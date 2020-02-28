Обновление LibreOffice 6.4.1

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|1.3, Аноним (3), 09:44, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Практика показывает, что либра только на линуксе нормально работает. На винде и маке одни лаги. Но на винду и мак есть МС офис, поэтому не проблема.
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|3.13, Tita_M (ok), 10:18, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для домашнего использования ЕМНИП 5000 рублей всего. Не так уж и дорого. Есть ещё так же SoftMaker FreeOffice, он вроде как вообще бесплатен для домашнего использования.
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|4.15, Че (?), 10:26, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты им пользовался?
Продукт для фанатов фатерлянда.
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|5.16, Аноним (16), 10:42, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот из фатерлянд?
Легкий, быстрый, нормальный продукт. Если особо не трындеть про совместимость.
Уж не чета монстрообразным микрософтам и либрам.
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|2.10, Аноним (10), 09:53, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В документах ворда почти всегда навнедрены OLE, их LO не умеет нормально обрабатывать. Вместо этого последовательно для каждого вызывается сервер. Отсюда и лаги при открытии.
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|2.12, Аноним (12), 10:15, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По крайней мере, до конца 2015 и Венде он совершенно нормально работал. Пользовался на прежней работе. Документы использовались в формате ODF.
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|1.8, Аноним (10), 09:50, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1. пытаюсь сделать ссылку на рисунок. На этапе открытия окна для этого стабильно крашится.
2. при редактировании формул не работает отмена
3. немного корёжится макет при открытии документа. В смысле в ворде один, а в ЛО немного другой - подпись под рисунком уехала от рисунка и отделена от него 1 строкой текста.
4. я так и не понял, как пользоваться writer2latex. Что tex, что bib файлы открываются как исходник. а читать доки на plain http сайте я не буду.
5. OpenCL в Calcе отказывается включаться. Даже блэклист аннулировал, а отказывается. AMDGPU драйвер.
Версия из реп Ubuntu Eoan.
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|1.11, totem (?), 09:57, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> LibreOffice 6.4 "fresh"
> ...
> LibreOffice 6.3.5 "still"
Ни на сайте documentfoundation.org, ни на libreoffice.org слов "fresh" и "still" уже не видно.
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|2.17, Аноним (16), 10:46, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не видно. Но они предполагаются. И всегда присутствуют две версии. С разными цифрами.
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|1.18, Аноним (16), 10:48, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Либра еще не переплюнула микрософт по жирности продукта? По тяжести и аппетитам уж давно.
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