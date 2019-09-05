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Критическая уязвимость в Exim, позволяющая удалённо выполнить код с правами root

05.09.2019 07:33

Разработчики почтового сервера Exim уведомили пользователей о выявлении критической уязвимости (CVE-2019-15846), позволяющей локальному или удалённому атакующему добиться выполнения своего кода на сервере с правами root. Пока не зафиксировано публично доступных эксплоитов для данной проблемы, но выявившие уязвимость исследователи подготовили предварительный прототип эксплоита.

На 6 сентября (13:00 MSK) намечен скоординированный с дистрибутивами выпуск обновлений пакетов и публикация корректирующего релиза Exim 4.92.2. До этого времени детальная информация о проблеме не подлежит разглашению. Всем пользователям Exim необходимо подготовиться к экстренной установке внепланового обновления.

В этом году это третья критическая уязвимость в Exim. В соответствии с сентябрьским автоматизированным опросом более двух миллионов почтовых серверов, доля Exim составляет 57.13% (год назад 56.99%), Postfix используется на 34.7% (34.11%) почтовых серверов, Sendmail - 3.94% (4.24%), Microsoft Exchange - 0.53% (0.68%).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Обновление Exim 4.92.1 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Предупреждение о критической уязвимости в Exim
  4. OpenNews: Массовая атака на уязвимые почтовые серверы на основе Exim
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в Exim, позволяющая выполнить код на сервере с правами root
  6. OpenNews: Опубликован метод эксплуатации уязвимости в коде разбора блоков BASE64 в Exim
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: exim
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  • 1.1, Аноним (1), 07:52, 05/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    "Всем пользователям Exim необходимо подготовиться к экстренной установке внепланового обновления."
    Всегда готов! Давно уже снёс это сито со всех серваков и vps
     
     
  • 2.10, пох. (?), 09:40, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    десяточку поставил, как все - или как пацан, краденую 2019 с "desktop expirience" ?
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:02, 05/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Шо, опять?
     
     
  • 2.3, iPahcae6 (?), 08:31, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зашел задать этот же вопрос
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:32, 05/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Переходите на qmail или его новый fork
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:45, 05/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора переписывать на RUST!!!

    /me Ушел переписывать exim на RUST. Вернусь к 2789 году

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:04, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я вот тоже подумал, но почему-то подумал о более реалистичном языке вроде Golang.
     
     
  • 3.12, пох. (?), 09:42, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к 2300му успеть должен, наверное.
    Правда, как обычно бывает с поделками на игогошечке, оно будет уметь рисовать красивую веб-страничку статуса, а почту принимать и, главное - доставлять пользователям - как-нибудь в следующем релизе.
     

  • 1.7, Линь ВиньДно (?), 09:10, 05/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Конечно необходимо подготовится. Морально. В пятницу обновление накатывать.
     
  • 1.8, suffix (ok), 09:31, 05/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё равно ничего лучше exim нет. Так что накатим обновления и будем жить дальше спокойно :)
     
     
  • 2.9, gogo (?), 09:39, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то успеет обновиться, кто-то - нет...
    Но почему-то жить стало в принципе не спокойно, после такой очередной дыры (
     
  • 2.11, Онанимус (?), 09:42, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Троллинг засчитан!
     
  • 2.13, Аноним (5), 09:43, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Всё равно ничего лучше exim нет. Так что накатим обновления и будем жить дальше спокойно :)

    Забавно, я тоже самое постоянно слышу про Windows.

     
     
  • 3.14, пох. (?), 09:52, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что это - правда.

    так и живем.

     
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