The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Chrome добавлена экспериментальная поддержка протокола HTTP/3

20.09.2019 20:55

В экспериментальные сборки Chrome Canary добавлена поддержка протокола HTTP/3, реализующего надстройку для обеспечения работы HTTP поверх протокола QUIC. Непосредственно протокол QUIC был добавлен в браузер пять лет назад и с тех пор используется для оптимизации работы с сервисами Google. При этом применявшийся в Chrome вариант QUIC от Google в некоторых деталях отличался от варианта из спецификаций IETF, но теперь реализации синхронизированы.

HTTP/3 стандартизирует использование QUIC в качестве транспорта для HTTP/2. Для включения HTTP/3 и варианта QUIC из 23 черновика спецификаций IETF требуется запуск Chrome с опциями "--enable-quic --quic-version=h3-23", после чего при открытии тестового сайта quic.rocks:4433 в режиме инспектирования сети в инструментах для разработчиков активность по HTTP/3 будет отображаться как "http/2+quic/99".

Напомним, что протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections) c 2013 года развивается компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL. Рассматриваемый протокол уже интегрирован в серверную инфраструктуру Google, входит в состав Chrome, запланирован для включения в Firefox и активно применяется для обслуживания запросов клиентов на серверах Google.

Основные особенности QUIC:

  • Высокая безопасность, аналогичная TLS (по сути QUIC предоставляет возможность использования TLS поверх UDP);
  • Контроль за целостностью потока, предотвращающий потерю пакетов;
  • Возможность мгновенно установить соединение (0-RTT, примерно в 75% случаях данные можно передавать сразу после отправки пакета установки соединения) и обеспечить минимальные задержки между отправкой запроса и получением ответа (RTT, Round Trip Time);
  • Не использование при повторной передаче пакета того же номера последовательности, что позволяет избежать двусмысленности при определении полученных пакетов и избавиться от таймаутов;
  • Потеря пакета влияет на доставку только связанного с ним потока и не останавливает доставку данных в параллельно передаваемых через текущее соединение потоках;
  • Средства коррекции ошибок, минимизирующие задержки из-за повторной передачи потерянных пакетов. Использование специальных кодов коррекции ошибок на уровне пакета для сокращения ситуаций, требующих повторной передачи данных потерянного пакета.
  • Криптографические границы блоков выравнены с границами пакетов QUIC, что уменьшает влияние потерь пакетов на декодирование содержимого следующих пакетов;
  • Отсутствие проблем с блокировкой очереди TCP;
  • Поддержка идентификатора соединения, позволяющего сократить время на установку повторного соединения для мобильных клиентов;
  • Возможность подключения расширенных механизмов контроля перегрузки соединения;
  • Использование техники прогнозирования пропускной способности в каждом направлении для обеспечения оптимальной интенсивности отправки пакетов, предотвращая скатывание в состояние перегрузки, при которой наблюдается потеря пакетов;
  • Заметный прирост производительности и пропускной способности, по сравнению с TCP. Для видеосервисов, таких как YouTube, применение QUIC показало сокращение операций повторной буферизации при просмотре видео на 30%.


  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2019/09/g...)
  2. OpenNews: В состав Chrome включена поддержка блокировки сторонних Cookie в режиме инкогнито
  3. OpenNews: Компания Google представила основанный на UDP экспериментальный протокол QUIC для ускорения Web
  4. OpenNews: Google намерен использовать сетевой протокол QUIC в браузере Chrome по умолчанию
  5. OpenNews: Компания Cloudflare открыла код реализации протокола QUIC на языке Rust
  6. OpenNews: HTTP поверх протокола QUIC будет стандартизирован как HTTP/3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, quic, http3
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:03, 20/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    «Отсутствие проблем с блокировкой очереди TCP» — то есть если клиент не успевает обрабатывать данные с сервера, то это проблемы клиента? Или что?
     
  • 2, Аноним (2), 21:08, 20/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Заметный прирост производительности и пропускной способности, по сравнению с TCP.

    Только вот в ядре Linux у UDP diagram до сих пор высокий cpu-cost. Серверам нехило так поплохеет.

     
     
  • 4, Аноним (2), 21:09, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *datagram
    простите за опечатку
     

  • 3, Аноним (3), 21:08, 20/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Вот на словах все хорошо. И безопастно и быстро. Если бы это кто то другой, а не гугл бы разробатывал я бы поверил. А так прям жопой чую как зонд где то там припрятан.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру