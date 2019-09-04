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Mozilla не станет переносить все ограничения API WebExtensions из нового манифеста Chrome

04.09.2019 07:25

Компания Mozilla объявила, что несмотря на использование в Firefox системы дополнений на основе API WebExtensions, разработчики не намерены полностью следовать будущей третьей редакции манифеста на дополнения Chrome. В частности, в Firefox будет продолжена поддержка блокирующего режима работы API webRequest, позволяющего менять принимаемый контент на лету и востребованного в блокировщиках рекламы и системах фильтрации контента.

Основной идеей перехода на API WebExtensions была унификация технологии разработки дополнений для Firefox и Chrome, поэтому в текущем виде в Firefox почти на 100% обеспечена совместимость с актуальной второй версией манифеста Chrome. Манифест определяет перечень возможностей и ресурсов, предоставляемых дополнениям. Из-за внесения в третью версию манифеста ограничительных мер, негативно воспринимаемых разработчикам дополнений, Mozilla отойдёт от практики полного следования манифесту и не будет переносить в Firefox изменения, нарушающие совместимость с дополнениями.

Напомним, что несмотря на все возражения, компания Google намерена прекратить поддержку в Chrome блокирующего режима работы API webRequest, ограничив его режимом только для чтения и предложив для фильтрации контента новый декларативный API declarativeNetRequest. Если API webRequest позволял подключать собственные обработчики, имеющие полный доступ к сетевым запросам и способные на лету модифицировать трафик, новый API declarativeNetRequest предоставляет доступ к готовому универсальному встроенному движку для фильтрации, самостоятельно обрабатывающему правила блокировки, не разрешающему использовать собственные алгоритмы фильтрации и не позволяющему задавать сложные правила, перекрывающие друг друга в зависимости от условий.

Mozilla также оценивает целесообразность переноса в Firеfox поддержки некоторые других изменений из третьей версии манифеста Chrome, нарушающих совместимость с дополнениями:

  • Переход к выполнению Service workers в форме фоновых процессов, что потребует от разработчиков изменения кода некоторых дополнений. Несмотря на то, что новый метод более оптимален с точки зрения производительности, Mozilla рассматривает возможность сохранения поддержки выполнения фоновых страниц.
  • Новая гранулированная модель запроса полномочий - дополнение не сможет активироваться сразу для всех страниц (убрано полномочие "all_urls"), а будет работать только в контексте активной вкладки, т.е. пользователю понадобиться подтверждать работу дополнения для каждого сайта. Mozilla исследует пути усиления контроля доступа, не отвлекающие постоянно пользователя.
  • Изменение обработки Cross-origin запросов - в соответствии с новым манифестом на скрипты обработки контента будут распространяться те же ограничения полномочий, что и для основной страницы, в которую эти скрипты внедряются (например, если страница не имеет доступа к API определению местоположения, то и скрипт дополнения также не получит этот доступ). Изменение планируется реализовать в Firefox.
  • Запрет выполнения кода, загруженного с внешних серверов (речь про ситуации, когда дополнение подгружает и выполняет внешний код). В Firefox уже применяется блокировка внешнего кода и разработчики Mozilla не против усилить подобную защиту, применяя дополнительные техники отслеживания загрузок кода, предлагаемые в третьей версии манифеста.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Google продолжает настаивать на ограничении API, востребованного в блокировщиках рекламы
  3. OpenNews: Оценка производительности браузерных дополнений для блокировки рекламы
  4. OpenNews: От изменения манифеста Chrome пострадают и дополнения для обеспечения безопасности и приватности
  5. OpenNews: Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, firefox, manifest, webextension
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.2, timur.davletshin (ok), 08:06, 04/09/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    Всё правильно сделали.
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:16, 04/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    >Изменение обработки Cross-origin запросов - в соответствии с новым манифестом на скрипты обработки контента будут распространяться те же ограничения полномочий, что и для основной страницы, в которую эти скрипты внедряются (например, если страница не имеет доступа к API определению местоположения, то и скрипт дополнения также не получит этот доступ). Изменение планируется реализовать в Firefox.

    Но зачем?  Контент-скрипт может это обойти, обратившись к бэкграунд-скрипту или сняв со вкладок, где это разрешено. Это - лишняя задержка на IPC. Логично было бы явно расширить разрешения WebExtensions расширениями для страниц.

     
     
  • 2.6, huec (?), 08:57, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще они снова забыли о космической радиации.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:34, 04/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ещё рано говорить о чём то. Одни "рассматривает", "исследует", "оценивает целесообразность".
     
  • 1.5, m (??), 08:50, 04/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Как посмотреть отредактированную версию новости?
    Исправляешь текст, а его же до тебя исправили :)
     

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