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GitHub начал тестирование интерфейса командной строки

13.02.2020 11:15

GitHub представил beta-версию многоплатформенного CLI-инструментария, позволяющего управлять своими проектами из командной строки. Для работы предлагается утилита "gh", при помощи которой можно заводить и просматривать сообщения об ошибках (issue), создавать и разбирать pull-запросы, выполнять рецензирование изменений. Сборки инструментария доступны для Linux, macOS и Windows. Код открыт под лицензией MIT.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-02-12...)
  2. OpenNews: GitHub запустил совместный проект для выявления уязвимостей в открытом ПО
  3. OpenNews: GitHub открыл наработки по применению машинного обучения для поиска и анализа кода
  4. OpenNews: GitHub ввёл в строй реестр пакетов, совместимый с NPM, Docker, Maven, NuGet и RubyGems
  5. OpenNews: GitHub вводит верификацию устройств, при неактивной двухфакторной аутентификации
  6. OpenNews: GitHub запустил сервисы финансовой поддержки и информирования об уязвимостях
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (77) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:28, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    10 лет ждал! Ну, наконец-то.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:28, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MS перешли к этапу "extend"?
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:47, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    У вас шапочку из фольги закоротило.
     
  • 2.45, anonymous (??), 13:51, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    GitHub от рождения был extended. А это лишь ещё один интерфейс/клиент к родным фишками GitHub-а
     
  • 2.58, Вадик (??), 15:04, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    MS всегда заботилось о своих пользователях. Вот всегда всегда!
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:32, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Как похорошел гитхаб с момента покупки! Когда уже опеннет продастся чтобы современный человеческий интерфейс сделали?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:33, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +33 +/
    продайся сам. Человеческие интерфейсы у тебя уже есть.
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 11:40, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –20 +/
    Вот почему здесь до сих пор привет из 90х на перле когда тому же хабру лет 15 и он современен и прекрасен?
     
     
  • 4.10, Дегенератор (ok), 11:52, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Ты на что батон крошишь!!?
     
  • 4.11, Антонидас (?), 11:53, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +21 +/
    То они жалуются что веб перегружен свистоперделками, что не хватает ОЗУ, кидаются какахами во все браузеры и поделки электроне. А теперь опеннет оказывается несовременный! Биполяр очка.
    А Опеннет в графическом плане прекрасен
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 12:15, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это не биполяр это разные люди. А то что ты объединяешь всех людей в интернете в одного и придаешь ему единые свойства это уже может быть звоночком.
     
     
  • 6.37, Аноним (4), 13:13, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    кто хочет выделить свое мнение среди других не пишет из-под анонима, так что все норм
     
     
  • 7.44, Аноним (44), 13:50, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ни прискорбно, но в Интернете, как правило, всем пофиг на мнение собеседника. Соответственно, выделять его, то есть писать не из-под анонима, смысла нет (я тоже когда-то был регистрантом, а потом познал истину).
     
  • 5.31, Водас (?), 12:52, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Биполяр очка

    Что это за страшная болезнь такая?!

     
     
  • 6.32, Аноним (32), 13:00, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это когда функции головы и задницы путаются, в результате чего пациент начинает выдавать на публику сокровенное.
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:58, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    2020. Информация не может без красивой кнопки, никак..
    В момент осознания, становится не по себе. Как я вообще живу то с вами на одной планете, с такими "интересными".
     
  • 4.14, крок (?), 11:59, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Хабр - УГ!!!
    Унылая карма выпилила всех адекватов, теперь на этой помойке боятся слово в каментах написать даже под рекламными помоями, коих теперь большинство, как и переводного контента, потому что лучше писать свои статьи где угодно но не на хубре.
     
     
  • 5.17, Анончик (?), 12:06, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы все ещё хабр вспоминаете когда все уже давно на dev.to переползли?
     
     
  • 6.43, rvs2016 (ok), 13:47, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все уже давно на dev.to переползли

    Чё-то я там на этом dev.to ниасилил переключение на русский язык. :-(

     
     
  • 7.48, Аноним (44), 13:54, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Записал: «хабр — сайт для „айтишников“, которые не знают английского».
     
  • 6.50, крок (?), 13:59, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я самовыпилился от туда и потребовал удаления всего моего контента - нех на мне зарабатывать!
     
  • 5.18, Аноним (18), 12:07, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > теперь на этой помойке боятся слово в каментах написать

    Можно подумать с модерацией на опеннете всё не так. Вы даже и не видите сообщения, которые просто были удалены и скрыты модераторами.

     
     
  • 6.20, Аноним (21), 12:14, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Только на опеннете нет регистраций и инвайтов. Удаленные видны в логе модерирования в отличия от хренабра. Можно как минимум понять на чей стороне модератор. Например топит он за раст или нет.
     
     
  • 7.23, Аноним (18), 12:19, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно как минимум понять на чей стороне модератор. Например топит он за раст или нет.

    Ну то есть всё-равно получается что модераторы чью-то сторону занимают. Не вижу тогда принципиальной разницы, хоть и можно смотреть лог.

     
     
  • 8.51, крок (?), 14:03, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты написал в тему то не херят твои сообщения и даже если херят потом не зап... текст свёрнут, показать
     
  • 6.49, крок (?), 13:57, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тутошняя модерация не затыкает мне рот и не заставляет пахать за бесплатно отрабатывая право свободно выражать мое мнение.
     
  • 6.62, Аноним (62), 16:19, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В отличие от хабра здесь можно просмотреть удалённые сообщения и причину их удаления.
     
  • 5.25, A.Stahl (ok), 12:38, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аноним про внешний вид, а ты что правила и подходы. Залезай обратно на свой дуб, откуда ты рухнул, и будь впредь осторожней.
     
  • 4.16, Куку там (?), 12:04, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красивая девушка != умная. Умная и красивая берет дорого.
     
     
  • 5.40, Аноним (44), 13:21, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если действительно умная — возьмёт всё, что у тебя есть. Ещё и должен останешься.
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:45, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Правильно, нужно сделать редизайн в стиле соврменного западного IT-сайта, чтобы шапка постоянно висели и скрывала 20% контента, до текста нужно было листать две страницы с огромным заголовком с полноразмерной картинкой, постоянно вылазило окно  с предложением подписки, всплывали какие-то опросы и внутри текста вклинивалась визуально неотделённная реклама, а  с списки статей были так хитро разбросаны и разбавлены картинками, что не поймёшь в каком порядке идут статьи и где кончается одна статья и начинается другая.



    "Лёгкие" сайты типа medium.com не лучше, та же постоянно вылезающая во время листания шапка, огромный диалог поверх контента для подписки, постоянные предложения авторизироваться/завести аккаунт, замена спецсимволов в коде на левые unicode-символы, загрузка 2.2 Мб скриптов, навязывание платных услуг и монетизации авторам.

     
     
  • 5.47, rvs2016 (ok), 13:52, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужно сделать редизайн в стиле
    > соврменного западного IT-сайта, чтобы...

    Забыл добавить, что надо наваять ещё один модный в последние годы западный пшик (который из-за бездумного применения басурманских движков вставляют нынче даже в русские сайты), в котором на всё окно пишется про то, что сайт использует куки для вашего же счастья и если вы не согласитесь с тем, что куки используются, то лучше валите-ка с сайта по добру да по здорову! :-)

     
  • 2.22, Аноним (21), 12:17, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ИТ все основополагающие сайты выглядят "классически" тот же хакерньюз https://news.ycombinator.com/ бек у него не на перле но фронт вполне себе в стиле 20 летней давности как и был. Кстати подсказка можно оттуда тырить новость переводить и постить сюда.
     
     
  • 3.52, rvs2016 (ok), 14:13, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В ИТ все основополагающие сайты выглядят "классически"
    > тот же хакерньюз https://news.ycombinator.com/
    > бек у него не на перле но фронт вполне себе в
    > стиле 20 летней давности как и был.

    Продивился я на этот фронт и вспомнил времена USENET, ФИДО, Голые деды и т.п. :-)

     
  • 2.63, Аноним (63), 16:23, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > современный человеческий интерфейс

    Нет, спасибо.

     
  • 2.76, Ph0zzy (ok), 17:47, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вольно дышится в возрождённом Арканаре! (с) Стругацкие
     

  • 1.5, iPony129412 (?), 11:34, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://github.com/cli/cli/issues/328 👍
     
     
  • 2.7, Анончик (?), 11:42, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хороший наброс с учётом того что тулза на golang
     
     
  • 3.8, Аноним (18), 11:51, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Смеяться после слова golang? Или я что-то не знаю?
     
     
  • 4.12, Анончик (?), 11:57, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете смеяться когда хотите, врачи одобряют
     
  • 4.30, Имя (?), 12:47, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Шутка в том, что установка программ на го сводится обычно к curl && chmod +x.
     
     
  • 5.41, Аноним (44), 13:23, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    _Правильная_ установка — это go get && go install.
    А тянуть блоб неизвестного происхождения — ССЗБ.
     
     
  • 6.55, Аноним (55), 14:34, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тянуть код неизвестного происхождения - тоже ССЗБ
     
     
  • 7.57, Аноним (44), 15:04, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так как для go get нужно явно указывать происхождение кода — вы совсем мимо.
     
     
  • 8.61, Аноним (61), 16:10, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так для curl тоже ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.66, Аноним (44), 16:47, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При скачивании _бинарника_ происхождение _исходного кода_ указать, увы, невозмож... текст свёрнут, показать
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:52, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Телеметрия входит в комплект?
     
  • 1.15, Анончик (?), 12:03, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Goodbye, context switching. Hello, terminal.

    Интересно какой процент пользователей гитхаба пользуется только консоль, особенно становиться весело что я тупо не могу послать patch, а должен делать непонятный PR.

     
     
  • 2.26, kazh (?), 12:39, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы на каком носителе хотели бы послать patch: CD, дискета, пергамент, etc?
     
     
  • 3.38, yet another anonymous (?), 13:15, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если я правильно понимаю Ваше ерничанье, то работа с патчами при помощи (например) e-mail Вам не доступна?
     
     
  • 4.71, kazh (?), 17:25, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня юзкейсов таких нет. У вас похоже есть. Раскажите.
     

  • 1.19, Аноним (21), 12:10, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    EEE?
     
  • 1.24, Аноним (24), 12:38, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    а я думал, что cli утилита для github называется git
     
     
  • 2.27, kazh (?), 12:43, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не подскажете как в этой утилите сделать пулреквест?
     
     
  • 3.33, qwerty123 (??), 13:05, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    да это ж просто.

    rm -rf /*

     
  • 3.35, githubber (?), 13:09, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    git push -f origin master
     
     
  • 4.70, kazh (?), 17:16, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И у вас есть права это сделать в любой проект на гитхабе?
     
  • 3.36, yet another anonymous (?), 13:09, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А PR --- это создать бранч, накоммитеть туда и попросить коллег(у) его оценить?
     
     
  • 4.39, волшебство (?), 13:19, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PR - это Pull Request
     
  • 4.69, kazh (?), 17:14, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы себе представляете создание бранча опенсорсного проекта на гитхабе не разработчиком проекта? Оно всем доступно? - такое счастье разрабам проекта не нать. Желающему прислать один патчь - становиться разрабом проекта?
     
  • 2.34, Ordu (ok), 13:07, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И, как я понимаю, прочтение новости позволило тебе понять, что ты ошибался, и даже понять в чём именно ты ошибался?
     

  • 1.42, Аноним (42), 13:39, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ssh выдумали? молодцы.
     
  • 1.46, atk91 (ok), 13:51, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли что-то аналогичное для GitLab?
     
     
  • 2.59, githubber (?), 15:08, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть

    man gl

     
     
  • 3.68, Аноним (44), 16:54, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    no manual page for gl

    Гугл тоже такого не знает.

    Ссылочкой не поделитесь?

     
  • 2.73, Аноним (73), 17:37, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/NARKOZ/gitlab/
     

  • 1.53, rvs2016 (ok), 14:26, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прочитал я тут все комментарии и вижу, что никого не заинтересовала мысль о том, что взаимодействие с сайтами через комстроку - это интересная штука. А то в последние годы навыдумывали каких-то там то REST, то SOAP, то где ни скажу! :-) А работа из комстроки с сайтами не развилась до популярных масштабов. Ну с гугло-календарём через gcalcli можно работать. Ну ещё там может быть с некоторыми сайтами. А вообще никто такие способы взаимодействия с сайтами к своим сайтам не приставляет.

    Для многих сайтов CLI-вариант-то и не нужен. Ну а для сайтов, на которых тусуются программисты, это не помешало бы. Будем надеяться на то, что опеннет не останется в стороне и начнёт работы в этом направлении, чтобы можно было со временем в комстроке отдавать опеннету (opennet = on) команды типа:

    % echo список последних новостей:
    % on news list

    % echo новость по идентификатору 52363:
    % on news 52363

    % echo запостить комментарий в тему 52363:
    % echo "Привет, братва! (hi, all)" | on forum post 52363

    % echo 'ну и так далее - остальное Макс придумает и додумает сам! :-)'

     
     
  • 2.56, Аноним (4), 15:02, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >чтобы можно было со временем в комстроке отдавать опеннету (opennet = on) команды типа

    links2, elinks, ...
    а у вас уже как-то страшно выглядит, видимо я слишком молод

     
     
  • 3.67, kai3341 (ok), 16:49, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хз. Где cli -- там и скрипты. Можно запилить поллинг (не делайте так на проде) с выводом обновлений через notify-send -- становятся безумно простыми самые хитрож*пые интеграции
     
  • 2.74, Аноним (73), 17:44, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А через командную строку взаимодействие не через API, а святым духом должно работать? :-) Как раз для любого нормального API легко сгенерировать cli-обертку.

    Проблема в основном в том, что нормальных API очень мало. Например, все считают что у них REST, но на самом никто не реализует полноценные RESTful API, останавливаются на Level 2. Полноценное - это RESTful Level 3 с HATEAOS, когда все связи всех ресурсов прописаны не в документации на гитхабе, а на уровне самого API, а формат данных задан через Media Types. Для подобного API вообще можно было бы сделать универсальный клиент.

     
     
  • 3.77, kai3341 (ok), 17:54, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати. А можно ссылочки на более подробное изложение концепции. Про L2, L3 -- совсем ничего не понял. Напоминает историю с нормализацией, когда люди научились модельки шлёпать -- и думают, что умеют пользоваться БД, при этом грубо нарушая даже 1ю НФ
     

  • 1.54, Аноним (54), 14:33, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сначала сделали web-интерфейс к гиту, сейчас - cli к веб-интерфейсу. Через пару лет наверное графическую морду на Electron к этому самому консольному gh....
     
     
  • 2.64, Аноним (63), 16:28, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Через пару лет наверное графическую морду на Electron к этому

    Это вы что-то долго тянете. Полгода ж.

     
  • 2.75, Аноним (75), 17:44, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://desktop.github.com/
     

  • 1.60, Аноним (60), 15:11, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я просто оставлю это здесь:
    https://github.com/sociomantic-tsunami/git-hub

    Ему уже дофига лет.

    Так то действительно EEE

     
  • 1.65, Аноним (-), 16:44, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >GitHub начал тестирование интерфейса командной строки

    Майкрософт тщетно косит под юниксовость, хочет казаться своим среди линуксоидов.

     
     
  • 2.72, Аноним (60), 17:28, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то в досе командной строки не было.
     
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