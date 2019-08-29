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Выпуск системы управления проектом Trac 1.4

29.08.2019 01:41

Представлен значительный выпуск системы управления проектом Trac 1.4, предоставляющей web-интерфейс для работы с репозиториями Subversion и ​Git, встроенный Wiki, систему отслеживания ошибок и раздел планирования функциональности для новых версий. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD. Для хранения данных могут применяться СУБД ​SQLite, ​PostgreSQL и ​MySQL/MariaDB.

Trac придерживается минималистичного подхода к управлению проектом и позволяет автоматизировать типовые рутинные операции с минимальным влиянием на уже сложившиеся в среде разработчиков процессы и правила. Встроенный wiki-движок даёт возможность использовать wiki-разметку в описаниях проблем, целей и коммитов. Поддерживается создания ссылок и организация связей между сообщениями об ошибках, задачами, изменениями в коде, файлами и wiki-страницами. Для отслеживания всех событий и активности в проекте предлагается интерфейс в виде шкалы времени.

В форме плагинов доступны модули для ведения новостных лент, создания дискуссионной площадки, проведения опросов, взаимодействия с различными системами непрерывной интеграции, генерации документации в Doxygen, управления загрузками, отправки уведомлений через ​Slack, поддержки Subversion и Mercurial.

Основные изменения по сравнению со стабильной веткой 1.2:

  • Переход на рендеринг при помощи быстрого шаблонизатора Jinja2. Основанный на XML шаблонизатор Genshi объявлен устаревшим, но из соображений обеспечения совместимости с уже существующими плагинами будет удалён лишь в нестабильной ветке 1.5.
  • Прекращена обратная совместимость с плагинами, написанными для Trac версий до 1.0. Изменения в основном затрагивают интерфейсы для обращения в БД.
  • Группы пользователей, упомянутые в поле CC, автоматически разворачиваются в список входящих в эту группу пользователей.
  • Wiki-страницы снабжены переключателем между узким и полноэкранным режимами просмотра текста.
  • В шаблонах почтовых уведомлений появилась возможность использования данных об изменениях в полях тикетов ("changes.fields").
  • Автоматический предпросмотр wiki-форматированного текста реализован для всех стандартных полей (например, описания отчёта). Также пользователи получили возможность самостоятельной настройки времени ожидания между прекращением ввода и обновлением области предпросмотра.
  • Плагин TracMigratePlugin стал частью Trac и доступен в виде команды trac-admin convert_db. Напомним, данный плагин позволяет производить миграцию данных Trac-проекта между разными базами данных (например, SQLite → PostgreSQL). Также можно отметить появление подкоманд ticket delete_comment и attachment move.
  • Пользовательские текстовые поля получили атрибут max_size.
  • Поддержка клонирования тикетов (а также создания тикетов из комментариев) через опциональный компонент tracopt.ticket.clone
  • Предоставлена возможность добавления пользовательских ссылок в навигационную шапку штатными средствами.
  • Область действия валидаторов изменений расширена на инструмент массового (batch) редактирования, а также на процесс редактирования комментариев.
  • Поддержка выдачи контента по HTTPS напрямую из tracd.
  • Обновлены минимальные требования к версии Python (2.7 вместо 2.6) и PostgreSQL (не старее 9.1).


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Система управления разработкой Bloodhound переведена в категорию первичных проектов Apache
  3. OpenNews: Релиз платформы совместной разработки Kallithea 0.3
  4. OpenNews: Первый выпуск Gitea, форка системы совместной разработки Gogs
  5. OpenNews: Вышла открытая платформа для совместной разработки RhodeCode 4.1
  6. OpenNews: Релиз Apache Bloodhound 0.1.0, расширяющего возможности платформы Trac
Автор новости: имя
Тип: Программы
Ключевые слова: trac, project
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:22, 29/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Трак в своё время был хорош, архитектура и система плагинов там была годная. Правда, внешне выглядело как реликт из 90-х уже тогда. Им бы одного толкового UX-дизайнера, и был бы вообще огонь.
     
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