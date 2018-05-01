Релиз Memcached 1.5.18 с поддержкой сохранения кэша между перезапусками

Состоялся релиз системы кеширования данных в оперативной памяти Memcached 1.5.18, оперирующей данными в формате ключ/значение и отличающейся простотой использования. Memcached обычно применяется как легковесное решение для ускорения работы высоконагруженных сайтов путём кэширование доступа к СУБД и промежуточным данным. Код поставляется под лицензией BSD.

В новой версии добавлена поддержка сохранения состояния кэша между перезапусками. Memcached теперь может перед завершением работы сбрасывать дамп с кэшем в файл (требуется, чтобы файл находился на RAM-диске) и при следующем запуске загружать его, исключая пики нагрузки на обработчики контента из-за незаполненности кэша (кэш сразу становится "тёплым"). В новом выпуск также появилась возможность использования устройств постоянной памяти (persistent-memory, например NVDIMM) через их монтирование с использованием DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств).



