Релиз плагина OpenWallpaper Plasma для KDE Plasma

Состоялся релиз плагина анимированных обоев для рабочего стола KDE Plasma. Основной особенностью плагина является поддержка запуска QOpenGL-рендера прямо на рабочем столе с возможностью взаимодействия посредством указателя мыши. Помимо этого, обои распространяются в пакетах, в которых находится сами обои и конфигурационный файл. Плагин рекомендуется использовать вместе с OpenWallpaper Manager - утилитой, предназначенной для работы с пакетами и самим плагином. В будущем планируется возможность запуска и на других рабочих столах, а также в Windows.



