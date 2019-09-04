Госучреждения Франции, Германии, Швеции и Нидерландов переходят на платформу Nextcloud

Разработчики свободной облачной платформы Nextcloud сообщили, что всё больше учреждений и компаний из Евросоюза отказываются от использования централизованных облачных систем в пользу приватных облачных хранилищ, развёрнутых на собственных мощностях. В основном европейские организации мигрируют с публичных облачных систем для соответствия требованиям закона GDPR и из-за юридических проблем, вызванных применением в США закона Cloud Act, определяющего меры доступа правоохранительных органов к данным пользователей в облачных хранилищах, принадлежащих американским компаниям, независимо от территориального размещения дата-центров (большинство публичных облачных платформ поддерживаются американскими компаниями).

Nextcloud позволяет развернуть в своей сети полноценное облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, а также предлагающего такие сопутствующие функции, как средства для совместного редактирования документов, ведения видеооконференций, обмена сообщениями и, начиная с текущего выпуска, интеграцией функций для создания децентрализованной социальной сети. Внедрением собственных облачных систем на базе Nextcloud в настоящее время занимаются Министерство внутренних дел Франции, Федеральное правительство Германии, Министерство образования Нидерландов и правительственные учреждения Швеции.

МВД Франции находится в процессе внедрения решение на базе Nextcloud, которое сможет масштабироваться до 300 тысяч пользователей и применяться для безопасного обмена файлами и организации совместного редактирования документов. В агентстве социального страхования Швеции платформа Nextcloud задействована для организации системы обмена сообщениями и файлового хранилища с поддержкой сквозного шифрования. В правительстве Германии на базе Nextcloud формируется среда для организации совместной работы и обмена данными.



