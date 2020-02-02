Релиз плагина OpenWallpaper Plasma для KDE Plasma

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|3.30, Аноним (30), 15:28, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо потому что автор даже пакетик не сообразил собрать и самому скомпилировать. А в своих инструкциях у него даже опечатки в ридми в командах для компиляции. Поди с первого раза пойми что он имел в виду если ты никогда не компилировал ничего)
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|2.17, поле Name (?), 14:47, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все же есть какое-то сходство у плазменных арчеводов. у меня эта же мелодия в
плей-листе.
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|1.3, Lockywolf (ok), 13:32, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Active Desktop был ещё в Windows NT 5.0. Но я не видел хороших применений этому. Смысл же не в нескучных обоях, а во всяких виджетах полезных. А их нет.
А условный gkrellm и так давно работает.
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|2.12, Аноним (12), 14:29, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На виндоуз можно было видеофильмы из видеоплеера проигрывать вместо обоев. Не знаю зачем так было делать но судя по тому что от всюду убрали функция оказалась не нужной.
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|1.8, iPony129412 (?), 14:09, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прочитал. Пришла мысль шутка "это анимешник аниме на рабочем столе смотреть".
Посмотрел видео - а не смешно.
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|1.9, Аноним (9), 14:12, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А они не уточняют, сколько CPU и GPU эта фигня потребляет. Постоянно. Даже когда закрыта окнами.
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|2.11, A.Stahl (ok), 14:22, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>сколько CPU и GPU эта фигня потребляет
2 и 1 соотвественно. А что?
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|2.22, Аноним (22), 15:06, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ты знал. Что вопрос. Надо завершать. Вопросительным знаком.
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|2.29, Аноним (30), 15:25, 02/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обои с радугой который надо отдельно компилировать едят на одном физическом ядре 50% процессорного времени они их называют Blink. Обои где барт ведет машину Sunset едят примерно 10% столько же сколько видос отдельно запущенные через gstreamer. gstreamer надо отдельно не забыть поставить без него не заработает.
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|1.25, Аноним (25), 15:13, 02/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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тупость создавать такое, когда из-за багов остального ПО тормозит и хомоэректусам приходиться покупать мощнее железо...
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