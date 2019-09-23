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Новая версия curl 7.66.0 с начальной поддержкой HTTP/3

23.09.2019 08:39

Доступна новая версия утилиты для получения и отправки данных по сети - curl 7.66.0, предоставляющей возможность гибкого формирования запроса с заданием таких параметров, как cookie, user_agent, referer и любых других заголовков. cURL поддерживает HTTP, HTTPS, HTTP/2.0, SMTP, IMAP, POP3, Telnet, FTP, LDAP, RTSP, RTMP и другие сетевые протоколы. Одновременно вышло обновление параллельно развиваемой библиотеки libcurl, предоставляющей API для задействования всех функций curl в программах на таких языках, как Си, Perl, PHP, Python.

В новом выпуске исправлено 77 ошибок и реализовно несколько новшеств:

  • Добавлена начальная поддержка протокола HTTP/3, которая пока не доведена до полностью работоспособного вида и по умолчанию отключена (например, пока не готов обработчик завершения соединения, не работает распараллеливание и обработка больших запросов). Для включения HTTP/3 необходима пересборка с бэкендами quiche или ngtcp2+nghttp3. Для использования предложен параметр "--http3" и опция libcurl "CURLOPT_HTTP_VERSION";
  • Добавлены параметры "-Z список URL" ("--parallel") и "--parallel-max", позволяющие организовать одновременную загрузку списка URL в несколько потоков;
  • Добавлена возможность задания другого идентификатора для авторизации в SASL, указываемого с использованием параметра "--sasl-authzid" или опции CURLOPT_SASL_AUTHZID (идентификатор аутентификации передаётся через CURLOPT_USERPWD);
  • Реализована обработка HTTP-заголовка Retry-After и кода возврата 429 при использовании параметра "--retry" или опции CURLINFO_RETRY_AFTER. Заголовок Retry-After определяет задержку перед отправкой последующих запросов, в случае получения кодов ответа 429 (Too Many Requests), 503 (Service Unavailable) или 301 (Moved Permanently);
  • Добавлена функция curl_multi_poll(), идентичная curl_multi_wait(), за исключением случаев, когда нет файловых дескрипторов для ожидания (curl_multi_wait сразу завершает работу, а curl_multi_poll вводит небольшую задержку перед выходом для исключения ситуаций возникновения паразитной нагрузки из-за цикличного вызова);
  • Появилась возможность запуска в окружении Plan 9;
  • Устранены уязвимости: CVE-2019-5481 - двойное освобождение блока памяти в FTP-KRB (kerberos over FTP); CVE-2019-5482 - переполнение буфера в обработчике TFTP.


  1. Главная ссылка к новости (https://curl.haxx.se/mail/arch...)
  2. OpenNews: В Chrome добавлена экспериментальная поддержка протокола HTTP/3
  3. OpenNews: В Chrome 78 начнутся эксперименты с включением DNS-over-HTTPS
  4. OpenNews: Компания Google развивает новый сетевой протокол QUIC
  5. OpenNews: HTTP поверх протокола QUIC будет стандартизирован как HTTP/3
  6. OpenNews: Компания Cloudflare открыла код реализации протокола QUIC на языке Rust
Автор новости: question4
Тип: Программы
Ключевые слова: http3, curl, quic
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, имя (ok), 08:43, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Добавлены параметры "-Z список URL" ("--parallel") и "--parallel-max", позволяющие организовать одновременную загрузку списка URL в несколько потоков;

    Какие поводы пользоваться aria2 остались?

     
     
  • 2.2, Аноним (-), 08:49, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закачка torrent?
     
  • 2.11, Аноним_t (?), 09:38, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Качать один большой файл в несколько потоков.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:55, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну все, пора уже делать HTTP/2 deprecated. Оставлять только HTTP/1.1 и HTTP/3
     
     
  • 2.5, nobody (??), 09:13, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и будет. Гугель сам понял, что получилась хня, а кроме него эта оверинжиниранная хрень вряд ли кому надо
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 09:47, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А http3 - не хня что ли?
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:00, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Появилась возможность запуска в окружении Plan 9

    Ну наконец то!

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:22, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда nginx научится http/3 делать? Есть подозрения, правда, что не скоре, http/2 тоже не сразу появился там, а без веб-сервера какая разница, что умеют клиенты?
     
     
  • 2.7, Ilya Indigo (ok), 09:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/118512.html#64
    > HTTP/3 запланирован в 1.17.x и точно появится в течение ближайшего года, может быть даже быстрее, полгода.

    А вот в апаче это может вообще не появится, как и 0-RTT.

     
     
  • 3.16, a3k (?), 10:59, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит в апаче будет через нжинкс. =)
     
     
  • 4.17, Ilya Indigo (ok), 11:04, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Значит в апаче будет через нжинкс. =)

    Только зачем тогда апач вообще будет нужен?

     
  • 2.9, Аноним (9), 09:36, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонс был, в ближайшие год-два
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:29, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    никто не в курсе, когда опубликуют спеки HTTP/4? Третья версия хороша, но надо двигаться дальше, в этом и состоит развитие
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 09:37, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Http4 будет без tcp/udp
     

  • 1.13, анонимчик (?), 10:18, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    этот мужик сам на повросы в мэйллистах отвечает. респектище ему.
    сама либа конечно старовата и тянет архитектурные неудобства, но а что поделать. альтернативы нет.
     
     
  • 2.14, Gemorroj (ok), 10:43, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    честно говоря да, вроде умеет много всего. но такая неудобная, что поверх этой либы еще либу писать надо.
     
     
  • 3.15, Кредит (?), 10:46, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исключительно вот за аву +
     
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