Критическая уязвимость в Exim, позволяющая удалённо выполнить код с правами root

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|1.1, Аноним (1), 07:52, 05/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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"Всем пользователям Exim необходимо подготовиться к экстренной установке внепланового обновления."
Всегда готов! Давно уже снёс это сито со всех серваков и vps
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|2.10, пох. (?), 09:40, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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десяточку поставил, как все - или как пацан, краденую 2019 с "desktop expirience" ?
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|1.5, Аноним (5), 08:45, 05/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пора переписывать на RUST!!!
/me Ушел переписывать exim на RUST. Вернусь к 2789 году
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|2.6, Аноним (6), 09:04, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я вот тоже подумал, но почему-то подумал о более реалистичном языке вроде Golang.
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|3.12, пох. (?), 09:42, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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к 2300му успеть должен, наверное.
Правда, как обычно бывает с поделками на игогошечке, оно будет уметь рисовать красивую веб-страничку статуса, а почту принимать и, главное - доставлять пользователям - как-нибудь в следующем релизе.
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|1.8, suffix (ok), 09:31, 05/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Всё равно ничего лучше exim нет. Так что накатим обновления и будем жить дальше спокойно :)
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|2.9, gogo (?), 09:39, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то успеет обновиться, кто-то - нет...
Но почему-то жить стало в принципе не спокойно, после такой очередной дыры (
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|2.13, Аноним (5), 09:43, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Всё равно ничего лучше exim нет. Так что накатим обновления и будем жить дальше спокойно :)
Забавно, я тоже самое постоянно слышу про Windows.
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