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Выпуск композитного сервера Weston 7.0

24.08.2019 11:12

Опубликован стабильный релиз композитного сервера Weston 7.0, развивающего технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств.

Смена значительного номера версии Weston обусловлена изменениями ABI, нарушающими совместимость. Изменения в новой ветке Weston:

  • Добавлена поддержка технологии защиты от незаконного копирования контента HDCP, которая используется для шифрования видеосигнала, передаваемого через интерфейсы DVI, DisplayPort, HDMI, GVIF или UDI. В libweston для вызовов weston_output, weston_surface и weston_head реклизован флаг для включения защиты передаваемого контента. Добавлен пример клиентского приложения для отображения защищённого контента;
  • Добавлен плагин для мультимедийного сервера PipeWire, развиваемого для замены PulseAudio и кроме звука поддерживающего обработку потоков видео. Плагин может использоваться для организации вывода на удалённый рабочий стол по аналогии с ранее доступным плагином вывода на базе GStreamer. На принимающей стороне для отображения можно использовать любой клиент с поддержкой pipewire, в том числе GStreamer (например, "gst-launch-1.0 pipewiresrc ! video/x-raw,format=BGRx ! ...");
  • В gl-renderer добавлена поддержка EGL-расширения EGL_KHR_partial_update для выборочного обновления содержимого поверхностей, пропуская области, в которых не было изменений;
  • Добавлен новый фреймворк weston_debug для отладки и журналирования событий (weston_log_context);
  • Добавлены новые заголовочный файлы libweston-internal.h и backend.h. В первый вынесены функции для работы с 'weston_compositor', 'weston_plane', 'weston_seat', 'weston_surface', 'weston_spring', 'weston_view', а во второй - 'weston_output';
  • Внесены изменения для обеспечения повторяемых сборок;
  • В compositor-drm добавлена поддержка свойства FB_DAMAGE_CLIPS. В отдельные файлы выделен код для извлечения параметров EDID, обработки видеорежимов, взаимодействия с KMS API, работы с фреймбуфером и обработки состояний;
  • Добавлен плагин "file stream" для передачи контента из файла;
  • В отдельный каталог вынесены бэкенды backend-drm, backend-headless, backend-rdp, backend-wayland, backend-x11 и backend-fbdev;
  • Для оптимизации PNG-изображений задействован пакет zopflipng на базе алгоритма сжатия zopfli;
  • Добавлена поддержка расширений xdg_output_unstable_v1 и zwp_linux_explicit_synchronization_v1. Повышены требования к версии пакета wayland-protocols (для сборки требуется 1.18);
  • Завершён переход на сборочную систему Meson. Поддержка сборки с использованием autotools прекращена.





  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org
  3. OpenNews: Доступен Waypipe для удалённого запуска приложений на базе Wayland
  4. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
  5. OpenNews: Выпуск wayland-protocols 1.18
  6. OpenNews: Доступен Wayland 1.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wayland, weston
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  • 1.1, Аноним (1), 11:34, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > обавлена поддержка технологии защиты от незаконного копирования контента HDCP, которая используется для шифрования видеосигнала, передаваемого через интерфейсы DVI, DisplayPort, HDMI, GVIF или UDI. В libweston для вызовов weston_output, weston_surface и weston_head реклизован флаг для включения защиты передаваемого контента. Добавлен пример клиентского приложения для отображения защищённого контента;

    Что мешает пропатчить libweston и отключтиь этот чудесный флажок?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:15, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То что у тебя может не быть возможности пропатчить прошивку смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств, где это может быть включено.
     
  • 2.5, Owlet (?), 12:44, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает просто не смотреть защищённые видео?
     
     
  • 3.7, Alex (??), 13:02, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что мешает их просто купить?
     
     
  • 4.8, Аноним (-), 13:49, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заветы святого RMS :)
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 14:10, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    До всяких рис люди заимствовали чужие мысли и дела, багровая этому человечество развивалось. И.н. интеллектуальные права нужны в капиталистическом мире даже не самим родившим что-то "интеллектуальное", а их наследникам, коих защищает правящий класс буржуев, отсюда тормоза в развитии человеческого общества
     
  • 4.15, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 14:35, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что в наши дни нельзя просто купить контент. Он будет либо в облаке, где его отберут в любой момент если у правообладателя бомбанёт, либо на носителе с DRM и ограничением на регионы .. в общем нельзя купить контент чтобы им можно было просто и удобно пользоваться. Хорошо что пока ещё остались пираты.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:55, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обкопиращеный контент, скорее всего, перестанет воспроизводиться. Алсо, разве у hdcp не посчитали мастер-ключ еще когда-то давно?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:00, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я знаю что игра престолов все-рано есть на торентах...
     
     
  • 4.11, Аноним (10), 14:03, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://web.archive.org/web/20100923092850/http://www.computerra.ru/own/kiwi/563451/

    Все уже взломано почти 10 лет назад... но они по-прежнему ее юзают )

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:54, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он только в гноме используется?
     
     
  • 2.6, midyukovanton (ok), 12:57, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни в gnome3, ни в KDE5 Weston не используется, там свои композитные серверы. Weston - это вообще типовая реализация, на которую остальные должны ровняться.
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 14:12, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Должны в СПО? Ну вот и главные слова озвучены, отображающие цели этого г-ца.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:16, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нубский вопрос, но вот на основе этого pipewire можно будет сделать обертку для реализации сервера терминалов, наподобие x2go, очень не хватает...
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:31, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    незаконного копирования контента

    Очень лихо приравняли чьи-то хотелки к закону.

     
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