 , Антонидас ( ? ), 11:53, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +21 + / – То они жалуются что веб перегружен свистоперделками, что не хватает ОЗУ, кидаются какахами во все браузеры и поделки электроне. А теперь опеннет оказывается несовременный! Биполяр очка.

А Опеннет в графическом плане прекрасен

5.21 , Аноним ( 21 ), 12:15, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Это не биполяр это разные люди. А то что ты объединяешь всех людей в интернете в одного и придаешь ему единые свойства это уже может быть звоночком.

6.37 , Аноним ( 4 ), 13:13, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – кто хочет выделить свое мнение среди других не пишет из-под анонима, так что все норм

7.44 , Аноним ( 44 ), 13:50, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как ни прискорбно, но в Интернете, как правило, всем пофиг на мнение собеседника. Соответственно, выделять его, то есть писать не из-под анонима, смысла нет (я тоже когда-то был регистрантом, а потом познал истину).

5.31 , Водас ( ? ), 12:52, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Биполяр очка Что это за страшная болезнь такая?!

6.32 , Аноним ( 32 ), 13:00, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Это когда функции головы и задницы путаются, в результате чего пациент начинает выдавать на публику сокровенное.

4.13 , Аноним ( 13 ), 11:58, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – 2020. Информация не может без красивой кнопки, никак..

В момент осознания, становится не по себе. Как я вообще живу то с вами на одной планете, с такими "интересными".

4.14 , крок ( ? ), 11:59, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +17 + / – Хабр - УГ!!!

Унылая карма выпилила всех адекватов, теперь на этой помойке боятся слово в каментах написать даже под рекламными помоями, коих теперь большинство, как и переводного контента, потому что лучше писать свои статьи где угодно но не на хубре.

5.17 , Анончик ( ? ), 12:06, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы все ещё хабр вспоминаете когда все уже давно на dev.to переползли?

6.43 , rvs2016 ( ok ), 13:47, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > все уже давно на dev.to переползли Чё-то я там на этом dev.to ниасилил переключение на русский язык. :-(

7.48 , Аноним ( 44 ), 13:54, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Записал: «хабр — сайт для „айтишников“, которые не знают английского».

6.50 , крок ( ? ), 13:59, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я самовыпилился от туда и потребовал удаления всего моего контента - нех на мне зарабатывать!

5.18 , Аноним ( 18 ), 12:07, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > теперь на этой помойке боятся слово в каментах написать Можно подумать с модерацией на опеннете всё не так. Вы даже и не видите сообщения, которые просто были удалены и скрыты модераторами.

6.20 , Аноним ( 21 ), 12:14, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Только на опеннете нет регистраций и инвайтов. Удаленные видны в логе модерирования в отличия от хренабра. Можно как минимум понять на чей стороне модератор. Например топит он за раст или нет.

7.23 , Аноним ( 18 ), 12:19, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можно как минимум понять на чей стороне модератор. Например топит он за раст или нет. Ну то есть всё-равно получается что модераторы чью-то сторону занимают. Не вижу тогда принципиальной разницы, хоть и можно смотреть лог.

8.51 , крок ( ? ), 14:03, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если ты написал в тему то не херят твои сообщения и даже если херят потом не зап... 6.49 , крок ( ? ), 13:57, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тутошняя модерация не затыкает мне рот и не заставляет пахать за бесплатно отрабатывая право свободно выражать мое мнение.

6.62 , Аноним ( 62 ), 16:19, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В отличие от хабра здесь можно просмотреть удалённые сообщения и причину их удаления.

5.25 , A.Stahl ( ok ), 12:38, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Аноним про внешний вид, а ты что правила и подходы. Залезай обратно на свой дуб, откуда ты рухнул, и будь впредь осторожней.

4.16 , Куку там ( ? ), 12:04, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Красивая девушка != умная. Умная и красивая берет дорого.

5.40 , Аноним ( 44 ), 13:21, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Если действительно умная — возьмёт всё, что у тебя есть. Ещё и должен останешься.

4.28 , Аноним ( 28 ), 12:45, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +14 + / – Правильно, нужно сделать редизайн в стиле соврменного западного IT-сайта, чтобы шапка постоянно висели и скрывала 20% контента, до текста нужно было листать две страницы с огромным заголовком с полноразмерной картинкой, постоянно вылазило окно с предложением подписки, всплывали какие-то опросы и внутри текста вклинивалась визуально неотделённная реклама, а с списки статей были так хитро разбросаны и разбавлены картинками, что не поймёшь в каком порядке идут статьи и где кончается одна статья и начинается другая.



"Лёгкие" сайты типа medium.com не лучше, та же постоянно вылезающая во время листания шапка, огромный диалог поверх контента для подписки, постоянные предложения авторизироваться/завести аккаунт, замена спецсимволов в коде на левые unicode-символы, загрузка 2.2 Мб скриптов, навязывание платных услуг и монетизации авторам.

5.47 , rvs2016 ( ok ), 13:52, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нужно сделать редизайн в стиле

> соврменного западного IT-сайта, чтобы... Забыл добавить, что надо наваять ещё один модный в последние годы западный пшик (который из-за бездумного применения басурманских движков вставляют нынче даже в русские сайты), в котором на всё окно пишется про то, что сайт использует куки для вашего же счастья и если вы не согласитесь с тем, что куки используются, то лучше валите-ка с сайта по добру да по здорову! :-)

2.22 , Аноним ( 21 ), 12:17, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В ИТ все основополагающие сайты выглядят "классически" тот же хакерньюз https://news.ycombinator.com/ бек у него не на перле но фронт вполне себе в стиле 20 летней давности как и был. Кстати подсказка можно оттуда тырить новость переводить и постить сюда.

3.52 , rvs2016 ( ok ), 14:13, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В ИТ все основополагающие сайты выглядят "классически"

> тот же хакерньюз https://news.ycombinator.com/

> бек у него не на перле но фронт вполне себе в

> стиле 20 летней давности как и был. Продивился я на этот фронт и вспомнил времена USENET, ФИДО, Голые деды и т.п. :-)

2.63 , Аноним ( 63 ), 16:23, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > современный человеческий интерфейс Нет, спасибо.

2.76 , Ph0zzy ( ok ), 17:47, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как вольно дышится в возрождённом Арканаре! (с) Стругацкие

