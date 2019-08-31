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Очередные 4 уязвимости в Ghostscript

31.08.2019 10:18

Спустя две недели с момента обнаружения прошлой критической проблемы в Ghostscript выявлены ещё 4 похожие уязвимости (CVE-2019-14811, CVE-2019-14812, CVE-2019-14813, CVE-2019-14817), которые позволяют через создание ссылки на ".forceput" обойти режим изоляции "-dSAFER". При обработке специально оформленных документов атакующий может получить доступ к содержимому ФС и добиться выполнения произвольного кода в системе (например, через добавление команд в ~/.bashrc или ~/.profile). Исправление доступно в виде патчей (1, 2). За появлением обновления пакетов в дистрибутивах можно проследить на данных страницах: Debian, Fedora, Ubuntu, SUSE/openSUSE, RHEL, Arch, ROSA, FreeBSD.

Напомним, что уязвимости в Ghostscript представляют повышенную опасность, так как данный пакет используется во многих популярных приложениях для обработки форматов PostScript и PDF. Например, Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе, при фоновой индексации данных и при преобразовании изображений. Для успешной атаки во многих случаях достаточно просто загрузить файл с эксплоитом или просмотреть каталог с ним в Nautilus. Уязвимости в Ghostscript также можно эксплуатировать через обработчики изображений на базе пакетов ImageMagick и GraphicsMagick, передав в них JPEG или PNG-файл, в котором вместо картинки находится код PostScript (такой файл будет обработан в Ghostscript, так как MIME-тип распознаётся по содержимому, а не полагаясь на расширение).

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/oss-sec/2...)
  2. OpenNews: Новая уязвимость в Ghostscript
  3. OpenNews: Очередные критические уязвимости в Ghostscript
  4. OpenNews: Новая критическая уязвимость в Ghostscript, эксплуатируемая через ImageMagick
  5. OpenNews: В Ghostscript 9.26 устранена очередная порция уязвимостей
  6. OpenNews: В Ghostscript выявлены две новые критические уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ghostscript
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 31/08/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Может стюардессу пора всё-таки закопать?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:30, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Может стюардессу пора всё-таки закопать?

    Это в первый раз, или уже откапывали?

     
  • 2.3, Аноним (3), 11:27, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она же живая!
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:52, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она зомби. Это другое.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:35, 31/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Как выковеркать ЭТО* из системы?

    * произносить брезгливой интонацией

     
     
  • 2.5, айнанимм (?), 12:46, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    скачайте https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10ISO и далее по инструкциям на том сайте...
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:02, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не поможет, в комплекте с тем же CorelDRAW тоже идёт Ghostscript, например
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:56, 31/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Ghostscript

    В linux mint вчера обнова была. Что, опять?

     
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