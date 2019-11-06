Уязвимости в cpio и libarchive

Спустя четыре года с момента прошлого выпуска опубликован релиз утилиты для архивирования файлов cpio 2.13, применяемой в пакетах RPM и в initramfs. В новом выпуске устранены три уязвимости: CVE-2015-1197 - позволяет перезаписать файлы за пределами каталога, в который раскрывается архив.

CVE-2016-2037 - приводит к записи в область вне выделенного буфера при обработке специально оформленных файлов cpio;

CVE-2019-14866) - из-за недостаточной проверки заголовка TAR-файла позволяет при создании архива в формате TAR из списка файлов, в случае присутствия в этом списке специально оформленного очень большого tar-архива, создать результирующий архив, включающий файлы, распакованные из добавляемого tar-архива с неверными правами доступа. tar cf suffix.tar AUTHORS dd if=/dev/zero seek=16G bs=1 count=0 of=suffix.tar echo suffix.tar | cpio -H tar -o | tar tvf - -rw-r--r-- 1000/1000 0 2019-08-30 16:40 suffix.tar -rw-r--r-- thomas/thomas 161 2019-08-30 16:40 AUTHORS Кроме того, в библиотеке Libarchive, предоставляющей средства для работы с различными форматами архивов и сжатых файлов, выявлена уязвимость (CVE-2019-18408), которая приводит к обращению к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free) при обработке специально оформленных файлов в формате RAR. Проблема потенциально может привести к запуску кода злоумышленника, но возможность эксплуатации рассматривается как маловероятная (уровень опасности выставлен 4.4 из 10, т.е. проблема признана неопасной). Проблема без лишней огласки устранена в выпуске 3.4.0.



