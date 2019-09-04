Mozilla не станет переносить все ограничения API WebExtensions из нового манифеста Chrome

Компания Mozilla объявила, что несмотря на использование в Firefox системы дополнений на основе API WebExtensions, разработчики не намерены полностью следовать будущей третьей редакции манифеста на дополнения Chrome. В частности, в Firefox будет продолжена поддержка блокирующего режима работы API webRequest, позволяющего менять принимаемый контент на лету и востребованного в блокировщиках рекламы и системах фильтрации контента. Основной идеей перехода на API WebExtensions была унификация технологии разработки дополнений для Firefox и Chrome, поэтому в текущем виде в Firefox почти на 100% обеспечена совместимость с актуальной второй версией манифеста Chrome. Манифест определяет перечень возможностей и ресурсов, предоставляемых дополнениям. Из-за внесения в третью версию манифеста ограничительных мер, негативно воспринимаемых разработчикам дополнений, Mozilla отойдёт от практики полного следования манифесту и не будет переносить в Firefox изменения, нарушающие совместимость с дополнениями. Напомним, что несмотря на все возражения, компания Google намерена прекратить поддержку в Chrome блокирующего режима работы API webRequest, ограничив его режимом только для чтения и предложив для фильтрации контента новый декларативный API declarativeNetRequest. Если API webRequest позволял подключать собственные обработчики, имеющие полный доступ к сетевым запросам и способные на лету модифицировать трафик, новый API declarativeNetRequest предоставляет доступ к готовому универсальному встроенному движку для фильтрации, самостоятельно обрабатывающему правила блокировки, не разрешающему использовать собственные алгоритмы фильтрации и не позволяющему задавать сложные правила, перекрывающие друг друга в зависимости от условий. Mozilla также оценивает целесообразность переноса в Firеfox поддержки некоторые других изменений из третьей версии манифеста Chrome, нарушающих совместимость с дополнениями: Переход к выполнению Service workers в форме фоновых процессов, что потребует от разработчиков изменения кода некоторых дополнений. Несмотря на то, что новый метод более оптимален с точки зрения производительности, Mozilla рассматривает возможность сохранения поддержки выполнения фоновых страниц.

Новая гранулированная модель запроса полномочий - дополнение не сможет активироваться сразу для всех страниц (убрано полномочие "all_urls"), а будет работать только в контексте активной вкладки, т.е. пользователю понадобиться подтверждать работу дополнения для каждого сайта. Mozilla исследует пути усиления контроля доступа, не отвлекающие постоянно пользователя.

Изменение обработки Cross-origin запросов - в соответствии с новым манифестом на скрипты обработки контента будут распространяться те же ограничения полномочий, что и для основной страницы, в которую эти скрипты внедряются (например, если страница не имеет доступа к API определению местоположения, то и скрипт дополнения также не получит этот доступ). Изменение планируется реализовать в Firefox.

Запрет выполнения кода, загруженного с внешних серверов (речь про ситуации, когда дополнение подгружает и выполняет внешний код). В Firefox уже применяется блокировка внешнего кода и разработчики Mozilla не против усилить подобную защиту, применяя дополнительные техники отслеживания загрузок кода, предлагаемые в третьей версии манифеста.



