Обновление Oracle Solaris 11.4 SRU14

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 14 (Support Repository Update), в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. В новом выпуске: Для Perl 5.26 подготовлены варианты всех поставляемых в Solaris perl-модулей;

Обновлены версии программ rsyslog 8.1907.0, Apache Tomcat 8.5.45;

Обновлены версии с устранением уязвимостей: oniguruma 6.9.3, poppler 0.79.0, Nghttp2 1.39.2, rdesktop 1.8.4, Apache httpd 2.4.41, libpng 1.0.69/1.2.59/1.4.22, MySQL 5.6.45/5.7.27, expat 2.2.7, Mercurial 4.9.1, Firefox 60.9.0esr, Django 1.11.23, Wireshark 2.6.11, Subversion 1.10.6, Thunderbird 60.9.0, python 2.7, libxslt, libtiff, gnome, openjpeg. Также объявлено о прекращении формирования корректирующих обновлений для ветки Solaris 11.3, выпускаемых в рамках программы ограниченной поддержки LSU (Limited Support Update). Публикация подобных обновлений будет прекращена в январе 2020 года. Основной причиной прекращения сопровождения ветки Solaris 11.3, которая поддерживалась с 2015 года, является окончание времени жизни Python 2.7, намеченное на 1 января 2020 года. Пользователям рекомендовано обновить свои системы до Solaris 11.4.



