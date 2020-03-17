Обновление Solaris 11.4 SRU 19

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|2.3, 1 (??), 11:39, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Если звёзды зажигают
Значит кому-нибудь это надо"
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|1.4, Vladimir (??), 12:09, 17/03/2020 [ответить]
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"Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'"
Пропущен пункт "оплатить ораклу доступ к патчам"
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|2.9, Аноним (9), 15:08, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так на сайте оракла же есть образ усб. За распространение будет атата, поэтому в интернете нет. Но до недавнего времени все эти апдейты поставлялись на одном малоизвестном русскоязычном трекере (торрентсру, запрещённая в России организация). Потом там у чувака там не то кончилась лицензия, не то он уволился, и больше некому делиться стало.
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