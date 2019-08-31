Очередные 4 уязвимости в Ghostscript

Спустя две недели с момента обнаружения прошлой критической проблемы в Ghostscript выявлены ещё 4 похожие уязвимости (CVE-2019-14811, CVE-2019-14812, CVE-2019-14813, CVE-2019-14817), которые позволяют через создание ссылки на ".forceput" обойти режим изоляции "-dSAFER". При обработке специально оформленных документов атакующий может получить доступ к содержимому ФС и добиться выполнения произвольного кода в системе (например, через добавление команд в ~/.bashrc или ~/.profile). Исправление доступно в виде патчей (1, 2). За появлением обновления пакетов в дистрибутивах можно проследить на данных страницах: Debian, Fedora, Ubuntu, SUSE/openSUSE, RHEL, Arch, ROSA, FreeBSD. Напомним, что уязвимости в Ghostscript представляют повышенную опасность, так как данный пакет используется во многих популярных приложениях для обработки форматов PostScript и PDF. Например, Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе, при фоновой индексации данных и при преобразовании изображений. Для успешной атаки во многих случаях достаточно просто загрузить файл с эксплоитом или просмотреть каталог с ним в Nautilus. Уязвимости в Ghostscript также можно эксплуатировать через обработчики изображений на базе пакетов ImageMagick и GraphicsMagick, передав в них JPEG или PNG-файл, в котором вместо картинки находится код PostScript (такой файл будет обработан в Ghostscript, так как MIME-тип распознаётся по содержимому, а не полагаясь на расширение).



