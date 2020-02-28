Обновление LibreOffice 6.4.1

2.6 , Kol ( ? ), 09:49, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За MS Office ещё заплатить надо.

3.13 , Tita_M ( ok ), 10:18, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для домашнего использования ЕМНИП 5000 рублей всего. Не так уж и дорого. Есть ещё так же SoftMaker FreeOffice, он вроде как вообще бесплатен для домашнего использования.

4.15 , Че ( ? ), 10:26, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты им пользовался?

Продукт для фанатов фатерлянда.

5.16 , Аноним ( 16 ), 10:42, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот из фатерлянд?

Легкий, быстрый, нормальный продукт. Если особо не трындеть про совместимость.

Уж не чета монстрообразным микрософтам и либрам.

2.7 , artenox ( ? ), 09:50, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Под линукс тоже полно всяких офисов.

2.10 , Аноним ( 10 ), 09:53, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В документах ворда почти всегда навнедрены OLE, их LO не умеет нормально обрабатывать. Вместо этого последовательно для каждого вызывается сервер. Отсюда и лаги при открытии.

2.12 , Аноним ( 12 ), 10:15, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По крайней мере, до конца 2015 и Венде он совершенно нормально работал. Пользовался на прежней работе. Документы использовались в формате ODF.

