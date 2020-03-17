Обновление Solaris 11.4 SRU 19

1.1 , Аноним ( 1 ), 11:04, 17/03/2020 [ответить] –1 + / – Этим кто-то пользуется?

2.2 , m.makhno ( ok ), 11:38, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – да

2.3 , 1 ( ?? ), 11:39, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Если звёзды зажигают

Значит кому-нибудь это надо"

2.7 , Ващенаглухо ( ok ), 13:47, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да

2.8 , Аноним ( 8 ), 13:57, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну вот и посчитали всех!



1.4 , Vladimir ( ?? ), 12:09, 17/03/2020 [ответить] + / – "Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'"

Пропущен пункт "оплатить ораклу доступ к патчам"

1.5 , Чайник ( ?? ), 12:36, 17/03/2020 [ответить] +1 + / – А есть небольшая live-usb сборка?

2.9 , Аноним ( 9 ), 15:08, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так на сайте оракла же есть образ усб. За распространение будет атата, поэтому в интернете нет. Но до недавнего времени все эти апдейты поставлялись на одном малоизвестном русскоязычном трекере (торрентсру, запрещённая в России организация). Потом там у чувака там не то кончилась лицензия, не то он уволился, и больше некому делиться стало.



1.6 , б.б. ( ? ), 13:24, 17/03/2020 [ответить] + / – о, как раз новое CDE подоспело

1.10 , Аноним ( 10 ), 16:14, 17/03/2020 [ответить] + / – SRU

