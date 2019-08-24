Выпуск композитного сервера Weston 7.0

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:15, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – То что у тебя может не быть возможности пропатчить прошивку смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств, где это может быть включено.

2.5 , Owlet ( ? ), 12:44, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что мешает просто не смотреть защищённые видео?

3.7 , Alex ( ?? ), 13:02, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Что мешает их просто купить?

4.8 , Аноним ( - ), 13:49, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Заветы святого RMS :)

5.12 , Аноним ( 12 ), 14:10, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – До всяких рис люди заимствовали чужие мысли и дела, багровая этому человечество развивалось. И.н. интеллектуальные права нужны в капиталистическом мире даже не самим родившим что-то "интеллектуальное", а их наследникам, коих защищает правящий класс буржуев, отсюда тормоза в развитии человеческого общества

4.15 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 14:35, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что в наши дни нельзя просто купить контент. Он будет либо в облаке, где его отберут в любой момент если у правообладателя бомбанёт, либо на носителе с DRM и ограничением на регионы .. в общем нельзя купить контент чтобы им можно было просто и удобно пользоваться. Хорошо что пока ещё остались пираты.

2.9 , Аноним ( 9 ), 13:55, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обкопиращеный контент, скорее всего, перестанет воспроизводиться. Алсо, разве у hdcp не посчитали мастер-ключ еще когда-то давно?

3.10 , Аноним ( 10 ), 14:00, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну я знаю что игра престолов все-рано есть на торентах...

4.11 , Аноним ( 10 ), 14:03, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://web.archive.org/web/20100923092850/http://www.computerra.ru/own/kiwi/563451/ Все уже взломано почти 10 лет назад... но они по-прежнему ее юзают )

