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Обновление Solaris 11.4 SRU 19

17.03.2020 09:24

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 19 (Support Repository Update), в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'.

В новом выпуске:

  • До версии 20.1 обновлён Oracle Explorer, инструментарий для построения детального профиля конфигурации и состояния системы;
  • В состав включён сборочный инструментарий meson;
  • Для Python 3.7 добавлены пакеты с idna и Django 2.2;
  • В SNMP реализована поддержка аутентификации с использованием хэшей SHA2;
  • В auditd обеспечено сохранение core-дампов в логах (audit_syslog:gethname);
  • В состав включены Python-модули colorama, wcwidth, pyperclip, Automat, constantl,y PyHamcrest, hyperlink, incremental python;
  • Обновлены версии cmd2 0.9.13, pyparsing 2.4.0, WebOb 1.8.5, Cython 0.29.14, idna 2.8, mysqlclient 1.4.5;
  • Обновлены версии с устранением уязвимостей: git 2.19.3, libarchive 3.4.1, python 3.5.9/3.7.5, Twisted 18.9.0, Django 1.11.27/2.2.9, ruby 2.5.7.2.6.5, psutil 5.6.7, Pillow 7.0.0, PHP 7.3.14, Firefox 68.5.0esr, Thunderbird 68.5.0, proftpd.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Обновление Solaris 11.4 SRU 18
  3. OpenNews: Доступны OpenIndiana 2019.10 и OmniOS CE r151032, продолжающие развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Oracle будет поддерживать Java SE 8/11 до 2030 года, а Solaris 11 до 2031 года
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2018.10, продолжающего развитие OpenSolaris
  6. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52556-solaris
Ключевые слова: solaris
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  • 1.1, Аноним (1), 11:04, 17/03/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Этим кто-то пользуется?
     
     
  • 2.2, m.makhno (ok), 11:38, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да
     
  • 2.3, 1 (??), 11:39, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Если звёзды зажигают
    Значит кому-нибудь это надо"
     
  • 2.7, Ващенаглухо (ok), 13:47, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:57, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вот и посчитали всех!
     

  • 1.4, Vladimir (??), 12:09, 17/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    "Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'"
    Пропущен пункт "оплатить ораклу доступ к патчам"
     
  • 1.5, Чайник (??), 12:36, 17/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    А есть небольшая live-usb сборка?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:08, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так на сайте оракла же есть образ усб. За распространение будет атата, поэтому в интернете нет. Но до недавнего времени все эти апдейты поставлялись на одном малоизвестном русскоязычном трекере (торрентсру, запрещённая в России организация). Потом там у чувака там не то кончилась лицензия, не то он уволился, и больше некому делиться стало.
     

  • 1.6, б.б. (?), 13:24, 17/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    о, как раз новое CDE подоспело
     
  • 1.10, Аноним (10), 16:14, 17/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    SRU
     
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