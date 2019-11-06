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Уязвимости в cpio и libarchive

06.11.2019 20:22

Спустя четыре года с момента прошлого выпуска опубликован релиз утилиты для архивирования файлов cpio 2.13, применяемой в пакетах RPM и в initramfs. В новом выпуске устранены три уязвимости:

  • CVE-2015-1197 - позволяет перезаписать файлы за пределами каталога, в который раскрывается архив.
  • CVE-2016-2037 - приводит к записи в область вне выделенного буфера при обработке специально оформленных файлов cpio;
  • CVE-2019-14866) - из-за недостаточной проверки заголовка TAR-файла позволяет при создании архива в формате TAR из списка файлов, в случае присутствия в этом списке специально оформленного очень большого tar-архива, создать результирующий архив, включающий файлы, распакованные из добавляемого tar-архива с неверными правами доступа. 
    
    tar cf suffix.tar AUTHORS
    dd if=/dev/zero seek=16G bs=1 count=0 of=suffix.tar
    echo suffix.tar | cpio -H tar -o | tar tvf -
   
    -rw-r--r-- 1000/1000       0 2019-08-30 16:40 suffix.tar
    -rw-r--r-- thomas/thomas 161 2019-08-30 16:40 AUTHORS

Кроме того, в библиотеке Libarchive, предоставляющей средства для работы с различными форматами архивов и сжатых файлов, выявлена уязвимость (CVE-2019-18408), которая приводит к обращению к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free) при обработке специально оформленных файлов в формате RAR. Проблема потенциально может привести к запуску кода злоумышленника, но возможность эксплуатации рассматривается как маловероятная (уровень опасности выставлен 4.4 из 10, т.е. проблема признана неопасной). Проблема без лишней огласки устранена в выпуске 3.4.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Во FreeBSD устранены уязвимости в libarchive, cpio и прослойках для совместимости с Linux и 4.3BSD
  3. OpenNews: Серия уязвимостей в Libarchive
  4. OpenNews: Уязвимость Zip Slip, затрагивающая библиотеки для распаковки архивов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cpio, libarchive
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  • 1.1, Аноним (1), 20:36, 06/11/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Никто не удивлён (привет любителям фряхи).
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 20:43, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А кстати вспомнил, cmake зависит от libarchive. Больше она особо ничем не полезна.

    Про cpio давно не слышал, она умеет в дедупликацию? Я хочу дедуплицировать данные в тарболах, но мне почему-то предлагают только платную онлайн дедупликацию тарболов.

     
     
  • 3.4, ievoochielaPh5Ph (ok), 20:47, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Завязывай с бояркой, а то ты совсем бессвязанную чушь уже несешь
     
     
  • 4.5, Аноним (1), 20:53, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну я пробовал использовать её, не понравилось. Взял всякие libzip и написал немного лапшекода к ним, куда лучше libarchive в которой cve за cve (даже при том, что она никому не нужна). А про дедупликацию это так, о наболевшем. Может кто-нибудь поделится опытом.
     

  • 1.3, ievoochielaPh5Ph (ok), 20:47, 06/11/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну да. На дворе конец 2019 года, пора бы закрыть CVE-2015-1197 опубликованный 2015-01-19 12:20 UTC. То такими темпами CVE скоро пора будет в школу вести :-D
     
     
  • 2.7, Sluggard (ok), 22:46, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты знаешь дату публикации, значит ходил по ссылке, и не мог не видеть, что оно было пофикшено 2015-02-03.
    В чём юмор?
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:29, 06/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    cpio
    Интересно, а во Free ее кто-нибудь до сих пор использует.
    Это какой-то привет из 90-х
     
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