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Обновление Oracle Solaris 11.4 SRU14

17.10.2019 07:35

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 14 (Support Repository Update), в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'.

В новом выпуске:

  • Для Perl 5.26 подготовлены варианты всех поставляемых в Solaris perl-модулей;
  • Обновлены версии программ rsyslog 8.1907.0, Apache Tomcat 8.5.45;
  • Обновлены версии с устранением уязвимостей: oniguruma 6.9.3, poppler 0.79.0, Nghttp2 1.39.2, rdesktop 1.8.4, Apache httpd 2.4.41, libpng 1.0.69/1.2.59/1.4.22, MySQL 5.6.45/5.7.27, expat 2.2.7, Mercurial 4.9.1, Firefox 60.9.0esr, Django 1.11.23, Wireshark 2.6.11, Subversion 1.10.6, Thunderbird 60.9.0, python 2.7, libxslt, libtiff, gnome, openjpeg.

Также объявлено о прекращении формирования корректирующих обновлений для ветки Solaris 11.3, выпускаемых в рамках программы ограниченной поддержки LSU (Limited Support Update). Публикация подобных обновлений будет прекращена в январе 2020 года. Основной причиной прекращения сопровождения ветки Solaris 11.3, которая поддерживалась с 2015 года, является окончание времени жизни Python 2.7, намеченное на 1 января 2020 года. Пользователям рекомендовано обновить свои системы до Solaris 11.4.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Обновление Oracle Solaris 11.4 SRU13
  3. OpenNews: Oracle будет поддерживать Java SE 8/11 до 2030 года, а Solaris 11 до 2031 года
  4. OpenNews: OpenIndiana 2019.04 и OmniOS CE r151030, продолжающие развитие OpenSolaris
  5. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
  6. OpenNews: Поддержка Python 2.7 продлена до 2020 года
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: solaris
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:22, 17/10/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    На рутракере публиковали обновления, последнее время что-то перестали. Жаль, хорошая была система.
     
  • 2, Аноним (2), 09:04, 17/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    На zfsonlinux еще не перешла соляра?)))
     
  • 4, Аноним (4), 10:34, 17/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю на каждый апдейт каждого пакета в СРУ генерить отдельную новость. Это будет показателем того, что у зулягиса есть большое, активное и отзывчивое сообщество.
     

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