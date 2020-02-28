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Обновление LibreOffice 6.4.1

28.02.2020 07:16

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 6.4.1, первого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 6.4 "fresh". Версия 6.4.1 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 6.3.5 "still". Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает только исправление 80 ошибок (RC1, RC2).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.4
  3. OpenNews: Релиз офисного пакета Calligra 3.1, развиваемого проектом KDE
  4. OpenNews: Обновление офисного пакета WPS Office 2019 для Linux
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice, office
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  • 1.1, Аноним (1), 09:24, 28/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –9 +/
     
     
  • 2.2, Александр (??), 09:41, 28/02/2020 Скрыто модератором
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  • 2.4, Аноним (4), 09:44, 28/02/2020 Скрыто модератором
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  • 3.5, Аноним (1), 09:47, 28/02/2020 Скрыто модератором
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  • 4.9, Аноним (9), 09:51, 28/02/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.3, Аноним (3), 09:44, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Практика показывает, что либра только на линуксе нормально работает. На винде и маке одни лаги. Но на винду и мак есть МС офис, поэтому не проблема.
     
     
  • 2.6, Kol (?), 09:49, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За MS Office ещё заплатить надо.
     
     
  • 3.13, Tita_M (ok), 10:18, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для домашнего использования ЕМНИП 5000 рублей всего. Не так уж и дорого. Есть ещё так же SoftMaker FreeOffice, он вроде как вообще бесплатен для домашнего использования.
     
     
  • 4.15, Че (?), 10:26, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты им пользовался?
    Продукт для фанатов фатерлянда.
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 10:42, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот из фатерлянд?
    Легкий, быстрый, нормальный продукт. Если особо не трындеть про совместимость.
    Уж не чета монстрообразным микрософтам и либрам.
     
  • 2.7, artenox (?), 09:50, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Под линукс тоже полно всяких офисов.
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:53, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В документах ворда почти всегда навнедрены OLE, их LO не умеет нормально обрабатывать. Вместо этого последовательно для каждого вызывается сервер. Отсюда и лаги при открытии.
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:15, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По крайней мере, до конца 2015 и Венде он совершенно нормально работал. Пользовался на прежней работе. Документы использовались в формате ODF.
     

  • 1.8, Аноним (10), 09:50, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    1. пытаюсь сделать ссылку на рисунок. На этапе открытия окна для этого стабильно крашится.
    2. при редактировании формул не работает отмена
    3. немного корёжится макет при открытии документа. В смысле в ворде один, а в ЛО немного другой - подпись под рисунком уехала от рисунка и отделена от него 1 строкой текста.
    4. я так и не понял, как пользоваться writer2latex. Что tex, что bib файлы открываются как исходник. а читать доки на  plain http сайте я не буду.
    5. OpenCL в Calcе отказывается включаться. Даже блэклист аннулировал, а отказывается. AMDGPU драйвер.

    Версия из реп Ubuntu Eoan.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:25, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6. заведенный багрепорт: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52452#8
     

  • 1.11, totem (?), 09:57, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > LibreOffice 6.4 "fresh"
    > ...
    > LibreOffice 6.3.5 "still"

    Ни на сайте documentfoundation.org, ни на libreoffice.org слов "fresh" и "still" уже не видно.

     
     
  • 2.17, Аноним (16), 10:46, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не видно. Но они предполагаются. И всегда присутствуют две версии. С разными цифрами.
     

  • 1.18, Аноним (16), 10:48, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Либра еще не переплюнула микрософт по жирности продукта? По тяжести и аппетитам уж давно.
     

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