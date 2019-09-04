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Госучреждения Франции, Германии, Швеции и Нидерландов переходят на платформу Nextcloud

04.09.2019 08:42

Разработчики свободной облачной платформы Nextcloud сообщили, что всё больше учреждений и компаний из Евросоюза отказываются от использования централизованных облачных систем в пользу приватных облачных хранилищ, развёрнутых на собственных мощностях. В основном европейские организации мигрируют с публичных облачных систем для соответствия требованиям закона GDPR и из-за юридических проблем, вызванных применением в США закона Cloud Act, определяющего меры доступа правоохранительных органов к данным пользователей в облачных хранилищах, принадлежащих американским компаниям, независимо от территориального размещения дата-центров (большинство публичных облачных платформ поддерживаются американскими компаниями).

Nextcloud позволяет развернуть в своей сети полноценное облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, а также предлагающего такие сопутствующие функции, как средства для совместного редактирования документов, ведения видеооконференций, обмена сообщениями и, начиная с текущего выпуска, интеграцией функций для создания децентрализованной социальной сети. Внедрением собственных облачных систем на базе Nextcloud в настоящее время занимаются Министерство внутренних дел Франции, Федеральное правительство Германии, Министерство образования Нидерландов и правительственные учреждения Швеции.

МВД Франции находится в процессе внедрения решение на базе Nextcloud, которое сможет масштабироваться до 300 тысяч пользователей и применяться для безопасного обмена файлами и организации совместного редактирования документов. В агентстве социального страхования Швеции платформа Nextcloud задействована для организации системы обмена сообщениями и файлового хранилища с поддержкой сквозного шифрования. В правительстве Германии на базе Nextcloud формируется среда для организации совместной работы и обмена данными.

  1. Главная ссылка к новости (https://nextcloud.com/blog/eu-...)
  2. OpenNews: Выпуск облачного хранилища Nextcloud 15 с реализацией социальной сети
  3. OpenNews: Доступна коммуникационная система Nextcloud Talk с поддержкой видеовызовов
  4. OpenNews: Первый выпуск облачного хранилища Nextcloud, форка ownCloud
  5. OpenNews: Основатель и ключевые разработчики ownCloud создали форк проекта
  6. OpenNews: Компания ownCloud отреагировала на создание форка
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: nextcloud
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  • 1.1, Дед (??), 08:52, 04/09/2019 [ответить]  
    		• –4 +/
    Снова бабки пилят как с переходом на Linux, потом скажут тяжело мы не поняли не научились и снова на какой нить приоритетный клауд! а денежки селяви потрачены вопрос куда только ну вы сами в курсе :D
     
     
  • 2.3, Sluggard (ok), 08:56, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ну вы сами в курсе :D

    Что ты у Амазон и Диджитал Оушен на полставки тут комментишь? Ага. :)

     
     
  • 3.6, Дед (??), 09:06, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не палюсь же ну я скидочку сделаю :D
     

  • 1.2, Sluggard (ok), 08:55, 04/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Разработчики свободной облачной платформы Nextcloud сообщили, что всё больше учреждений и компаний из Евросоюза отказываются от использования централизованных облачных систем в пользу развёрнутых на собственных мощностях облачных хранилищ.

    Не очень понятно, почему какие-то учреждения вообще использовали или используют облака от чужого дядя. А новость позитивная. Для Евросоюза.

     
  • 1.4, Иван (??), 09:01, 04/09/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    php рулит
     
  • 1.5, Anonymoustus (ok), 09:05, 04/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Что в «облаке», то не твоё. Зачем госучреждениям этот геморрой? Небось наняли на работу модных дырвжопсов.
     
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