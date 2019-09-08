Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов

|
|1.2, Аноним (2), 10:44, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
|
Вот так придумывают изощрённые схемы и применяют сверхнадёжное шифрование, а ларчик открывается через RCE на стороне клиента :-)
С Tor Browser было тоже самое, когда ФБР лет пять назад использовало RCE дыры в Firefox для деанонимизации.
|
|
|
|2.4, Аноним (-), 10:57, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
новость не читай @ сразу отвечай.
Суть данной приблуды не в анонимизации и йоба шифровании, а в возможности в два счета поднять сайтик на локалхосте, контент которого будет доступен даже если админ заскучает и забьет на это дело - главное чтобы хоть один пользователь был жив. Оно скорее не к торам всяким ближе, а к ipfs
|
|
|
|3.17, forum reader (?), 13:21, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>сайтик на локалхосте, контент которого будет доступен даже если админ заскучает и забьет на это дело - главное чтобы хоть один пользователь был жив.
Т.е. если некто разместит 100 гигов ЦП прона, посадят всех?
>сайтик на локалхосте, контент которого будет доступен даже если админ заскучает и забьет на это дело
"Мама, я скачал весь интернет!"
>сайтик на локалхосте, контент которого будет доступен даже если админ заскучает и забьет на это дело - главное чтобы хоть один пользователь был жив.
А если каждый пользователь разместит по 100 гигов, в выигрыше будут производители HDD.
/me открыл торговый терминал и начал покупать акции.
|
|1.3, Аноним (3), 10:55, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Но ведь разработчики тора просят не гонять торренты через тор.
А тут встроили тор в торрент клиент, лол.
|
|
|
|2.5, Аноним (-), 11:01, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
разработчики тора просят не гонять торренты, потому что один фильмец весит как несколько тысяч веб страниц. "Экономически не выгодно", так сказать.
Тут же - тот же веб, только в профиль
|
|
|
|3.15, AnonPlus (?), 13:13, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> разработчики тора просят не гонять торренты, потому что один фильмец весит как несколько тысяч веб страниц.
Нет, не по этому. А потому, что Tor это HTTP-прокси. Т.е. через Tor пойдет трафик до торрент-трекера.
https://habr.com/en/post/250851/
UDP-трафик, которым обмениваются пиры пойдет напрямую и засветит твой адрес всем участникам файлообмена.
|
|
|
|4.27, Аноним (27), 15:35, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Смотря, как клиент настроить. Можно и сами файлы через тор качать.
|
|2.8, Аноним (-), 11:49, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут контент кэшируется локально, так что это даже эффективнее чем через торбраузер сайты открывать, по нагрузке.
|
|1.7, Anonymoustus (ok), 11:45, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Налетай на наш бесплатный майнер! Модные сайтики в придачу! Есть оформление с розовыми поняшками.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.13, Anonymoustus (ok), 12:38, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Но ведь он пихтоне!
Мало! Надо переписать на жлобоскрипте и запускать с электрона.
|
|1.18, 4eburashk (?), 13:26, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А как быть с правовой стороной?
Ну вот я залью зеркало какого-нить сайта (типа сбербанка или опеннета) и я стал хозяином.
И как смогут реальные владельцы вернуть или удалить или заблокировать это поделие?
|
|
|
|2.22, Аноним (19), 14:23, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> вернуть
Кто-то у кого-то что-то отбирал? Copying isn't theft.
> И как смогут реальные владельцы вернуть или удалить или заблокировать это поделие?
Никак. Ну, могу разве что подобрать приватный ключ брутфорсом. За 50-70 тысяч лет может и справятся.
|
|2.23, And (??), 14:41, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В "правовой" парадигме нет собственности на мысли и слова. Есть только право авторства. Собственности на это нет.
|
|1.24, Kron73 (?), 15:05, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ричард Столман положительно отзывался о ZeroNet.
Я поставил на свою Убунточку и остался доволен
|
|
|
|2.26, Аноним (19), 15:20, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Ричард Столман положительно отзывался о ZeroNet.
Ссылку в студию. Поиск ничего не дал.
|
|1.30, Онаним (?), 16:47, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если бы это поделие было не на пыхтоне, был бы смысл пробовать. А так - ну ок, пусть будет.
|
|
|
|2.32, Аноним84701 (ok), 17:21, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если бы это поделие было не на пыхтоне, был бы смысл пробовать.
Немодно, нужно было на Электроне? Спасибо, но …
Просто это -- продолжение традиций BitTorrent.
Там тоже первый клиент на питоне был и только когда стало ясно, что торренты как концепция "взлетели", а не оказались одним из многих дюжин (если не сотен -- на P2P когда-то настоящая "мода" была и представляли их целыми пачками) теоретствований "вот так оно точно заработает! Должно!"
|
|1.31, OpenEcho (?), 17:16, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это слишком стремно:
>устранена опасная уязвимость, которая потенциально позволяет организовать выполнение кода на стороне клиента. Из-за ошибки в коде отрисовки переменных шаблонов, открытый внешний сайт может установить соединение к системе клиента через WebSocket с неограниченными правами ADMIN/NOSANDBOX, что даёт возможность изменить параметры конфигурации и добиться выполнения своего кода на компьютере пользователя
|