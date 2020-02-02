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Релиз плагина OpenWallpaper Plasma для KDE Plasma

02.02.2020 12:55

Состоялся релиз плагина анимированных обоев для рабочего стола KDE Plasma. Основной особенностью плагина является поддержка запуска QOpenGL-рендера прямо на рабочем столе с возможностью взаимодействия посредством указателя мыши. Помимо этого, обои распространяются в пакетах, в которых находится сами обои и конфигурационный файл. Плагин рекомендуется использовать вместе с OpenWallpaper Manager - утилитой, предназначенной для работы с пакетами и самим плагином. В будущем планируется возможность запуска и на других рабочих столах, а также в Windows.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Samsuper12/...)
  2. OpenNews: Январское обновление приложений KDE
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.7, продолжающего развитие KDE 3.5
  4. OpenNews: Выпуск приложений KDE 19.12
  5. OpenNews: В KDE улучшена поддержка декорирования окон в GTK-приложениях
Автор новости: Samsuper12
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 13:30, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То-то арчеводы обрадуются. Вот и на их улице наконец-то праздник.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:41, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но почему именно арчеводы?
     
     
  • 3.19, A.Stahl (ok), 15:02, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто больше всего мультики любит? Арчеводы и пользователи Кали.
     
  • 3.21, Арчешкольник (?), 15:04, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В нашем классе арчик очень популярен!
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:28, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо потому что автор  даже пакетик не сообразил собрать и самому скомпилировать. А в своих инструкциях у него даже опечатки в ридми в командах для компиляции. Поди с первого раза пойми что он имел в виду если ты никогда не компилировал ничего)
     
  • 2.17, поле Name (?), 14:47, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все же есть какое-то сходство у плазменных арчеводов. у меня эта же мелодия в
    плей-листе.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:32, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    наркомания какая то
     
     
  • 2.5, VINRARUS (ok), 13:42, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://youtu.be/SkgTxQm9DWM
    https://youtu.be/ttn44aqY9K4
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:14, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://youtu.be/q4-YmXkD_Tc
     
  • 2.18, vz_2 (?), 14:50, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    психоделия
     

  • 1.3, Lockywolf (ok), 13:32, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Active Desktop был ещё в Windows NT 5.0. Но я не видел хороших применений этому. Смысл же не в нескучных обоях, а во всяких виджетах полезных. А их нет.

    А условный gkrellm и так давно работает.

     
     
  • 2.4, VINRARUS (ok), 13:35, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Листопад на ХР был очень популярен.
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:29, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На виндоуз можно было видеофильмы из видеоплеера проигрывать вместо обоев. Не знаю зачем так было делать но судя по тому что от всюду убрали функция оказалась не нужной.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 15:03, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как назывался видеоплеер?
     
     
  • 4.26, iPony129412 (?), 15:17, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тот же VLC
    https://www.howtogeek.com/howto/18167/set-a-video-as-your-desktop-wallpaper-wi

    У меня ТВ тюнер для ПК так умел — телевизор такой вместо рабочего стола получался.

     
     
  • 5.28, Аноним (20), 15:20, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие интересные плагины к Виндовсу.
     

  • 1.6, Анончик999 (?), 13:42, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    хрень неюзабельная!
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 15:07, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так тебе мaмa сказала когда ты родился?
     

  • 1.7, slava_kpss (ok), 13:59, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух ты, они изобрели Wallpaper Engine!
     
  • 1.8, iPony129412 (?), 14:09, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прочитал. Пришла мысль шутка "это анимешник аниме на рабочем столе смотреть".
    Посмотрел видео - а не смешно.
     
  • 1.9, Аноним (9), 14:12, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А они не уточняют, сколько CPU и GPU эта фигня потребляет. Постоянно. Даже когда закрыта окнами.
     
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 14:22, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >сколько CPU и GPU эта фигня потребляет

    2 и 1 соотвественно. А что?

     
  • 2.22, Аноним (22), 15:06, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты знал. Что вопрос. Надо завершать. Вопросительным знаком.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 15:08, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это опен соурс. Не нравится - сделай сам!
     
  • 2.29, Аноним (30), 15:25, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обои с радугой который надо отдельно компилировать едят на одном физическом ядре 50% процессорного времени они их называют Blink. Обои где барт ведет машину Sunset едят примерно 10% столько же сколько видос отдельно запущенные через gstreamer. gstreamer надо отдельно не забыть поставить без него не заработает.
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:36, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Обои не нужны, а тем более анимированные
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 14:46, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не для вас, вам в twm.
     

  • 1.16, поехавший кдефанатик (?), 14:46, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень важная и нужная перделка!!! Не то что в гноме!!!
     
  • 1.25, Аноним (25), 15:13, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    тупость создавать такое, когда из-за багов остального ПО тормозит и хомоэректусам приходиться покупать мощнее железо...
     
  • 1.27, Аноним (27), 15:20, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кеды становятся все более диагнозом ;)
     
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