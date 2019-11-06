Уязвимости в cpio и libarchive

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Спустя четыре года с момента прошлого выпуска опубликован релиз утилиты для архивирования файлов cpio 2.13, применяемой в пакетах RPM и в initramfs. В новом выпуске устранены три уязвимости:
Кроме того, в библиотеке Libarchive, предоставляющей средства для работы с различными форматами архивов и сжатых файлов, выявлена уязвимость (CVE-2019-18408), которая приводит к обращению к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free) при обработке специально оформленных файлов в формате RAR. Проблема потенциально может привести к запуску кода злоумышленника, но возможность эксплуатации рассматривается как маловероятная (уровень опасности выставлен 4.4 из 10, т.е. проблема признана неопасной). Проблема без лишней огласки устранена в выпуске 3.4.0.