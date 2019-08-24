Выпуск композитного сервера Weston 7.0

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|1.1, Аноним (1), 11:34, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> обавлена поддержка технологии защиты от незаконного копирования контента HDCP, которая используется для шифрования видеосигнала, передаваемого через интерфейсы DVI, DisplayPort, HDMI, GVIF или UDI. В libweston для вызовов weston_output, weston_surface и weston_head реклизован флаг для включения защиты передаваемого контента. Добавлен пример клиентского приложения для отображения защищённого контента;
Что мешает пропатчить libweston и отключтиь этот чудесный флажок?
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|2.3, Аноним (3), 12:15, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То что у тебя может не быть возможности пропатчить прошивку смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств, где это может быть включено.
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|5.12, Аноним (12), 14:10, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До всяких рис люди заимствовали чужие мысли и дела, багровая этому человечество развивалось. И.н. интеллектуальные права нужны в капиталистическом мире даже не самим родившим что-то "интеллектуальное", а их наследникам, коих защищает правящий класс буржуев, отсюда тормоза в развитии человеческого общества
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|4.15, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 14:35, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что в наши дни нельзя просто купить контент. Он будет либо в облаке, где его отберут в любой момент если у правообладателя бомбанёт, либо на носителе с DRM и ограничением на регионы .. в общем нельзя купить контент чтобы им можно было просто и удобно пользоваться. Хорошо что пока ещё остались пираты.
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|2.9, Аноним (9), 13:55, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обкопиращеный контент, скорее всего, перестанет воспроизводиться. Алсо, разве у hdcp не посчитали мастер-ключ еще когда-то давно?
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|2.6, midyukovanton (ok), 12:57, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ни в gnome3, ни в KDE5 Weston не используется, там свои композитные серверы. Weston - это вообще типовая реализация, на которую остальные должны ровняться.
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|3.13, Аноним (12), 14:12, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Должны в СПО? Ну вот и главные слова озвучены, отображающие цели этого г-ца.
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|1.4, Аноним (4), 12:16, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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нубский вопрос, но вот на основе этого pipewire можно будет сделать обертку для реализации сервера терминалов, наподобие x2go, очень не хватает...
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|1.14, Аноним (14), 14:31, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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незаконного копирования контента
Очень лихо приравняли чьи-то хотелки к закону.
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