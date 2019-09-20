Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.11.0

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Увидел свет выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.11, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.
В новой версии:
- Встроена
возможность самостоятельной отдачи статического контента без обращения к внешнему http-серверу. В качестве конечной цели отмечается превращение Unit в полноценный web-сервер со встроенными средствами построения web-сервисов. Для отдачи статики достаточно в настройках указать корневой каталог с раздаваемыми файлами и при необходимости определить недостающие MIME-типы:
"share": "/data/www/example.com"
"mime_types": {
"text/plain": [
"readme",
".c",
".h"
],
"application/msword": ".doc"
}
- Поддержка изоляции процессов web-приложений с использованием средств контейнерной изоляции в Linux. В настройках можно активировать различные пространства имён, задействовать ограничения cgroup и сопоставить UID/GID в основном окружении и изолированном контейнере:
"namespaces": {
"credential": true,
"pid": true,
"network": true,
"mount": false,
"uname": true,
"cgroup": false
},
"uidmap": [
{
"container": 1000,
"host": 812,
"size": 1
}
],
- Добавлена встроенная реализация сервера WebSocket для сервлетов JSC (Java Servlet Container). В прошлом выпуске сервер WebSocket был реализован для Node.js.
- Появилась поддержка прямой адресации настроек API, содержащих символы "/", используя их экранирование ('%2F'). Например:
GET /config/settings/http/static/mime_types/text%2Fplain/