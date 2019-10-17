Обновление Oracle Solaris 11.4 SRU14

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Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 14 (Support Repository Update), в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'.
В новом выпуске:
- Для Perl 5.26 подготовлены варианты всех поставляемых в Solaris perl-модулей;
- Обновлены версии программ rsyslog 8.1907.0, Apache Tomcat 8.5.45;
- Обновлены версии с устранением уязвимостей: oniguruma 6.9.3,
poppler 0.79.0,
Nghttp2 1.39.2,
rdesktop 1.8.4,
Apache httpd 2.4.41,
libpng 1.0.69/1.2.59/1.4.22,
MySQL 5.6.45/5.7.27,
expat 2.2.7,
Mercurial 4.9.1,
Firefox 60.9.0esr,
Django 1.11.23,
Wireshark 2.6.11,
Subversion 1.10.6,
Thunderbird 60.9.0,
python 2.7, libxslt, libtiff, gnome, openjpeg.
Также объявлено о прекращении формирования корректирующих обновлений для ветки Solaris 11.3, выпускаемых в рамках программы ограниченной поддержки LSU (Limited Support Update). Публикация подобных обновлений будет прекращена в январе 2020 года. Основной причиной прекращения сопровождения ветки Solaris 11.3, которая поддерживалась с 2015 года, является окончание времени жизни Python 2.7, намеченное на 1 января 2020 года. Пользователям рекомендовано обновить свои системы до Solaris 11.4.