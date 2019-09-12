Сравнение производительности сетевого драйвера в вариантах на 10 языках программирования

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|2.2, заминированный тапок (?), 11:25, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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как там был один из доводов (в прошлой статье про написание драйверов в Linux на Rust): "...для команд у которых нет достотачных ресурсов для тестирования кода..." или как-то так
так от C# эффективные менеджеры вообще в экстазе будут
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|3.4, Аноним (4), 11:29, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> для команд у которых нет достотачных ресурсов
При наличии рынка труда проблема достаточных ресурсов не существует.
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|4.72, rshadow (ok), 13:20, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть переводя на человеческий: при наличии спроса, предложения всегда будут?
Или даже проще: если все хотят бентли, то конечно все их получат. Да?
</sarcasm>
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|4.101, Аноним (101), 14:53, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какого именно рынка труда, уточни.
Есть очень много гнилых шараг с вантузомакосью и низкими зарплатами, например.
Конечно хорошему специалисту захочется работать там где лучше, а не в первой попавшейся.
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|4.100, Аноним (100), 14:51, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рад, что СИ - лидер. Нужность раста по-прежнему остаётся крайне туманной.
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|2.28, Аноним (28), 11:56, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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С# принудительно за гранты продвигаемый язык. В техническом плане нет никакого смысла его использовать.
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|2.7, Аноним (4), 11:30, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да не-е-ет. Дельфи же. Паскаль - это то, от чего их универские преподы пёрлись.
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|1.8, Аноним (28), 11:32, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Какая-то ангажированная муть.
C# не может быть настолько быстрее Java, Swift, OCaml, по той простой причине, что он не быстрее.
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|2.21, Аноним (21), 11:51, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В неокрепших умах, наверное, C# все же не быстрее Java и пр.
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|3.32, Аноним (28), 12:03, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не быстрее. Смысл его использования вообще стремится к нулю. Только постоянно вливаемое бабло в его пиар создает видимость его востребованности.
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|5.81, Аноним (28), 13:36, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Java не нуждается в популяризации, она прочно удерживает определенные ниши. Это ее недокопию пытаются везде втюхивать, ибо за так нафиг никому не нужна.
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|5.86, Аноним (28), 14:00, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Популярность Java приобрело как решение удешевляющее разработку ПО. Единственное, на начальном этапе у нее была очень унылая производительность.
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|3.47, Аноним (28), 12:21, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тест-то сами смотрели? Где преимущество в скорости у C#?
Идут один в один, за исключением одного теста, что тоже не факт что сделано оптимально.
По моему ясно, что технологически у них схожая реализация соответстввенно и производительность будет сопоставима.
Также производительность зависит от сборщика мусора. Под JVM их есть несколько штук.
Поэтому не следует очаровываться насчет C#. По сравнению с JVM он обладает только известными недостатками. Кто его использует сам на себя накладывает ограничения.
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|4.67, Аноним (67), 12:59, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По сравнению с JVM он обладает ещё и известными (не вам) преимуществами. Например, большим количеством низкоуровневых обёрток. Поэтому в драйвере на C# 39 строк кода на С, а в драйвере на жавке куда больше.
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|5.77, Аноним (28), 13:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это частный случай, не меняющий общего тренда. При необходимости можно скомпилять нативно либу и дергать, что собственно и разумней всего сделать если вы хотите высокую производительность без оговорок.
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|3.55, Аноним (28), 12:31, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Смотрите с пригоранием поосторожней там, так можно и воспламенится. К ожогам прилагайте рекламные буклеты от MS.
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|2.88, Аноним (88), 14:07, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Java по любому использовали какой-то легаси stop-the-world GC иначе я не могу объяснить такой слив С-диез не только по throughput, но и по латенси.
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|3.97, Аноним (28), 14:32, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет никакого разумного объяснения такого прорыва C# и Go. Тоже подозрения, что тупо тормоза GC или условия тестирования кривые.
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|4.99, red75prim (?), 14:43, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Value types в Java есть? Нет. Вот и в исследовании предполагают, что из-за этого.
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|2.18, anonymous (??), 11:48, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Но для этого им (немцам) пришлось бы выучить русский язык, а это, кмк, уже слишком :-)
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|3.22, ryoken (ok), 11:52, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ходят мифы, что в 1С таки есть англ.яз :D. Но российским 1с-писакам он неизвестен :D.
Чёт они про жопоскрипт забыли. Ну и ассемблера нету, для полноты веселья :D.
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|1.10, Аноним (4), 11:34, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Только C. Недавно свои архивы просматривал. Извлек программу - вьювер снимков для одного из первых отечественных томографов, написанную в 1995 году на языке C для MS-DOS. Запустил в 10-ке. Работает! И даже позволяет картинки захватывать в буфер обмена.
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|2.26, proninyaroslav (ok), 11:55, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может ещё C умеет платформо-зависимые компоненты писать переносимыми? В основном не язык определяет долговечность проекта, а голова и руки программиста.
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|3.60, Аноним (60), 12:49, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Видимо на винде было написано. Но скорее всего с прямой работой с WinAPI, вот и совместимо.
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|2.43, Аноним (43), 12:13, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Еще время разработки и зп программиста. Для написания драйвера на С привлеки гуру, который на С лабает 20 лет. Фрика на расте, который в немецкий университетах из сабжа был один. И первокурсник который скачал экзампл драйвера на Го и поправил пару переменных.
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|1.14, vitalif (ok), 11:39, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Блин, я стесняюсь спросить - а КАК они написали драйвер сетевой карты на всех языках, кроме C, Rust и Go? На питоне например? Это как вообще?
Где код посмотреть?
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|2.23, аноним3 (?), 11:53, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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написали внешний подгружаемый модуль, работающий примерно как обычная программа в пространстве пользователя. там жек написано
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|3.50, ыы (?), 12:27, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> внешний подгружаемый модуль
написанный на чем?
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|3.89, vitalif (ok), 14:11, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, спасибо, не осознал что отдельные репозитории
Через mmap и memoryview общаются...
Офигеть, открытие - до этого я в юзерспейсе видел только Intel DPDK, а он работает через vfio-pci / uio_pci_generic, т.е. через специальный драйвер ядра. А тут вроде напрямую
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|1.15, freehck (ok), 11:41, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотелось бы более детального сравнения с ML. Насколько сильно проседает производительность при использовании OCaml и Haskell?
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|1.17, Аноним (28), 11:43, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кто проплатил исследователей, тот и в топе.
Единственное нельзя было сделать победителем Go или C#, это бы не зашло.
Где С++?
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|3.53, Аноним (53), 12:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> отмечается, что оптимизация структур хранения данных могла бы повысить производительность примерно в 10 раз
А что тут предлагать? По моему очевидно какая цена этому «исследованию».
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|3.39, Zzzzz (?), 12:11, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Открыл.
Rust 97.5% Python 0.6% JavaScript 0.4% C++ 0.3% Makefile 0.3% Yacc 0.2% Other 0.7%
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|5.92, Zzzzz (?), 14:11, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посмотрел. Все на Rust, иногда дергаются библиотеки типа libc, но дурашка других в линюхах-то нет.
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|1.24, Аноним (25), 11:53, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Драйвер на руст - это unsafe вызовы libc. Короче это - драйвер на си. Растоадепты, как обычно, всё украли и выдали за своё.
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|1.27, Аноним (27), 11:56, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Исследования сделано для Расто пидов. На гитхаб нет исходников на языке С? Учитывая имеющиеся скудные документации на драйвера в ядре и добавить к этому вырвиглазный синтаксис Rust - после перехода на Rust станет только хуже.
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|1.30, Аноним (30), 11:58, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А можно больше аргументации в пользу раст? - из перевода неясно, почему же такой вывод. Мне интересен раст, но вот именно в драйверах критична скорость, нет смысла переходить с С.
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|2.36, Аноним (43), 12:09, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Памятебезопасность. Если у тебя неограниченное количество программистов с опытом на С в железках, тебе не надо.
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|4.82, red75prim (?), 13:37, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот удивляюсь, зачем в офисах С программистов всякие перила на лестницах, двери в лифтах понатыканы? Где-то даже таблички "мокрый пол" ставят. Внимательно смотри куда идёшь и всё будет в порядке. Unsafe означает: "Наткнулся на перила, подумал и решил, что стоит перепрыгнуть".
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|1.31, Кодер (?), 12:02, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот ведь в "Одноклассниках" люди мучаются с явой, и не знают, какая она медленная для сетевых задач..
Исходнички бы посмотреть, как эти тестеры с сетью работали...
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|3.90, Аноним (88), 14:11, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В исходниках не написано с какими параметрами запускали виртуальную машину.
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|1.37, mick (??), 12:10, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ерундой занимаются, а ничего что есть специализированый язык Vala для создания кода с безопасной работой с памятью, и компилируемый/интерпретируемый в чистый C, почему то не включили в обзор, случайность ? не думаю ...
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|2.93, red75prim (?), 14:14, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А они точно про него слышали? Ищем "LANG_NAME programming language" в гугле. Количество результатов: Vala - 3,740, Ada - 107,000, C - 4,880,000, C# - 721,000, D - 557,000, Nim - 8,990, Rust - 201,000.
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|1.54, bvs23bkv33 (?), 12:29, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> язык Rust является лучшим кандидатом для разработки драйверов
сначала культурные люди напишут на расте а потом какой-то бородач перепишет всё на сях и снова все будут пользоваться нормально написанным драйвером потому что он быстрее
2% тормознутости растового драйвера помноженные на годы использования не стоят того чтоб экономить на нормальном программисте
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|1.56, Аноним (56), 12:34, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Замкнул рейтинг драйвер на языке Python, который смог обработать всего 0.14 млн пакетов в секунду.
GIL всех схоронил
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|2.63, Аноним (53), 12:53, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, почитай новость, они _специально_ сделали драйвер на питоне самым медленным.
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|3.79, rshadow (ok), 13:31, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По всей видимости они просто ниасилили написать на питоне. Но ведь это же такой простой язык на котором напишет и макака...
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|1.57, анонимумуму (?), 12:37, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> При написании кода основное внимание уделялось достижению максимально возможной производительности с учётом особенностей каждого языка.
> Реализация на Python была использована для оценки скорости работы интерпретаторов без JIT и без специфичных оптимизаций (код выполнялся с использованием CPython 3.7 и не был совместим с PyPy, но отмечается, что оптимизация структур хранения данных могла бы повысить производительность примерно в 10 раз).
Мне одному кажутся эти два абзаца противоречащими друг другу?
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|2.59, анонимумуму (?), 12:39, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А, ну понятно.
> Performance is not the primary goal of this (Pytohn - прим. меня) version of our driver, it is the only implementation presented here that is not explicitly optimized for performance. It is meant as a simple prototyping environment for PCIe drivers and as an educational tool
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|3.80, rshadow (ok), 13:34, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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То есть, если использовать еще один вариант питона, и подключить нормальные Си библиотеки, то он тоже сможет потягаться.
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|1.58, anonismus (?), 12:38, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> almost matches the speed of the C implementation but with the added features of Go (~10% performance loss, depending on batch sizes and CPU speed)
Как я и говорил, у Go оверхед в 10-15%, если писать оптимально.
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|1.64, anonismus (?), 12:53, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Предоставляемые в Rust возможности позволяют избавиться от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью,
Через использование 49 unsafe блоков с низкоуровневой работой с памятью? Классно избавились, зачёт.
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|2.95, kiwinix (?), 14:20, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело в том, что когда ты используешь unsafe ты знаешь что на самом то деле оно безопасно..
Типа ты понимаешь что творишь.
Это как указатель что "я знаю что тут возможно выйти за границы буфера, но этого по моему индексу никогда не случится"
Поэтому да, так безопасно
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|2.69, Аноним (43), 13:14, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С++ это не нужная надстройка. Тот же раст только с другим синтаксисом. Заодно посмотри в ядре сколько строк на С++ удивись.
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|3.70, Мгер (?), 13:17, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> С++ это не нужная надстройка. Тот же раст только с другим синтаксисом.
> Заодно посмотри в ядре сколько строк на С++ удивись.
любой язык надстройка над ассемблером. так мне интересно кто лучше раст или с++
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|1.91, Аноним (91), 14:11, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тест по пороизводителность...
Но, где тест по нагрузке на процессор и тест по потреблению памяти?
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|1.94, svsd_val (ok), 14:14, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Они не думают что 2-10% это тоже много, если 1 драйвер - это не страшно а теперь представляем ОС состоящую только из подобных драйверов и все с такими "просадками" производительности ... в итоге получим черепаху которая "нормально" будет работать разве что на дорогих компах ...
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|2.96, kiwinix (?), 14:22, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Люблю Раст, но плюсую что просадки производительности 2% для драйвера это многовато..
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|2.98, НяшМяш (ok), 14:42, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нельзя забывать что ОС - это куча других разных вещей. Взять тот же Clear Linux - при тех же самых исходниках умудряется иногда производительность выжимать в несколько раз больше. Если ОС сама по себе не будет давать большого оверхеда, то драйвер медленнее линуксического на 2-10% не будет такой большой проблемой.
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