Госучреждения Франции, Германии, Швеции и Нидерландов переходят на платформу Nextcloud

1.1 , Дед ( ?? ), 08:52, 04/09/2019 [ответить] –4 + / – Снова бабки пилят как с переходом на Linux, потом скажут тяжело мы не поняли не научились и снова на какой нить приоритетный клауд! а денежки селяви потрачены вопрос куда только ну вы сами в курсе :D

2.3 , Sluggard ( ok ), 08:56, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > ну вы сами в курсе :D Что ты у Амазон и Диджитал Оушен на полставки тут комментишь? Ага. :)

3.6 , Дед ( ?? ), 09:06, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не палюсь же ну я скидочку сделаю :D



1.2 , Sluggard ( ok ), 08:55, 04/09/2019 [ответить] + / – > Разработчики свободной облачной платформы Nextcloud сообщили, что всё больше учреждений и компаний из Евросоюза отказываются от использования централизованных облачных систем в пользу развёрнутых на собственных мощностях облачных хранилищ. Не очень понятно, почему какие-то учреждения вообще использовали или используют облака от чужого дядя. А новость позитивная. Для Евросоюза.

1.4 , Иван ( ?? ), 09:01, 04/09/2019 [ответить] –1 + / – php рулит

1.5 , Anonymoustus ( ok ), 09:05, 04/09/2019 [ответить] + / – Что в «облаке», то не твоё. Зачем госучреждениям этот геморрой? Небось наняли на работу модных дырвжопсов.