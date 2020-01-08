Компания Sonos начала патентное разбирательство против Google

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|2.38, Аноним (38), 16:47, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Привычка объединять несколько отдельных проблем контрпродуктивна и должна быть законодательно запрещена. Лучше в порядке поступления - рассчитайся по имеющейся проблеме, затем поднимай новую.
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|1.2, Аноним (2), 11:15, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Что-то мне такое наступающее
киберпанковское будущее не особо нравится.
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|1.3, Аноним (3), 11:21, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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— Жаба, а во мне есть что-то хорошее?
— Конечно, есть, гадюка, но это не надолго.
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|2.8, Аноним (3), 11:48, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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ИМХО процесс знаковый, настала пора резать самых откормленных.
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|2.23, user (??), 13:26, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гугл изжил себя. Как и все IT корпорации.
Даешь Open Hardware музыкальные колонки!
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|2.10, Snm (?), 11:51, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ага, а Sonos тут за опенсорс чтоли? Развальцуют их ответным иском и поделом.
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|2.13, trey5ey (?), 12:03, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А я нет. Список патентов смешной. Если я на баше сбацаю переключение звука между комнатами, то я их патенты нарушил? Запантентован "метод", а мы вот другим методом пользуемся для того же самого и что?
Миллиону мелких фирм не мешает развиваться монополия гуглов хотя бы потому, что последние железом не занимаются практически, а тут ущемленные вылезли. На хлаоми бы в суд подали еще, ибо демпенгуют, да еще во все ниши тянут свои рученки...
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|3.30, DeadLoco (ok), 15:21, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда человек выбирает метафору "жаба/гадюка" - это тоже выбор. И тоже не единственный.
Но зато "ж/п" позволяет поставить себя в позицию "все - п, а я - д'А!"
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|2.19, Аноним (19), 12:58, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А мне любой исход по душе - либо патенты озалупят либо гугл.
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|2.39, Аноним (38), 16:48, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже. Но возможно, мы идем в ногу только потому, что у нас общий противник.
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|1.6, Аноним (6), 11:27, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Тоже за Sonos. Использую по квартире около 6 их колонок уже 4 года, ОЧЕНЬ хороший продукт, качество исполнения на уровне продукции Apple. Очень достойные колонки.
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|2.9, Аноним (9), 11:49, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+19 +/–
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> качество исполнения на уровне продукции Apple
Т.е. говно за огромные деньги?
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|2.14, trey5ey (?), 12:04, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Значит гуголь им работать не мешает? Не перпятствует установке своих кортан?
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|2.15, Annoynymous (ok), 12:05, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О, оказывается, Apple пошла по стопам Xiaomi и тоже делает колонки! Только все обзоры HomePod, которые я нашёл в интернете, не особо позитивные.
Ты точно уверен, что Sonos не лучше?
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|2.24, Отражение луны (ok), 13:34, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обычный патентный тролль. Вместо нормальной конкуренции зарегали очевидные инженерные решения в расплывчатой формулировке, вынуждающие тебя специально придумывать какие-то экзотические костыли если ты хочешь обойти этот патент.
Понятно, что проблема в устаревшей системе патентов, но все же топить за них - это как-то наивно и глупо.
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|1.11, Аноним (11), 11:52, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Патент на "соединение устройств воспроизведения через WLAN"... Получается, что все беспроводные колонки - контрафакт? Надо натравить йуристов на шумных ребят во дворах...
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|1.12, Forth (ok), 12:01, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Посмотрел патент 9,195,258. Как обычно патент ради патента, алгоритм очевидный, однако попробуй теперь сделай что-то такое же.
По такому патенту и конференц-связь в ip-телефонии можно притянуть, дурдом.
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|2.31, DeadLoco (ok), 15:23, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если все так очевидно, то почему патент у соноса, а не у тебя?
Колесо тоже очевидно, но кто-то был первым.
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|3.35, Аноним (35), 15:54, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да, в Австралии, помнится, кто-то был первым - в смысле, запатентовал таки да, колесо. Не, ну а чо - провели патентные изыскания, более раннего - не нашли.
Все еще не доходит? Тогда разжевываем: патенты получают - бумакомараки или просто тролли. А те инженеры, для которых "очевидно" - никаких патентов не получают.
И кто там был первым (а не кто первым успел просунуть заявку) - обычно и выяснить-то постфактум невозможно.
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|1.20, Аноним (20), 13:05, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>При этом, по словам руководителя Sonos, претензии компании не столько касаются патентов и Google, сколько общей тенденции подавления мелких пионеров рынка крупными корпорациями.
Лицемерненько.
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|1.22, InuYasha (?), 13:23, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А я - за провал обоих.
Хочешь делать хорошие кололонки - делай. Только не надо пытаться нажиться на запретах.
Вот интересно, какие варианты поощрения изобретательства можно было бы ввести в государстве. Например, автопатенты? Т.е. любое изобретение, как только поступает в производство, считается зарегистрированным, а те, кто его используют, автоматически отчисляют 1% от прибыли первому изобретателю (из налогов, например).
nevermind, поток сознания ))
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|2.25, Аноним (20), 13:35, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>какие варианты поощрения изобретательства можно было бы ввести в государстве
очевидно, отменить патенты и выйти из Бернской конвенции. Патентоведов оставить, но переименовать, а вместо авторских свидетельств выдавать деньги в соответствии с экспертной оценкой ценности изобретения. После этого изобретение может свободно использоваться кем угодно.
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|3.27, Ordu (ok), 14:19, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> вместо авторских свидетельств выдавать деньги в соответствии с экспертной оценкой ценности изобретения.
Можно я буду экспертом? Охрененно тёпленькое место, можно с каждого изобретателя снимать откат за завышенную или даже не заниженную оценку.
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|3.29, Annoynymous (ok), 15:09, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опеннетовские юристы как обычно. Бернская конвенция ничего не говорит о патентах, она относится к авторскому праву на литературные и художественные произведения.
Патентный режим в каждой стране свой, международные патенты основаны на договоре о международной кооперации, который только говорит о приоритете международных патентов над национальными. Таким образом, для изменения своей внутренней патентной системы не нужно выходить из него и вообще как-то соотноситься с международными соглашениями.
Примечательно, что когда гугл был молодой, он тоже выступал за изменение патентной системы США. Однако затем он купил моторолу с патентным пулом и дёргаться перестал.
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|4.33, Аноним (20), 15:48, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Патентный режим в каждой стране свой, международные патенты основаны на договоре о международной кооперации, который только говорит о приоритете международных патентов над национальными. Таким образом, для изменения своей внутренней патентной системы не нужно выходить из него и вообще как-то соотноситься с международными соглашениями.
Я знаю.
>Опеннетовские юристы как обычно. Бернская конвенция ничего не говорит о патентах, она относится к авторскому праву на литературные и художественные произведения.
Монополия есть монополия, её тоже надо отменять. Не будет патентов - приспособят копирайт.
>Примечательно, что когда гугл был молодой, он тоже выступал за изменение патентной системы США. Однако затем он купил моторолу с патентным пулом и дёргаться перестал.
А что вы ожидали от корпорации? Что ей выгодно - до и делает.
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|1.41, Аноним (41), 17:10, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Немного юмора "Петя просто надкусил яблоко и неожиданно для себя нарушил патент Apple."
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