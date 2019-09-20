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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.11.0

20.09.2019 07:27

Увидел свет выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.11, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии:

  • Встроена возможность самостоятельной отдачи статического контента без обращения к внешнему http-серверу. В качестве конечной цели отмечается превращение Unit в полноценный web-сервер со встроенными средствами построения web-сервисов. Для отдачи статики достаточно в настройках указать корневой каталог с раздаваемыми файлами и при необходимости определить недостающие MIME-типы: 
    
      "share": "/data/www/example.com"

      "mime_types": {
          "text/plain": [
              "readme",
              ".c",
              ".h"
          ],
          "application/msword": ".doc"
      }
  • Поддержка изоляции процессов web-приложений с использованием средств контейнерной изоляции в Linux. В настройках можно активировать различные пространства имён, задействовать ограничения cgroup и сопоставить UID/GID в основном окружении и изолированном контейнере: 
    
      "namespaces": {
          "credential": true,
          "pid": true,
          "network": true,
          "mount": false,
          "uname": true,
          "cgroup": false
      },

      "uidmap": [
          {
              "container": 1000,
              "host": 812,
              "size": 1
          }
      ],
  • Добавлена встроенная реализация сервера WebSocket для сервлетов JSC (Java Servlet Container). В прошлом выпуске сервер WebSocket был реализован для Node.js.
  • Появилась поддержка прямой адресации настроек API, содержащих символы "/", используя их экранирование ('%2F'). Например: 
    
   GET /config/settings/http/static/mime_types/text%2Fplain/


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.10.0
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.2
  4. OpenNews: Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена
  5. OpenNews: Релиз nginx 1.16.0
  6. OpenNews: Компания F5 Networks поглотила NGINX за 670 млн долларов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, zo0M (ok), 07:35, 20/09/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    збс, давно ждал, спасибо
     
  • 2, Аноним (2), 08:51, 20/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    А разве NGINX сам по себе не отдавал статику?
     
     
  • 3, Аноним (3), 08:58, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NGINX и NGINX Unit это совершенно разные вещи.
     
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