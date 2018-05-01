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Релиз Memcached 1.5.18 с поддержкой сохранения кэша между перезапусками

18.09.2019 22:11

Состоялся релиз системы кеширования данных в оперативной памяти Memcached 1.5.18, оперирующей данными в формате ключ/значение и отличающейся простотой использования. Memcached обычно применяется как легковесное решение для ускорения работы высоконагруженных сайтов путём кэширование доступа к СУБД и промежуточным данным. Код поставляется под лицензией BSD.

В новой версии добавлена поддержка сохранения состояния кэша между перезапусками. Memcached теперь может перед завершением работы сбрасывать дамп с кэшем в файл (требуется, чтобы файл находился на RAM-диске) и при следующем запуске загружать его, исключая пики нагрузки на обработчики контента из-за незаполненности кэша (кэш сразу становится "тёплым"). В новом выпуск также появилась возможность использования устройств постоянной памяти (persistent-memory, например NVDIMM) через их монтирование с использованием DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/memcached/m...)
  2. OpenNews: Релиз Memcached 1.5.15 с поддержкой аутентификации для протокола ASCII
  3. OpenNews: Релиз Memcached 1.5.13 с поддержкой TLS
  4. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 5.0
  5. OpenNews: Релиз Memcached 1.5.4 с поддержкой кэша на SSD-накопителях
  6. OpenNews: Зафиксировано использование Memcached в качестве усилителя трафика для DDoS-атак
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: memcached
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:35, 18/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Дропнул мемкеш, перешел на редис.
     
  • 2, Медведшатун (?), 22:35, 18/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    >требуется, чтобы файл находился на RAM-диске

    Откуда такие требования?

     
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