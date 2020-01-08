The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания Sonos начала патентное разбирательство против Google

08.01.2020 10:18

Компания Sonos, получившая известность как производитель умных музыкальных колонок, подала судебный иск против Google с обвинением в нарушении пяти патентов, в том числе охватывающих технологии для организации беспроводной связи и синхронизации громкоговорителей между собой. Sonos требует у суда не только денежной компенсации, но и запрета продажи умных динамиков, смартфонов и ноутбуков Google на территории США.

При этом, по словам руководителя Sonos, претензии компании не столько касаются патентов и Google, сколько общей тенденции подавления мелких пионеров рынка крупными корпорациями. Дело рассматривается как кульминация многолетней растущей зависимости от Google и Amazon, которые использовали свои ресурсы для вытеснения компании меньшего размера, не только используя уже готовые технологии, но и субсидируя цены для наводнения рынка своими продуктами.

Иск подан только против Google, так как Sonos не желает бороться сразу на два фронта. В иске указано, что Sonos неоднократно в течение последних нескольких лет предлагала найти взаимовыгодное решение, но Google осознанно копируя в своих продуктах запатентованные технологии не пошла на контакт. Sonos утверждает, что переговоры зашли в тупик, так как в ответ на требования лицензировать технологии Sonos, компания Google ответила введением более строгих правил использования виртуального помощника Google.

Представитель Google заявил, что обсуждение вопросов интеллектуальной собственности между компаниями ведётся уже несколько лет и компания Google разочарована тем, что Sonos решила подать иск, вместо продолжения переговоров. Google не согласен с предъявленными претензиями и будет активно защищать себя в суде. Google имеет возможность применить свой обширный патетный пулл для ответного иска против Sonos, но Sonos может рассчитывать на сделку, совершённую под давлением общественного мнения и угрозы начала нового антимонопольного разбирательства.

Компания Amazon заявила, что устройства Echo и технология объединения колонок в разных комнатах разработана независимо и не пересекается с патентами Sonos.

Фигурирующие в деле патенты:

  • 9,195,258 - метод синхронизации операций на нескольких независимых мультимедийных устройствах.
  • 10,209,953 - организация работы устройства воспроизведения в синхронизируемых мультимедийных системах.
  • 8,588,949 - метод корректировки уровней громкости в мультизональной мультимедийной системе.
  • 9,219,959 - сопряжение отдельных устройств для симуляции многоканального звука в мультимедийной системе.
  • 10,439,896 - соединение устройств воспроизведения через WLAN.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей
  3. OpenNews: Против GNOME Foundation подан патентный иск
  4. OpenNews: Sisvel формирует патентный пул для сбора отчислений за использование кодеков AV1 и VP9
  5. OpenNews: У Google отсудили 20 млн долларов за нарушение патентов в механизмах защиты Chrome
  6. OpenNews: Верховный суд согласился возобновить связанное с Java и Android разбирательство между Google и Oracle
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: google, law, sonos, patent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:51, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а если гугл применит свой пул патентов против Sonos?
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 16:47, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привычка объединять несколько отдельных проблем контрпродуктивна и должна быть законодательно запрещена. Лучше в порядке поступления - рассчитайся по имеющейся проблеме, затем поднимай новую.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:15, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Что-то мне такое наступающее
    киберпанковское будущее не особо нравится.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:21, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    — Жаба, а во мне есть что-то хорошее?
    — Конечно, есть, гадюка, но это не надолго.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:22, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Патенты изжили себя. Как и копирайт.
     
     
  • 2.8, Аноним (3), 11:48, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ИМХО процесс знаковый, настала пора резать самых откормленных.
     
     
  • 3.36, Аноним ещё один (?), 16:42, 08/01/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.37, Аноним (3), 16:46, 08/01/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.40, Аноним (40), 16:53, 08/01/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.23, user (??), 13:26, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл изжил себя. Как и все IT корпорации.
    Даешь Open Hardware музыкальные колонки!
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:40, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Radiotehnika? Схемы есть.
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 15:49, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://d.radikal.ru/d04/2001/d3/9cbc5cdcc542.jpg
    http://rrrlv.ru/ )
     

  • 1.5, trdm (ok), 11:22, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я за Sonos. Монополизм и мегакорпорации - это хреново.
     
     
  • 2.10, Snm (?), 11:51, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ага, а Sonos тут за опенсорс чтоли? Развальцуют их ответным иском и поделом.
     
  • 2.13, trey5ey (?), 12:03, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А я нет. Список патентов смешной. Если я на баше сбацаю переключение звука между комнатами, то я их патенты нарушил? Запантентован "метод", а мы вот другим методом пользуемся для того же самого и что?
    Миллиону мелких фирм не мешает развиваться монополия гуглов хотя бы потому, что последние железом не занимаются практически, а тут ущемленные вылезли. На хлаоми бы в суд подали еще, ибо демпенгуют, да еще во все ниши тянут свои рученки...
     
  • 2.16, Урри (?), 12:09, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из жаба vs гадюка вы выбираете жабу?
     
     
  • 3.17, Fidonet (?), 12:41, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы гадюку шоли?
     
     
  • 4.21, InuYasha (?), 13:11, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Выбор - удел тех, у кого ни власти, ни ума нет.
     
  • 3.30, DeadLoco (ok), 15:21, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда человек выбирает метафору "жаба/гадюка" - это тоже выбор. И тоже не единственный.

    Но зато "ж/п" позволяет поставить себя в позицию "все - п, а я - д'А!"

     
  • 2.19, Аноним (19), 12:58, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А мне любой исход по душе - либо патенты озалупят либо гугл.
     
  • 2.32, Аноним (34), 15:40, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, Вам и диктатуры не нравятся? :)
     
  • 2.39, Аноним (38), 16:48, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже. Но возможно, мы идем в ногу только потому, что у нас общий противник.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:27, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Тоже за Sonos. Использую по квартире около 6 их колонок уже 4 года, ОЧЕНЬ хороший продукт, качество исполнения на уровне продукции Apple. Очень достойные колонки.
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 11:46, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Аппле занимается производством?
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:49, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    > качество исполнения на уровне продукции Apple

    Т.е. говно за огромные деньги?

     
  • 2.14, trey5ey (?), 12:04, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значит гуголь им работать не мешает? Не перпятствует установке своих кортан?
     
  • 2.15, Annoynymous (ok), 12:05, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, оказывается, Apple пошла по стопам Xiaomi и тоже делает колонки! Только все обзоры HomePod, которые я нашёл в интернете, не особо позитивные.

    Ты точно уверен, что Sonos не лучше?

     
  • 2.24, Отражение луны (ok), 13:34, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычный патентный тролль. Вместо нормальной конкуренции зарегали очевидные инженерные решения в расплывчатой формулировке, вынуждающие тебя специально придумывать какие-то экзотические костыли если ты хочешь обойти этот патент.
    Понятно, что проблема в устаревшей системе патентов, но все же топить за них - это как-то наивно и глупо.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:52, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Патент на "соединение устройств воспроизведения через WLAN"... Получается, что все беспроводные колонки - контрафакт? Надо натравить йуристов на шумных ребят во дворах...
     
  • 1.12, Forth (ok), 12:01, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Посмотрел патент 9,195,258. Как обычно патент ради патента, алгоритм очевидный, однако попробуй теперь сделай что-то такое же.
    По такому патенту и конференц-связь в ip-телефонии можно притянуть, дурдом.
     
     
  • 2.31, DeadLoco (ok), 15:23, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если все так очевидно, то почему патент у соноса, а не у тебя?

    Колесо тоже очевидно, но кто-то был первым.

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 15:54, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, в Австралии, помнится, кто-то был первым - в смысле, запатентовал таки да, колесо. Не, ну а чо - провели патентные изыскания, более раннего - не нашли.

    Все еще не доходит? Тогда разжевываем: патенты получают - бумакомараки или просто тролли. А те инженеры, для которых "очевидно" - никаких патентов не получают.

    И кто там был первым (а не кто первым успел просунуть заявку) - обычно и выяснить-то постфактум невозможно.

     

  • 1.18, A.Stahl (ok), 12:46, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Снова радиус закруглений совпал? Ах, какая трагедия.
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:05, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >При этом, по словам руководителя Sonos, претензии компании не столько касаются патентов и Google, сколько общей тенденции подавления мелких пионеров рынка крупными корпорациями.

    Лицемерненько.

     
  • 1.22, InuYasha (?), 13:23, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А я - за провал обоих.
    Хочешь делать хорошие кололонки - делай. Только не надо пытаться нажиться на запретах.

    Вот интересно, какие варианты поощрения изобретательства можно было бы ввести в государстве. Например, автопатенты? Т.е. любое изобретение, как только поступает в производство, считается зарегистрированным, а те, кто его используют, автоматически отчисляют 1% от прибыли первому изобретателю (из налогов, например).
    nevermind, поток сознания ))

     
     
  • 2.25, Аноним (20), 13:35, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >какие варианты поощрения изобретательства можно было бы ввести в государстве

    очевидно, отменить патенты и выйти из Бернской конвенции. Патентоведов оставить, но переименовать, а вместо авторских свидетельств выдавать деньги в соответствии с экспертной оценкой ценности изобретения. После этого изобретение может свободно использоваться кем угодно.

     
     
  • 3.27, Ordu (ok), 14:19, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > вместо авторских свидетельств выдавать деньги в соответствии с экспертной оценкой ценности изобретения.

    Можно я буду экспертом? Охрененно тёпленькое место, можно с каждого изобретателя снимать откат за завышенную или даже не заниженную оценку.

     
  • 3.29, Annoynymous (ok), 15:09, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опеннетовские юристы как обычно. Бернская конвенция ничего не говорит о патентах, она относится к авторскому праву на литературные и художественные произведения.

    Патентный режим в каждой стране свой, международные патенты основаны на договоре о международной кооперации, который только говорит о приоритете международных патентов над национальными. Таким образом, для изменения своей внутренней патентной системы не нужно выходить из него и вообще как-то соотноситься с международными соглашениями.

    Примечательно, что когда гугл был молодой, он тоже выступал за изменение патентной системы США. Однако затем он купил моторолу с патентным пулом и дёргаться перестал.

     
     
  • 4.33, Аноним (20), 15:48, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Патентный режим в каждой стране свой, международные патенты основаны на договоре о международной кооперации, который только говорит о приоритете международных патентов над национальными. Таким образом, для изменения своей внутренней патентной системы не нужно выходить из него и вообще как-то соотноситься с международными соглашениями.

    Я знаю.

    >Опеннетовские юристы как обычно. Бернская конвенция ничего не говорит о патентах, она относится к авторскому праву на литературные и художественные произведения.

    Монополия есть монополия, её тоже надо отменять. Не будет патентов - приспособят копирайт.

    >Примечательно, что когда гугл был молодой, он тоже выступал за изменение патентной системы США. Однако затем он купил моторолу с патентным пулом и дёргаться перестал.

    А что вы ожидали от корпорации? Что ей выгодно - до и делает.

     

  • 1.28, iCat (ok), 14:46, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SCO group... Повторение?
     
  • 1.41, Аноним (41), 17:10, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Немного юмора "Петя просто надкусил яблоко и неожиданно для себя нарушил патент Apple."
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 17:26, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь, чтобы соответствовал стандарту, Педе надорвут анус.
     

  • 1.44, Аноним (44), 17:39, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://twitter.com/atomicthumbs/status/1210662988828442624
    Это вот этот вот сонос, да? Ну-ну..
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру