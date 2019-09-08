The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов

08.09.2019 10:26

После года разработки увидел свет выпуск децентрализованной web-платформы ZeroNet 0.7, которая предлагает использовать механизмы адресации и верификации Bitcoin в сочетании с технологиями распределённой доставки BitTorrent для создания сайтов, которые невозможно подвергнуть цензуре, подделать или заблокировать. Содержимое сайтов хранится в P2P-сети на машинах посетителей и проверяется по цифровой подписи владельца. Для адресации используются система альтернативных корневых DNS-серверов Namecoin. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv2.

Размещаемые на сайте данные верифицированы и привязаны к учётной записи владельца сайта по аналогии с привязкой кошельков Bitcoin, что также даёт возможность контролировать актуальность информации и обновлять контент в режиме реального времени. Для скрытия IP-адресов может использоваться анонимная сеть Tor, поддержка которой встроена в ZeroNet. Пользователь участвует в раздаче всех сайтов к которым обращался. После загрузки на локальную систему файлы сохраняются в кэше и становятся доступны для раздачи с текущей машины, используя методы, напоминающие BitTorrent.

Для просмотра сайтов ZeroNet достаточно запустить скрипт zeronet.py, после чего в браузере можно открывать сайты через URL "http://127.0.0.1:43110/адрес_zeronet" (например, "http://127.0.0.1:43110/1HeLLo4uzjaLetFx6NMN3PMwF5qbebTf1D"). При открытии сайта программа находит ближайших peer-ов и загружает связанные с запрошенной страницей файлы (html, css, картинки и т.п.). Для создания своего сайта достаточно запустить команду "zeronet.py siteCreate" после чего будет сгенерирован идентификатор сайта и закрытый ключ для подтверждения авторства по цифровой подписи.

Для созданного сайта будет сформирована пустая директория вида "data/1HeLLo4usjaLetFx6NMH5PMwF3qbebTf1D". После изменения содержимого данной директории, требуется заверение новой версии при помощи команды "zeronet.py siteSign идентификатор_сайта" и введения закрытого ключа. Как только новое содержимое будет заверено, требуется анонсировать его командой "zeronet.py sitePublish идентификатор_сайта", чтобы изменённый вариант стал доступен peer-ам (для анонса изменений используется API WebSocket). По цепочке peer-ы проверят целостность новой версии по цифровой подписи, загрузят новое содержимое и передадут другим peer-ам.

Основные возможности:

  • Отсутствие единой точки отказа - сайт остаётся доступен, если в раздаче имеется хотя бы один peer;
  • Отсутствие эталонного хранилища сайта - сайт невозможно закрыть отключив хостинг, так как данные размещены на всех машинах посетителей;
  • Вся ранее просмотренная информация имеется в кэше и доступна с текущей машины в режиме offline, без выхода в глобальную сеть.
  • Поддержка обновления содержимого в режиме реального времени;
  • Возможность адресации через регистрацию домена в зоне ".bit";
  • Работа без предварительной настройки - достаточно распаковать архив с ПО и запустить один скрипт;
  • Возможность клонирования сайтов в один клик;
  • Беспарольная авторизация на основе формата BIP32: учётная запись защищена тем же криптографическим методом, что и криптовалюта Bitcoin;
  • Встроенный SQL-сервер с функциями P2P-синхронизации данных;
  • Возможность использования Tor для анонимности и полная поддержка использования скрытых сервисов Tor (.onion) вместо IPv4-адресов;
  • Поддержка TLS-шифрования;
  • Автоматическая доступность через uPnP;
  • Возможность прикрепление к сайту нескольких авторов, имеющих разные цифровые подписи;
  • Наличие плагина для создания многопользовательских конфигураций (openproxy);
  • Поддержка трансляции новостных лент;
  • Работа в любых браузерах и операционных системах.



Основные изменения в ZeroNet 0.7

  • Код переработан для поддержки Python3, обеспечена совместимость с Python 3.4-3.8;
  • Реализован защищённый режим синхронизации БД;
  • По возможности прекращена поставка в основном составе сторонних библиотек в пользу внешних зависимостей;
  • В 5-10 раз ускорен код для верификации цифровых подписей (задействована библиотека libsecp256k1;
  • Добавлена рандомизация уже сгенерированных сертификатов для обхода фильтров;
  • Обновлён код P2P, который переведён на использование протокола ZeroNet;
  • Добавлен режим работы в Offline;
  • Добавлен плагин UiPluginManager для установки и управления сторонними плагинами;
  • Обеспечена полная поддержка OpenSSL 1.1;
  • При соединении с peer-ами задействованы фиктивные записи SNI и ALPN, чтобы сделать соединения более похожими на обращения к обычным сайтам по HTTPS;

В тот же день, что и релиз ZeroNet 0.7.0 сформировано обновление 0.7.1, в котором устранена опасная уязвимость, которая потенциально позволяет организовать выполнение кода на стороне клиента. Из-за ошибки в коде отрисовки переменных шаблонов, открытый внешний сайт может установить соединение к системе клиента через WebSocket с неограниченными правами ADMIN/NOSANDBOX, что даёт возможность изменить параметры конфигурации и добиться выполнения своего кода на компьютере пользователя через манипуляции с параметром open_browser. Уязвимость проявляется в ветке 0.7, а также в экспериментальных сборках начиная с ревизии 4188 (изменение внесено 20 дней назад).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/zeron...)
  2. OpenNews: Доступен GNUnet 0.11, фреймворк для построения защищённых P2P-сетей
  3. OpenNews: Открытый проект AllJoyn нацелен на создание P2P-сети из мобильных устройств
  4. OpenNews: Unhosted - новый подход к созданию веб-приложений с децентрализацией пользовательских данных
  5. OpenNews: Проект Darknet по созданию свободного интернета с помощью беспроводных mesh-сетей
  6. OpenNews: Анонсирован GitTorrent для доступа к Git-репозиториям при помощи BitTorrent
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: zeronet, p2p, bitcoin, torrent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:43, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это же так можно и лентач новый сделать
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:44, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Вот так придумывают изощрённые схемы и применяют сверхнадёжное шифрование, а ларчик открывается через RCE на стороне клиента :-)
    С Tor Browser было тоже самое, когда ФБР лет пять назад использовало RCE дыры в Firefox для деанонимизации.
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 10:57, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    новость не читай @ сразу отвечай.

    Суть данной приблуды не в анонимизации и йоба шифровании, а в возможности в два счета поднять сайтик на локалхосте, контент которого будет доступен даже если админ заскучает и забьет на это дело - главное чтобы хоть один пользователь был жив. Оно скорее не к торам всяким ближе, а к ipfs

     
     
  • 3.17, forum reader (?), 13:21, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >сайтик на локалхосте, контент которого будет доступен даже если админ заскучает и забьет на это дело - главное чтобы хоть один пользователь был жив.

    Т.е. если некто разместит 100 гигов ЦП прона, посадят всех?

    >сайтик на локалхосте, контент которого будет доступен даже если админ заскучает и забьет на это дело  

    "Мама, я скачал весь интернет!"

    >сайтик на локалхосте, контент которого будет доступен даже если админ заскучает и забьет на это дело - главное чтобы хоть один пользователь был жив.

    А если каждый пользователь разместит по 100 гигов, в выигрыше будут производители HDD.
    /me открыл торговый терминал и начал покупать акции.

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 13:40, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сударь, вы вообще не поняли суть ZeroNet'a.
     
     
  • 5.28, forum reader (?), 15:38, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сударь, вы вообще не поняли суть ZeroNet'a.

    Ну так расскажите, сударь.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:55, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но ведь разработчики тора просят не гонять торренты через тор.

    А тут встроили тор в торрент клиент, лол.

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 11:01, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    разработчики тора просят не гонять торренты, потому что один фильмец весит как несколько тысяч веб страниц. "Экономически не выгодно", так сказать.

    Тут же - тот же веб, только в профиль

     
     
  • 3.15, AnonPlus (?), 13:13, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> разработчики тора просят не гонять торренты, потому что один фильмец весит как несколько тысяч веб страниц.

    Нет, не по этому. А потому, что Tor это HTTP-прокси. Т.е. через Tor пойдет трафик до торрент-трекера.
    https://habr.com/en/post/250851/

    UDP-трафик, которым обмениваются пиры пойдет напрямую и засветит твой адрес всем участникам файлообмена.

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 15:35, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смотря, как клиент настроить. Можно и сами файлы через тор качать.
     
  • 2.8, Аноним (-), 11:49, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут контент кэшируется локально, так что это даже эффективнее чем через торбраузер сайты открывать, по нагрузке.
     

  • 1.6, anonymous (??), 11:02, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хех, а ещё бывает такая фигня (ZeroNet в IPFS-е): https://gitlab.com/ipzn/ipzn/wikis/home
     
     
  • 2.29, Аноним (-), 16:29, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это поделие не имеет отношения к ZN.
     

  • 1.7, Anonymoustus (ok), 11:45, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Налетай на наш бесплатный майнер! Модные сайтики в придачу! Есть оформление с розовыми поняшками.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 11:50, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет там майнера
     
     
  • 3.10, Anonymoustus (ok), 11:51, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Нет там майнера

    Даже без майнера? Не модно, не молодёжно!

     
     
  • 4.12, Анонимный Селебрити (?), 12:36, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь он пихтоне!
     
     
  • 5.13, Anonymoustus (ok), 12:38, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но ведь он пихтоне!

    Мало! Надо переписать на жлобоскрипте и запускать с электрона.

     

  • 1.11, IdeaFix (ok), 12:02, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очередной даркнет. Сколько их уже таких...
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:42, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший вопрос, хотелось полный список.
    Добавлю от себя https://switching.social/ethical-alternatives-to-the-internet/
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:18, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С разморозкой, ZeroNet сто лет в обед.
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 14:02, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всего-то пять лет.
     

  • 1.18, 4eburashk (?), 13:26, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как быть с правовой стороной?
    Ну вот я залью зеркало какого-нить сайта (типа сбербанка или опеннета) и я стал хозяином.
    И как смогут реальные владельцы вернуть или удалить или заблокировать это поделие?
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 14:03, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    могут поныть в твиттере по этому поводу
     
  • 2.22, Аноним (19), 14:23, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > вернуть

    Кто-то у кого-то что-то отбирал? Copying isn't theft.

    > И как смогут реальные владельцы вернуть или удалить или заблокировать это поделие?

    Никак. Ну, могу разве что подобрать приватный ключ брутфорсом. За 50-70 тысяч лет может и справятся.

     
  • 2.23, And (??), 14:41, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В "правовой" парадигме нет собственности на мысли и слова. Есть только право авторства. Собственности на это нет.
     

  • 1.24, Kron73 (?), 15:05, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ричард Столман положительно отзывался о ZeroNet.
    Я поставил на свою Убунточку и остался доволен
     
     
  • 2.26, Аноним (19), 15:20, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ричард Столман положительно отзывался о ZeroNet.

    Ссылку в студию. Поиск ничего не дал.

     

  • 1.25, Аноним (25), 15:12, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нормальный подгон для школьного софта
     
  • 1.30, Онаним (?), 16:47, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы это поделие было не на пыхтоне, был бы смысл пробовать. А так - ну ок, пусть будет.
     
     
  • 2.32, Аноним84701 (ok), 17:21, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если бы это поделие было не на пыхтоне, был бы смысл пробовать.

    Немодно, нужно было на Электроне? Спасибо, но …

    Просто это -- продолжение традиций BitTorrent.  
    Там тоже первый клиент на питоне был и только когда стало ясно, что торренты как концепция "взлетели", а не оказались одним из многих дюжин (если не сотен -- на P2P когда-то настоящая "мода" была и представляли их целыми пачками) теоретствований "вот так оно точно заработает! Должно!"

     

  • 1.31, OpenEcho (?), 17:16, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это слишком стремно:

    >устранена опасная уязвимость, которая потенциально позволяет организовать выполнение кода на стороне клиента. Из-за ошибки в коде отрисовки переменных шаблонов, открытый внешний сайт может установить соединение к системе клиента через WebSocket с неограниченными правами ADMIN/NOSANDBOX, что даёт возможность изменить параметры конфигурации и добиться выполнения своего кода на компьютере пользователя

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру