Представлен значительный выпуск системы управления проектом Trac 1.4, предоставляющей web-интерфейс для работы с репозиториями Subversion и ​Git, встроенный Wiki, систему отслеживания ошибок и раздел планирования функциональности для новых версий. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD. Для хранения данных могут применяться СУБД ​SQLite, ​PostgreSQL и ​MySQL/MariaDB. Trac придерживается минималистичного подхода к управлению проектом и позволяет автоматизировать типовые рутинные операции с минимальным влиянием на уже сложившиеся в среде разработчиков процессы и правила. Встроенный wiki-движок даёт возможность использовать wiki-разметку в описаниях проблем, целей и коммитов. Поддерживается создания ссылок и организация связей между сообщениями об ошибках, задачами, изменениями в коде, файлами и wiki-страницами. Для отслеживания всех событий и активности в проекте предлагается интерфейс в виде шкалы времени. В форме плагинов доступны модули для ведения новостных лент, создания дискуссионной площадки, проведения опросов, взаимодействия с различными системами непрерывной интеграции, генерации документации в Doxygen, управления загрузками, отправки уведомлений через ​Slack, поддержки Subversion и Mercurial. Основные изменения по сравнению со стабильной веткой 1.2: Переход на рендеринг при помощи быстрого шаблонизатора Jinja2. Основанный на XML шаблонизатор Genshi объявлен устаревшим, но из соображений обеспечения совместимости с уже существующими плагинами будет удалён лишь в нестабильной ветке 1.5.

Прекращена обратная совместимость с плагинами, написанными для Trac версий до 1.0. Изменения в основном затрагивают интерфейсы для обращения в БД.

Группы пользователей, упомянутые в поле CC, автоматически разворачиваются в список входящих в эту группу пользователей.

Wiki-страницы снабжены переключателем между узким и полноэкранным режимами просмотра текста.

В шаблонах почтовых уведомлений появилась возможность использования данных об изменениях в полях тикетов ("changes.fields").

Автоматический предпросмотр wiki-форматированного текста реализован для всех стандартных полей (например, описания отчёта). Также пользователи получили возможность самостоятельной настройки времени ожидания между прекращением ввода и обновлением области предпросмотра.

Плагин TracMigratePlugin стал частью Trac и доступен в виде команды trac-admin convert_db. Напомним, данный плагин позволяет производить миграцию данных Trac-проекта между разными базами данных (например, SQLite → PostgreSQL). Также можно отметить появление подкоманд ticket delete_comment и attachment move.

Пользовательские текстовые поля получили атрибут max_size.

Поддержка клонирования тикетов (а также создания тикетов из комментариев) через опциональный компонент tracopt.ticket.clone

Предоставлена возможность добавления пользовательских ссылок в навигационную шапку штатными средствами.

Область действия валидаторов изменений расширена на инструмент массового (batch) редактирования, а также на процесс редактирования комментариев.

Поддержка выдачи контента по HTTPS напрямую из tracd.

Обновлены минимальные требования к версии Python (2.7 вместо 2.6) и PostgreSQL (не старее 9.1).



