Новая версия curl 7.66.0 с начальной поддержкой HTTP/3

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|1.1, имя (ok), 08:43, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлены параметры "-Z список URL" ("--parallel") и "--parallel-max", позволяющие организовать одновременную загрузку списка URL в несколько потоков;
Какие поводы пользоваться aria2 остались?
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|1.3, Аноним (3), 08:55, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну все, пора уже делать HTTP/2 deprecated. Оставлять только HTTP/1.1 и HTTP/3
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|2.5, nobody (??), 09:13, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и будет. Гугель сам понял, что получилась хня, а кроме него эта оверинжиниранная хрень вряд ли кому надо
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|1.6, Аноним (6), 09:22, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда nginx научится http/3 делать? Есть подозрения, правда, что не скоре, http/2 тоже не сразу появился там, а без веб-сервера какая разница, что умеют клиенты?
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|4.17, Ilya Indigo (ok), 11:04, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Значит в апаче будет через нжинкс. =)
Только зачем тогда апач вообще будет нужен?
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|1.8, Аноним (8), 09:29, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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никто не в курсе, когда опубликуют спеки HTTP/4? Третья версия хороша, но надо двигаться дальше, в этом и состоит развитие
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|1.13, анонимчик (?), 10:18, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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этот мужик сам на повросы в мэйллистах отвечает. респектище ему.
сама либа конечно старовата и тянет архитектурные неудобства, но а что поделать. альтернативы нет.
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|2.14, Gemorroj (ok), 10:43, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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честно говоря да, вроде умеет много всего. но такая неудобная, что поверх этой либы еще либу писать надо.
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