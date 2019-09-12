The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Сравнение производительности сетевого драйвера в вариантах на 10 языках программирования

12.09.2019 10:47

Группа исследователей из немецких университетов опубликовала результаты эксперимента, в ходе которого на разных языках программирования было разработано 10 вариантов типового драйвера для 10-гигабитных сетевых карт Intel Ixgbe (X5xx). Драйвер работает в пространстве пользователя и реализован на языках C, Rust, Go, C#, Java, OCaml, Haskell, Swift, JavaScript и Python. При написании кода основное внимание уделялось достижению максимально возможной производительности с учётом особенностей каждого языка. По функциональности все варианты идентичны и состоят примерно из 1000 строк кода. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Вариант драйвера на языке Rust оказался очень близок по производительности к эталонному драйверу на языке Си. При нагрузке с единовременной отправкой блоков по 32 пакета Rust-драйвер немного отставал, но в тестах с более чем 32 пакетами в блоке по скорости практически не отличался от драйвера на Си и демонстрировал производительность на уровне обработки 28 млн пакетов в секунду на сервере с CPU Xeon E3-1230 v2 3.3 GHz.

Следующую нишу по производительности заняли драйверы на языках Go и С#, которые показали достаточно близкие результаты (драйвер на Go выигрывал в тестах с блоками, включающими до 16 пакетов, и стал немного проигрывать в тестах с более чем 16 пакетами в блоке). При 256 пакетах в блоке пиковая производительность при драйвера на C# составила примерно 28 млн пакетов в секунду, а драйвера на Go примерно 25 млн пакетов в секунду.

Далее с достаточно близкими результатами следовали драйверы на Java, OCaml и Haskell, которые уже заметно отставали от ранее рассмотренных вариантов и не смогли преодолеть планку в 12 млн пакетов в секунду. Ещё большее отставание показали драйверы на Swift и JavaScript, которые смогли обработать потоки на уровне 5 млн пакетов в секунду.

Замкнул рейтинг драйвер на языке Python, который смог обработать всего 0.14 млн пакетов в секунду. Реализация на Python была использована для оценки скорости работы интерпретаторов без JIT и без специфичных оптимизаций (код выполнялся с использованием CPython 3.7 и не был совместим с PyPy, но отмечается, что оптимизация структур хранения данных могла бы повысить производительность примерно в 10 раз).

Дополнительно были проведены тесты на время задержки, которые показывали эффективность буферизации и влияние сборщика мусора. При тестировании измерялась задержка после перенаправления каждого пакета драйвером по сравнению с точно известным временем отправки. Лидерами по-прежнему стали драйверы на Си и Rust, результаты которых были практически неотличимы для потока в 1 млн пакетов в секунду (примерно 20 µs). Хорошо проявил себя драйвер на языке Go, который лишь немного отстал от лидеров и также держался на уровне 20 µs. Драйвер на C# показал задержки примерно в 50 µs. Самые большие задержки показали драйверы на JavaScript и Java (задержки более 300 µs).

Исследование проведено с целью оценки возможности разработки драйверов и компонентов операционной системы на языках более высокого уровня, чем Си. В настоящее время 39 из 40 проблем при работе с памятью в Linux приходятся на драйверы, поэтому вопросы применения более безопасного языка и выноса драйверов из ядра в пространство пользователя остаются актуальными и производители уже активно экспериментируют в этом направлении (например, Google разработал TCP-стек для ОС Fuchsia на языке Go, компания CloudFlare создала реализацию протокола QUIC на языке Rust, компания Apple перенесла TCP-стек на мобильных устройствах в пространство пользователя).

В ходе проведённой работы сделан вывод, что язык Rust является лучшим кандидатом для разработки драйверов. Предоставляемые в Rust возможности позволяют избавиться от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, ценой снижения производительности примерно на 2%-10% по сравнению с драйверами на языке Си. Языки Go и C# также признаны пригодными для создания системных компонентов, в ситуациях когда приемлемы задержки на уровне долей миллисекунд, вызванные применением сборщика мусора.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust
  3. OpenNews: Оценка способности сетевого стека Linux обрабатывать миллион пакетов в секунду
  4. OpenNews: Эксперимент по настройке Linux для блокирования 10 млн пакетов в секунду
  5. OpenNews: CloudFlare применил NetMap для повышения скорости обработки пакетов в Linux
  6. OpenNews: Intel представил сокращённый вариант сетевого стека для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: driver, benchmark, rust, golang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (100) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, заминированный тапок (?), 11:23, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    о, ну так в конечном счёте всё будет переписано на C# ? (и раст тоже)
     
     
  • 2.2, заминированный тапок (?), 11:25, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    как там был один из доводов (в прошлой статье про написание драйверов в Linux на Rust): "...для команд у которых нет достотачных ресурсов для тестирования кода..." или как-то так

    так от C# эффективные менеджеры вообще в экстазе будут

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:29, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для команд у которых нет достотачных ресурсов

    При наличии рынка труда проблема достаточных ресурсов не существует.

     
     
  • 4.46, anonymous (??), 12:18, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А деньги на найм этих людей для тебя уже не ресурс?
     
  • 4.72, rshadow (ok), 13:20, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть переводя на человеческий: при наличии спроса, предложения всегда будут?
    Или даже проще: если все хотят бентли, то конечно все их получат. Да?
    </sarcasm>
     
     
  • 5.83, Попугай Кеша (?), 13:38, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но игрушечные
     
  • 4.101, Аноним (101), 14:53, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какого именно рынка труда, уточни.

    Есть очень много гнилых шараг с вантузомакосью и низкими зарплатами, например.
    Конечно хорошему специалисту захочется работать там где лучше, а не в первой попавшейся.

     
  • 3.5, заминированный тапок (?), 11:30, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *точнее не драйверов, а модулей ядра*
     
     
  • 4.100, Аноним (100), 14:51, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рад, что СИ - лидер. Нужность раста по-прежнему остаётся крайне туманной.

     
  • 2.28, Аноним (28), 11:56, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    С# принудительно за гранты продвигаемый язык. В техническом плане нет никакого смысла его использовать.
     
     
  • 3.74, Аномномномнимус (?), 13:26, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала похороните Java и всякое бейсико-паскалевское, по сравнению с ними даже C# великолепен
     
     
  • 4.84, Аноним (28), 13:47, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это цитата из рекламного буклетика от MS? Очень похоже.
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 11:27, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Эксперты Opennet наверно опечалены, что паскаля нет 😃
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:30, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Bash.
     
  • 2.7, Аноним (4), 11:30, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да не-е-ет. Дельфи же. Паскаль - это то, от чего их универские преподы пёрлись.
     
     
  • 3.66, Аноним (66), 12:57, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так он и создавался как язык для обучения программированию
     
     
  • 4.75, Аномномномнимус (?), 13:27, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Создавался-создавался, да не высоздался. Есть Python для обучения
     
  • 2.13, Catwoolfii (ok), 11:37, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Плюсов тоже нет...
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 12:25, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да и кроме C одни минусы...
     
  • 2.62, Alen (??), 12:52, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К сожалению нет реализации на ассемблере
     

  • 1.8, Аноним (28), 11:32, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Какая-то ангажированная муть.
    C# не может быть настолько быстрее Java, Swift, OCaml, по той простой причине, что он не быстрее.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:51, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В неокрепших умах, наверное, C# все же не быстрее Java и пр.
     
     
  • 3.32, Аноним (28), 12:03, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не быстрее. Смысл его использования вообще стремится к нулю. Только постоянно вливаемое бабло в его пиар создает видимость его востребованности.
     
     
  • 4.78, Аномномномнимус (?), 13:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сейчас полностью описал историю приобретения популярности у Java
     
     
  • 5.81, Аноним (28), 13:36, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Java не нуждается в популяризации, она прочно удерживает определенные ниши. Это ее недокопию пытаются везде втюхивать, ибо за так нафиг никому не нужна.
     
  • 5.86, Аноним (28), 14:00, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Популярность Java приобрело как решение удешевляющее разработку ПО. Единственное, на начальном этапе у нее была очень унылая производительность.
     
  • 2.35, leap42 (ok), 12:07, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/fastest/csharp.htm

    M$ подкупила Debian через своих наймитов RH (IBM)? А может просто шапочка из фольги обзор закрывает?)

     
     
  • 3.47, Аноним (28), 12:21, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тест-то сами смотрели? Где преимущество в скорости у C#?

    Идут один в один, за исключением одного теста, что тоже не факт что сделано оптимально.
    По моему ясно, что технологически у них схожая реализация соответстввенно и производительность будет сопоставима.

    Также производительность зависит от сборщика мусора. Под JVM их есть несколько штук.

    Поэтому не следует очаровываться насчет C#. По сравнению с JVM он обладает только известными недостатками. Кто его использует сам на себя накладывает ограничения.

     
     
  • 4.67, Аноним (67), 12:59, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сравнению с JVM он обладает ещё и известными (не вам) преимуществами. Например, большим количеством низкоуровневых обёрток. Поэтому в драйвере на C# 39 строк кода на С, а в драйвере на жавке куда больше.
     
     
  • 5.77, Аноним (28), 13:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это частный случай, не меняющий общего тренда. При необходимости можно скомпилять нативно либу и дергать, что собственно и разумней всего сделать если вы хотите высокую производительность без оговорок.
     
  • 2.38, Fracta1L (ok), 12:10, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Люблю запах пригоревших догм по утрам
     
     
  • 3.55, Аноним (28), 12:31, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смотрите с пригоранием поосторожней там, так можно и воспламенится. К ожогам прилагайте рекламные буклеты от MS.
     
  • 2.88, Аноним (88), 14:07, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Java по любому использовали какой-то легаси stop-the-world GC иначе я не могу объяснить такой слив С-диез не только по throughput, но и по латенси.
     
     
  • 3.97, Аноним (28), 14:32, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никакого разумного объяснения такого прорыва C# и Go. Тоже подозрения, что тупо тормоза GC или условия тестирования кривые.
     
     
  • 4.99, red75prim (?), 14:43, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Value types в Java есть? Нет. Вот и в исследовании предполагают, что из-за этого.
     

  • 1.9, Нанобот (ok), 11:33, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    нужно добавить 1С! ...просто чтобы питон не был замыкающим
     
     
  • 2.18, anonymous (??), 11:48, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Но для этого им (немцам) пришлось бы выучить русский язык, а это, кмк, уже слишком :-)
     
     
  • 3.22, ryoken (ok), 11:52, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ходят мифы, что в 1С таки есть англ.яз :D. Но российским 1с-писакам он неизвестен :D.
    Чёт они про жопоскрипт забыли. Ну и ассемблера нету, для полноты веселья :D.
     
  • 3.73, rshadow (ok), 13:25, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахахахахаха
     
  • 2.76, letsmac (ok), 13:27, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1C как бы не тюринг полный язык.
     

  • 1.10, Аноним (4), 11:34, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Только C. Недавно свои архивы просматривал. Извлек программу - вьювер снимков для одного из первых отечественных томографов, написанную в 1995 году на языке C для MS-DOS. Запустил в 10-ке. Работает! И даже позволяет картинки захватывать в буфер обмена.
     
     
  • 2.26, proninyaroslav (ok), 11:55, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может ещё C умеет платформо-зависимые компоненты писать переносимыми? В основном не язык определяет долговечность проекта, а голова и руки программиста.
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 12:49, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо на винде было написано. Но скорее всего с прямой работой с WinAPI, вот и совместимо.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:36, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как же brainfuck?
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:36, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    сюда, для полной картины, еще бы статистику по потреблению памяти
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 12:13, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Еще время разработки и зп программиста. Для написания драйвера на С привлеки гуру, который на С лабает 20 лет. Фрика на расте, который в немецкий университетах из сабжа был один. И первокурсник который скачал экзампл драйвера на Го и поправил пару переменных.
     

  • 1.14, vitalif (ok), 11:39, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Блин, я стесняюсь спросить - а КАК они написали драйвер сетевой карты на всех языках, кроме C, Rust и Go? На питоне например? Это как вообще?

    Где код посмотреть?

     
     
  • 2.23, аноним3 (?), 11:53, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    написали внешний подгружаемый модуль, работающий примерно как обычная программа в пространстве пользователя. там жек написано
     
     
  • 3.50, ыы (?), 12:27, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > внешний подгружаемый модуль

    написанный на чем?

     
  • 2.65, Аноним (65), 12:55, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Где код посмотреть?

    https://github.com/ixy-languages

    Например
    https://github.com/ixy-languages/ixy.py
    https://github.com/ixy-languages/ixy.js

     
     
  • 3.89, vitalif (ok), 14:11, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, спасибо, не осознал что отдельные репозитории

    Через mmap и memoryview общаются...

    Офигеть, открытие - до этого я в юзерспейсе видел только Intel DPDK, а он работает через vfio-pci / uio_pci_generic, т.е. через специальный драйвер ядра. А тут вроде напрямую

     

  • 1.15, freehck (ok), 11:41, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотелось бы более детального сравнения с ML. Насколько сильно проседает производительность при использовании OCaml и Haskell?
     
  • 1.16, AlexTedx (?), 11:43, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Rust one love
     
  • 1.17, Аноним (28), 11:43, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто проплатил исследователей, тот и в топе.
    Единственное нельзя было сделать победителем Go или C#, это бы не зашло.
    Где С++?
     
     
  • 2.20, anonymous (??), 11:51, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть ссылки на код: https://github.com/ixy-languages/ixy-languages

    Если на каком-то языке сделано неправильно, то есть смысл предложить PR. Ну или хотя бы поделиться соображениями тут в комментариях.

     
     
  • 3.53, Аноним (53), 12:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отмечается, что оптимизация структур хранения данных могла бы повысить производительность примерно в 10 раз

    А что тут предлагать? По моему очевидно какая цена этому «исследованию».

     

  • 1.19, th3m3 (ok), 11:50, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Rust - рулит, что и требовалось доказать.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:53, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это си рулит. Сорцы открой своего хруста.
     
     
  • 3.39, Zzzzz (?), 12:11, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Открыл.

    Rust 97.5% Python 0.6% JavaScript 0.4% C++ 0.3% Makefile 0.3% Yacc 0.2% Other 0.7%

     
     
  • 4.41, Аноним (25), 12:12, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Молодец, теперь посмотри как это сделано.
     
     
  • 5.92, Zzzzz (?), 14:11, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрел. Все на Rust, иногда дергаются библиотеки типа libc, но дурашка других в линюхах-то нет.
     

  • 1.24, Аноним (25), 11:53, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Драйвер на руст - это unsafe вызовы libc. Короче это - драйвер на си. Растоадепты, как обычно, всё украли и выдали за своё.
     
  • 1.27, Аноним (27), 11:56, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Исследования сделано для Расто пидов. На гитхаб нет исходников на языке С? Учитывая имеющиеся скудные документации на драйвера в ядре и добавить к этому вырвиглазный синтаксис Rust - после перехода на Rust станет только хуже.
     
  • 1.30, Аноним (30), 11:58, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно больше аргументации в пользу раст? - из перевода неясно, почему же такой вывод. Мне интересен раст, но вот именно в драйверах критична скорость, нет смысла переходить с С.
     
     
  • 2.36, Аноним (43), 12:09, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Памятебезопасность. Если у тебя неограниченное количество программистов с опытом на С в железках, тебе не надо.
     
     
  • 3.42, Аноним (25), 12:13, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Там unsafe понатыкано.
     
     
  • 4.45, Аноним (43), 12:18, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это безопасный ансейф. Этож раст.
     
  • 4.82, red75prim (?), 13:37, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот удивляюсь, зачем в офисах С программистов всякие перила на лестницах, двери в лифтах понатыканы? Где-то даже таблички "мокрый пол" ставят. Внимательно смотри куда идёшь и всё будет в порядке. Unsafe означает: "Наткнулся на перила, подумал и решил, что стоит перепрыгнуть".
     

  • 1.31, Кодер (?), 12:02, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот ведь в "Одноклассниках" люди мучаются с явой, и не знают, какая она медленная для сетевых задач..
    Исходнички бы посмотреть, как эти тестеры с сетью работали...
     
     
  • 2.34, Аноним (25), 12:05, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну открой да посмотри, исходники есть для всех тестов.
     
     
  • 3.90, Аноним (88), 14:11, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В исходниках не написано с какими параметрами запускали виртуальную машину.
     

  • 1.33, Аноним (33), 12:03, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На эрланге есть?
     
  • 1.37, mick (??), 12:10, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ерундой занимаются, а ничего что есть специализированый язык Vala для создания кода с безопасной работой с памятью, и компилируемый/интерпретируемый в чистый C, почему то не включили в обзор, случайность ? не думаю ...
     
     
  • 2.93, red75prim (?), 14:14, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они точно про него слышали? Ищем "LANG_NAME programming language" в гугле. Количество результатов: Vala - 3,740, Ada - 107,000, C - 4,880,000, C# - 721,000, D - 557,000, Nim - 8,990, Rust - 201,000.
     

  • 1.40, exSun (ok), 12:11, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец-то https://imgur.com/NFinaiK
     
     
  • 2.44, Аноним (43), 12:15, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато переносимость.
     

  • 1.49, Ilya Indigo (ok), 12:26, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где C++ в тестах?
     
  • 1.51, Аноним (51), 12:27, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Блин. На JavaScript нельзя писать драйвера. Обидно :(
     
     
  • 2.52, Аноним (51), 12:27, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это кстати шутка, если что
     

  • 1.54, bvs23bkv33 (?), 12:29, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > язык Rust является лучшим кандидатом для разработки драйверов

    сначала культурные люди напишут на расте а потом какой-то бородач перепишет всё на сях и снова все будут пользоваться нормально написанным драйвером потому что он быстрее
    2% тормознутости растового драйвера помноженные на годы использования не стоят того чтоб экономить на нормальном программисте

     
  • 1.56, Аноним (56), 12:34, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Замкнул рейтинг драйвер на языке Python, который смог обработать всего 0.14 млн пакетов в секунду.

    GIL всех схоронил

     
     
  • 2.63, Аноним (53), 12:53, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, почитай новость, они _специально_ сделали драйвер на питоне самым медленным.
     
     
  • 3.79, rshadow (ok), 13:31, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По всей видимости они просто ниасилили написать на питоне. Но ведь это же такой простой язык на котором напишет и макака...
     

  • 1.57, анонимумуму (?), 12:37, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > При написании кода основное внимание уделялось достижению максимально возможной производительности с учётом особенностей каждого языка.
    > Реализация на Python была использована для оценки скорости работы интерпретаторов без JIT и без специфичных оптимизаций (код выполнялся с использованием CPython 3.7 и не был совместим с PyPy, но отмечается, что оптимизация структур хранения данных могла бы повысить производительность примерно в 10 раз).

    Мне одному кажутся эти два абзаца противоречащими друг другу?

     
     
  • 2.59, анонимумуму (?), 12:39, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, ну понятно.

    > Performance is not the primary goal of this (Pytohn - прим. меня) version of our driver, it is the only implementation presented here that is not explicitly optimized for performance. It is meant as a simple prototyping environment for PCIe drivers and as an educational tool

     
     
  • 3.80, rshadow (ok), 13:34, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    То есть, если использовать еще один вариант питона, и подключить нормальные Си библиотеки, то он тоже сможет потягаться.
     

  • 1.58, anonismus (?), 12:38, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > almost matches the speed of the C implementation but with the added features of Go (~10% performance loss, depending on batch sizes and CPU speed)

    Как я и говорил, у Go оверхед в 10-15%, если писать оптимально.

     
  • 1.61, Leo90 (?), 12:51, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    minix3 уже все сделал.
     
  • 1.64, anonismus (?), 12:53, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предоставляемые в Rust возможности позволяют избавиться от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью,

    Через использование 49 unsafe блоков с низкоуровневой работой с памятью? Классно избавились, зачёт.

     
     
  • 2.71, Аноним (43), 13:17, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст более безопасен. Но не полностью) Читай впитывай https://news.ycombinator.com/item?id=16962551
     
  • 2.87, Аноним (87), 14:01, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    unsafe используется для взаимодействия безопасного кода rust с "внешним миром", здесь - API ядра Linux.
    Для желающих разобраться с unsafe есть https://doc.rust-lang.org/nomicon/index.html
     
  • 2.95, kiwinix (?), 14:20, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело в том, что когда ты используешь unsafe ты знаешь что на самом то деле оно безопасно..

    Типа ты понимаешь что творишь.
    Это как указатель что "я знаю что тут возможно выйти за границы буфера, но этого по моему индексу никогда не случится"

    Поэтому да, так безопасно

     

  • 1.68, Мгер (?), 13:02, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    почему с++ нет?
     
     
  • 2.69, Аноним (43), 13:14, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С++ это не нужная надстройка. Тот же раст только с другим синтаксисом. Заодно посмотри в ядре сколько строк на С++  удивись.
     
     
  • 3.70, Мгер (?), 13:17, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > С++ это не нужная надстройка. Тот же раст только с другим синтаксисом.
    > Заодно посмотри в ядре сколько строк на С++  удивись.

    любой язык надстройка над ассемблером. так мне интересно кто лучше раст или с++

     

  • 1.85, Аноним (85), 13:52, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Радует участие OCaml.
     
  • 1.91, Аноним (91), 14:11, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тест по пороизводителность...
    Но, где тест по нагрузке на процессор и тест по потреблению памяти?
     
  • 1.94, svsd_val (ok), 14:14, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они не думают что 2-10% это тоже много, если 1 драйвер - это не страшно а теперь представляем ОС состоящую только из подобных драйверов и все с такими "просадками" производительности ... в итоге получим черепаху которая "нормально" будет работать разве что на дорогих компах ...
     
     
  • 2.96, kiwinix (?), 14:22, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Люблю Раст, но плюсую что просадки производительности 2% для драйвера это многовато..
     
  • 2.98, НяшМяш (ok), 14:42, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя забывать что ОС - это куча других разных вещей. Взять тот же Clear Linux - при тех же самых исходниках умудряется иногда производительность выжимать в несколько раз больше. Если ОС сама по себе не будет давать большого оверхеда, то драйвер медленнее линуксического на 2-10% не будет такой большой проблемой.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру