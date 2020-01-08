Компания Sonos начала патентное разбирательство против Google

Компания Sonos, получившая известность как производитель умных музыкальных колонок, подала судебный иск против Google с обвинением в нарушении пяти патентов, в том числе охватывающих технологии для организации беспроводной связи и синхронизации громкоговорителей между собой. Sonos требует у суда не только денежной компенсации, но и запрета продажи умных динамиков, смартфонов и ноутбуков Google на территории США.

При этом, по словам руководителя Sonos, претензии компании не столько касаются патентов и Google, сколько общей тенденции подавления мелких пионеров рынка крупными корпорациями. Дело рассматривается как кульминация многолетней растущей зависимости от Google и Amazon, которые использовали свои ресурсы для вытеснения компании меньшего размера, не только используя уже готовые технологии, но и субсидируя цены для наводнения рынка своими продуктами.

Иск подан только против Google, так как Sonos не желает бороться сразу на два фронта. В иске указано, что Sonos неоднократно в течение последних нескольких лет предлагала найти взаимовыгодное решение, но Google осознанно копируя в своих продуктах запатентованные технологии не пошла на контакт. Sonos утверждает, что переговоры зашли в тупик, так как в ответ на требования лицензировать технологии Sonos, компания Google ответила введением более строгих правил использования виртуального помощника Google.

Представитель Google заявил, что обсуждение вопросов интеллектуальной собственности между компаниями ведётся уже несколько лет и компания Google разочарована тем, что Sonos решила подать иск, вместо продолжения переговоров. Google не согласен с предъявленными претензиями и будет активно защищать себя в суде. Google имеет возможность применить свой обширный патетный пулл для ответного иска против Sonos, но Sonos может рассчитывать на сделку, совершённую под давлением общественного мнения и угрозы начала нового антимонопольного разбирательства.

Компания Amazon заявила, что устройства Echo и технология объединения колонок в разных комнатах разработана независимо и не пересекается с патентами Sonos.

Фигурирующие в деле патенты: