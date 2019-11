Уязвимости в cpio и libarchive

1.1 , Аноним ( 1 ), 20:36, 06/11/2019 [ответить] –1 + / – Никто не удивлён (привет любителям фряхи).

2.2 , Аноним ( 1 ), 20:43, 06/11/2019
А кстати вспомнил, cmake зависит от libarchive. Больше она особо ничем не полезна. Про cpio давно не слышал, она умеет в дедупликацию? Я хочу дедуплицировать данные в тарболах, но мне почему-то предлагают только платную онлайн дедупликацию тарболов.

3.4 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 20:47, 06/11/2019
Завязывай с бояркой, а то ты совсем бессвязанную чушь уже несешь

4.5 , Аноним ( 1 ), 20:53, 06/11/2019
Ну я пробовал использовать её, не понравилось. Взял всякие libzip и написал немного лапшекода к ним, куда лучше libarchive в которой cve за cve (даже при том, что она никому не нужна). А про дедупликацию это так, о наболевшем. Может кто-нибудь поделится опытом.



1.3 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 20:47, 06/11/2019
Ну да. На дворе конец 2019 года, пора бы закрыть CVE-2015-1197 опубликованный 2015-01-19 12:20 UTC. То такими темпами CVE скоро пора будет в школу вести :-D

2.7 , Sluggard ( ok ), 22:46, 06/11/2019
Если ты знаешь дату публикации, значит ходил по ссылке, и не мог не видеть, что оно было пофикшено 2015-02-03.

В чём юмор?

В чём юмор?



1.6 , Аноним ( 6 ), 21:29, 06/11/2019 [ответить] + / – cpio

Интересно, а во Free ее кто-нибудь до сих пор использует.

Это какой-то привет из 90-х